 Кабмін збільшив штрафи за порушення вимог пожежної і техногенної безпеки, - Гончарук

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер мінімальний штраф за адміністративні правопорушення становитиме 510 грн, а максимальний - 8500 грн. Також значно підвищується штраф за завідомо неправдивий виклик поліції, "швидкої" або аварійних служб - він становитиме від 3400 до 10 200 гривень. Більше того, запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвело до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками. До цього штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 до 119 гривень, а для посадових осіб - від 34 до 170 гривень", - розповів Гончарук.

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"Посилення відповідальності має підвищити рівень правової і громадянської свідомості посадових осіб і громадян, а також зменшити кількість правопорушень, що становлять загрозу життю і здоров'ю людей. Крім того, Уряд наразі опрацьовує питання про законодавче врегулювання обов’язковості виділення коштів у державному та місцевих бюджетах на цільові заходи протипожежної безпеки, спрямовані на те, щоб знизити ризик пожеж у громадських та адміністративних будівлях закладів освіти, охорони здоров’я та інших", - додав прем'єр.