Про це журналістам заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.
"Поки це все йде в режимі дискусії, це нова ініціатива, - зазначив він. - Президент Путін нічого не думає з цього приводу".
"У ході дискусії, в ході роботи цієї комісії надходить дуже багато пропозицій, у цьому, власне, і полягає мета дискусії - зібрати думки", - сказав Пєсков.
Він нагадав, що "глава держави висунув свою ініціативу, і вже далі в абсолютно вільному режимі в комісію надходять точки зору додаткового характеру". "Потім в результаті обговорення, природно, якісь (ідеї. - Ред.) будуть відсіюватися, якісь прийматися, якісь ні, і звідси з'явиться вже шуканий результат роботи комісії", - зазначив Пєсков.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, робоча група з підготовки поправок до Конституції Росії запропонувала перейменувати посаду глави держави з президента на "Верховного правителя".
Серед інших пропозицій - утвердження православ'я як основної релігії країни і закріплення за Росією статусу "держави-переможниці" у Другій світовій війні.
Всього подано понад сто пропозицій.
Будь-яка критика цих дій - найвищий державний злочин.
В магазине колбасы
Не купить без елбасы -
Не работают весы
Без указа елбасы!
За семейные трусы
Благодарен елбасы!
И за шапку из лисы
Тоже слава елбасы!
На руке моей часы
Не идут без елбасы!
И на кухне примусы́
Не горят без елбасы!
В Казахстане и росы
Нет в степи без елбасы!
Были б голы и босы
Мы без хана-елбасы!
Бешбармака и самсы
Я б не ел без елбасы!
Выпью водки, съем хамсы
За здоровье елбасы!
В жизни чёрной полосы
Не познает елбасы!
Скорпиона и осы
Да избегнет елбасы!
Дочки три у елбасы
Неописанной красы,
С волосами в две косы -
Сразу видно: в елбасы!
Ну-ка выходи, не ссы,
Кто не любит елбасы!
Поломаем мы носы
Всем, кто против елбасы!
Ухмыльнусь в свои усы
И во славу елбасы
Расстреляю всех вас, псы,
Возле лесополосы!
Горн трубит, гремят басы
Гимн во славу елбасы!
Так вот и живём… Пы.Сы:
Обожаю елбасы!
Просто царь)))
месца. Хан Залатой Арды, ён і ёсьць - *****. Так і было задумана. "Слава" Залатой", а можа,
толькі пазалочанай Ардзе !.Слава Залатой Ардзе( У пі--дзе !).
Главное нам остатся за пределами их будущего забора...
А там пускай жрут друг друга...