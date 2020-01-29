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 Суспільство
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Все про:судова реформа (915) Вища рада правосуддя (284) Маловацький Олексій (1)

 Ми маємо визначити "нульову точку" і будувати від неї, - заступник голови ВРП Маловацький про відновлення довіри до суддів

У питанні довіри до судової системи українці мають прийти до соціального договору і від нього будувати наступне суспільство.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив заступник голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький.

За його словами, забезпечення довіри до судової влади ґрунтується на багатьох складових.

"Перше. Воно ґрунтується на якості процесуального закону. Якість процесуального закону має велике значення. Друге. На освіті й досягненнях суддів. Третє. На заохоченні й дисциплінарній відповідальності суддів. Четверте. На ставленні суспільства до суддів. Я не можу заперечити того, що є питання до суддів", - зазначає заступник голови ВРП.

Водночас він переконаний, що якщо суспільство буде постійно висловлювати суддям свою недовіру, то це ні до чого не приведе.

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"Я не можу заперечити того, що є питання до суддів. Є питання і до всього суспільства. І навіть до адвокатів є питання. Є питання до всіх. Однак через певний період часу суспільство має прийти до якогось соціального договору. Поставити крапку. Визначитися, що це пункт нуль, і від нього будувати наступне суспільство. Якщо ми постійно повертатимемося до недовіри, до звинувачень, до нагадування про те, хто і що зробив, до нагадування можливості, наприклад, позасудового звинувачення когось, матимемо ситуацію, коли у нас постійно існуватиме недовіра до будь-якого органу", - зазначає Маловацький.

Повне інтерв'ю з Олексієм Маловацьким читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172521
 
 
 Топ коментарі
 
после прощения долгов бени на 8 ярдов на прошлой неделе??????????? шутник
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Після початку такої справи Шеремета необхідна довіра? Мы должны определить "нулевую точку" и строить от нее, - замглавы ВСП Маловацкий о восстановлении доверия к судьям - Цензор.НЕТ 8164
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после прощения долгов бени на 8 ярдов на прошлой неделе??????????? шутник
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Нулевая точка? Без принародных массовых расстрелов судей? Фантастика...
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Каких тебе ещё поощрений б...дь (слово разрешённое Супрун если что) не хватает?
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Після початку такої справи Шеремета необхідна довіра?
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пусть вернут все "честно заработанное" государству, и начинают с нуля (опять зарабатывать)
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Нет доверия к судьям и не будет--ПОКА ВОРЫ-ЕВРЕИ ГУЛЯЮТ НА СВОБОДЕ.
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Крадії усіх мастей і національностей...
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Нульовий відлік почнеться коли шкуру корумпованого судді натягнуть на крісло наступника, як було колись.
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сколько лет чудеса в суде творил - столько лет и сидеть. с конфискацией. самая 0-ая точка.
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Мразь ублюдочная,пока всех вас на ноль не помножат,ничего не будет.
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Одне маленьке запитання, а скільки коштує ця "НУЛЕВАЯ ТОЧКА"???
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........і яке у нього гарне прізвище......мАЛО......., завжди мало.....!!!
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,,,,не наказание продажных и коруопционных служителей фемиды постоянно будет возвращать украинский народ к недоверию, к обвинениям, к напоминанию о том, кто и что сделал, к напоминанию о возможности, например, внесудебного обвинения кого-то, то будем иметь ситуацию, когда у нас постоянно будет существовать недоверие к любому органу",- самому себе почти невозможно отрубить руку,,,,
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Хотите точку - я вам укажу на эту точку. Она находится на уровне 2 метра под землей.
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Мы уверенно идем к этой точке, подражая одной из самых влятельных демократий в Европе. Они тоже обнулили общественный договор ы свое время.


У народ не было хлеба, а они захотели питаться пирожными...
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Тобто "ставимо точку і починаємо все з чистого аркуша"... Щось знайоме... Десь я вже таке чув... А не путлєровські пропагандони хтіли так перезавантажити відносини між Україною і Московією після захоплення Криму і вторгнення на Донбас?
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Нулевая точка - это ноль. То есть каждого судью увольняем и конфискуем имущество под ноль. А дальше пусть идут работать. Подальше от судов и правохранительной систем.
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Питання до суспільства ?????? Падло таке питання має , коли судді свої обов''язки належним чином виконувати хоча б декілька років будуть до них будут з повагою ставитись
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Шо за бред Ми маємо визначити "нульову точку" і будувати від неї, - заступник голови ВРП Маловацький про відновлення довіри до суддів - Цензор.НЕТ 6239надо пересажать ВСЕХ судей и это будет точкой отчёта а всё иное это пустая болтовня !
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"Точка 0"- це коли розігнать найух весь суддівсько- прокурорський спрут.Із забороною займати посади в правоохоронних органах.Перед тим пропустивши через ефективне НАЗК,яке в 95% суддів знайде незаконні доходи.Конфіскація.

Потім вибори ВРП прямі.Як,ВР і президента.Призначення на 1000 найвищих суддівських посад американців,німців,британців.Так само,прокурорів.
На місцях- суди присяжних.

Оце і буде "точка 0".Але цього ніхто не робитиме.Дійде до самосудів ,та і все...
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Нам дуже жорсткий закон, а до Вас довіра. Логічно. Ще правда, судді тільки ваші і звичайно прокурори теж.
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Господар взяв на роботу працівника.
Працівник вкрав. Господар насварив і попередив про можливі наслідки.
Працівник знову вкрав. Господар насварив і попередив про можливі наслідки...
Працівник в 100 раз вкрав. Господар насварив і попередив про можливі наслідки.
Працівник в 101 раз вкрав. Господар заявив про те що йому кабздєц, його треба звільнити. Працівник запропонував замість того щоб його звільняти прийти до соціяльного договору, визначити що цей пункт - "нуль" і почати все "з чистого листа".
Шановний дов**й*бе Голохвацький. Може ви не знали, але соціяльній договір між суспільством і суддями було укладено в 1991 році і з того часу суспільство жодного разу його не порушувало і не лінчувало ні одного суддю. Натомість, судді цей договір повністю ігнорують.
То може замість того щоб п**діти про "пункт - "нуль" ви просто почнете виконувати свою роботу з притягнення до відповідальності суддів-порушників соціяльного договору 1991 року?
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Я понял - общество не доверяет судьям не из-за того, что судьи плохие, а из-за того, что плохое общество. Обществу надо над собой работать.
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