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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:суддя (1013) Вища рада правосуддя (284) ВККСУ (347) звільнення суддів (41) Маловацький Олексій (1)

 Етична комісія при ВРП зможе звільняти суддів двома голосами її іноземних членів, і ніхто не зможе цьому перешкодити, - заступник голови ВРП Маловацький

Передбачена законом "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління" етична комісія при Вищій раді правосуддя зможе ініціювати звільнення нечесних членів ВККС і ВРП.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив заступник голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький.

За його словами, етична комісія при ВРП матиме повноваження дисциплінарного характеру.

"У законі передбачено таку процедуру. Якщо є дисциплінарне провадження щодо судді, то комісія може витребувати для свого провадження цю справу в члена Вищої ради правосуддя й самостійно її розглянути... Тепер, розпочавши провадження щодо будь-якого судді, я зобов’язаний зупинити розгляд, передати в комісію, комісія сама розглядатиме, без моєї участі. Тобто без участі Вищої ради правосуддя. Самостійно ухвалить рішення. А тепер головне. Вона може ухвалити одне рішення – щодо звільнення. Жодного іншого рішення вона не ухвалює", - зазначає Маловацький.

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Він додає, що якщо за звільнення проголосують два іноземні члени комісії (до складу якої увійдуть три іноземці та три українці. - Ред.), то Вища рада правосуддя не зможе змінити це рішення.

"Тому фактично два іноземні громадянина мають більші повноваження, ніж 21 член Вищої ради правосуддя. Тому у мене відразу була пропозиція: навіщо? Давайте ми тоді просто скажемо, що Вищої ради правосуддя немає. Є два громадянина іноземні, вони ухвалюють рішення", - підсумовує заступник голови ВРП.

Повне інтерв'ю з Олексієм Маловацьким читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172537
 
 
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21 член Высшего совета правосудия.Источник: https://censor.net.ua/n3172537 это мародеры на шеи народа
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ВРП це фікція! вовки нею керують та годують!
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Отлично теперь вообще будет правосудие огонь 👍👍 дебилы млять
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сюда, *****, нужно вводить прямое американское правление.....
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с этими изменениями высшему совету правосудия присваивается галактический статус
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Хоть что-то положительное происходит в стране.
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...А ты не воруй,не бери взяток,принимай решения по закону, а не по понятиям или по звонку из ОП , что слабо....
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это нужно делать не только в ВСП, а и в местных и опеляционных судах ...потому как после перетасовки карт ничего не изменилось...
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