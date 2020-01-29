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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:ПАРЄ (625) резолюція (214) Росія (15269) Кислиця (35)

 "Це найвищий рівень блюзнірства, якщо не збочення", - Кислиця про рішення ПАРЄ доручити Коксу підготовку доповіді про повернення російської делегації

Заступник голови МЗС України Сергій Кислиця відреагував на проєкт рішення ПАРЄ щодо санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Доручити хрещеному батьку безумовного повернення Росії в ПАРЄ, Коксу, підготовку доповіді про оскарження її повноважень - це навіть не смішно. Це черговий найвищий рівень блюзнірства, якщо не збочення: Москва платить гроші, карати не можна...", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ПАРЄ пропонує підтвердити повноваження російської делегації, - проєкт резолюції

Нагадаємо, в ПАРЄ підготували проєкт рішення про повноваження делегації РФ. Голосування за нього має відбутися сьогодні.

Зазначимо також, що проєкт підготував нідерландець Тені Кокс. Він наголошує, що Росія показала прогрес у виконанні вимог ПАРЄ. Однак у документі немає згадок про численні порушення Росією прав людини в окупованому Криму і на Донбасі.

Це найвищий рівень блюзнірства, якщо не збочення, - Кислиця про рішення ПАРЄ доручити Коксу підготовку доповіді про повернення російської делегації 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172510
 
   
 Топ коментарі
 
а что наша новая Глава делегации в ПАСЕ думает по этому поводу ???
(ау, деточка...когда уже гениальность свою показывать начнешь?)
"Это высший уровень кощунства, если не извращение", - Кислица о решении ПАСЕ поручить Коксу подготовку доклада о возвращении российской делегации - Цензор.НЕТ 7406
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она яременку показывает на досуге свою... генит...гениальность
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Эта девочка гениальность может показать только в постеле, а вы говорите ПАСЕ
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а что наша новая Глава делегации в ПАСЕ думает по этому поводу ???
(ау, деточка...когда уже гениальность свою показывать начнешь?)
"Это высший уровень кощунства, если не извращение", - Кислица о решении ПАСЕ поручить Коксу подготовку доклада о возвращении российской делегации - Цензор.НЕТ 7406
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она яременку показывает на досуге свою... генит...гениальность
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Анал для Еременко от этой девочки Табу у внешних сношениях
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Табу то простітутка на анал мла, а ця дєвочка работаєт явно без табу.
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Эта девочка гениальность может показать только в постеле, а вы говорите ПАСЕ
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что-то мне подсказывает, что и в постели с ней не будет особо хорошо... "Це найвищий рівень блюзнірства, якщо не збочення", - Кислиця про рішення ПАРЄ доручити Коксу підготовку доповіді про повернення російської делегації - Цензор.НЕТ 9449
обычно, если человек талантлив, он талантлив во всём, а если зебилен...
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Нужно слишком много водки, чтобы вытерпеть её морду в постели.
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Писали шо эта чучело поздравило Толстого с избранием в кулуарах.
В КУЛУАРАХ ОЧЕНЬ КРУТО
ГОНЧАРЕНКО , ПОЯРКОВ- дайте комменты по этому поводу
А про кулуары и Рыбникрв может написать так, шоб это чучело россиян шарахалось
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не может быть?!!! что действительно... поздравила? ооооо...
тогда - занавес!!! нет слов...
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Тёмный Рыцарь, [29.01.20 09:33]
Вот вы злые, а Лиза Ясько в кулуарах поздравила Петра Толстого
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Поздравляем Всенародного Иша Лидера с новой Великой Дипломатической Пэрэмогой!
(зато не Порошенко)
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А что делает Украина в этой корупционной продажной организации?
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Ці декілька місяців, коли не було сформовано українську делегацію, нанесли серйозний удар по українських позиціях
Про ПАРЄ. Все погано. Керівника російської делегації, антисеміта Толстого обрали віцепрезидентом. Зі скандалами, криками, але обрали. І це дуже нехороший знак. Поясню чому.
Обирали його через анонімне голосування. Така процедура коли хтось проти відкритого голосування. Чому були проти відкритого? Бо так простіше «збивати» подонків від призначення. Як проголосує делегат ніхто не знає. Навіть керівник делегації. І багатьох делегатів можна переконати аргументами, не голосувати, всупереч офіційній позиції країни яку він представляє. Якщо звичайно попрацювати з ними і пояснити що це подонок, антисеміт і його підтримка аморальна і лише шкодитиме Раді Європи.
Так ми зробили пів року тому, коли ще були делегатами ПАРЄ з іншим кандидатом від Росії, гаспадіном Слуцьким. Пролетів як фанера над Парижем, як вони всі не тужились.
Але цього разу все не так. Анонімне голосування показало що у Росіян реальна, а не офіційна більшість в ПАРЄ. Це означає що всі інші рішення теж будуть на користь Росії і ніхто їх сьогодні повноважень не позбавить.
Очевидно ці декілька місяців коли не було сформовано українську делегацію нанесли серйозний, дуже сейозний, удар по українських позиціях.
Чи вдасться ситуацію виправити? Залежить від наших делегатів, але ще і від Президента і МЗС.
Ми свого часу показали що можна перемагати Росію всупереч офіційній її підтримці країнами Європи.
Але це була постійна і зосереджена робота.
Удачі тут замало.
Джерело: Блог Леоніда Ємця https://glavcom.ua/columns/yemets/anonimne-golosuvannya-za-antisemita-tolstogo-pokazalo-shcho-rosiya-maje-realnu-bilshist-v-parje-655875.html
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Кокс будет докладывать в Писе можно ли пытать,брать в заложники и требовать выкуп?
Как то права человека в последнее время изменились.
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Европа сама себя угробит,доказано историей.Бесполезно им что то доказывать,нужно просто готовится к очередной мировой оппе.
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Європу доб"є короновірус "Це найвищий рівень блюзнірства, якщо не збочення", - Кислиця про рішення ПАРЄ доручити Коксу підготовку доповіді про повернення російської делегації - Цензор.НЕТ 1611

Враховючищо Європа старішає і те що За інформацією ВООЗ, шанси померти від вірусу 2002 року, в середньому були 9%, але для тих, хто молодше 24 років - нижче 1%. У віці 25-44 років - до 6%, 44-64 роки - до 15%, від 65 років і старше - вище 55%.
у кого ослаблений імунітет - ризик смерті зростає

Поки що динаміка його розповсюдження каже,що до жовтня 2020 99 відсотків Європи буде заражено
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Так называемый " обмен" или освобождение всех на всех это просто торговля людьми.
Люди платят выкуп за свое освобождение терористам,а писе якшается с террористами и называет террористами обычных жителей Сирии детей которых ежедневно убивает этот террорист различными извращенными способами.
Садома и гамора.
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ПАСЕ продались усРашке с потрохами и даже не стесняются...
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Яке їхало , таке і здибало.
Користуючись , що крім селфі і і ще дечого , голова делегації України , нічого не тямить , відверто слабою роботою МЗС України , московія успішно " протягує " свої інтереси . А Європа - у них на підсвідомому рівні закладено : " Ми бариги " .Ображатись , крім як самим на себе , нічого. Порошенко вирішував , а ці - невдало просять.
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все мы помним мистера Чемберлена, который умасливал товарища Гитлера, а потом размахивал бесполезной бумажкой...., и все мы знаем, чем это кончилось....
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ЗЕленая плесень сдала ПАСЕ.
При Порохе такого в ПАСЕ не было!
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Нидерландцу Коксу лучше поручить для ПАСЕ через Киву порешать у Меньшого Допы забористых закладочек.
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..якщо Україна платить якісь "копійкИ" за членство у ПАРЕ, то нехай той член еуропейці смокчуть без українського бюджету, або москалі чи підмоскАлики..
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Те що ця Зетьолка ні в зуб ногою в міжнародних справах,та ще й "какаяразніса" ,сумнівів не викликає.Але 99% вини за повернення Рахи - на старій проститутці Європі.В яку "прагнуть " наші євродебіли .

Україні потрібно : Геть від Москви! І ( як Британія) - в дупу Європу.

Ця Європа нас ніколи захищати не буде.Зіллє любому диктатору,як колись Польщу.А допомогу від неї можна брати і нічим себе не зв'язуючи і не нав'язуючись..
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так шаг за шагом "зеленые" сдают позиции, отвоеванные при Порошенко. Гибридная капитуляция Украины в гибридной войне с Московией.
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Но самое интересное со всем где эти "силы", трудно назвать их патриотическими, легче проплаченными *******? Зечмошники что хотят то и творят, но ни протестов, ни автомайдана под домами и офисов " слуг", ну просто ноль. За последние полгода, действительно, стало страшно жить в Украине.
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Так бездарно прокакать все, что было наработано политиками за 5 лет могли только Нелоховские дебилы.
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Європа знову наступає на граблі. Ще недавно їхні батьки-окупанти вбивали українців, тепер вони повчають українців демократії, задобрюючи чергового фюрера.
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