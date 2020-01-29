 "Це найвищий рівень блюзнірства, якщо не збочення", - Кислиця про рішення ПАРЄ доручити Коксу підготовку доповіді про повернення російської делегації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Доручити хрещеному батьку безумовного повернення Росії в ПАРЄ, Коксу, підготовку доповіді про оскарження її повноважень - це навіть не смішно. Це черговий найвищий рівень блюзнірства, якщо не збочення: Москва платить гроші, карати не можна...", - написав він.
Нагадаємо, в ПАРЄ підготували проєкт рішення про повноваження делегації РФ. Голосування за нього має відбутися сьогодні.
Зазначимо також, що проєкт підготував нідерландець Тені Кокс. Він наголошує, що Росія показала прогрес у виконанні вимог ПАРЄ. Однак у документі немає згадок про численні порушення Росією прав людини в окупованому Криму і на Донбасі.
(ау, деточка...когда уже гениальность свою показывать начнешь?)
генит...гениальность
обычно, если человек талантлив, он талантлив во всём, а если зебилен...
В КУЛУАРАХ ОЧЕНЬ КРУТО
ГОНЧАРЕНКО , ПОЯРКОВ- дайте комменты по этому поводу
А про кулуары и Рыбникрв может написать так, шоб это чучело россиян шарахалось
тогда - занавес!!! нет слов...
Вот вы злые, а Лиза Ясько в кулуарах поздравила Петра Толстого
ИшаЛидера с новой Великой Дипломатической Пэрэмогой!
(зато не Порошенко)
Про ПАРЄ. Все погано. Керівника російської делегації, антисеміта Толстого обрали віцепрезидентом. Зі скандалами, криками, але обрали. І це дуже нехороший знак. Поясню чому.
Обирали його через анонімне голосування. Така процедура коли хтось проти відкритого голосування. Чому були проти відкритого? Бо так простіше «збивати» подонків від призначення. Як проголосує делегат ніхто не знає. Навіть керівник делегації. І багатьох делегатів можна переконати аргументами, не голосувати, всупереч офіційній позиції країни яку він представляє. Якщо звичайно попрацювати з ними і пояснити що це подонок, антисеміт і його підтримка аморальна і лише шкодитиме Раді Європи.
Так ми зробили пів року тому, коли ще були делегатами ПАРЄ з іншим кандидатом від Росії, гаспадіном Слуцьким. Пролетів як фанера над Парижем, як вони всі не тужились.
Але цього разу все не так. Анонімне голосування показало що у Росіян реальна, а не офіційна більшість в ПАРЄ. Це означає що всі інші рішення теж будуть на користь Росії і ніхто їх сьогодні повноважень не позбавить.
Очевидно ці декілька місяців коли не було сформовано українську делегацію нанесли серйозний, дуже сейозний, удар по українських позиціях.
Чи вдасться ситуацію виправити? Залежить від наших делегатів, але ще і від Президента і МЗС.
Ми свого часу показали що можна перемагати Росію всупереч офіційній її підтримці країнами Європи.
Але це була постійна і зосереджена робота.
Удачі тут замало.
Джерело: Блог Леоніда Ємця https://glavcom.ua/columns/yemets/anonimne-golosuvannya-za-antisemita-tolstogo-pokazalo-shcho-rosiya-maje-realnu-bilshist-v-parje-655875.html
Как то права человека в последнее время изменились.
Враховючищо Європа старішає і те що За інформацією ВООЗ, шанси померти від вірусу 2002 року, в середньому були 9%, але для тих, хто молодше 24 років - нижче 1%. У віці 25-44 років - до 6%, 44-64 роки - до 15%, від 65 років і старше - вище 55%.
у кого ослаблений імунітет - ризик смерті зростає
Поки що динаміка його розповсюдження каже,що до жовтня 2020 99 відсотків Європи буде заражено
Люди платят выкуп за свое освобождение терористам,а писе якшается с террористами и называет террористами обычных жителей Сирии детей которых ежедневно убивает этот террорист различными извращенными способами.
Садома и гамора.
Користуючись , що крім селфі і і ще дечого , голова делегації України , нічого не тямить , відверто слабою роботою МЗС України , московія успішно " протягує " свої інтереси . А Європа - у них на підсвідомому рівні закладено : " Ми бариги " .Ображатись , крім як самим на себе , нічого. Порошенко вирішував , а ці - невдало просять.
При Порохе такого в ПАСЕ не было!
Україні потрібно : Геть від Москви! І ( як Британія) - в дупу Європу.
Ця Європа нас ніколи захищати не буде.Зіллє любому диктатору,як колись Польщу.А допомогу від неї можна брати і нічим себе не зв'язуючи і не нав'язуючись..