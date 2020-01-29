 Чотири українські медіагрупи закодували свої канали на супутнику

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телекритика з посиланням на користувачів мережі.
Медіагрупи закодувала такі канали:
1+1, 2+2, ТЕТ, Бігуді, Плюсплюс, (1+1 media);
Новий канал, ICTV, СТБ, Оце, М1, М2 (StarLightMedia);
Інтер, НТН, К1, К2, Enter-фільм, Мега, Zoom, Піксель (Inter Media Group);
Україна, НЛО TV, Індиго TV (Медіа Група Україна).
На супутниковому сигналі телеканалів МедіаГрупи Україна розміщено повідомлення про кодування з посиланням на безкоштовний номер і довідкову інформацію на сайті каналів.
Насчет Т2, так прием не везде, плюс многим надо докупать приставку. А Россия24, вот она - и прием есть, и ничего платить не надо, и квот никаких.
Лохи это стратегический запас Украины...как показали последние выборы преЗЮдента)))
Один раз когда покупаю товар, второй раз когда сей товар рекламируют .
Они не о...ели?
тихо стало в хаті,
дуже хочуть з мене грошей
пацюки пузаті.
Поспілкуюся з ріднею,
чи просто полежу,
бодай вітер вам звалив
вашу телевежу.
Упаде вона додолу
й на шматки поб'ється,
щоби ви отак жили
як нам всім живеться!
Олігархам за все платим,
за газ, світло, воду,
а тепер ще й телевізор
забрали в народу.
Розікрали всю країну
вже нема що вкрасти,
треба ще і на «тарілку»
податок накласти.
Що ж вам грошей усе мало,
коли ж уже стачить?
Через вас увесь народ
за «бугром» батрачить.
Щезніть ви уже навіки
ви і ваші діти,
скільки можна те знущання
нам усім терпіти.
От як би то не супутник,
а ви всі пропали,
може б люди в Україні
краще жити стали.
Масса людей, в сельских районах, где нет покрытия цифрового ТВ, будут,теперь, смотреть
спутниковые каналы ТВ рф. Дебилы во власти помогает кацапам
зомбировать наше население. Много в Украине ваты и сепаров, а будет еще больше.
а кто у нас владелец Viasat Украина ???? "1+1 media" владелец некий Александр Ткаченко . говорим Ткаченко а подразумеваем Коломойский ой как неожиданно
Шота информационный «фронт» норовит превратиться в «гэндэлык».
До речі, viasat належить Бєні, це все, що треба знати про о те кодування. Зебіли, ви ж за це голосували?
К приму UGOOS AM6 .... Это и ТВ и кинотеатр и youtube 4K60fps. И даже в игрухи можно поиграть.
мабуть вiдтепер нIякоi реклами та "мила"(?!)
Ага,Щаз !это как продавать свои Визитки......
СТБ, ICTV, «Новий канал», М1, М2, «Оце»;
«1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНІАН ТБ», «Бігуді»;
«Україна», НЛО TV, «Індиго TV»;
«Інтер», НТН, К1, К2, «Мега», «Піксель», Zoom, «Enter-фільм».
Список українських інформаційних телеканалів, супутниковий сигнал яких не кодуватимуть:
«Прямий» і «5 канал»;
«112 Україна», NewsOne, ZIK;
«Україна 24»;
«24 канал»;
«Еспресо»;
4 канал;
«Наш» та інші.
Список розважальних українських телеканалів, які не кодуватимуться на супутнику:
«Сонце»;
Music Box;
«Малятко» та інші.
Суспільні канали «UA: Перший», «UA: Культура», «UA: Крим», державний канал «Рада» і деякі регіональні канали, які мовили через супутник теж залишаться у вільному доступі.
пусть от жадности соснут тунца они думают народ массово побежит их услуги покупать
Вошьдь зебілів чітко виконує вказівки *****(с)..
і да, зебіли, ви зробили це разом зі своєю смарагдовою Бусінкою, дебіли, ***(с)..
в олх ціни взагалі не змінились на т2 приставки..
Цифровой тюнер Т2 "UKC, Mondax, HDTV, SET TOP" с поддержкой wi-fi
Тв / відеотехніка » Інша ТВ / відеотехніка
OLX
Доставка
279 грн.
По той бік новин
· 22 січня ·
Список україномовних ютуб-каналів
Подивилися програму Савіка Шустера, після чого викинули телевізор?
Відкрили ютуб, а там знову він? Не впадайте в розпач - є здорова альтернатива.
Коли ми запустили флешмоб #гугли_українською, одні кажуть: «Мы бы смотрели украинский ютуб, но нету контента. Создайте сначала что-то нормальное». А з іншого боку - «Ми залюбки вели б свій канал українською, але ж переглядів буде обмаль.
Нам це просто невигідно!» Зачароване коло якесь.
Насправді в Україні легко набереться достатня кількість глядачів та підписників. Потрібно просто звести між собою ці два табори. Але і без того українськомовного контенту в ютубі - хоч греблю гати. При чому на будь-який смак - тільки дивилися б. Не вірите? Зараз ми вам це доведемо.
https://www.facebook.com/behindtheukrainenews/posts/592828364874634
Українське кіно.
Мандри.
Наука.
Освіта.
Футбол.
Ігри.
"Какая разница!?"