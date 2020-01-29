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 Політика України
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Все про:НАБУ (2234) Нацполіція (8895) Порошенко (8186) ДБР (822) Головань Ігор (30)

 Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ

Петро Порошенко подає 14 позовів про відшкодування моральної шкоди проти слідчих Державного бюро розслідувань, Національної поліції і посадових осіб Національного антикорупційного бюро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Ігор Головань.

Позови Порошенка ґрунтуються на рішенні Верховного Суду України, яким передбачена відповідальність держави за протиправну бездіяльність прокурора або слідчого, встановлена ​​ухвалою слідчого судді.

Головань нагадав, що політичні переслідування Петра Порошенка інспіровані за вказівкою Офісу президента, і це зафіксовано на так званих "плівках Труби".

Адвокати Порошенка зверталися в правоохоронні органи із заявами про розслідувань фактів, оприлюднених у "плівках Труби", проте в ДБР, НАБУ і Нацполіція проігнорували ці заяви. Бездіяльність правоохоронних органів була оскаржена в судовому порядку, і зараз вже є 14 рішень.

"У зв'язку з інспірованим, як ми знаємо з опублікованих "Трубу прорвало" записів, посадовцями президентського офісу політичних переслідувань Петра Порошенка слідчими суддями постановлено 14 ухвал стосовно протиправної бездіяльності прокурорів і слідчих. Так за скаргами адвокатів П'ятого президента слідчими суддями встановлено фактів протиправної бездіяльності: прокурорів – 4; слідчих Державного бюро розслідувань – 6; службових осіб Національного антикорупційного бюро – 2; слідчих Національної поліції – 2. Відповідно подаємо 14 позовів про відшкодування моральної шкоди", - повідомляє Головань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогоднішній допит в ДБР був одним із найабсурдніших за всю мою кар'єру, - адвокат Порошенка Новіков

Він зазначив, що це тільки початок.

Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження за заявою адвоката п'ятого Президента України Порошенка Ігоря Голованя щодо кількох осіб, серед яких директор ДБР Труба, керівник Офісу Президента Андрій Богдан і заступник голови ОП Андрій Смирнов.

Канадський експерт Паушак підтвердив автентичність плівок з прослуховуванням ексдиректора ДБР Труби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172517
 
   
 Топ коментарі
 
Зєбіли всі на майдан ! Захищати бубочку та трубу!
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Правильно Президент Украины! Так эту временную антиукраинскую банду кусай тактикой 1000 порезов. Эта малоросская гниль случайная и недолговечная и Украина перешагнет эту позорную страницу в своей истории.
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Зєбіли всі на майдан ! Захищати бубочку та трубу!
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- Писал разоблачительные стихи в тюремной газете "Солнце всходит и заходит" и усердно работал в механической мастерской исправдома.(С)
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хвороброй портняжке еще 7 исков вкрутить не мешало бы...
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Та с такими "адвокатами" как у ПоПА пэдротам скорее на майдан надо собираться. Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ - Цензор.НЕТ 5257 На основании чего наезд, слива из Сети и экспертизы частной иностранной компании без лицензий? Да не смешите мои тапки. А может у "адвокатов" на руках оригинальная запись? Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ - Цензор.НЕТ 5257 Так это организация незаконной прослушки, тоже статья в копилку ПоПА и опять же никакой суд не примет к рассмотрению. Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ - Цензор.НЕТ 5257 Так что очередная PR акция в стиле ПоПА, слов много толку ноль. Но ПЕСики могут радостно погавкать. Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ - Цензор.НЕТ 5257
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вот когда зебильные окажутся за решеткой - тогда ты и увидишь, "на основании чего". Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ - Цензор.НЕТ 3995
а заранее козыри никто не выкладывает.

пока что можешь покричать иа-иа, повторяя своего Великого Лидера Современности.
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Ну давай, посмотрим когда эти "адвокаты" подадут иск без козырей. Пока что можешь погавкать. Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ - Цензор.НЕТ 3487
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А заодно пусть эти "адвокаты" выиграют процесс. От всей души этого желаю. Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ - Цензор.НЕТ 7530. Труба да и фиг с ним, не жалко. А вот легализовать "пленки Онищенко"........ это дорого стоит. Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ - Цензор.НЕТ 7530
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о , айзюлянты слетаются , значит все правильно делает П.П.
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Не лякайте їх, а то вони бідні вже обпімялися і лізуть під спідниці до мам і жінок. Порвуть спідниці і не буду в чому жінкам ходити.
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Туманоголовый зелька так и не понял что - или он сажает свинарчуков и потрохов или его посадят за обман избирателей и бездействие по отношению к казнокрадам.
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говорят он еще и ***** с новым годом поздравлял Адвокаты Порошенко подают 12 исков против следователей ГБР, Нацполиции и сотрудников НАБУ - Цензор.НЕТ 1499
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А виглядає як дурилово - Кравчук крав і не садив, щоб його не посадили, і всі наступники так само. Зеленський у ті самі сани впрягся.
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Чувак, тут Україна, а не Раша-Лугандон, де громадян запроторюють у тюрьми, «по пожеланіям бидла».
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Рашей называть засрашку может только болван или путинская мразь.
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Пожалуйста: Россія - засрашка. Путін - *****.
Всьо, как Ви хотєлі.
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Быдло тоже у тебя на засрашке,передай это путинцам Алихановым.
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Чувак, ти хотєл, чтоб я назвал россію засрашкой. Пожалуйста. Плюс бонус.
А тєпєрь скажи - чєй Крим?
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Чуваки - это у себя на засрашке в мавзолеи ходят на трупы смотреть,где ты узрел,что я от тебя что то хотел,иногда подключай свои извилинки путинец.
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Чмо ти лугандонсько-лахтинське, ну що ти тут шифруєшся, видно ж хто ти...
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И что,я тот кто вытирает ноги об путина и путинцев,с большим удовольствием.
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Хахахах,это вопрос или просто набор слов от переводчика?
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Справжній мародер ы казнокрад - Коломойський. Він сам хвалився, що у 2014 його фірми постачали бронежилети за подвійною ціною!
А половина втрат техніки, у тому ж році, від пального, що Іцик армії втюхував!
Все розмови про "мародера Порошенка" це єврейська хуцпа.
Давайте згадаємо еврейського класика Шолом Алейхема.
У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля. Цей шлимазл, за що б не взявся нічого у нього не виходило. Якось Мотл, від золовки Брохи почув, що причина у тому, що у Елі замало хуцпи.
Мотл у хедері спитав у меламеда, що то таке «хуцпа»?
Меламед Бойаз сказав:
- Ти хочеш знати що таке хуцпа, хлопчику? Уяви, ти прибіг на крик і бачиш людину з закривавленим ножем над трупом. Ти питаєш: «Що сталося?», а він всовує тобі в руки ніж і кричить: «ТИ УБИВЦЯ!», а потім у судах клянеться, що сам бачив як ти зарізав жертву! Ось що таке хуцпа!
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Правильно Президент Украины! Так эту временную антиукраинскую банду кусай тактикой 1000 порезов. Эта малоросская гниль случайная и недолговечная и Украина перешагнет эту позорную страницу в своей истории.
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наркоша, это ты про бывшего министра времен януковича?
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не, это он про одного московского режиссера и сценариста, снимавшего в рф сериалы и имеющего пентхаус в Ялте
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А я думал, что про бывшего министра, продавшего заводик через офшоры, и не расчитавшегося по налогам с бюджетом.
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Тебе не надо думать. Это вообще не твое. Делай что то всегда что тебе скажут физически. Твое призвание работать на того кто тебе будет говорить и думать за тебя.
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да не может того быть! - тут 9 месяцев все лучшие следаки и прокуроры рыли-рыли, рыли-рыли, рыли-рыли! - все офшоры те искали.
На одного - был такой, Януковичу все законы писАл - так в Панаме дело завели...
Другого - все по телефону от БАЯ указы получал - под сраку попросили...
А офшором все нет и нет, нет и нет, нет и нет.
И как оно так? - ну прям никто не понимает. Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ - Цензор.НЕТ 2337
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их поводирь , санёк дубинский им еще и не такое скажет . за новую машинку для мамы ,очко до гланд себе разорвет .
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ну, так и планируется.
не все сразу - зеленых млядей ипать будут долго и вдумчиво.
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а ему в ответ 1200 исков.
долго и вдумчиво.
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труб не хватит
один было попрыгал - так под сраку получил и сейчас сам на зелупу иски подает Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ - Цензор.НЕТ 6245
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Да хоть 4000)ничего зеленая ваша плесень Пороху не сделает, кацап... а вот шмарклю ПАП уже имеет и в хвост, и в гриву
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это ты всё сам себе о себе написал. но ошибками.
правильно так: "Да хоть 4000)ничего соевая зеленая ваша плесень Зе не сделает, кацап... а вот соевую шмарклю Зе уже имеет и в хвост, и в гриву
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праклятый марадьор, ну почему ты просто сам не сядешь в тюрьму?! построй свою собственную, наконец-то, где-нибудь в конче-заспе, и сядь! должен же зеленский хоть чем-то похвастаться 73%-ам!
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Проклятый мародер сейчас миллионы зарабатывает на прокате Сватов и продаже билетов на собственные гастроли по Канаде.
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Совершенно правильно.
после высера "прокурор - мой на 100%" и исполнений Портнова, любое решение "суда" просто смешно.
и никто уже никого не "посадит", как визжали некоторые.
не то шоб не было за что, просто такая "правоохранительная система" = иди в ЕСПЧ и получай компенсацию. вон, Штепа даже не сидит а баллотироваться будет взад.
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в меры Славянска (где пользуется большой популярностью, кста).
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популярность же - из той оперы (как я понял из разговоров), что и у Гепы: она энергичный администратор, она в свое время запустила троллейбусы (умершие было в 90-ые) и реально занималась городским хозяйством.
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Так это же в мэры,а вы пишете взад.В зад этой твари только кол забить нужно.
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на да, но я за должность этой.... самки

она реально хочет опять быть в том кресле.
Чингизхан бы позавидовал такой наглости)
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Правильно. А то танцють під дудку Портнова-Богдана. А то аж гидко дивитися на це відверто зелене переслідування
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Правильно!
Президент Украины П.А. Порошенко - долбай зеленую нечисть!
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Це цирк, бо всі позови - проти представників держави. Хіба вони Порошенка обзивали, катували, він зняв побої і записав на плівку.
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???
Весна уже скоро...готуйся САДЖАТИ....картоплю!))))
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нечего сажать , зеленные гусеницы сожрали все , даже посевной материал. скоро в бабочек превратятся и полетят косяками на ростов.
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Натуральним виробництвом не займаюся. Підтримую українських фермерів, які вирощують мандибурку.
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а позови про катування і обзивання ?
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Для чела голосовавшего за НАРКОМАНА...это все едино!)))
Не ищи там логики...
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только в каком году? скажет - зимы в этом году не было, значит и весны нема, а зяблики жрут.
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О как «стряпчим» Порохатого Барыги попёрло - самый чёс - адвокатам Тошнотворного Порош(ен)ка не в падлу наперегонки оттарабанить откаты следакам ГБР, НациАнальной Поллюции и сотрудникам НА(...)БУ. Шоб у последних потенция возбуждать не иссякла - кому обжаловать, а кому - живая копейка.
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Чувак, ну чому ти такий непозитивний?
Ми бачимо, що ПРАВДА перемагає брехню.
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Моя улюблена бабця мені казали: «ПРАВДА у собаки під хвостом».
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То вона не там її шукала. Так само, як і її улюблений онук.
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Та ото ж бо й воно, що український нарід з якогось злидня вигадав таке прислів'я.
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Поменше заглядуй собаці під хвіст. Хоча видно, що у вашому роду, це спадкове.
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"Поцілуй мого собаку в сраку"©
Недоумкуватий бамбула вирішив спробувати мене зачепити? Не з твоїм щастям, пришелепкуватий.
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Нє. Таке й на думку ні разу не приходило.
А ти зоофіл. Наслєдствєнний. Це видно і без фахівця.
Так шо вже якось сам удовлєтворі свого собаку.
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Не бреши - ніяка думка у твою макітру без мозку прийти не може. І без фахівця тобі не обійтись, коли ти скаржишся на зорові галюцинації. За симптомами ти - шизофренік.
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И какой там моральный вред ему нанесли, барыгой назвали?Так для него это данность.
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Вреда никакого, а бабки он получит Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ - Цензор.НЕТ 6606
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граждане, шесть минут назад в этой новости было 12 исков. теперь 14.
Зайду в конце дня, будет уже 157 исков.
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Ага, все-таки 14 кримінальних справ на Пецю відкрили, а він же кричав "н Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ - Цензор.НЕТ 7046 є віноватая я..."!
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Заметь несчастный бототроль Olexandra X - на все твои жалкие высеры смотрят как на то что кто то пустил дебила к клаве. Может угомонишься? Не торкает никого твоя херня а форум засыраешь....
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Правильно ты о себе написал. Но с ошибками.
Правильно так: "Заметь несчастный бототроль 7кокс7 - на все твои жалкие высеры смотрят как на то что кто то пустил дебила к клаве. Может угомонишься? Не торкает никого тв оя херня а форум засыраешь...."
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весна придет, будем Зебилов доить на бабки?!
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Их не доить будут...а бить по морде их же обоссаными трусами!)))
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Порох! Дави этих никчем и блюдолизов! Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ - Цензор.НЕТ 3671
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Была на новой страничке в фб ленки зеленской... Во там прикольно -зря, конечно, эта дурепа там зарегилась))))
.
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в дерьме катают не хуже, чем самого Ишака на его странице.
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Что бы выиграть все это
на добрать до европейского суда...
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туда и подадут.
но вначале надо пройти все инстанции на месте.

зележопые это прекрасно понимают
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Хряка - на сало, свинарчуків - на домашню ковбасу, свіжоване в Лондоні стегно свині Лєри - на холодець.
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одной фразой : это попытка ,вставить трубочку -бубочке .
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А может хватит дурью маяться т.к. и у портного и порошенко будет нулевой результат ,а в правоохранительных органах и судах будут заброшены более важные ДЕЛА.
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шо чуеш шмаркля, не долго вам бегать под фонтанами осталось
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Звичайно ні одна структура ці заяви не буде приймати, а тим паче відкривати справи. Але це справа часу. Відповідь через суд дадуть по любому, а там європейський суд. І кошти треба платити не державі, а тим, хто порушував закон - слідчим і суддям. Коли почнеться вилазити їх нігілізм, то вони самі себе перекусають.
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Ошибочный ход от пана Порошенко. Эти и другие иски обернутся против самого Порошенко. О каком возмещении морального вреда человеку, обвиняемому в измене родине, предательстве интересов государства, отмывании денег и выводе их в офшоры, грабеже бюджета и масштабных манипуляций в банковской сфере и в оборонном комплексе, сокрытие коррупции в Генпрокуратуре и на самом высоком уровне в Правительстве, получение откатов от карманных чиновников, назначенных Порошенко во всех отраслях экономики Украины и в силовых структурах, крышевание вывоза в страны ЕС ворованного леса и продукции сельского хозяйства под видом торговли по квотам, может идти речь????!!!!!! Опомнись, Пэтрэ Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ - Цензор.НЕТ 9104
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Шото слабєнько ти навалял....
А гдє, про сою, которую он подкладивал в шоколад пролєтарьяту?
А про то, что он «Лоліта Вальцман» ?
А про взриви складов?
Щєтільнєй надоть работать таварісчь.
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