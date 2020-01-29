 Етична комісія при ВРП зможе звільняти суддів двома голосами її іноземних членів, і ніхто не зможе цьому перешкодити, - заступник голови ВРП Маловацький

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив заступник голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький.

За його словами, етична комісія при ВРП матиме повноваження дисциплінарного характеру.

"У законі передбачено таку процедуру. Якщо є дисциплінарне провадження щодо судді, то комісія може витребувати для свого провадження цю справу в члена Вищої ради правосуддя й самостійно її розглянути... Тепер, розпочавши провадження щодо будь-якого судді, я зобов’язаний зупинити розгляд, передати в комісію, комісія сама розглядатиме, без моєї участі. Тобто без участі Вищої ради правосуддя. Самостійно ухвалить рішення. А тепер головне. Вона може ухвалити одне рішення – щодо звільнення. Жодного іншого рішення вона не ухвалює", - зазначає Маловацький.

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Він додає, що якщо за звільнення проголосують два іноземні члени комісії (до складу якої увійдуть три іноземці та три українці. - Ред.), то Вища рада правосуддя не зможе змінити це рішення.

"Тому фактично два іноземні громадянина мають більші повноваження, ніж 21 член Вищої ради правосуддя. Тому у мене відразу була пропозиція: навіщо? Давайте ми тоді просто скажемо, що Вищої ради правосуддя немає. Є два громадянина іноземні, вони ухвалюють рішення", - підсумовує заступник голови ВРП.

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