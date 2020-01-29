 Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Ігор Головань.
Позови Порошенка ґрунтуються на рішенні Верховного Суду України, яким передбачена відповідальність держави за протиправну бездіяльність прокурора або слідчого, встановлена ухвалою слідчого судді.
Головань нагадав, що політичні переслідування Петра Порошенка інспіровані за вказівкою Офісу президента, і це зафіксовано на так званих "плівках Труби".
Адвокати Порошенка зверталися в правоохоронні органи із заявами про розслідувань фактів, оприлюднених у "плівках Труби", проте в ДБР, НАБУ і Нацполіція проігнорували ці заяви. Бездіяльність правоохоронних органів була оскаржена в судовому порядку, і зараз вже є 14 рішень.
"У зв'язку з інспірованим, як ми знаємо з опублікованих "Трубу прорвало" записів, посадовцями президентського офісу політичних переслідувань Петра Порошенка слідчими суддями постановлено 14 ухвал стосовно протиправної бездіяльності прокурорів і слідчих. Так за скаргами адвокатів П'ятого президента слідчими суддями встановлено фактів протиправної бездіяльності: прокурорів – 4; слідчих Державного бюро розслідувань – 6; службових осіб Національного антикорупційного бюро – 2; слідчих Національної поліції – 2. Відповідно подаємо 14 позовів про відшкодування моральної шкоди", - повідомляє Головань.
Він зазначив, що це тільки початок.
Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.
Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження за заявою адвоката п'ятого Президента України Порошенка Ігоря Голованя щодо кількох осіб, серед яких директор ДБР Труба, керівник Офісу Президента Андрій Богдан і заступник голови ОП Андрій Смирнов.
Канадський експерт Паушак підтвердив автентичність плівок з прослуховуванням ексдиректора ДБР Труби.
а заранее козыри никто не выкладывает.
пока что можешь покричать иа-иа, повторяя своего Великого Лидера Современности.
Всьо, как Ви хотєлі.
А тєпєрь скажи - чєй Крим?
А половина втрат техніки, у тому ж році, від пального, що Іцик армії втюхував!
Все розмови про "мародера Порошенка" це єврейська хуцпа.
Давайте згадаємо еврейського класика Шолом Алейхема.
У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля. Цей шлимазл, за що б не взявся нічого у нього не виходило. Якось Мотл, від золовки Брохи почув, що причина у тому, що у Елі замало хуцпи.
Мотл у хедері спитав у меламеда, що то таке «хуцпа»?
Меламед Бойаз сказав:
- Ти хочеш знати що таке хуцпа, хлопчику? Уяви, ти прибіг на крик і бачиш людину з закривавленим ножем над трупом. Ти питаєш: «Що сталося?», а він всовує тобі в руки ніж і кричить: «ТИ УБИВЦЯ!», а потім у судах клянеться, що сам бачив як ти зарізав жертву! Ось що таке хуцпа!
На одного - был такой, Януковичу все законы писАл - так в Панаме дело завели...
Другого - все по телефону от БАЯ указы получал - под сраку попросили...
А офшором все нет и нет, нет и нет, нет и нет.
И как оно так? - ну прям никто не понимает.
не все сразу - зеленых млядей ипать будут долго и вдумчиво.
долго и вдумчиво.
один было попрыгал - так под сраку получил и сейчас сам на зелупу иски подает
правильно так: "Да хоть 4000)ничего соевая зеленая ваша плесень Зе не сделает, кацап... а вот соевую шмарклю Зе уже имеет и в хвост, и в гриву
после высера "прокурор - мой на 100%" и исполнений Портнова, любое решение "суда" просто смешно.
и никто уже никого не "посадит", как визжали некоторые.
не то шоб не было за что, просто такая "правоохранительная система" = иди в ЕСПЧ и получай компенсацию. вон, Штепа даже не сидит а баллотироваться будет взад.
она реально хочет опять быть в том кресле.
Чингизхан бы позавидовал такой наглости)
Президент Украины П.А. Порошенко - долбай зеленую нечисть!
Весна уже скоро...готуйся САДЖАТИ....картоплю!))))
Не ищи там логики...
Ми бачимо, що ПРАВДА перемагає брехню.
Недоумкуватий бамбула вирішив спробувати мене зачепити? Не з твоїм щастям, пришелепкуватий.
А ти зоофіл. Наслєдствєнний. Це видно і без фахівця.
Так шо вже якось сам удовлєтворі свого собаку.
Зайду в конце дня, будет уже 157 исков.
Правильно так: "Заметь несчастный бототроль 7кокс7 - на все твои жалкие высеры смотрят как на то что кто то пустил дебила к клаве. Может угомонишься? Не торкает никого тв оя херня а форум засыраешь...."
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на добрать до европейского суда...
но вначале надо пройти все инстанции на месте.
зележопые это прекрасно понимают
А гдє, про сою, которую он подкладивал в шоколад пролєтарьяту?
А про то, что он «Лоліта Вальцман» ?
А про взриви складов?
Щєтільнєй надоть работать таварісчь.