 Росія продовжує кампанію з призову мешканців Криму до своєї армії, порушуючи міжнародне право, - ООН

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Моніторингової місії ООН з прав людини у Facebook.
Повідомляється, що російський судовий реєстр містить інформацію про 25 проваджень за ухилення від призову, відкритих у 2019 році.
Засуджених оштрафували в кримінальному порядку на суми в еквіваленті від 243 до 810 доларів США.
"Перша справа про ухилення від призову на військову службу в Криму стала нам відома у 2017 році. З того часу ми ідентифікували щонайменше 68 кримінальних проваджень за ухилення, за якими було оприлюднено щонайменше 32 обвинувальні вироки.
Нагадуємо, що Російська Федерація як окупаційна держава в Криму має припинити примусовий призов до своїх Збройних сил та покласти край притягненню до кримінальної відповідальності жителів Криму за ухилення від призову на військову службу", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що відповідно до міжнародного гуманітарного права, ті, хто проживали в Криму, коли почалася окупація, вважаються особами під захистом.
международные организации импотентны
только создание ядерного оружия Украиной может остановить мордор
которые легализируют людоедство в лице рф
лично у меня одна надежда осталась это Гаага
посмотрим что там будет 9 марта
и как после этого макрон поедет к ***** на парад
за нашего вообще молчу
Ну шмальнем мы по моцкве ракетой ядреной, а дальше что? Пуйлан то в бункере пересидит, а тем самым мы развяжем ему руки на тотальную экспансию Украины. И Европа их, кацапов, поддержит...
по побережью Северо-Ледовитого и Тихого океанов --карульными.
Егор Жуков
Я хочу вынести вотум недоверия путину
Отовсюду слышно, будто своими поправками Владимир Путин положил начало новой политической реальности. Это, конечно, не так.
Новая Конституция не будет лучше старой, как и старая не была лучше новой. Потому что в авторитарной стране Основной закон - это не Конституция, а воля автократа. Не совсем правы аналитики, утверждающие, что поправки усилят власть Путина. На бумаге - да. Но, друзья, российский президент уже не ограничен ничем, кроме собственных хотелок. Именно это и позволяет ему перестраивать политическую систему по щелчку пальцев.
Поэтому для меня «всенародное голосование», которое пройдёт, вероятно, 12 апреля, не будет иметь вообще никакого отношения к Конституции. То есть, прямо совсем никакого. Я не использую термин «конституционный переворот», чтобы описать действия президента. Я не хочу спорить о том, какой же из вариантов Конституции лучше: старый или новый. Это бессмысленные разговоры. В России нет никакого закона, кроме Владимира Владимировича Путина.
И я хочу сказать «нет» Владимиру Владимировичу Путину.
Я хочу сказать «нет» коррупции, превращающей мою Родину в грязный подъезд на задворках человечества. Я хочу сказать «нет» репрессиям, съедающим самых лучших и светлых из нас. Я хочу сказать «нет» созданной государством обстановке, превратившей нас в нацию, разучившуюся брать на себя ответственность, разучившуюся любить.
Я хочу вынести вотум недоверия Владимиру Владимировичу Путину. Это я и сделаю на «всенародном голосовании».
Мне все равно, во что наши, прости господи, власть имущие хотят превратить это голосование. Они сами не понимают, каким источником бедствий обернется для них их задумка. Теперь всё ясно, словно летний день: больше нет надобности в трудных электоральных стратегиях, больше нет необходимости голосовать за тех, кто тебе противен. Есть только «Да» и «Нет».
Власть не сможет заставить меня думать, будто это голосование - про изменение Конституции. О, нет. День голосования станет днём, когда граждане покажут, что они наконец стали самостоятельными и что «отец нации» им больше не нужен. Вот тогда новая политическая реальность действительно наступит.
И последнее.
Господин президент, если вы думаете, что у оппозиции нет плана действий, спешу вас расстроить. Stay tuned, господин президент, stay tuned.