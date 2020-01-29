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 Політика України
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 Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами газу, - Оржель

Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами природного газу у своїх підземних сховищах, повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

"Ми 100% виходимо з надлишковими запасами з опалювального періоду. Великі запаси також у європейських газосховищах", - сказав він на пресконференції в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, великі запаси, укладений наприкінці 2019 року транзитний контракт і тепла зима є драйверами зниження ціни на газ у Європі, що в підсумку позначиться і в платіжках кінцевих споживачів країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" заплатив удвічі більше, ніж фактично прокачав газу українською ГТС від початку року, - Оржель

Як повідомлялося, Україна з 1 листопада 2019 року до 25 січня 2020 року знизила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) на 20,9% (на 4 млрд 541,92 млн куб. м) - до 17 млрд 241,76 млн куб. м. Цей обсяг перевищує показник запасів 25 січня 2019 року на 48,1%, 25 січня 2018 року - на 32,5%, 25 січня 2017 року - на 66,9%, 25 січня 2016 року - на 50%, 25 січня 2015 року - на 78,6%.

В опалювальний сезон 2019/20, що стартував 1 листопада, Україна увійшла з максимальними за останні десять років запасами в 21 млрд 783,68 млн куб. м.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172529
 
   
 Топ коментарі
 
Я так розумію, що ціни попіднімали, щоб компенсувати олігархічним структурам недобір газу українцями?
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И это заслуга глобального потепления, а не зеленой плесени.
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Угадайте, кого надо благодарить за это?
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тока кобелева и еще дать премию 10 миллионов баксов
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Хоть по десятому, всё равно "дорогой" чиновник, дешевле чем коррупционер и предатель на таком важном посту. Местечковость и жлобство "а шо он так много получает" пораджает невежество, а невежество "гас по 50", который по 500, проигранные арбитражи и - 10 миллиардов прибыли нафтогаза за каждый долбанный год, рад что не все украинцы совковые недобитки для которы 25 лямов дорого, а - 10 лярдов норм.
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Треба дякувати Зеленському за теплу зиму. Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами газу, - Оржель - Цензор.НЕТ 1867
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ипал я того зелоха 42 в его газовое дупло, платежка пришла на проталкивание газа в трубах, звоню этим уродам, они говорят 95 квартал придумал перед новым годом так сказать подарок украинцам к новогодним праздникам, спрашиваю почему январь и февраль по 200 грн.? ещё февраль не закончился, как посчитали? они говорят, считать ничего не нужно, у вас фиксированное проталкивание по трубам до конца года по 200 в месяц не зависимо пользуетесь газом летом или нет, та шоб 95 шапито всё издохло и пианина ваша завалилась.
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Сходи на свалку, может мацу выбросили из синагоги, там подскажут.
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И это заслуга глобального потепления, а не зеленой плесени.
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Раз Порошенко больше не крадет, то сделайте газ по цене 1 гривна за куб как на фото:
Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами газа, - Оржель - Цензор.НЕТ 294

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Угу. Газ буде по одній гривні, а доставка 7 гривень)))
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За транспортировку можно не платить. Ибо это контора фирташа, а он олигарх, вор и преступник. Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами газа, - Оржель - Цензор.НЕТ 8502
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Так можна включити транспортування відходів з унітазів, а що, хороша ідея .
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Взагалі то всі хто в багатоповерхівках проживають і так платять за водовід, рахуй какахі)
Тут інше питання у зе-влади може з"явитись: що робити з власниками приватних будівель у яких вигрібні ями і вони не підключені до загальної системи каналізації, як і зних поімєть трохи грошенят ?
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Дык.. эта.. у мамы частный дом - Одесса, яма, как у всех в этом районе - Инфокс водоканал с лета бомбардирует смсками, письма со счётом в почтовый ящик кидают, проверяющие счётчик уполномоченные напоминают - вы должны (!) составить проект своей ямы и заключить договор с нами на откачку нашей машиной. Нужно - не нужно, раз в месяц заплати. Качай или плати, ёпта!! Роттердам им в дышло. Научились, твари))
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Я вызываю гамнокачку раз года в 2-3. Просто жидкость имеет свойсва проделывать в грунте ручейки и самоотводится. Но раз в месяц качать это жесть конечно, я б на хер послал Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами газу, - Оржель - Цензор.НЕТ 7930
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Та же история. Уходит само. Внизу балочка, там - да, подвалы бывает даже подтапливает, но там и не живут особо - летние дачи только. А наверху сухо, и даже реже - раз в лет пять откачивают, не чаще. Но это же неприемлемо! Прямой убыток. Не видели картинку - суть реформ за 30 лет. 1989 - унитаз со смывным бачком - таким, шо за цепочку дёргать надо, и 2019 - тот же унитаз, только сильно поюзаный - зато на трубе фискальник, вай фай, камера наблюдения, считыватель штрих кода и т.д.))
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Не, не факт что раз в месяц за выкачку платить - оплата согласно тарифу раз в месяц, что-то около 20 грн плюс к плате по счётчику будет получаться. Ну и проект выгребной ямы самизнаетегде сделать нужно - тоже Профит!
Реально пока все на хрен посылают, но ситуация народ напрягла. Эти п..ары в прошлом году промпредприятиям установили нормы загрязнения сточных вод - нормы настолько жёсткие, что по факту почти чистая вода должна быть. И тут же, через месяц проверяющие пошли дикие штрафы выписывать. В первую очередь по кафешкам - и свою гравицапу предлагать - жироулавливатель какой-то недешёвый.
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Ну на счет кафешек у меня двоякое мнение, это бизнес, они бабки рубят - пусть поделятся. А вот с простых граждан тянуть бабло низашо это уже беспредел...
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поставят на унитазы счетчики для пересчёта катяхов, газ по трубам научились проталкивать и катяхи посчитают.
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Ведь все хорошее, что с нами случается это заслуга зеленского, а все, что случается плохое - это вина Порошенко! Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами газу, - Оржель - Цензор.НЕТ 9452
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Я так розумію, що ціни попіднімали, щоб компенсувати олігархічним структурам недобір газу українцями?
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Спасибо Пороху за роттердам+, хорошо хоть Зененский еще до газа не добрался и пока Коболев и ко может дрючить газпром во все арбитражи.
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Буквально неделю назад, Нафтогаз криком кричал, гарантируя срыв отопительного сезона. Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами газа, - Оржель - Цензор.НЕТ 2597 Какой-то иск к нему виноват, от 2007-го года. Не шучу. Во, болтают языками, аки помелом метут. (с).
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Мені подобається,"избиточний газ"!!!, ні щоб сказати, маємо газ в запасі, так ні "избиточний"!!! Тепер залишилось його розкидати по кишеням!!!!
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Зима была как говно-лето.
Спасибо Бубочке за это.
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мозги превратились в вату Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами газу, - Оржель - Цензор.НЕТ 1547
но большинтво расеян этого даже не почувствовало
одна только польза Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами газу, - Оржель - Цензор.НЕТ 2487
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Излишки по-тихому толкнут куда-нибудь в Европу, а деньги себе присвоят. Боже, храни глобальное потепление, аминь Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами газа, - Оржель - Цензор.НЕТ 6711
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Ну правильно ,зимы то и не было Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами газу, - Оржель - Цензор.НЕТ 6539зато платёжки прилетают такие ,как вроде за окном минус тридцать ...
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прошла зима настало лето, спасибо зе-ослу за это...
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Кобле за это премию выпишите,пусть переведет маме миллионов сто,он молодец.
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ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ ЧТО НАШИ БАРЫГИ БУДУТ ПРОДАВАТЬ ТЕПЕРЬ ЕГО СЕБЕ В УБЫТОК ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ ЦЕНЫ НА БИРЖАХ
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Зима пока теплая, но еще не закончилась.
До сих пор зимой я всегда хотел побольше снега и мороза, но сейчас это стало дорогим удовольствием. Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами газу, - Оржель - Цензор.НЕТ 2716
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ну если избыточные, штош делать, ну давайте подарим... кому же.. ну вот хотя бы коломойскому!
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зимы пока не было вообще. так, не слишком холодная осень. я на зиму запас 3 тонны пеллет, но не израсходовал еще и полтонны. если такая "зима" будет до весны, то я треть топлива использую в сравнении с прошлым годом.
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......у меня уже НАКРУТИЛО 260 кубов с нач. отоп. сезона ( 20 ноября ) (((((
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....зима для Украины это ПРЕПЯТСТВИЕ которое не каждый преодолеет !!! так что ОЖИДАЮ и следующую зиму ТАКУЮ ЖЕ !!! ни тебе чистить двор , улицу , гололед , травмы , аварии !!! Ура ****** ЗИМЕ !!!
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Да вы,сволота, рвёте подмётки на ходу..Какое "понижение" в декабре за тепло было???Такие же деньги пришлось уплатить,как и за январь 2019,хоть температура значительно выше была...
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Вот именно по платежкам за окном зима! Больше чем в том году платим и не думают пересчитывать.
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Спасибо зе владе , за то что хоть не увеличили цену .!! Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами газу, - Оржель - Цензор.НЕТ 5653 .
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Как только Петро перестав красты газ ,мешками , так зразу и его стало в избытке Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами газу, - Оржель - Цензор.НЕТ 1413 . . !! И зима стала теплее , и запели птицы , и расцвёл подснежник . .
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это не ваша заслуга... пиар не пройдет!!!,благодаря природе и людской экономии - из за дешевых тарифов на газ... а вот это ваша заслуга господа министры...
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