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Все про:супутник (30) ТБ (194) медіа (21) канал (29)

 Чотири українські медіагрупи закодували свої канали на супутнику

Українські медіагрупи StarLightMedia, 1+1 media, Медіа Група Україна і Inter Media Group закодували супутниковий сигнал своїх основних телеканалів у ніч з 28 на 29 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телекритика з посиланням на користувачів мережі.

Медіагрупи закодувала такі канали:

1+1, 2+2, ТЕТ, Бігуді, Плюсплюс, (1+1 media);

Новий канал, ICTV, СТБ, Оце, М1, М2 (StarLightMedia);

Інтер, НТН, К1, К2, Enter-фільм, Мега, Zoom, Піксель (Inter Media Group);

Україна, НЛО TV, Індиго TV (Медіа Група Україна).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми показуватимемо найкращий український продукт, виготовлений спеціально для цього каналу, - Бородянський про мовлення для окупованого Донбасу

На супутниковому сигналі телеканалів МедіаГрупи Україна розміщено повідомлення про кодування з посиланням на безкоштовний номер і довідкову інформацію на сайті каналів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172506
 
 
 Топ коментарі
 
лохи теперь будут смотреть некодированные мордорские каналы...
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ПРЯМИЙ взагалі показує без Т2, тому і самий популярний. Всі інші - тупі ідійоти. Четыре украинские медиагруппы закодировали свои каналы на спутнике - Цензор.НЕТ 5551
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крахоборы которые потеряют и деньги, и аудиторию... Четыре украинские медиагруппы закодировали свои каналы на спутнике - Цензор.НЕТ 3317
альтернатив море...
Украинские барыги, самые жадные среди барыг... - жадность их сводит с ума...
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ЛохИ будут платить, а не лОхи будут смотреть ТВ через интернет.
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Угу - тепер Голобородька подивитись можна за гроші, а нема грошей- дивись Зеленського.
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Урежут пропускную способность, тогда и не лОхи взвоют.
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дыбилы...будуи зики с нюсванами смотреть....
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ICTV жалко, а отсутствие Г+Г и Интера вообще не волнует.
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Да, гражданское саманападение, секретный фронт и антизомби не плохие передачи!!! Но их и в интернете можно смотреть онлайн
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И на этом фоне - некодированные каналы РосТВ...
Насчет Т2, так прием не везде, плюс многим надо докупать приставку. А Россия24, вот она - и прием есть, и ничего платить не надо, и квот никаких.
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Во время войны ограничивать доступ к сми...я щетаю кретины пабедили здравый смысл. А раша тоже закодирует свои звезы или как там их лайно называется? Наверно будут лить усиленно
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Лохи не мамонты не вымрут!)))
Лохи это стратегический запас Украины...как показали последние выборы преЗЮдента)))
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Вы явно не договариваете... как и предыдущие..
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Лохи это стратегический запас мацковии, как показали, не только последние выборы, но и следующие за ними события.
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че я должен дважды оплачивать их рекламу!
Один раз когда покупаю товар, второй раз когда сей товар рекламируют .
Они не о...ели?
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Відключили телевізор
тихо стало в хаті,
дуже хочуть з мене грошей
пацюки пузаті.
Поспілкуюся з ріднею,
чи просто полежу,
бодай вітер вам звалив
вашу телевежу.
Упаде вона додолу
й на шматки поб'ється,
щоби ви отак жили
як нам всім живеться!
Олігархам за все платим,
за газ, світло, воду,
а тепер ще й телевізор
забрали в народу.
Розікрали всю країну
вже нема що вкрасти,
треба ще і на «тарілку»
податок накласти.
Що ж вам грошей усе мало,
коли ж уже стачить?
Через вас увесь народ
за «бугром» батрачить.
Щезніть ви уже навіки
ви і ваші діти,
скільки можна те знущання
нам усім терпіти.
От як би то не супутник,
а ви всі пропали,
може б люди в Україні
краще жити стали.
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И кому эта замбопомойка нужна и даром, кроме как пенсов и ваты
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Для нової влади конче необхідно скоротити кількість джерел інформації, а тіщо залишаться взяти під контроль худсовєта Квартал 95 через нове законодавство. Чотири українські медіагрупи закодували свої канали на супутнику - Цензор.НЕТ 1736
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А шо такое. Шо каломойша даром виасат покупал. Одним ударом два, нет аж три, зайца - и баблосы в карман, и контроль над ********** его и его буратинки, и заказ путлера о продвижении руцкого мира в глубь Украины выполняется.
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ЗЕлень уничтожает ТВ вещание...УКРАИНЫ.Все для того что бы смотрели бесплатно зомбоящик РОССИИ.Через 2-3 года 70-80% украинцев станут ВАТНИКАМИ.
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Закодировать украинские ТВ каналы могли или полные дебилы или любители рашки.
Масса людей, в сельских районах, где нет покрытия цифрового ТВ, будут,теперь, смотреть
спутниковые каналы ТВ рф. Дебилы во власти помогает кацапам
зомбировать наше население. Много в Украине ваты и сепаров, а будет еще больше.
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Ничего из этого дерьма не достойно моего и моей семьи внимания. Хотя у меня Воля-кабель.
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В той час коли Ілон Маск запускає на орбіту супутники для глобального безшкотовного інтернету майбутнього, є лохи які кодують з жадібності) лох ~ це доля..
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Що коломойщина груп нажертись ніяк не можеш??? Пішли ви всі лісом темним.Не набавили в виплатах ні копійки,зате заставляють ще додатково оплачувати доставку газа і супутникове телебачення.
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ну и пусть их сами смотрят, сепар ТВ РУЛИТ, там идиотов меньше!!!!!
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видимо кто-то смотрит этот шлак даром, раз за него начинают деньги просить
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Канали я дивлюся не закодовані. Еспресо, 24-й, 5-ий, Прямий, Суспільне, Перший західний, 4-й. Цього предостатньо. Решта інтернет.
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всем подключать Viasat !!!

а кто у нас владелец Viasat Украина ???? "1+1 media" владелец некий Александр Ткаченко . говорим Ткаченко а подразумеваем Коломойский Чотири українські медіагрупи закодували свої канали на супутнику - Цензор.НЕТ 4968 ой как неожиданно Чотири українські медіагрупи закодували свої канали на супутнику - Цензор.НЕТ 7434
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Ну шо ви таке кажете, до чого тут КАломойский,. Аж 19% акцій у поважного громадянина Виктора Скиби, що мешкає у с "Юбилейное" Днепропетровской обл. Такий собі пересічний селянин.
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Как будем теперь без говноканальныхновостеи,где сутками убили,порезали, украли,болячьки,инфекции,дебильная реклама и т.д. Ощущение не в стране живешь,а в репрозории. В Украине что нет открытии,перестали петь,танцевать,строить,красивои природы? А лица ведущих,сплошнои траур.А теперь хотят что-бы за ЭТО еще и бабки платили.
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Ну правильно. Всё верно. Теперь лохмандеям за пропаганду среди них надлежит ещё и доплатить. От интересно, доплатят или будут зырить халявных Соловьёва и Скабееву?
Шота информационный «фронт» норовит превратиться в «гэндэлык».
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Згоден, це не так огидно як 95квартал на *1+1*.
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Раша-параша тудей і Ко........в студию !!! Дочекались таки...мозги домиють окончательно Щас русьге... ще й братами стануть до кінця року...(
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В умовах гібридної війни це могли зробити тльки вороги України ,жадібність і нікчемність олігархів для яких немає нічого св'ятого ,такий подарунок принесли рос.тв ,адже їхні телеканали не закодовані.А як же український інформаційний простір і національна безпека ?
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Да пусть задавятся своими каналами. У меня смарт- ТВ и плевать я хотел на это дерьмо. А по селам, увы, останется смотреть только Рашку.
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будем смотреть российские, ну так как и хотели в украине
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Зебил же сказал ,что будет выигрывать инфо-войну у кацапов, начало победе положено...
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А мордорські канали не кодують, а навпаки, кацапи мільярди вкладають, щоб їх на весь світ транслювати. Ну то таке, Росія ж нам не ворог, чи не так, зебіли?
До речі, viasat належить Бєні, це все, що треба знати про о те кодування. Зебіли, ви ж за це голосували?
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с тем какчеством программ, свежестью фильмов эти каналы должны были еще сами доплачивать, чтобы их дрянь смотрели
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Кому интересно смотреть тв и есть нормальный интернет, берите андроид ТВ-приставку на Amlogic S905Xn или 922.
К приму UGOOS AM6 .... Это и ТВ и кинотеатр и youtube 4K60fps. И даже в игрухи можно поиграть.
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Сцуки плять, не нажрутся никак, мало им денюх от рекламы?
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Це прорив !
мабуть вiдтепер нIякоi реклами та "мила"(?!)
Ага,Щаз !это как продавать свои Визитки......
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Список телеканалів, які буде закодовано:

СТБ, ICTV, «Новий канал», М1, М2, «Оце»;
«1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНІАН ТБ», «Бігуді»;
«Україна», НЛО TV, «Індиго TV»;
«Інтер», НТН, К1, К2, «Мега», «Піксель», Zoom, «Enter-фільм».

Список українських інформаційних телеканалів, супутниковий сигнал яких не кодуватимуть:

«Прямий» і «5 канал»;
«112 Україна», NewsOne, ZIK;
«Україна 24»;
«24 канал»;
«Еспресо»;
4 канал;
«Наш» та інші.

Список розважальних українських телеканалів, які не кодуватимуться на супутнику:

«Сонце»;
Music Box;
«Малятко» та інші.

Суспільні канали «UA: Перший», «UA: Культура», «UA: Крим», державний канал «Рада» і деякі регіональні канали, які мовили через супутник теж залишаться у вільному доступі.
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Замечательно.Теперь Зебобики будут смотреть 5-й и Прямой.Самые нормальные каналы насчет подачи новостей.Гавносбросы давно надо было закодировать.
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Не будуть. Зебобики будуть дивитись раша тудей і рашистських пропагандонів. Кацапстан супутникові канали не кодує.
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За перегляд закодованих каналів треба платити провайдеру Віасат, власником якого є Коломойський. Бєня прикинув, що в Україні 4,4 млн супутникових тарілок, а якщо з кожного стягнути по 100 грн в місяць то це ж сумашедшіє бабки.

Чотири українські медіагрупи закодували свої канали на супутнику - Цензор.НЕТ 9586
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И слава богу,теперь не буду видеть эти телепомойки с зомбоящика..
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У кабельних мережах і Т2 ці канали не будуть кодувати.
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ДА И ХРЕН С НИМ ПРИ НАЛИЧИИ ИНТЕРНЕТА ТВ БОХ И ВСЕ КАНАЛЫ ПРОСМОТ
пусть от жадности соснут тунца они думают народ массово побежит их услуги покупать
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..це безумовно потужний удар по УКРАЇНЦЯХ на окупованому Донбасі та у Криму..
Вошьдь зебілів чітко виконує вказівки *****(с)..
і да, зебіли, ви зробили це разом зі своєю смарагдовою Бусінкою, дебіли, ***(с)..
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пі..ьож..
в олх ціни взагалі не змінились на т2 приставки..

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ну вот,а на каком канале "квартальщик"будут гонять муйню?
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хрен им жлобам а не абонплату, нет так нет
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Т2 ПРИСТАВКА СТОИТ 200 ГРИВЕН И СМОТРИТЕ ВСЕ 32 КАНАЛА ЛИБО У КОГО ТЕЛИКИ ПО НОВЕЙ ТАМ ВООБЩЕ ВСТРОЕН Т2 ПРИЕМНИК. КТО В ГОРОДЕ И РЯДОМ ВЫШКА С РЕТРАНСЛЯТОРОМ НА КУСОК ПРОВОЛКИ ЛОВИТ, У КОГО ДАЛЕКО БЕРЕТЕ ПОЛЬКУ КОТОРУЮ НА БАЛКОН ВЫКИНУЛИ И СМОТРИТЕ СЕБЕ. КТО СИДИТ В ОККУПАЦИИ И НОЕТ ЧТО ЕМУ ДОЛЖНЫ ЖОПУ ВЫЛИЗЫВАТЬ ЧТОБ ОН ТЕЛЕК ПОСМОТРЕЛ ОШИБАЕТСЯ, ТАК КАК ВО ВРЕМЯ ОККУПАЦИИ БОЛЬШИНСТВО СИДЕЛО ПО ДОМАМ, БЕГАЛО С ФЛАГАМИ АКВАФРЕША И ИЛИ ПРЕДАЛО НАРОД УКРАИНЫ И ПЕРЕШЛО НА СТОРОНУ ВРАГА.
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Stanley Cook, ты вот так просто сдал вместе с Вошьдьом и его жлобами-медиамагнатами Всех Украинцев (всё-таки есть и такие там, я - один из них) Донбасса и Крыма без боя.. это выстрел в спину Украине от олигархов в пользу *****(с) и его КремльТВ..
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Они еще доплачивать должны, тем кто смотрит эту муть.
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Не думаю, что кто-то заплатит за то унылое дерьмо, которое крутили нам все это время бесплатно. Украинскими каналами можно пытать. Если через месяц другой не вернут все взад, то Т2 останется для нищих, а остальное пусть коломойша с зебобиком смотрят за отдельную абонплату. У меня брат имел бизнес по установке спутниковых антенн - придется переквалифицироваться на Т2.
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Люди, вы что ещё реально в 2020 смотрите телевизор? Жесть
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лохторат, который "делает кассу" на выборах реально смотрит "голубое очко", шО в Украине шО на Мокше, чем тупорылая власть зебилов и *****(с) и пользуется..(
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как то пихуй со стенки торчыть кабэль саветський чорный по нему квадратный гомноящик лж флетрон 2004 из домотехники вещает всякую шнягу 50 каналов Чотири українські медіагрупи закодували свої канали на супутнику - Цензор.НЕТ 2268 Чотири українські медіагрупи закодували свої канали на супутнику - Цензор.НЕТ 5757
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В топку все це олігархічне фуфло. Є своє, цікаве, пізнавальне, розважальне, спортивне.

По той бік новин
· 22 січня ·

Список україномовних ютуб-каналів

Подивилися програму Савіка Шустера, після чого викинули телевізор?
Відкрили ютуб, а там знову він? Не впадайте в розпач - є здорова альтернатива.

Коли ми запустили флешмоб #гугли_українською, одні кажуть: «Мы бы смотрели украинский ютуб, но нету контента. Создайте сначала что-то нормальное». А з іншого боку - «Ми залюбки вели б свій канал українською, але ж переглядів буде обмаль.
Нам це просто невигідно!» Зачароване коло якесь.

Насправді в Україні легко набереться достатня кількість глядачів та підписників. Потрібно просто звести між собою ці два табори. Але і без того українськомовного контенту в ютубі - хоч греблю гати. При чому на будь-який смак - тільки дивилися б. Не вірите? Зараз ми вам це доведемо.
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Заходьте на сторінку фб, де викладені десятки ютуб-каналів різної тематики.

https://www.facebook.com/behindtheukrainenews/posts/592828364874634

Українське кіно.
Мандри.
Наука.
Освіта.
Футбол.
Ігри.
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Ось і виявилися бариги, які себе і показали. Це "Беня", "татарин", фірташок, чи "фільцман" і зятьок кучми - Пінчук. Якраз ці медіамагнати і перед виборами,як то кажуть, зговорилися. Дули в одну дудку і створювали "правильну" позицію вухастих. На простих українцях хочуть заробляти на своему поносі? А дудки вам щирі українці. Нам непогано дивитися і "Прямий". Там є позиція кожного і красуня Орловська, умнічки Ганапольський і Колян Вересень. Раніше один хитрий татарін закодіровав спортивні канали і що він цим виграв? Трішки підзаробив, але як фанат футболу втратив, ми перестали дивитися його "шахтарів", а дивимося якісний європейський футбол.
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Где же я теперь буду смотреть квартал и прочих сватов . Аа-аа , катастрохва Чотири українські медіагрупи закодували свої канали на супутнику - Цензор.НЕТ 2628 . . Каломойский верни каналы .. Чотири українські медіагрупи закодували свої канали на супутнику - Цензор.НЕТ 9297 .
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73 % в шоке, а 25 % продолжают жить нормальной, адекватной и обыденной жизнью...
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Кодирование каналов это в первую очередь работа на российскую пропаганду. Проукраинское население на оккупированных территориях увидеть украинское телевидение могло только по спутнику. Теперь возможность смотреть Украину у них отняла сама Украина. Не представляю, что представители Виасат поедут в лугандон и Крым устанавливать свои тюнера. А жители Донбасса и Крыма каждый месяц будут приезжать в Украину проплачивать телеуслуги. Остается ростелевидение. Это же касается тех жителей Украины кто финансово не в состоянии купить тюнер. Это в основном жители сел пенсионеры и малоимущие. Альтернативный Т2 в сельской местности работает, как правило плохо. Так . что идеологическую войну за умы украинцев в оккупированных территориях Украина проиграла добровольно. России даже не пришлось прилагать усилий.
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