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Все про:громадянство (605) Росія (15269)

 Без перевірки на знання мови: в Росії хочуть спростити отримання громадянства РФ для українців

МВС Росії збирається спростити процедуру отримання російського громадянства для громадян України і Білорусі, видаливши з неї співбесіду на знання російської мови.

Про це повідомила начальниця головного управління з питань міграції МВС РФ Валентина Казакова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

Міністерство пропонує звільнити громадян цих країн від проходження співбесіди на знання російської, відомство вже розробило відповідні законопроєкти, сказала Казакова журналістам на пресконференції в середу.

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Вона додала, що для громадян цих двох держав, а також Казахстану і Молдови, передбачена можливість отримання громадянства РФ після отримання посвідки на проживання. Чим простіше іноземцям у Росії буде оформити документи для проживання, тим менше буде негативних явищ у вигляді незаконної міграції, підкреслила начальниця управління.

Вона зазначила, що в 2019 році міністерством розроблено і видано близько 80 нормативно-правових актів, не рахуючи наказів МВС, які "були пов'язані з регулюванням міграційного законодавства та його вдосконаленням".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172523
 
 
 Топ коментарі
 
Ответ должен быть такой : кто получил гражданство России , автоматически лишается гражданства Украины и гражданам России запретит въезд в Украину. Работать , покупать недвижимость , и т д должно быть все запрещено для граждан Украины
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бесплатный билет на тонущий титаник
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Любой украинский националист знает русский лучше,чем цапцарапный идиот на российском троне.
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Так українці з білорусами краще за кацапів їхню мову знають, якщо колись вивчали. А на московії вже давно державна - фєня матершинна...
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Особенно употребление приставки "не" с глаголами, и суффиксов "тся" "ться". Без проверки на знание языка: в России хотят упростить получение гражданства РФ для украинцев - Цензор.НЕТ 3202
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Это даже наша общая мечта,это наше общее счастье -ВСЕХ левиафанов в Левиафанию.Ещё бы зебобиков наших общих куда пристроить.И Балто-Черноморский союз...
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За радянських часів еталоном російської мови була мова українських дикторів, які вели передачі цієї мовою. Москалі самі це признавали.
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Ответ должен быть такой : кто получил гражданство России , автоматически лишается гражданства Украины и гражданам России запретит въезд в Украину. Работать , покупать недвижимость , и т д должно быть все запрещено для граждан Украины
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и кроме того тех, кто получил гражданство России лишать право на наследование и анулировать права на недвижимость
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та пусть недвижимость останется, только налог ввести на продажу 50% и пусть продают себе
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гражданство мордора - это отвратительно... пытаться получить его жителям других стран - бррр мерзость
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це після того як окупували язиком країну Укра
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може проще буде сбрасывать их с самолётов?)
уже заполнеными))
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Любой украинский националист знает русский лучше,чем цапцарапный идиот на российском троне.
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а когда эти украинские националисты украинский язык выучат?
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Главное они твоему ******** членом по лбу настучали,больше тебе ничего знать не нужно.
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просто любопытно (с научной точки зрения), какой фарш вместо мозгов должен быть в голове у человека, что бы захотеть стать гражданином Рашки?
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Тот фарш называется "деньги".
Вот просто денежные знаки.
В РФ больше платят.
Не забывайте, запоребрик специально платил украинским чиновникам, чтобы в Украине не было метро в Днепре, чтобы по Киеву ходили старые трамваи, чтобы в Украине все было хуже по сравнению с РФ. В то дело запоребрик вбабахал огромные деньги.
И многие поверили, что таки да, в РФ лучше и богаче, и особенно много таких поверивших было в Крыму и на Донбассе. Вот так они теперь, те поверившие, в Донбассе и живут "богато", как им показало российское телевидение по Скабеевой и Сикилеву.
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Упрощение получения гражданства означает, что вЯликая Империя не способна существовать без украинских рабочих, таджики саксаульные (а иные в РФ не едут) не справляются ни с чем, кроме как с метлой и "баранкой такси", потому что безграмотны не только в русском языке, а вообще, абсолютно, и культура труда у саксаульных мигрантов соответствующая.
И китайцы образованные не едут запоребрик, что им там делать?

"Что и требовалось доказать" - так говорят при выводе теоремы в курсе геометрии.
"Что и требовалось доказать" - без Украины нет и не может быть вЯликой Империи.
Вот и все их вЯличие.
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они что и РУССКОГО НЕ ЗНАЮТ ???
Только матерный
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Они не знают русский язык на таком уровне, чтобы вести на нем беседу, понять задаваемые на собеседовании вопросы и дать грамматически правильные ответы.
Представьте себе, насколько завязана экономика РФ на украинских и белорусских рабочих, если запоребриком так упростили процедуру получения гражданства, ведь для таджиков никого упрощения не сделали!
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Господи, дали бы им там, запоребриком, подъемные.
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и правильно - далеко не все жители нароССеи в принципе знают свой вЯликий, даже те, кто типа его носители
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В целом это логично. Большая часть ваты русский знает не намного лучше украинского.

Чтобы в этом убедиться достаточно почитать, что и как пишут ЗЕфилы в соцсетях. Без проверки на знание языка: в России хотят упростить получение гражданства РФ для украинцев - Цензор.НЕТ 3903
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Да в Москве, сейчас, русских (по паспорту) меньше 30%..
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Достаточно прогнозируемый перечень стран. Все - в зоне риска. И там (в перечне) почему-то нет братских Армении, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Китая, Монголии, Папуа-Новой Гвинеи. Это фашиствующее притеснение по национальному признаку!
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)) с крепостными в раше напряжёнка. хотят перенаправить поток миграции украинцев и белорусов с запада на себя.
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роССийский паспорт может интересовать только безмозглых обезьян

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...да "расеяне" уже толком своего языка не знают,да и чудовищными орфографическими ошибками пишут... так.."феня" с "полуматом"...
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...да "расеяне" уже толком своего языка не знают,да и чудовищными орфографическими ошибками пишут... так.."феня" с "полуматом"...
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я знову ж, в 3335-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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ватные граждане украины, не торопитесь получать паспорта рф, подождите когда ваш кумир ***** начнет доплачивать за свои паспорта
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