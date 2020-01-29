 Уряд має намір створити в Кривому Розі Офіс контролю викидів в атмосферу, - Гончарук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Гончарука.
"Держава контролюватиме рівень забруднення повітря і викидів в атмосферу", - написав він.
За словами прем'єра, створення такого Офісу - це лише перший крок на шляху до реформи екологічного контролю, оскільки фахівці і співробітники лабораторії Офісу будуть супроводжувати і направляти перевірки найбільших підприємств, що здійснюють викиди в атмосферу.
Зазначається, що Офіс контролю викидів в атмосферу буде збирати інформацію і здійснювати екологічний контроль у найбільш складних промислових регіонах України.
Там на ММЗ еще до 14-го снесли домны, кажется и мартенов нет.
Работают через пень колоду два стана (проволока и катанка до 30мм) на сырье с Енакиево.
Так что в Макаковке сейчас воздух чистый. Зарева от шлаковой горы уже нет давно.
началась эпоха офисов
туалет (устар.) - офис по отправлению естественных нужд
Ххххххххххххххххххх
Шото в етом есть от гениального "Москва, 2042 год" В. Войновича
Сміємося досі
далi буде ще смiшнiше
Если по каждой службе которая не работает, будете создавать дубдирующую, то скоро одни чиновники в стране останутся.
Мутація-с