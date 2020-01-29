 "Слуга народу" - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЄС - 12,3%, "Батьківщина" - 8%, "Голос" - 2,5%, - Центр Разумкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать підсумки дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного із 17 по 21 січня на замовлення "OBOZREVATEL".
Згідно з результатами опитування, якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, ті громадяни, що мають намір взяти в них участь і вже визначилися зі своїм вибором, найчастіше віддали б свій голос за:
- 45,4% – "Слуга народу".
- 13,8% – "Опозиційна платформа – За життя".
- 12,3% – "Європейська солідарність".
- 8% – ВО "Батьківщина".
- 5,2% – "Сила і честь".
- 2,9% – "Громадянська позиція".
- 2,9% – Радикальна партія Олега Ляшка.
- 2,5% – "Голос".
- 2,2% – "Українська стратегія Гройсмана".
- 1,6% – ВО "Свобода".
- 0,9% – з"Опозиційний блок".
- 0,6% – "Національний корпус".
- 0,5% – "Партію Шарія".
- 1,1% – інші партії.
Зазначається, що у всіх макрорегіонах "Слуга народу" є лідером електоральних симпатій. У західних і центральних областях друге місце посідає "Європейська Солідарність", а третє – ВО "Батьківщина". На сході й півдні другий показник має "Опозиційна платформа – За життя".
Під час проведеного опитування було враховано думку 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.
Вибірка репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Її теоретична похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
В конце 2018 года его утвердил Словенский парламент, Шарец возглавил коалицию левых партий и встал во главе маленькой, но очень гордой, европейской страны.
За то время, пока бывший комик возглавлял страну, он не был замечен ни в одном скандале, не пойман на вранье, никогда не путал свою страну со Словакией, Латвию с Литвой, Австрию с Австралией, Канаду с Канадией.
Депутаты его партии ни разу публично не снимали проституток, не были обвинены в групповом изнасиловании, не занимались распилом бюджетных средств. Пан Марьян не ездил отдыхать ежемесячно, не выводил деньги в офшоры и декларировал свои расходы, не вел бизнеса на крови, не пытался встать на колени перед врагом, не плевал на могилы героев своей страны, не был карманной собачкой олигарха, пытающегося Словению положить себе в карман.
Но все равно Марьян Шарец, бывший комик, который возглавлял Словению полтора года, подал в отставку. Именно потому, что не лох. Такое его действие словенские политологи уже назвали "одним из самых разумных шагов в течении полутора лет".
Сам пан бывший комик, и уже бывший глава государства, объяснил примерно так: "Ах, я устал, я ухожу! Я ничего не могу сделать с этим парламентом!"
В свете этих событий, становятся понятны слова украинского самокатчика Гончарука, про то, что "Мы не хотим быть как какая-нибудь Словения", ибо, если мы будем как Словения, уже через 8 месяцев, бывший малороссийский комик станет бывшим президентом Украины и это безусловно станет его САМЫМ РАЗУМНЫМ ШАГОМ за всю 42-х летнюю жизнь.
А чому майже всі анонімно?
не нийте потім на Голодомори та Геноциди, зебіли..
Нет у слуг никаких 45%
Когда-то рыги себе тоже рисовали высокие рейтинги, что закончилось майданом.
А сегодня контора близкая к Разумкому рисует слуге народа высокий рейтинг, при том, что по другим сегодняшним опросам от Деминициативы, на вопрос "какие реформы новая власть начала успешно реализовывать?" 51% ответило - никаких. А на вопрос "что мешает развитию Украины сегодня" 70% ответило - коррупция. Выходит 70% населения страны видят новую власть коррумпированной и абсолютно бездейственной.
Поэтому 30% - это их реальный потолок.
Давайте поднажмите в поливании грязью, и ОПЗЖ выйдет на первое место.
Ні, спочатку обсираюится - а потім вимазуються.
K0५EGAR
@EgarK0
·46 мин
Украинский коронавирус "АхметовКоломойскийКучма" оказался смертоноснее, чем китайский. После того, как всё трудоспособное население эмигрировало, Слуги Народа не стали отчаиваться, и начали грабить стариков, взымая с них абонплату за их собственные трубы.
K0५EGAR
@EgarK0
·2 чОказывается, за абонплату на вашу газовую трубу, которую вы будете платить круглый год, проголосовал парламент. Да, да, те самые Слуги Урода. Но по мере того, как в недрах твитора начали зарождаться призывы к Майдану, ублюдки обосрались и решили запилить вот этот видос: https://twitter.com/i/status/1222462184615219200
Погибнеш, згинеш, Україно,
Не стане знаку на землі,
А ти пишалася колись
В добрі і розкоші! Вкраїно!
Мій любий краю неповинний!
За що тебе Господь кара,
Карає тяжко? За Богдана,
Та за скаженого Петра,
Та за панів отих поганих
До краю нищить... Покара,
Уб'є незримо і правдиво;Бо довго Довготерпеливий
Дивився мовчки на твою,
Гріховную твою утробу
І рек во гніві: - Потреблю
Твою красу, твою оздобу,
Сама розіпнешся. Во злобі
Сини твої тебе уб'ють
Оперені, а злозачаті
Во чреві згинуть, пропадуть,
Мов недолежані курчата!..
І плача, матернього плача
Ісполню гради і поля,
Да зрить розтлєнная земля,
Що я Держитель і все бачу.
Попкорн - ждем Беню и осла омановского на нарах..
Если Зеленский и Ко не отчебучат что-то совсем уж неординарное, то даже к концу каденции Зе, его СН будет оставаться партией #1 в стране. Не столько потому, что они такие классные, сколько потому, что конкуренты унылые.)
12% идиотов для страны это нормально, не так уж много. Народ готов эти 12% и их порошонку драть по полной.