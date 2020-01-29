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 Політика України
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Все про:Кабмін (3267) призначення (492) Держкіно (105) Бородянський Володимир (77) Кудерчук Марина (1)

 Кабмін призначив Кудерчук главою Держкіно. ФОТО

Кабінет міністрів України призначив Марину Кудерчук главою Державного агентства з питань кіно.

Про це повідомив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд призначив главою Держкіно Марину Кудерчук", - розповів Бородянський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представники кіноспівтовариства просять Гончарука звільнити Корнієнка з комісії з питань вищого корпусу держслужби і затвердити Сінькевич главою Держкіно

Кабмін призначив Кудерчук главою Держкіно 01
Кабмін призначив Кудерчук главою Держкіно 02

Марина Кудерчук в 2019 році стала заступником голови Запорізької ОДА. З 2017 року вона працювала в адміністрації кіноконцертного залу імені Довженка в Запоріжжі.

Нагадаємо, колишній голова Держкіно Пилип Іллєнко пішов з посади в серпні минулого року: "Це дозволить новому уряду провести відкритий конкурс".

4 жовтня Кабмін оголосив конкурс на посаду голови Держкіно. На посаду претендували 13 кандидатів, але після першого етапу їх залишилося вісім. На останньому етапі конкурсу залишилася одна кандидатка – генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич. Але 21 листопада вона не набрала достатньої кількості балів за результатами співбесіди у четвертому турі конкурсу й не пройшла далі.

Представники української кіноспільноти, після того, як побачили в мережі відео цієї співбесіди, звинуватили членів конкурсної комісії в некомпетентності й упередженості та написали відкритого листа президенту, прем'єр-міністру й міністру культури, молоді та спорту з вимогою переглянути результати співбесіди Юлії Сінькевич на посаду голови Держкіно. Скасувати результати конкурсу та назвати імена відповідальних за ці результати вимагала Спілка кінематографістів України. А сама Юлія Сінькевич заявила, що звернеться до Кабміну та суду.

27 листопада уряд оголосив новий конкурс на вакантну посаду голови Держкіно. Наприкінці грудня Юлія Сінькевич повідомила, що не братиме участі в повторному конкурсі. Наприкінці грудня Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило список допущених до конкурсу кандидатів – їх було дев’ятеро. Але на початку січня Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило новий список допущених кандидатів – їх виявилося десятеро.

До фінального туру конкурсу на посаду голови Держкіно пройшли п'ятеро кандидатів, яких Національне агентство України з питань державної служби рекомендувало до співбесід з представниками Кабміну. Марина Кудерчук займала третє місце за кількістю балів за результатами всіх етапів конкурсу (знання законодавства, іноземної мови, співбесіда з представниками Національного агентства України з питань державної служби).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172515
 
 
 Топ коментарі
 
на протяжении трех лет Кудерчук работала в администрации кинотеатра

Круто! - может возглавить Госкино. Спец, однако
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А мама у неї хто? Розенфельд чи Шнеєрзон?
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Кто-то себе любовницу в Киев привез 😀😀😀
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Мама - родом з сирисири. Там правильне комсомольське виховання.
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Так Розенфелд чи Гольденблат? Одне іншого не виключає!
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И там зарплата 15 тысяч,премия 115 тысяч,помощь на малозабеспеченность миллион пятнадцать,плюс на лечение, отпуск на островах и офис с секретутками,массажистами,охраной и водилами с лимузинами.
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Будут снимать новый сезон слуги нарида и сватов по франшизе и роялти квартала Кабмин назначил Кудерчук главой Госкино - Цензор.НЕТ 1978
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И один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находился в хаотическом состоянии. Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта. (С)
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на протяжении трех лет Кудерчук работала в администрации кинотеатра

Круто! - может возглавить Госкино. Спец, однако
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Кто-то себе любовницу в Киев привез 😀😀😀
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из Запорожья в Киев? скорее, марионеточку очередную назначили: а чо, ждем-с новые сериалы (за госсчет) про слуг, сватов и прочей похабени
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Почему из Запорожья? Опять учить чиновницу державной мове за счет налогоплательщика?
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За кожне таке призначення Зєєєля отримує від кацапів гроші, на свій офшорний рахунок і Омані. За 4 роки Зєєєля стане мультимільярдером, а України не стане.
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так а конкурс хоч якийсь був??
на попередньому перемогла Юлія Сінькевич, але новим ліцам вона не підійшла, мабуть за того що має недостатній досвід в галузі... що таке Генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю порівняно з працівником адміністрації кіноконцертного залу... вже навіть сміятися не хочеться...
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конкурс был .Україна сміється .можна ще один - рассмеши комика . ну может и в другой последовательности .
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прямо как в рашке
госцырк
госспирт
главрыба
...
а европа точно там? Кабмін призначив Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 5382
псы. или просто тупо оставшуюся недвижку раздербанить надо?
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Ну фсьо ! Тепер Госкіно забов'язане процвітати. Така "спеціалістка" його очолила, ух! "Марина Кудерчук в 2019 году стала заместителем главы Запорожской ОГА. С 2017 ( аж 2 роки) года она работала в администрации киноконцертного зала (навіть, не керувала) имени Довженко в Запорожье"
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ну а шо ? зеленский тоже из концертного зала ))))))))))))))))) пипец.
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Есть же таланты в Украине, например известный во всем мире кинорежиссёр Сенцов.
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Кто его знал пока в тюрьму не посадили и фсб напару с порохом не стали из него лепить очередного мученника?Скоро он и партию замостырит.
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Так называемый Небесный Иерусалим. Почитайте, все поймете
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А кінематографічну спільноту ніхто не спитав... А такі світила, як Сейтаблаєв чи Ірма Вітовська, підтримували іншу кандидатуру - Юлію Сінкевич, багаторічного керівника Одеського кінофестивалю. І вона виграла конкурс на цю посаду, але слуги урода зарізали її на співбесіді...

Значить ця буде пропихать сватів...
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Что за новость о "кадрах" не прочти - всюду ипаный стыд .
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Ну, тепер Держкіно перетворится на Зелівуд ...
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"она работала заведующей сектором в Государственной экологической инспекции в Запорожской области"!

Это вам не как либо что...
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Не знаю кто она,но по горящим пуканам порохоботов она мне нравится.
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А включить мозги тебе не судьба? Какое отношение эта персона имеет к кино, кроме того, что работала в "администрации киноконцертного зала"? Кем работала? Секретаршей?
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Да,действительно заслуженная личность по круче Рязанова и Бондарчука.
И до чего же мы катимся,тупые назначают еще тупейших.
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P.S.А она случайно не жидовка?Ели да то все понятно...
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