 Без перевірки на знання мови: в Росії хочуть спростити отримання громадянства РФ для українців

Про це повідомила начальниця головного управління з питань міграції МВС РФ Валентина Казакова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

Міністерство пропонує звільнити громадян цих країн від проходження співбесіди на знання російської, відомство вже розробило відповідні законопроєкти, сказала Казакова журналістам на пресконференції в середу.

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Вона додала, що для громадян цих двох держав, а також Казахстану і Молдови, передбачена можливість отримання громадянства РФ після отримання посвідки на проживання. Чим простіше іноземцям у Росії буде оформити документи для проживання, тим менше буде негативних явищ у вигляді незаконної міграції, підкреслила начальниця управління.

Вона зазначила, що в 2019 році міністерством розроблено і видано близько 80 нормативно-правових актів, не рахуючи наказів МВС, які "були пов'язані з регулюванням міграційного законодавства та його вдосконаленням".