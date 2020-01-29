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 Реєстрація на ЗНО стартує 3 лютого і триватиме до 24 березня

Із 3 лютого розпочинається реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2020 триватиме із 3 лютого по 24 березня.

"Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО керівники закладів освіти можуть надсилати до 17 березня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що процедура реєстрації залежатиме від того, чи проходитиме особа державну підсумкову атестацію у формі ЗНО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на пробне незалежне зовнішнє тестування зареєструвалося понад 65 тисяч учасників.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172530
 
 
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