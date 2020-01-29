 Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами газу, - Оржель

"Ми 100% виходимо з надлишковими запасами з опалювального періоду. Великі запаси також у європейських газосховищах", - сказав він на пресконференції в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, великі запаси, укладений наприкінці 2019 року транзитний контракт і тепла зима є драйверами зниження ціни на газ у Європі, що в підсумку позначиться і в платіжках кінцевих споживачів країни.
Як повідомлялося, Україна з 1 листопада 2019 року до 25 січня 2020 року знизила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) на 20,9% (на 4 млрд 541,92 млн куб. м) - до 17 млрд 241,76 млн куб. м. Цей обсяг перевищує показник запасів 25 січня 2019 року на 48,1%, 25 січня 2018 року - на 32,5%, 25 січня 2017 року - на 66,9%, 25 січня 2016 року - на 50%, 25 січня 2015 року - на 78,6%.
В опалювальний сезон 2019/20, що стартував 1 листопада, Україна увійшла з максимальними за останні десять років запасами в 21 млрд 783,68 млн куб. м.
Тут інше питання у зе-влади може з"явитись: що робити з власниками приватних будівель у яких вигрібні ями і вони не підключені до загальної системи каналізації, як і зних поімєть трохи грошенят ?
Реально пока все на хрен посылают, но ситуация народ напрягла. Эти п..ары в прошлом году промпредприятиям установили нормы загрязнения сточных вод - нормы настолько жёсткие, что по факту почти чистая вода должна быть. И тут же, через месяц проверяющие пошли дикие штрафы выписывать. В первую очередь по кафешкам - и свою гравицапу предлагать - жироулавливатель какой-то недешёвый.
Спасибо Бубочке за это.
Депутат Журавлёв: США применили против России климатическое оружие ...
но большинтво расеян этого даже не почувствовало
одна только польза
До сих пор зимой я всегда хотел побольше снега и мороза, но сейчас это стало дорогим удовольствием.