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Все про:Київ (6884) прокуратура (2047) прослуховування (133)

 Київський інженер таємно прослуховував Судову адміністрацію протягом 3 місяців, - прокуратура

Завершено досудове розслідування за фактом використання шкідливих програм для здійснення негласної аудіофіксації в приміщеннях Державної судової адміністрації України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

За версією обвинувачення, у серпні-вересні 2018 року інженер відділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи", використовуючи своє службове становище, завантажив шкідливе програмне забезпечення, віднесене до категорії спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, на низку ноутбуків, які використовувалися для налаштування роботи комп’ютерів, локальної мережі та дата-центру Державної судової адміністрації України.

У подальшому він вжив заходів щодо маскування зазначеного програмного забезпечення та забезпечення його автоматичного запуску разом із операційною системою.

Зазначене програмне забезпечення упродовж трьох місяців здійснювало негласну аудіофіксацію у приміщеннях Державної судової адміністрації України.

За результатами розслідування інженеру відділу ДП "Інформаційні судові системи" висунуто обвинувачення у незаконному придбанні та використанні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації та в поширенні шкідливого програмного забезпечення, призначеного для втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 3611 КК України.

Обвинувальний акт направлено до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суді.

У разі доведення злочину йому загрожує до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172544
 
 
 Топ коментарі
 
быстренько упакуют...... думаю, за три месяца он много чего интересного услышал, чего и нам хотелось бы знать....
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А как звучит гордо - Киевский Инженер!!!

Это Вам не какой-то тупой и ограниченный Слуга Урода!
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До речі, у нормальних країнах таким спецслужби і охоронні аґенства пропонують роботу.
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а думаєш він сидіти буде?

накинули побільше, а потім тихенько дадуть умовне и папір підписати
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Ну, не знаю, не знаю. З нашими зпбільними органами все може бути. Найбільша проблема - це їх непередбачувпність.
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Після Онищенко-кадирова це просто "початківець"...
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быстренько упакуют...... думаю, за три месяца он много чего интересного услышал, чего и нам хотелось бы знать....
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шо там можно услышать кроме матюччя и беспрерывного решалова?
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дса це не суд) Це організація для господарського забезпечення роботи судів) папір, конверти та організація роботи із статистикою, комп'ютерами та ін.
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Так он с коррупцией пытался бороться.
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и шо. в самокат микрофон тайно тоже вон вделал?
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А как звучит гордо - Киевский Инженер!!!

Это Вам не какой-то тупой и ограниченный Слуга Урода!
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Мужика не под суд надо, а в криворукое СБУ консультантом
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Вот ****, тимвьюер в автозагрузка поставил!
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Красава,что там можно услышать в этой администрации,только как коррупционеры и казнокрады отслюнявливают судьям и договариваются о ценах на услуги.
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Не шути так.
Холоднюк даже на туалетной бумаге ворует
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Вангую, його не посадять!
але й розмов ми тих не почуємо
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В случае доказательства преступления ему грозит до 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Источник: https://censor.net.ua/n3172544
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А потім його із задоволенням візьме китайська чи американська фірма із захисту інформації.
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Все намного проще.
Это обычный эникейщик, который ленился выходить на работу и установил средства удаленного управления.
Поскольку, холоднюк известный ворюга, за ним следят все кому не лень.
Когда начало пригорать начали искать крайних.
Попался этот
Китайцам он и нахрен не сдался.
У них миллионы таких умельцев.
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да реально там не докажут. даже если захотят.
либо он уж ооочень тупо спалился. просто если такие дела мутил, то чувак непрост.
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У Державній судовій адміністрації він лінувався виходити на роботу?
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Тю, полставки, небось, получала дочка холоднюка.
Вот и ленился.
Кроме того, эти клерки часто ездят в командировки и забывают какую кнопку нажать что бы просмотреть вордовский файл.
Вы слишком высокого мнения о холоднюке, если думаете, что он самостоятельно может посетить порносайт .
Как говорил о нем его бывший сотрудник Валентин Валентинович Левицкий - це село з булькою під носом
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Пысы, левицкому никоим образом навредить уже нельзя.
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а інженера з офісу Зе ще не знайшли?
Ну то що, згодом послухаємо...
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В случае доказательства преступления ему грозит до 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Источник: https://censor.net.ua/n3172544\\\\\\\\\\\

В случае если я выиграю в лотерею я куплю "Теслу" и пну Ляшко в бакенбарду... левую, и правую, а потом еще и еще, "на сдачу то"))))
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Тепер служба безпеки тієї адміністрації буде прослуховувати ті "тіла" які вона охороняє.
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"программное обеспечение, отнесенное к категории специальных технических средств" - а давно ПО стало ТС?
ТС - любое устройство, изделие или компонент, с помощью которых человек реализует определённую потребительскую, производственную, эксплуатационную либо познавательную задачу в рамках той или иной технологи.
Ладно, выше общее определение, а вот определение, осносительно телекомуникационной отрасли:

ТС - Изделие, оборудование, аппаратура или их составные части, функционирование которых основано на законах электротехники, радиотехники и (или) электроники, содержащие электронные компоненты и (или) схемы, которые выполняют одну или несколько следующих функций: усиление, генерирование, преобразование, переключение и запоминание. Техническое средство может быть радиоэлектронным средством (РЭС), средством вычислительной техники (СВТ), средством электронной автоматики (СЭА), электротехническим средством, а также изделием промышленного, научного и медицинского назначения (ПНМ-установки)
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Може він їх шантажував. Пропонував викупити плівки...
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Жаль. А могли бы много интересного узнать о том, как у вершится правосудие Коломойского.
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