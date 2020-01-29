 Кабмін погодив звільнення голови "Укрзалізниці" Кравцова, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua, про це оголосив на брифінгу після засідання прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Ми погодили сьогодні звільнення керівника "Укрзалізниці". Це важливий крок для перезавантаження всього того, що у цій важливій державній компанії відбувається", - сказав він.

Нагадаємо, що Кравцов офіційно очолив "Укрзалізницю" в січні 2019 року, але де-факто керував компанією з серпня 2017 року.

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