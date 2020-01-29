EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  1014  15
Все про:Кабмін (3267) звільнення (764) Укрзалізниця (898) Кравцов Євген (97) Гончарук_Олексій (584)

 Кабмін погодив звільнення голови "Укрзалізниці" Кравцова, - Гончарук

Кабмін на засіданні в середу вирішив звільнити Євгена Кравцова з посади голови правління "Укрзалізниці".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua, про це оголосив на брифінгу після засідання прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Ми погодили сьогодні звільнення керівника "Укрзалізниці". Це важливий крок для перезавантаження всього того, що у цій важливій державній компанії відбувається", - сказав він.

Нагадаємо, що Кравцов офіційно очолив "Укрзалізницю" в січні 2019 року, але де-факто керував компанією з серпня 2017 року.

Також читайте: Лещенко очолить антикорупційний комітет наглядової ради "Укрзалізниці"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172519
 
 
 Топ коментарі
 
Тепер весь час будуть призначати чиновників, а потім знімати... Кабмин согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Кравцова, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7296
 показати весь коментар
 
Лысому нашли теплое местечко? 😀😀😀
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
- Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует. (с)
 показати весь коментар
 
а шо весь вопрос уволить? а то что на этих должностях другие слуги будут хапать миллионами? да их сажать надо и зп делать как у проводниц.Хорошо работаешь-развиваешь отрасль-получи премию в лимон-согласен. Нихрена не делаешь пошел нахрен с 10т зарплаты.
 показати весь коментар
 
Тепер весь час будуть призначати чиновників, а потім знімати...
 показати весь коментар
 
 
шоб нікого не образати...а дати підзаробити
(пів року по 1,5 млн...і хватить надовго (якщо дуже не шикувати))))) а пенсіонеру - на все життя і онукам по евроблясі))))
 показати весь коментар
 
имхо из гончарука неплохой бы руководитель укрзализницы получился бы
должность премьера он уже перерос
настала пора отделить рельсы от шпал
не удивлюсь если вдруг окажется шо их уже давно продали слепому трасту
или землю на которых они лежат
 показати весь коментар
 
 
ему в тюрьму надо а то гнал на поляка за большую зарплату а сам пришел и еще большую себе сделал
 показати весь коментар
 
 
Так Криклий, буквально вчера- именно это и обещал. Тока я... вот не знаю почему... не верю этому Криклию. И не только ему.
 показати весь коментар
 
шо и оклад с премиальными с процентами вернул?
 показати весь коментар
 
А скласти компанію одному з Дубневичів Кравцову не вважаєте за потрібне?
 показати весь коментар
 








tZE inform

@tZEinform

·9 мин
"Плохо работающего" Кравцова уволили с должности главы "Укрзализныци". И тут же назначили зам. министра к Милованову Один "плохо работающий" не испортит работу "нахренанеделающих"
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору