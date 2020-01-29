 Без перевірки на знання мови: в Росії хочуть спростити отримання громадянства РФ для українців

Про це повідомила начальниця головного управління з питань міграції МВС РФ Валентина Казакова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".
Міністерство пропонує звільнити громадян цих країн від проходження співбесіди на знання російської, відомство вже розробило відповідні законопроєкти, сказала Казакова журналістам на пресконференції в середу.
Вона додала, що для громадян цих двох держав, а також Казахстану і Молдови, передбачена можливість отримання громадянства РФ після отримання посвідки на проживання. Чим простіше іноземцям у Росії буде оформити документи для проживання, тим менше буде негативних явищ у вигляді незаконної міграції, підкреслила начальниця управління.
Вона зазначила, що в 2019 році міністерством розроблено і видано близько 80 нормативно-правових актів, не рахуючи наказів МВС, які "були пов'язані з регулюванням міграційного законодавства та його вдосконаленням".
уже заполнеными))
Вот просто денежные знаки.
В РФ больше платят.
Не забывайте, запоребрик специально платил украинским чиновникам, чтобы в Украине не было метро в Днепре, чтобы по Киеву ходили старые трамваи, чтобы в Украине все было хуже по сравнению с РФ. В то дело запоребрик вбабахал огромные деньги.
И многие поверили, что таки да, в РФ лучше и богаче, и особенно много таких поверивших было в Крыму и на Донбассе. Вот так они теперь, те поверившие, в Донбассе и живут "богато", как им показало российское телевидение по Скабеевой и Сикилеву.
И китайцы образованные не едут запоребрик, что им там делать?
"Что и требовалось доказать" - так говорят при выводе теоремы в курсе геометрии.
"Что и требовалось доказать" - без Украины нет и не может быть вЯликой Империи.
Вот и все их вЯличие.
Только матерный
Представьте себе, насколько завязана экономика РФ на украинских и белорусских рабочих, если запоребриком так упростили процедуру получения гражданства, ведь для таджиков никого упрощения не сделали!
Чтобы в этом убедиться достаточно почитать, что и как пишут ЗЕфилы в соцсетях.