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Все про:Пєсков (591) Путін (5416) Росія (15269)

 Пропозицій багато, щось відсіється, щось залишиться, - Пєсков про звання "Верховного правителя" для Путіна

У президента Росії Володимира Путіна немає позиції щодо пропозиції закріпити в Конституції РФ, що глава держави має звання "Верховного правителя".

Про це журналістам заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Поки це все йде в режимі дискусії, це нова ініціатива, - зазначив він. - Президент Путін нічого не думає з цього приводу".

"У ході дискусії, в ході роботи цієї комісії надходить дуже багато пропозицій, у цьому, власне, і полягає мета дискусії - зібрати думки", - сказав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Конституцію Росії запропоновано ввести посаду "верховного правителя"

Він нагадав, що "глава держави висунув свою ініціативу, і вже далі в абсолютно вільному режимі в комісію надходять точки зору додаткового характеру". "Потім в результаті обговорення, природно, якісь (ідеї. - Ред.) будуть відсіюватися, якісь прийматися, якісь ні, і звідси з'явиться вже шуканий результат роботи комісії", - зазначив Пєсков.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, робоча група з підготовки поправок до Конституції Росії запропонувала перейменувати посаду глави держави з президента на "Верховного правителя".

Серед інших пропозицій - утвердження православ'я як основної релігії країни і закріплення за Росією статусу "держави-переможниці" у Другій світовій війні.

Всього подано понад сто пропозицій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172512
 
 
 Топ коментарі
 
зачем что-то придумывать ? харьковские ультрас уже давно придумали
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ВЕРХОВНЫЙ ОКУРОК УБЛЮДОК СМОРЧОК УШЛЕБОК... НЕДОБИТОК Х@lO
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Хорошо, но синонимичный ряд надо расширить )
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Предлагаю назвать Великим Кормчим. А также Лучшим другом российских детей и физкультурников.
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зачем так сложно? просто обозвать его как все нормальные люди его называют - главное *****, ну или вяликое ********.
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предлагаю у нас ввести звание верховного зе-осла, который всем указания выдает не смотря на законы и разделение ветвей власти
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А також виносить будь-які вироки, в т.ч. смертні. Це право також матиме Зе-батя.
Будь-яка критика цих дій - найвищий державний злочин.
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может повторится судьба александра васильевича??!
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"Полковник" ще не "адмірал".... Колчак ховав золото від чекістів щоб зберегти росію, а цей "полковник - невмирущий" з чекістами краде золото у народу щоб продовжити владу... Але кінець ...відомий!
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зачем что-то придумывать ? харьковские ультрас уже давно придумали
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Називати п*тіна ****** - правило bon ton у спілкуванні висококультурних, освічених та шанованих людей.

Пропозицій багато, щось відсіється, щось залишиться, - Пєсков про звання "Верховного правителя" для Путіна - Цензор.НЕТ 5031
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Сцарь Ху*ломон Первый. Мочильщик в сортире недоделанного народца вонючей параши. Пропозицій багато, щось відсіється, щось залишиться, - Пєсков про звання "Верховного правителя" для Путіна - Цензор.НЕТ 8223
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Елбасы. Як у Казахстані.

В магазине колбасы
Не купить без елбасы -
Не работают весы
Без указа елбасы!
За семейные трусы
Благодарен елбасы!
И за шапку из лисы
Тоже слава елбасы!
На руке моей часы
Не идут без елбасы!
И на кухне примусы́
Не горят без елбасы!
В Казахстане и росы
Нет в степи без елбасы!
Были б голы и босы
Мы без хана-елбасы!
Бешбармака и самсы
Я б не ел без елбасы!
Выпью водки, съем хамсы
За здоровье елбасы!
В жизни чёрной полосы
Не познает елбасы!
Скорпиона и осы
Да избегнет елбасы!
Дочки три у елбасы
Неописанной красы,
С волосами в две косы -
Сразу видно: в елбасы!
Ну-ка выходи, не ссы,
Кто не любит елбасы!
Поломаем мы носы
Всем, кто против елбасы!
Ухмыльнусь в свои усы
И во славу елбасы
Расстреляю всех вас, псы,
Возле лесополосы!
Горн трубит, гремят басы
Гимн во славу елбасы!
Так вот и живём… Пы.Сы:
Обожаю елбасы!
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А что тут обсуждать?
Просто царь)))

Пропозицій багато, щось відсіється, щось залишиться, - Пєсков про звання "Верховного правителя" для Путіна - Цензор.НЕТ 5554
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И министров не забудьте в баяр переименовать)))
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Невже курва мокшанський піпл настільки тупий що заковтне цю кремлядську хрінь ?? Та ***** спить і бачить себе Верховним паханом всея Мокшандіі ! І він не знає він не в темі ?!)))
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Может второе слово должно быть первым? А первое слово должно быть вторым,и читаться должно с конца к началу? Вы точно не ошиблись?
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Што вы, выпендрываецеся, трэба расею перайменаваць у Залатую Арду, і ўсё стане на сваё
месца. Хан Залатой Арды, ён і ёсьць - *****. Так і было задумана. "Слава" Залатой", а можа,
толькі пазалочанай Ардзе !.Слава Залатой Ардзе( У пі--дзе !).
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Заявления Пескова публикуются на "Цензор.НЕТ" не реже публикаций Порошенко! Может быть они одинаково мыслят?! Почему этот сайт внимательно следит за заявлениями Кремля в рос.СМИ?! А может Порошенко опасается, что Песков начнет сдавать Порошенко и рассказывать о его договорняках с Путиным в рамках минских соглашений?! Совпадение, не думаю))
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ПЫНЯ будет править АЛЕНЯМИ до гробовой доски...
Главное нам остатся за пределами их будущего забора...
А там пускай жрут друг друга...
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звание "Верховный правитель" передается по наследству? Может, сразу "Император" и никаких вопросов.
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а что они будут делать, когда оно сдохнет? неужели просто так мирно выберут нового верховного правителя? и кто, интересно, примет участие в выборах..., хотя, все это какой-то адский трэш..., на 1/6 части суши живет сравнительно немногочисленное стадо довольно кровожадных баранов...
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Надо по примеру Муаммара Каддафи в Ливии назваться "Великий Вождь Великой Страны".
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