EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  1085  32
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7126) ООН (1326) призов (181)

 Росія продовжує кампанію з призову мешканців Криму до своєї армії, порушуючи міжнародне право, - ООН

У 2019 році Російська Федерація як окупаційна держава в Криму, що визнано резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, продовжила кампанію з призову мешканців Криму до своїх Збройних сил. Це є порушенням її зобов'язань окупаційної держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Моніторингової місії ООН з прав людини у Facebook.

Повідомляється, що російський судовий реєстр містить інформацію про 25 проваджень за ухилення від призову, відкритих у 2019 році.

Засуджених оштрафували в кримінальному порядку на суми в еквіваленті від 243 до 810 доларів США.

"Перша справа про ухилення від призову на військову службу в Криму стала нам відома у 2017 році. З того часу ми ідентифікували щонайменше 68 кримінальних проваджень за ухилення, за якими було оприлюднено щонайменше 32 обвинувальні вироки.

Нагадуємо, що Російська Федерація як окупаційна держава в Криму має припинити примусовий призов до своїх Збройних сил та покласти край притягненню до кримінальної відповідальності жителів Криму за ухилення від призову на військову службу", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хочемо порушити тему Криму", - Джемілєв про весняний марш на півострів

Також наголошується, що відповідно до міжнародного гуманітарного права, ті, хто проживали в Криму, коли почалася окупація, вважаються особами під захистом.

Росія продовжує кампанію з призову мешканців Криму до своєї армії, порушуючи міжнародне право, - ООН 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172540
 
 
 Топ коментарі
 
Одні вітання крисщанам! Вітаю від душі, погано що вас дурбецелів в сірію на запчасті не відправляють.
 показати весь коментар
 
Ну хотели же в расею, в радную говень, ну так извольте теперь отслужить Россия продолжает кампанию по призыву жителей Крыма в свою армию, нарушая международное право, - ООН - Цензор.НЕТ 6085
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну хотели же в расею, в радную говень, ну так извольте теперь отслужить Россия продолжает кампанию по призыву жителей Крыма в свою армию, нарушая международное право, - ООН - Цензор.НЕТ 6085
 показати весь коментар
 
 
Одні вітання крисщанам! Вітаю від душі, погано що вас дурбецелів в сірію на запчасті не відправляють.
 показати весь коментар
 
 
Не хвилюйтесь так, вони ж не в криму будуть нести службу, а десь на дальньому сході або хібарівську. А там можна загинути і навіть ніхто потім не згадає, так що все пучком Россия продолжает кампанию по призыву жителей Крыма в свою армию, нарушая международное право, - ООН - Цензор.НЕТ 3046
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
озабоченность пнятна - зачем хлопцам гнить в слабейшей армии мира, когда намного престижнее и выгодней было бы им служить в мощнейшей армии европы - щите запада от бурятско-монгольских подводных орд
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
що, с ранку вже выжрал все и боярой догнался?
 показати весь коментар
 
 
Шо, твою бояру сперли? Ты думаешь кто то из местных?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
судя по пафосу им был ты
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
гарно брэшешь, шо, цеп ьукоротили, а миску отодвинули? це не повод бросаться на громадян и не скули
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ну. хоть одно волшебное слово знаешь, и то гарно Россия продолжает кампанию по призыву жителей Крыма в свою армию, нарушая международное право, - ООН - Цензор.НЕТ 3937
 показати весь коментар
 
 
А как крисчане думали? Хотели "домой", теперь на дальний восток их, надо родину от китайского нашествия защищать.
 показати весь коментар
 
А иначе что?
международные организации импотентны
только создание ядерного оружия Украиной может остановить мордор
 показати весь коментар
 
 
А Зеля Оманский тем временем поздравляет *****, плевать он хотел на украинцев
 показати весь коментар
 
ООН, ПАСЕ прошлый век
которые легализируют людоедство в лице рф
лично у меня одна надежда осталась это Гаага
посмотрим что там будет 9 марта
и как после этого макрон поедет к ***** на парад
за нашего вообще молчу
 показати весь коментар
 
 
Ось цікаво, якщо хтось з цих призовників втече на материкову України, то чи видадуть ЗЕлені його назад москалям.
 показати весь коментар
 
 
Не хотели служить на северном берегу Черного моря пусть служат на южном - Моря Лаптевых Россия продолжает кампанию по призыву жителей Крыма в свою армию, нарушая международное право, - ООН - Цензор.НЕТ 8663. А еще лучше в Сирию и Ливию, пусть свою любимую расею в Африке защищают.

 показати весь коментар
 
 
И ЧТО СДЕЛАЕТ ООН? ДА НИЧЕГО! ПОКА НЕ БУДЕТ ЯО НИКТО НАС СЛУШАТЬ НЕ БУДЕТ, А ТЕМ КТО СЕЙЧАС НАПИШЕТ ЧТО НАС ТАМ ОБЛОЖАТ САНКЦИЯМИ И Т.Д. НИЧЕРТА ОНИ НЕ СДЕЛАЮТ КРОМЕ ОЗАБОЧЕНОСТИ, БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ ИМ В РОЖУ!
 показати весь коментар
 
ну будет у нас ЯО и что? Думаешь єто парашку остановит? Да хер там)
Ну шмальнем мы по моцкве ракетой ядреной, а дальше что? Пуйлан то в бункере пересидит, а тем самым мы развяжем ему руки на тотальную экспансию Украины. И Европа их, кацапов, поддержит...
 показати весь коментар
 
НИКТО НЕ ГОВОРИТ ШМАЛЯТЬ, ТОЛЬКО ОДНО НАЛИЧИЕ ЯО МЕНЯЕТ ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ.
 показати весь коментар
 
Жаль молодёжь, они не виноваты. В Сирии и Ливии -- не будут-- срочники , а этих
по побережью Северо-Ледовитого и Тихого океанов --карульными.
 показати весь коментар
 
Зато у них будет дембельский альбом, отмороженные конечности и фотки с тюленями или кто там из млекопитающих обитает
 показати весь коментар
 
я знову ж, в 3334-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
 показати весь коментар
 
офф топ
Егор Жуков
Я хочу вынести вотум недоверия путину

Отовсюду слышно, будто своими поправками Владимир Путин положил начало новой политической реальности. Это, конечно, не так.
Новая Конституция не будет лучше старой, как и старая не была лучше новой. Потому что в авторитарной стране Основной закон - это не Конституция, а воля автократа. Не совсем правы аналитики, утверждающие, что поправки усилят власть Путина. На бумаге - да. Но, друзья, российский президент уже не ограничен ничем, кроме собственных хотелок. Именно это и позволяет ему перестраивать политическую систему по щелчку пальцев.
Поэтому для меня «всенародное голосование», которое пройдёт, вероятно, 12 апреля, не будет иметь вообще никакого отношения к Конституции. То есть, прямо совсем никакого. Я не использую термин «конституционный переворот», чтобы описать действия президента. Я не хочу спорить о том, какой же из вариантов Конституции лучше: старый или новый. Это бессмысленные разговоры. В России нет никакого закона, кроме Владимира Владимировича Путина.
И я хочу сказать «нет» Владимиру Владимировичу Путину.
Я хочу сказать «нет» коррупции, превращающей мою Родину в грязный подъезд на задворках человечества. Я хочу сказать «нет» репрессиям, съедающим самых лучших и светлых из нас. Я хочу сказать «нет» созданной государством обстановке, превратившей нас в нацию, разучившуюся брать на себя ответственность, разучившуюся любить.
Я хочу вынести вотум недоверия Владимиру Владимировичу Путину. Это я и сделаю на «всенародном голосовании».
Мне все равно, во что наши, прости господи, власть имущие хотят превратить это голосование. Они сами не понимают, каким источником бедствий обернется для них их задумка. Теперь всё ясно, словно летний день: больше нет надобности в трудных электоральных стратегиях, больше нет необходимости голосовать за тех, кто тебе противен. Есть только «Да» и «Нет».
Власть не сможет заставить меня думать, будто это голосование - про изменение Конституции. О, нет. День голосования станет днём, когда граждане покажут, что они наконец стали самостоятельными и что «отец нации» им больше не нужен. Вот тогда новая политическая реальность действительно наступит.
И последнее.
Господин президент, если вы думаете, что у оппозиции нет плана действий, спешу вас расстроить. Stay tuned, господин президент, stay tuned.
 показати весь коментар
 
Так само російські окупанти не мали права призивати українців у так звану радянську (вона ж червона, а по суті російська) армію. Зеленій ваті нагадую, що з 1921 по 1991 рік Україна була окупована російськими військами.
 показати весь коментар
 
 
А от цікаво. чи можна буде в майбутньому (сподіваюся близькому) притягнути Московію в міжнародних судах до відшкодування моральних, матеріальних втрат за ці дії.
 показати весь коментар
 
КРЫМЧАНЕ МОГЛИ ЗАВАЛИТЬ УЖЕ ДАВНО ИСКАМИ ПА-РАШУ, НО ОНИ СИДЯТ НА ЖОПЕ РОВНО "ВЫЖИВАЮТ" И ЧЕГО ТО ЖДУТ
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору