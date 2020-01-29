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 Політика України
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Все про:опитування (460) партія (173) рейтинг (299) Центр Разумкова (56) Батьківщина (351) Слуга народу (609)

 "Слуга народу" - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЄС - 12,3%, "Батьківщина" - 8%, "Голос" - 2,5%, - Центр Разумкова

Рейтинг партії "Європейська Солідарність" зріс до 12,3%, а "Голосу" опустився до 2,5%. Поточні рейтинги партій "Слуга народу", ОПЗЖ і "Батьківщина" серед виборців залишилися близькими до їхніх результатів на виборах до Верховної Ради 21 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать підсумки дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного із 17 по 21 січня на замовлення "OBOZREVATEL".

Згідно з результатами опитування, якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, ті громадяни, що мають намір взяти в них участь і вже визначилися зі своїм вибором, найчастіше віддали б свій голос за:

  • 45,4% – "Слуга народу".
  • 13,8% – "Опозиційна платформа – За життя".
  • 12,3% – "Європейська солідарність".
  • 8% – ВО "Батьківщина".
  • 5,2% – "Сила і честь".
  • 2,9% – "Громадянська позиція".
  • 2,9% – Радикальна партія Олега Ляшка.
  • 2,5% – "Голос".
  • 2,2% – "Українська стратегія Гройсмана".
  • 1,6% – ВО "Свобода".
  • 0,9% – з"Опозиційний блок".
  • 0,6% – "Національний корпус".
  • 0,5% – "Партію Шарія".
  • 1,1% – інші партії.

Слуга народу - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЄС - 12,3%, Батьківщина - 8%, Голос - 2,5%, - Центр Разумкова 01

Слуга народу - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЄС - 12,3%, Батьківщина - 8%, Голос - 2,5%, - Центр Разумкова 02

Зазначається, що у всіх макрорегіонах "Слуга народу" є лідером електоральних симпатій. У західних і центральних областях друге місце посідає "Європейська Солідарність", а третє – ВО "Батьківщина". На сході й півдні другий показник має "Опозиційна платформа – За життя".

Слуга народу - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЄС - 12,3%, Батьківщина - 8%, Голос - 2,5%, - Центр Разумкова 03

Під час проведеного опитування було враховано думку 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Вибірка репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Її теоретична похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 20% українців вважають, що авторитаризм може бути краще, ніж демократія, - соцопитування. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172525
 
   
 Топ коментарі
 
*Центр Разумкова обнародовал* - дальше можно не читать........или читать и верить если хочеться чувствовать себя лошарой с вермишелью на ушах и зеленой плесенью в глазах ))
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Насмешили)))))) Сейчас даже малолетки бояться признаться что Зелю поддерживали))))
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Там кого не візьмеш - всі мають чітку позицію та дохідливо можуть її донести людям. Тільки біда, що багато іще до кого не можна достукатися.
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уже 9 месяцев дурят, а ты токо щас это понял. Еще один из 74% проснулся "Слуга народу" - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЄС - 12,3%, "Батьківщина" - 8%, "Голос" - 2,5%, - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 987
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Бывший комик, премьер-министр Словении, 42 годика, явно не лох, Марьян Шарец, досрочно подал в отставку
В конце 2018 года его утвердил Словенский парламент, Шарец возглавил коалицию левых партий и встал во главе маленькой, но очень гордой, европейской страны.



За то время, пока бывший комик возглавлял страну, он не был замечен ни в одном скандале, не пойман на вранье, никогда не путал свою страну со Словакией, Латвию с Литвой, Австрию с Австралией, Канаду с Канадией.
Депутаты его партии ни разу публично не снимали проституток, не были обвинены в групповом изнасиловании, не занимались распилом бюджетных средств. Пан Марьян не ездил отдыхать ежемесячно, не выводил деньги в офшоры и декларировал свои расходы, не вел бизнеса на крови, не пытался встать на колени перед врагом, не плевал на могилы героев своей страны, не был карманной собачкой олигарха, пытающегося Словению положить себе в карман.

 Но все равно Марьян Шарец, бывший комик, который возглавлял Словению полтора года, подал в отставку. Именно потому, что не лох. Такое его действие словенские политологи уже назвали "одним из самых разумных шагов в течении полутора лет".

Сам пан бывший комик, и уже бывший глава государства, объяснил примерно так: "Ах, я устал, я ухожу! Я ничего не могу сделать с этим парламентом!"

В свете этих событий, становятся понятны слова украинского самокатчика Гончарука, про то, что "Мы не хотим быть как какая-нибудь Словения", ибо, если мы будем как Словения, уже через 8 месяцев, бывший малороссийский комик станет бывшим президентом Украины и это безусловно станет его САМЫМ РАЗУМНЫМ ШАГОМ за всю 42-х летнюю жизнь.

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Верните Порошенко!!!!!!!!!! Смысл всей писанины.
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Судя по активности порохоботов на этом ресурсе, рейтинг барыжной солидарности должен быть процентов под 90. А в жизни все иначе...
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Пане, Вікторе, ви ще не знаєте, які ми активні в реальному житті
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Що, й "підлога макартні" теж?
А чому майже всі анонімно?
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Срут они здесь по стахановски. Вот только без толку.
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Беспокоит меня этот Бойко с его 14 процентами сепаров и русофилов...
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завжди були вони. Стабільно. Хіба що раніше за коміків симоненка галасували.
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..нннннда.. таки-до буя в Україні дебілів.. майже 60% із зебілами та мертвечуками..(
не нийте потім на Голодомори та Геноциди, зебіли..
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Малороссы не слышат, как Крымский Бандеровец рассказал про подслушанный разговор с понаехавшей, которая сказал - Крым наш, а вы - не наши.
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Дослідження соціологічної служби Центру Разумкова такі ж достовірні, як і нещодавній електронний перепис населення.
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А я бачу деяке пакращення. Було 73, а стало 45. Є тенденція до подальшого зниження. ЗАЖОП приблизно так і залишився з своїми ватниками. Ось куди перетікатиме лохторат від слуг, ХЗ. Це абинеюлька та абинепорох. Швидше до зажопників і це не є добре.
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73 это президентские выборы, а 45 парламентские были и остались.. Изменение только в том, что 4 % переткшие тогда к Голосу от Пороха, вернулись обратно к Пороху.
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Меня всегда удивляют оптимисты, которые говорят, что народ увидит, каких уродов он выбрал, и прозреет. Ребята, вы реально оптимисты. Вы преувеличиваете умственные и аналитические способности "мудрого украинского народа". Этот народ не способен отличить мочу от божьей росы. Смиритесь.
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не только украинский. Любой народ - тупое быдло. Венесуэла, С.Корея, Африка. Даже в Штатах такие есть, в Детройте голосовали за мэра который обещал раздавать халяву, в результате город обанкротился и умер.
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Не вірю. Не потрібно нас готувати до фальсифікацій. Дуже переконаний, що на першому місці партія Європейська соладарність, на другому "Батьківщина", на третьому "За життя", а далі вже буде "Слуга Бені". За таку партію, як "національний корпус" тоесть "суки" рюкзакова вообще немає і мови. І ще, до липня 2020 року, партія "слуг Бені" опуститься і нижче "за життя". Така природа їх життя.
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Да, да, да. На форуме "Строим дом", перед выборами, за Порошенко было около 40%. Его сторонники всех заклёвывали, навязывая свою точку зрения, мол по-другому и быть не может. А что по факту? Так и с "ЕС" Порошенка.
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за месяц три процента СН перетекли в ОПЗЖ к Киве -дрочуну.
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Конечно это вранье
Нет у слуг никаких 45%
Когда-то рыги себе тоже рисовали высокие рейтинги, что закончилось майданом.
А сегодня контора близкая к Разумкому рисует слуге народа высокий рейтинг, при том, что по другим сегодняшним опросам от Деминициативы, на вопрос "какие реформы новая власть начала успешно реализовывать?" 51% ответило - никаких. А на вопрос "что мешает развитию Украины сегодня" 70% ответило - коррупция. Выходит 70% населения страны видят новую власть коррумпированной и абсолютно бездейственной.
Поэтому 30% - это их реальный потолок.
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Два вопроса: 1) сколько стоит провести такой опрос ?; 2) кто оплачивал этот опрос ?
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Ну и сколько стоит этот сеанс заклинаний для зебилоидов?
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Готовятся к массовым фальсификациям на местных выборах, а журналистов и социологов которые будут говорить про реальные низкие рейтинги "слуг народа" будут садить по новому закону за дезинформацию.

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Ну, в принципе, ничего с момента выборов не поменялось. У слуг рейтинг остаётся на своих позициях
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Ні, якби тоді у них було 51%, то москалі й не рипнулися б.
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Це той центр Разумкова, який підкорюється тому Разумнікову, який забрав розімніків у парламенті і доплачує їм по 5 000 доларів, щоб нажимали кнопочки на вивчене слово, як собаки на рифлекс? Тоді вірю.
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Центр разумкова пишет рейтинг Разумкову "Слуга народу" - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЄС - 12,3%, "Батьківщина" - 8%, "Голос" - 2,5%, - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 3093!!! Лепота
"Слуга народу" - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЄС - 12,3%, "Батьківщина" - 8%, "Голос" - 2,5%, - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 76
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кива опезежистам таки поднагонял рейтинг... от шо значит здоровые руки)))
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вот так ржака, зелескот полгода рвал пердаки, что у пэсыков уже меньше 8%, а тут бац и стабильный рост до 12,3.
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до пЄСиків повернулися недолугі з голосу, один хрен на рошені роблені)
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А что это меняет кто кого поддерживает. Мы перебрали уже все варианты за 30 лет начиная от КПУ ПР Баткивщины БПП и т.д. а толку нет.
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Трагедия для Украины не Зе-зе у власти или Янукович, а вот эти 45 %, они же и после зеленых никуда не денутся... Они как мухи)
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мухи сіли зверху на коричневу масу у вигляді 12%.... є в цьому щось прикольне навіть))))
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Комментаторов возмущает, что у СН 45%?? А то, что ОПЗЖ опережает ЕС 1,5% все хорошо???

Давайте поднажмите в поливании грязью, и ОПЗЖ выйдет на первое место.
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слуги урода самі себе в натурі обсирають.
Ні, спочатку обсираюится - а потім вимазуються.
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Что поменяется от смены рейтингов ОПЗЖ и Слуг?
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K0५EGAR

@EgarK0

·46 мин
Украинский коронавирус "АхметовКоломойскийКучма" оказался смертоноснее, чем китайский. После того, как всё трудоспособное население эмигрировало, Слуги Народа не стали отчаиваться, и начали грабить стариков, взымая с них абонплату за их собственные трубы.
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K0५EGAR

@EgarK0

·2 чОказывается, за абонплату на вашу газовую трубу, которую вы будете платить круглый год, проголосовал парламент. Да, да, те самые Слуги Урода. Но по мере того, как в недрах твитора начали зарождаться призывы к Майдану, ублюдки обосрались и решили запилить вот этот видос: https://twitter.com/i/status/1222462184615219200
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В номинации зеленая "моча в глаза года" уже в январе побеждает
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ти тварюко, навіть не смій ставити поряд кіборгів з тим ригівським лайном
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Значить нічому не навчились, як і в 1918, 1919, 1920 аж доки не дочекались 1932-33...

Погибнеш, згинеш, Україно,
Не стане знаку на землі,
А ти пишалася колись
В добрі і розкоші! Вкраїно!
Мій любий краю неповинний!
За що тебе Господь кара,
Карає тяжко? За Богдана,
Та за скаженого Петра,
Та за панів отих поганих
До краю нищить... Покара,
Уб'є незримо і правдиво;Бо довго Довготерпеливий
Дивився мовчки на твою,
Гріховную твою утробу
І рек во гніві: - Потреблю
Твою красу, твою оздобу,
Сама розіпнешся. Во злобі
Сини твої тебе уб'ють
Оперені, а злозачаті
Во чреві згинуть, пропадуть,
Мов недолежані курчата!..
І плача, матернього плача
Ісполню гради і поля,
Да зрить розтлєнная земля,
Що я Держитель і все бачу.
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Кінець епохи надій: 51% українців не бачать позитивних результатів роботи Зеленського
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А у нас в Полтаве большинство проголосовало бы за "Батькивщину"
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Україна взяла на себе зобов'язання притягнути до відповідальності винних у розкраданні "ПриватБанку": заява Ради асоціації Україна-ЄС

Попкорн - ждем Беню и осла омановского на нарах..
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СН стабильна. Невнятная несуразица "Голос", отобравшая голоса у ЕС, начинает понемногу отдавать обратно. Кол-во ваты так же в рамках вполне предсказуемых 15%. Никаких сюрпризов.
Если Зеленский и Ко не отчебучат что-то совсем уж неординарное, то даже к концу каденции Зе, его СН будет оставаться партией #1 в стране. Не столько потому, что они такие классные, сколько потому, что конкуренты унылые.)
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ЭТО результат плохой работы Рябошапки,НАБУ, САП и ГБР!!!!!!!
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Невже хтось вірить в цю маячню? 45% "слуги народу", це за які заслуги за непрофесіоналізм чи тим що там майже немає особистостей ? а є сіра маса яка голосує за те що подають з ОП.
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центр разумкова-это все таки немножко не институт Гэллапа.
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Дивно. Судячи з коментів у цій помийній ямі, у Пороха має бути 115% по всій країні. Але то таке(с)
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віртуальна пороховати вариться у власному соці)))
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Да-да, порошонка как всегда должен победить в первом туре.
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Начинается подготовка к местным выборам и как инструмент очередного оболванивания электората - подрисовывается рейтинг и такие вбросы будут регулярны
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Нормально. Самое главное, что украинский народ тошнит от этого брехливого, фальшивого уличного актеришки порошонки. Придется ему опять играть хероя с печальной и тоскливой гримасой на отечном фейсе.

12% идиотов для страны это нормально, не так уж много. Народ готов эти 12% и их порошонку драть по полной.
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Даже во Львове оно, диабетическое, уже не главенствует.
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