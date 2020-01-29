 Київський інженер таємно прослуховував Судову адміністрацію протягом 3 місяців, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
За версією обвинувачення, у серпні-вересні 2018 року інженер відділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи", використовуючи своє службове становище, завантажив шкідливе програмне забезпечення, віднесене до категорії спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, на низку ноутбуків, які використовувалися для налаштування роботи комп’ютерів, локальної мережі та дата-центру Державної судової адміністрації України.
У подальшому він вжив заходів щодо маскування зазначеного програмного забезпечення та забезпечення його автоматичного запуску разом із операційною системою.
Зазначене програмне забезпечення упродовж трьох місяців здійснювало негласну аудіофіксацію у приміщеннях Державної судової адміністрації України.
За результатами розслідування інженеру відділу ДП "Інформаційні судові системи" висунуто обвинувачення у незаконному придбанні та використанні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації та в поширенні шкідливого програмного забезпечення, призначеного для втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 3611 КК України.
Обвинувальний акт направлено до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суді.
У разі доведення злочину йому загрожує до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
накинули побільше, а потім тихенько дадуть умовне и папір підписати
29 січня Приватбанк виплатив "Нікопольському заводу феросплавів" Ігоря Коломойського 21,8 млн грн, виконавши рішення Госпсуду Києва від 17 грудня 2019 року.
Это Вам не какой-то тупой и ограниченный Слуга Урода!
Холоднюк даже на туалетной бумаге ворует
але й розмов ми тих не почуємо
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А потім його із задоволенням візьме китайська чи американська фірма із захисту інформації.
Это обычный эникейщик, который ленился выходить на работу и установил средства удаленного управления.
Поскольку, холоднюк известный ворюга, за ним следят все кому не лень.
Когда начало пригорать начали искать крайних.
Попался этот
Китайцам он и нахрен не сдался.
У них миллионы таких умельцев.
либо он уж ооочень тупо спалился. просто если такие дела мутил, то чувак непрост.
Вот и ленился.
Кроме того, эти клерки часто ездят в командировки и забывают какую кнопку нажать что бы просмотреть вордовский файл.
Вы слишком высокого мнения о холоднюке, если думаете, что он самостоятельно может посетить порносайт .
Как говорил о нем его бывший сотрудник Валентин Валентинович Левицкий - це село з булькою під носом
Ну то що, згодом послухаємо...
В случае если я выиграю в лотерею я куплю "Теслу" и пну Ляшко в бакенбарду... левую, и правую, а потом еще и еще, "на сдачу то"))))
ТС - любое устройство, изделие или компонент, с помощью которых человек реализует определённую потребительскую, производственную, эксплуатационную либо познавательную задачу в рамках той или иной технологи.
Ладно, выше общее определение, а вот определение, осносительно телекомуникационной отрасли:
ТС - Изделие, оборудование, аппаратура или их составные части, функционирование которых основано на законах электротехники, радиотехники и (или) электроники, содержащие электронные компоненты и (или) схемы, которые выполняют одну или несколько следующих функций: усиление, генерирование, преобразование, переключение и запоминание. Техническое средство может быть радиоэлектронным средством (РЭС), средством вычислительной техники (СВТ), средством электронной автоматики (СЭА), электротехническим средством, а также изделием промышленного, научного и медицинского назначения (ПНМ-установки)