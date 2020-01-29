 Пропозицій багато, щось відсіється, щось залишиться, - Пєсков про звання "Верховного правителя" для Путіна

Про це журналістам заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Поки це все йде в режимі дискусії, це нова ініціатива, - зазначив він. - Президент Путін нічого не думає з цього приводу".

"У ході дискусії, в ході роботи цієї комісії надходить дуже багато пропозицій, у цьому, власне, і полягає мета дискусії - зібрати думки", - сказав Пєсков.

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Він нагадав, що "глава держави висунув свою ініціативу, і вже далі в абсолютно вільному режимі в комісію надходять точки зору додаткового характеру". "Потім в результаті обговорення, природно, якісь (ідеї. - Ред.) будуть відсіюватися, якісь прийматися, якісь ні, і звідси з'явиться вже шуканий результат роботи комісії", - зазначив Пєсков.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, робоча група з підготовки поправок до Конституції Росії запропонувала перейменувати посаду глави держави з президента на "Верховного правителя".

Серед інших пропозицій - утвердження православ'я як основної релігії країни і закріплення за Росією статусу "держави-переможниці" у Другій світовій війні.

Всього подано понад сто пропозицій.