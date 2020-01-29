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Все про:Кабмін (3267) пожежа (2010) штраф (332) Гончарук_Олексій (584)

 Кабмін збільшив штрафи за порушення вимог пожежної і техногенної безпеки, - Гончарук

Уряд посилює відповідальність за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер мінімальний штраф за адміністративні правопорушення становитиме 510 грн, а максимальний - 8500 грн. Також значно підвищується штраф за завідомо неправдивий виклик поліції, "швидкої" або аварійних служб - він становитиме від 3400 до 10 200 гривень. Більше того, запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвело до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками. До цього штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 до 119 гривень, а для посадових осіб - від 34 до 170 гривень", - розповів Гончарук.

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"Посилення відповідальності має підвищити рівень правової і громадянської свідомості посадових осіб і громадян, а також зменшити кількість правопорушень, що становлять загрозу життю і здоров'ю людей. Крім того, Уряд наразі опрацьовує питання про законодавче врегулювання обов’язковості виділення коштів у державному та місцевих бюджетах на цільові заходи протипожежної безпеки, спрямовані на те, щоб знизити ризик пожеж у громадських та адміністративних будівлях закладів освіти, охорони здоров’я та інших", - додав прем'єр.

Кабмін збільшив штрафи за порушення вимог пожежної і техногенної безпеки, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172504
 
 
 Топ коментарі
 
Оштрафовать на 510 грн или на 8500 грн. торгово-развлекательный комплекс типа "Лавина", "Океан Плаза" или "Ретровиль", это будет очень сильно...
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Значит взятки тоже увеличатся,прекрасная работа на коррупционеров гражданин профан.
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а про долбо...минирующих всё каждый день? как бы их отслеживать и отстреливать (хотя бы холостыми)
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Значит взятки тоже увеличатся,прекрасная работа на коррупционеров гражданин профан.
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и ни одной новости, когда они что уменьшили, облегчили или отменили....
затягивают туже малороссам ошейники...
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Оштрафовать на 510 грн или на 8500 грн. торгово-развлекательный комплекс типа "Лавина", "Океан Плаза" или "Ретровиль", это будет очень сильно...
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Кабмин увеличил штрафы.-верю.Что Сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти, - Гончарук и Сейчас есть все, чтобы экономика Украины стремительно росла в ближайшие несколько лет, - Гончарук- не верю.
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а про долбо...минирующих всё каждый день? как бы их отслеживать и отстреливать (хотя бы холостыми)
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Общественные работы, все исправят.
Эксгумация трупов, уборка мест дтп с человеческими жертвами, захоронение неопознанных трупов и много чего интересного.
Такое отобьет охоту "минировать" очень на долго.
Дешевле патронов (даже холостых) и польза для общества.

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та даже простая уборка общественных туалетов...(если это детишки шалят! )))
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а что КабМин может изменять Законы вместо ВР?
штрафы прописаны в Кодексе Украины об административных правонарушениях

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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увеличил штрафы........, а соответственно и таксу взяток.
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Два в одном! И заодно и благосостояние пожарников!
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теперь проверяющие заживут сытнее -
ВЗЯТКИ СТАНУТ ЖИРНЕЕ...
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пожарные инспекторы в свою очередь подняли размеры взяток. Кінець епохи бідності! Кабмін збільшив штрафи за порушення вимог пожежної і техногенної безпеки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2467
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