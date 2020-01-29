 Кабмін погодив звільнення голови "Укрзалізниці" Кравцова, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua, про це оголосив на брифінгу після засідання прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Ми погодили сьогодні звільнення керівника "Укрзалізниці". Це важливий крок для перезавантаження всього того, що у цій важливій державній компанії відбувається", - сказав він.
Нагадаємо, що Кравцов офіційно очолив "Укрзалізницю" в січні 2019 року, але де-факто керував компанією з серпня 2017 року.
(пів року по 1,5 млн...і хватить надовго (якщо дуже не шикувати))))) а пенсіонеру - на все життя і онукам по евроблясі))))
должность премьера он уже перерос
настала пора отделить рельсы от шпал
не удивлюсь если вдруг окажется шо их уже давно продали слепому трасту
или землю на которых они лежат
tZE inform
@tZEinform
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"Плохо работающего" Кравцова уволили с должности главы "Укрзализныци". И тут же назначили зам. министра к Милованову Один "плохо работающий" не испортит работу "нахренанеделающих"