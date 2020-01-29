 Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Ігор Головань.

Позови Порошенка ґрунтуються на рішенні Верховного Суду України, яким передбачена відповідальність держави за протиправну бездіяльність прокурора або слідчого, встановлена ​​ухвалою слідчого судді.

Головань нагадав, що політичні переслідування Петра Порошенка інспіровані за вказівкою Офісу президента, і це зафіксовано на так званих "плівках Труби".

Адвокати Порошенка зверталися в правоохоронні органи із заявами про розслідувань фактів, оприлюднених у "плівках Труби", проте в ДБР, НАБУ і Нацполіція проігнорували ці заяви. Бездіяльність правоохоронних органів була оскаржена в судовому порядку, і зараз вже є 14 рішень.

"У зв'язку з інспірованим, як ми знаємо з опублікованих "Трубу прорвало" записів, посадовцями президентського офісу політичних переслідувань Петра Порошенка слідчими суддями постановлено 14 ухвал стосовно протиправної бездіяльності прокурорів і слідчих. Так за скаргами адвокатів П'ятого президента слідчими суддями встановлено фактів протиправної бездіяльності: прокурорів – 4; слідчих Державного бюро розслідувань – 6; службових осіб Національного антикорупційного бюро – 2; слідчих Національної поліції – 2. Відповідно подаємо 14 позовів про відшкодування моральної шкоди", - повідомляє Головань.

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Він зазначив, що це тільки початок.

Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження за заявою адвоката п'ятого Президента України Порошенка Ігоря Голованя щодо кількох осіб, серед яких директор ДБР Труба, керівник Офісу Президента Андрій Богдан і заступник голови ОП Андрій Смирнов.

Канадський експерт Паушак підтвердив автентичність плівок з прослуховуванням ексдиректора ДБР Труби.