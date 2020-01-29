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 Небезпечний коронавірус: одеський ринок "Сьомий кілометр" взяли під особливий контроль

В Одеській області у зв'язку з можливим поширенням небезпечного коронавірусу популярний промтоварний ринок "7-й кілометр", на якому працює багато громадян Китаю, взято під особливий контроль.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це стало відомо сьогодні під час позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Засідання відбулося під головуванням заступника голови Одеської ОДА Дениса Ванаша.

Як зазначила в. о. керівника департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Оксана Рокунець-Сорочан, фахівці розробили комплексний план превентивних заходів, які стосуються всіх міжнародних пунктів пропуску, місць масового скупчення людей, і зокрема вони стосуються промринку "7-й кілометр", розташованого у передмісті Одеси.

За словами представниці Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області Лідії Степанової, адміністрації ринку рекомендовано оперативно розробити план профілактичних заходів з метою завчасного виявлення можливих інфікованих або людей з підозрою на інфікування.

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На думку фахівців, зокрема, необхідно передбачити виділення окремого приміщення, куди можна буде поміщати виявлених хворих до транспортування до медичного закладу. Крім того, за підсумками наради, ректорам усіх місцевих вишів рекомендовано скласти списки студентів, які прибули з Китаю в Україну.

"Рекомендовано сформувати списки цих студентів і забезпечити їхній щоденний медичний огляд. Зокрема, всіх, хто прибув із Китаю, починаючи з 1 січня", - сказав Ванаш.

За словами Степанової, фахівці регіонального главку Держпродспоживслужби проаналізували всі шляхи прибуття громадян з Китаю в Одеський регіон. У зв'язку з цим, в міжнародному аеропорту "Одеса" забезпечено цілодобовий медичний огляд зазначеної групи громадян, яким вимірюється температура тіла безконтактними приладами. Всіх, хто прибуває з країн ризику, реєструють для забезпечення подальшого медичного спостереження, як в Одеській області, так і на території всієї України (якщо з Одеси вони вирушили в інше місто).

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ посилює заходи захисту від коронавірусу

Крім того, забезпечено цілодобове спостереження в 6 морських портах, розташованих у регіоні, через які також може бути "завезений" вірус.

Як зазначила Степанова, з 24 січня в такий спосіб перевірено 68 громадян Китаю і 28 громадян України та інших країн, які перебували на території Китаю з грудня 2019 року. На цей момент людей, заражених коронавірусом, у регіоні не виявлено.

Наголошувалося, що співробітники усіх відповідних відомств, що працюють на держкордоні (прикордонники, митниця та ін.), мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

"Необхідно, щоб були в наявності антисептики, бактеріальні випромінювачі і тепловізори. Це має бути в аеропорту, портах, місцях масового скупчення людей, в медустановах, а також на найбільшому ринку "7-й кілометр", - підкреслив Ванаш.

Зазначалося, що як засоби індивідуального захисту застосовуються респіратори певної модифікації (Н-95, Н-98), які забезпечують захист від інфекції протягом 8 годин, після чого підлягають утилізації.

Читайте: Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї зросла до 132 осіб, заражених - до 5974, - держкомітет КНР

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172534
 
 
 Топ коментарі
 
Какие пугающие заголовки на цензоре. Я уже подумал, что все, пипец, китайский коронавирус в Украине. И что самое обидно было бы, что даже раньше чем у мышибратьев...
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как бы мерзкий порошлеппер не старался ну н еидет такое зе. Это больше бы Витальке подошло но не зе точно. Хотя что вам порохошлеппрам? Как сказал пан так и делаете.
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А зєлєна катаклізьма в Одесу випадково не збирається?
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Особый контроль это что,вчера вход для нелегалов по 10 баксов,а сегодгя по 50?
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Какие пугающие заголовки на цензоре. Я уже подумал, что все, пипец, китайский коронавирус в Украине. И что самое обидно было бы, что даже раньше чем у мышибратьев...
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Ну может тогда хоть мышибратья границу с нами закроют наконец.
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Схема повторяется. В 2004 году на «Национальном саммите по вакцине от гриппа», спонсированном CDC и Американской Медицинской Ассоциацией, Глен Новак, помощник директора по связям с общественностью в Национальной Программе по Вакцинации, говорил об использовании СМИ для увеличения спроса на вакцину. Один из «семи шагов по созданию интереса и поднятию спроса на прививку от гриппа (или любую другую)» осуществляется тогда, когда «медицинские эксперты и органы здравоохранения публично… придают важность, выказывают тревогу (в том числе предсказывают ужасные последствия) и побуждают к срочной вакцинации». Другой шаг говорит о «потоке сообщений… что грипп вызывает серьёзное заболевание и/или поражает множество людей, способствуя формированию впечатления, что многие восприимчивы к самым тяжёлым случаям гриппа».
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В Ухани заболеваемость и смертность от осложнений этого вируса ниже, чем при обычном гриппе.
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Британский авиаперевозчик British Airways приостановил бронирование на своем сайте прямых рейсов из Лондона в Пекин и Шанхай до марта.
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Да-да... вирус. А жена. прямо сейчас, из ПУМБа вернулась. Так вот: 25,00 покупка доллара. А принимают уже по 24,80. Наверное, тоже вирус какой-то, финансовый.
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Сейчас не понятно. У тебя же зп в долларах, тебе же на руку.
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ні .. мвф не дає бабла.
вимагає дозволу приватизації землі іноземцями.. Небезпечний коронавірус: одеський ринок "Сьомий кілометр" взяли під особливий контроль - Цензор.НЕТ 2117
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Доктор что-то мне не хорошо расстройство . Это фигня фигню не лечим . Док мне ещё хуже теперь ещё и горло болит. Это фигня фигню не лечим . Док шото вообще плохо все добавилась ещё и температура . Это фигня фигню не лечим . Док блин в глазах плывёт температура под сорок кости горят . Да а это уже писец и он не излечим😂😂😂😂 примерно так все у нас на контроле
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Закончится тем, чем всегда: торговцев "обилетят", часть точек закроются, а китайцы и прочие разбегутся оттуда по всему городу и его окрестностям разнося заразу проголосовавшим за оманского ослика зебилам. Опасный коронавирус: одесский рынок "Седьмой километр" взяли под особый контроль - Цензор.НЕТ 7317
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а що там може шось зародитись? якщо там і зародиться ШОСЬ, то лише своє доморощене.
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Сегодня ночью в международный аэропорт "Борисполь" из Швейцарии прибыл самолет АН-12 с грузом противовирусного препарата "Тамифлю". В аэропорту самолет с ценным грузом встретили Юлия Тимошенко, Вера Ульянченко и министр иностранных дел Петр Порошенко
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Эпидемия гриппа была проверкой для МИД Украины относительно способности обеспечить новые механизмы координации действий, как в привлечении международной помощи, так и в противодействии чрезвычайным обстоятельствам, которые могут возникнуть в будущем
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Петр Порошенко.
«Нам были доставлены антибиотики, лекарственные препараты, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты. Начала доставляться противогриппозная вакцина и прибыли с этим гуманитарным грузом специалисты», - рассказал Порошенко.
По его словам, «в министерстве четко выработали перечень лекарств, которые являются сертифицированными, которые безопасны и проверены, которые сразу можно использовать на территории Украины», сообщает пресс-служба «Нашей Украины».
Отвечая на вопрос, является ли закупка препарата «Тамифлю» личной договоренностью Порошенко с производителем, министр сказал: «Это правда. Мы это сделали по решению СНБО».
«Препараты были завезены по цене в 5 раз ниже рыночной цены. Мы можем сказать, что мы сэкономили государству больше 350 миллионов бюджетных средств», - отметил Порошенко.
Он также сообщил, что есть предложение «распространить на Украину действие специальной противоэпидемической программы для развивающихся стран со специальными ценами».
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Чудик! Так это нужно распечатать на формат А1, и в каждом кабинете всех этих оманских ишаков повесить, на каждой стене, как инструкцию. Им такое понять, нужно в Трускавце года три, не выезжая, ходить на уроки.
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за підсумками наради, ректорам усіх місцевих вишів рекомендовано скласти списки студентів, які прибули з Китаю в Україну .

Складуть
а далі що?
Далі списки тих з ким вони контактували на протязі 10 днів?

може і пригодились би..
але далі треба складати списки контактерів з контактерами.. Небезпечний коронавірус: одеський ринок "Сьомий кілометр" взяли під особливий контроль - Цензор.НЕТ 5811


плюс,врахуйте, вірус передається на 1-2 метри.(
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