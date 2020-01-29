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Все про:грип (187) карантин (80) Маріуполь (621) школа (775)

 Через спалах грипу та ГРВІ усі школи Маріуполя закривають на карантин від завтра

У Маріуполі з 30 січня призупинять заняття у всіх школах міста через спалах грипу та ГРВІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі мерії міста.

"У зв’язку зі щоденним збільшенням кількості учнів, які захворіли на респіраторні інфекції, відповідно до наказу департаменту освіти від 29.01.2020 №50 "Про призупинення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти та позашкільної освіти м. Маріуполя в 2019-2020 навчальному році" із 30 січня року призупинено освітній процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку тижня в школах міста були відсутні 12% школярів через захворювання на ГРВІ, вчора ця цифра становила вже 14%, а сьогодні - понад 16%. Крім того, в Контакт-центр надходили дзвінки зі скаргами від батьків щодо цього питання.

Також на цей момент у центрах первинної медико-санітарної допомоги збільшено кількість реєстраторів у змінах і продовжені прийомні години педіатрів через збільшення кількості звернень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через спалах грипу і ГРВІ всі школи Черкас від завтра закриють на карантин

"Тому було ухвалено рішення закрити школи міста на карантин до поліпшення епідемситуації. І важливо - убезпечити від зараження респіраторними інфекціями інших дітей", - повідомили в мерії.

Про відновлення навчання у закладах освіти буде повідомлено додатково.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172526
 
 
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Косить у нас- всегда умели... В период афганской войны на 7-б, у психиатра. Сейчас- на ОРВИ. Я сам косил, честно признаюсь. Клея силикатного чуток, в ноздрю, перед заходом к терапевту. Чихаешь так, что больничный выписывался автоматически, не измеряя температуру, порой. Было дело...
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Вы это.. смотрите там, поосторожнее - поезд Пекин-москва идет 6 дней и с каждого такого поезда очень прилично кандидатов на лазарет..... а учитывая что после китая неплохо бы по мосту сьездить в Крым кашелёк подлечить - то зараженные оттуда могут прийти. В москвабаде проходят не проверки на температуру а молебны против вируса - так что будте начеку!
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В 2004 году на «Национальном саммите по вакцине от гриппа», спонсированном CDC и Американской Медицинской Ассоциацией, Глен Новак, помощник директора по связям с общественностью в Национальной Программе по Вакцинации, говорил об использовании СМИ для увеличения спроса на вакцину. Один из «семи шагов по созданию интереса и поднятию спроса на прививку от гриппа (или любую другую)» осуществляется тогда, когда «медицинские эксперты и органы здравоохранения публично… придают важность, выказывают тревогу (в том числе предсказывают ужасные последствия) и побуждают к срочной вакцинации». Другой шаг говорит о «потоке сообщений… что грипп вызывает серьёзное заболевание и/или поражает множество людей, способствуя формированию впечатления, что многие восприимчивы к самым тяжёлым случаям гриппа».
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