 Ми маємо визначити "нульову точку" і будувати від неї, - заступник голови ВРП Маловацький про відновлення довіри до суддів

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив заступник голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький.

За його словами, забезпечення довіри до судової влади ґрунтується на багатьох складових.

"Перше. Воно ґрунтується на якості процесуального закону. Якість процесуального закону має велике значення. Друге. На освіті й досягненнях суддів. Третє. На заохоченні й дисциплінарній відповідальності суддів. Четверте. На ставленні суспільства до суддів. Я не можу заперечити того, що є питання до суддів", - зазначає заступник голови ВРП.

Водночас він переконаний, що якщо суспільство буде постійно висловлювати суддям свою недовіру, то це ні до чого не приведе.

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"Я не можу заперечити того, що є питання до суддів. Є питання і до всього суспільства. І навіть до адвокатів є питання. Є питання до всіх. Однак через певний період часу суспільство має прийти до якогось соціального договору. Поставити крапку. Визначитися, що це пункт нуль, і від нього будувати наступне суспільство. Якщо ми постійно повертатимемося до недовіри, до звинувачень, до нагадування про те, хто і що зробив, до нагадування можливості, наприклад, позасудового звинувачення когось, матимемо ситуацію, коли у нас постійно існуватиме недовіра до будь-якого органу", - зазначає Маловацький.

Повне інтерв'ю з Олексієм Маловацьким читайте тут.