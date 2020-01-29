 Ми маємо визначити "нульову точку" і будувати від неї, - заступник голови ВРП Маловацький про відновлення довіри до суддів

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив заступник голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький.
За його словами, забезпечення довіри до судової влади ґрунтується на багатьох складових.
"Перше. Воно ґрунтується на якості процесуального закону. Якість процесуального закону має велике значення. Друге. На освіті й досягненнях суддів. Третє. На заохоченні й дисциплінарній відповідальності суддів. Четверте. На ставленні суспільства до суддів. Я не можу заперечити того, що є питання до суддів", - зазначає заступник голови ВРП.
Водночас він переконаний, що якщо суспільство буде постійно висловлювати суддям свою недовіру, то це ні до чого не приведе.
"Я не можу заперечити того, що є питання до суддів. Є питання і до всього суспільства. І навіть до адвокатів є питання. Є питання до всіх. Однак через певний період часу суспільство має прийти до якогось соціального договору. Поставити крапку. Визначитися, що це пункт нуль, і від нього будувати наступне суспільство. Якщо ми постійно повертатимемося до недовіри, до звинувачень, до нагадування про те, хто і що зробив, до нагадування можливості, наприклад, позасудового звинувачення когось, матимемо ситуацію, коли у нас постійно існуватиме недовіра до будь-якого органу", - зазначає Маловацький.
Повне інтерв'ю з Олексієм Маловацьким читайте тут.
и поновой?
У народ не было хлеба, а они захотели питаться пирожными...
Потім вибори ВРП прямі.Як,ВР і президента.Призначення на 1000 найвищих суддівських посад американців,німців,британців.Так само,прокурорів.
На місцях- суди присяжних.
Оце і буде "точка 0".Але цього ніхто не робитиме.Дійде до самосудів ,та і все...
Працівник вкрав. Господар насварив і попередив про можливі наслідки.
Працівник знову вкрав. Господар насварив і попередив про можливі наслідки...
Працівник в 100 раз вкрав. Господар насварив і попередив про можливі наслідки.
Працівник в 101 раз вкрав. Господар заявив про те що йому кабздєц, його треба звільнити. Працівник запропонував замість того щоб його звільняти прийти до соціяльного договору, визначити що цей пункт - "нуль" і почати все "з чистого листа".
Шановний дов**й*бе Голохвацький. Може ви не знали, але соціяльній договір між суспільством і суддями було укладено в 1991 році і з того часу суспільство жодного разу його не порушувало і не лінчувало ні одного суддю. Натомість, судді цей договір повністю ігнорують.
То може замість того щоб п**діти про "пункт - "нуль" ви просто почнете виконувати свою роботу з притягнення до відповідальності суддів-порушників соціяльного договору 1991 року?