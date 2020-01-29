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 Політика України, Суспільство
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Все про:Холодницький (552) Антикорупційна прокуратура (1063) пранкери (24)

 САП готова розслідувати справи за матеріалами пранкера Джокера в разі їхньої законності, - Холодницький

Спеціалізована антикорупційна прокуратура готова залучати до розслідувань матеріали, передані пранкером Джокером, якщо вони відповідатимуть критеріям законності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив глава САП Назар Холодницький.

"Якщо це будуть докази, які можна в межах КПК долучити до справи та які відповідатимуть критеріям законності, справедливості, допустимості, належності доказів, то чому б їх не використати в межах КПК? Я абсолютно "за", - пояснив він.

Крім цього, Холодницький назвав українського пранкера Джокера "одним із символів 2019 року" і заявив, що "йому можна поставити "плюсик" за те, що той зумів організувати розіграші політиків.

Водночас прокурор розповів, що з моменту листування з пранкером восени минулого року він не отримав від нього жодних "зливів".

"Він з незнайомого номера у WhatsApp написав мені: "Добрий день, я Джокер". На аватарці тоді була фотографія [генпрокурора Руслана] Рябошапки. Він одразу зізнався, що він Джокер. Я, звичайно, досі сподіваюсь, contra spem spero [з лат. "без надії сподіваюсь", - Ред.], що він видасть матеріали, які зможуть лягти, якщо там є ознаки злочинів, в основу кримінальних проваджень. Станом на сьогодні у нас такої інформації, на жаль, немає - і поки що не намічається", - підсумував керівник САП.

Раніше Холодницький розповів про своє листування з пранкером Джокером: "Він представився Джокером. Теж написав під фотографією Генпрокурора, сказав, що в нього є купа інформації. На моє прохання видати її нормально, в офіційному порядку, він сказав, що ще не час, але він це обов'язково зробить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пранкери від імені заступника Генпрокурора Трепака попросили в.о. глави "Аграрного фонду" Баришева принести хабар

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172536
 
 
 Топ коментарі
 
это поросячье рыло за 6 лет не посадило ни одного коррупционера
зачем они вообще нужны?
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когда уже этого бездаря Холодницкого уволят??! туда же и коррупционера Сытника..смыть в унитаз обоих.
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"джокер" = портнов
тоже мне загадка блин
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Технически можно вычислить кто такой джокер, методы есть. Другой вопрос , что за лохмандеи сидят у нас в силовых структурах)))
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видел сайт "Т.Зе"?
это такая же контора как и "джопер"
это такая же контора как малоизвестный сайт "зетатолк", это просто контора из трех букв, сам знаешь чья и откуда.

А технически вычислить место откуда срет джокер.... ну если АНБ только, тогда возможно за 2-3 дня и определят, но не факт. Вон, шоб далеко не ходить, нашего Вольнова даже Кадыров искал и обосрался.
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Выводить на чистую воду и дескридетировать слуг нарида это чиста законная деятельность. САП готова расследовать дела по материалам пранкера Джокера в случае их законности, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4746
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"САП готова расследовать дела по материалам пранкера Джокера в случае их законности" - іншими словами: хорошому танцюристу яйця заважають.
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ну, все - хана теперь брокеру, если вовремя не вывалит кампрамат на спецкомендатуру САП готова расследовать дела по материалам пранкера Джокера в случае их законности, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 7949
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можливо пранкер щось і надасть, тільки коли і що холодець довів до вироку?!
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от слов "еще не время" некоторые "слуги" по ночам писатся в кроватках будут....
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"Если это будут доказательства, которые можно в рамках УПК приобщить к делу и которые будут отвечать критериям законности, справедливости, допустимости, относимости доказательств, то почему бы их не использовать в рамках УПК? Я абсолютно "за", - объяснил он. Источник: https://censor.net.ua/n3172536»
Типа Труба повинен завірити їх у нотаріуса?
Прикольно
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это поросячье рыло за 6 лет не посадило ни одного коррупционера
зачем они вообще нужны?
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когда уже этого бездаря Холодницкого уволят??! туда же и коррупционера Сытника..смыть в унитаз обоих.
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Атрошенко мер Чернигова очень интересует. Он Чернигов сделал криминальным городом.
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Это кабздец,дайте ему доказательства,тогда он будут сажать,а поднять свой порохоботский зад и самому пособирать валяющиеся на полу доказы почему то не хочется.
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Холодницкому просто полномочий не хвает, поэтому не мешайте холодницкому получать зарплаты, премии, надбавки, командировочные, отпускные и другие нищаки его должности. Ну не хватает у него полномочий - **** вы к нему прикопались?
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