 Росія продовжує кампанію з призову мешканців Криму до своєї армії, порушуючи міжнародне право, - ООН

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Моніторингової місії ООН з прав людини у Facebook.

Повідомляється, що російський судовий реєстр містить інформацію про 25 проваджень за ухилення від призову, відкритих у 2019 році.

Засуджених оштрафували в кримінальному порядку на суми в еквіваленті від 243 до 810 доларів США.



"Перша справа про ухилення від призову на військову службу в Криму стала нам відома у 2017 році. З того часу ми ідентифікували щонайменше 68 кримінальних проваджень за ухилення, за якими було оприлюднено щонайменше 32 обвинувальні вироки.

Нагадуємо, що Російська Федерація як окупаційна держава в Криму має припинити примусовий призов до своїх Збройних сил та покласти край притягненню до кримінальної відповідальності жителів Криму за ухилення від призову на військову службу", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хочемо порушити тему Криму", - Джемілєв про весняний марш на півострів

Також наголошується, що відповідно до міжнародного гуманітарного права, ті, хто проживали в Криму, коли почалася окупація, вважаються особами під захистом.