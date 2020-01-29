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Все про:джекпот (11) лотерея (78) США (6002)

 Найбільший у світі джекпот став ще більшим, і у гравців з України є шанс його виграти

Минулої суботи, 25 січня, в США пройшов черговий тираж лотереї Пауербол. Жодному учаснику не вдалося вгадати всі номери, що випали (2, 9, 17, 36, 67 і "Powerball" 18), але 3 щасливі білети з п'ятьма збігами кожен принесли своїм власникам по $1 млн.

Тим часом, джекпот знову виріс, і в найближчому тиражі, який відбудеться в ніч із середи на четвер, становитиме вже 394 млн доларів.

Хочете випробувати удачу? Немає проблем! Жителі України можуть грати в це захоплююче лото нарівні з американцями.

Як виграють у Пауербол?

Для виграшу джекпоту американської лотереї необхідно, в цілому, вгадати номери 6 куль: 5 "звичайних" номерів від 1 до 69, а також додатковий (бонусний) куля з діапазону 1-26. Ця куля витягується з окремого кошика, і його номер може збігатися з номером "звичайної" кулі.

Якщо виграшними виявляться відразу кілька білетів, перший приз поділиться між ними порівну. Але джекпот - не єдиний спосіб стати мільйонером з Пауербол. Кожен гравець, що вгадав 5 звичайних номерів (без кулі "Powerball") виграє другий приз в $ 1 млн. Ця сума може вирости до $ 2 млн, якщо ви трохи доплатите при покупці білета і включіть "мультиплікатор", який також може в кілька разів помножити призи в інших призових категоріях.

Чи можна грати в Пауербол з України?

Однозначно - так! В офіційних правилах лото зазначено, що грати і вигравати в Пауербол може будь-яка людина, незалежно від його географічного розташування.

  • Як купити білет? Все просто - в Пауербол, як і в інші найбільші світові лотереї, можна грати онлайн, за допомогою сервісу theLotter.com.
  • Грати онлайн - просто і безпечно. Після того як ви придбаєте ваш білет онлайн, Американський представник компанії купить фізичний білет і відзначить на ньому вибрані вами номера. Даний білет цілком і повністю належить вам, а не компанії. Відповідно, якщо ви виграєте, ви отримаєте всю виграну суму (після податків). Сервіс theLotter був заснований в 2002 році і за минулий з тих пір час виплатив переможцям з усього світу, в тому числі і гравцям з України, більше $ 100 млн в призах.

Як грати в американський Пауербол онлайн?

Реєстрація рахунку на сайті theLotter, дозволить вам брати участь в американському Пауербол, а також в більш нуж 45 інших пропонуються на сайті світових лото. Перейдіть на сторінку лотереї, що вам сподобалась, і виберіть ваші номера. Ви також можете купити мультіабонемент або оформити підписку і насолоджуватися значними знижками.

Як отримати гроші в разі виграшу?

А тепер - про приємне. У разі виграшу ви отримаєте повідомлення по електронній пошті або SMS-повідомленням. До речі, вам не треба буде турбуватися про те, щоб не втратити щасливий білет - він буде перебувати в цілковитій безпеці в спеціальному сейфі в місцевому представництві сервісу.

Як правило, другорядні призи надходять на баланс вашого облікового запису автоматично, безпосередньо після їх виплати лотерейним оператором. У разі виграшу головного або другого призу вам, як видно, доведеться прибути в Штати і отримати гроші особисто.

Грайте і вигравайте

З сайтом theLotter.com грати в міжнародних в лотереях з гігантськими джекпотами простіше, ніж купувати паперові білети. Найближчий тираж лотереї Пауербол відбудеться вже зовсім скоро - в середу, 29 числа, о 23:00 за EST. Не дайте шансу виграти величезний приз пройти повз вас!

Новина публікується на правах реклами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172503
 
 
 Топ коментарі
 
Халява!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ненавижу тайную и открытую рекламу лохотронов.
Люди включайте мозги и не ведитесь!!!
Схем, систем и алгоритмов, существует великое множество и именно по этому, еще не одно казино не вылетело в трубу!
Крупнейший в мире джекпот стал еще больше, и у игроков из Украины есть шанс его выиграть - Цензор.НЕТ 9889
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Не играющий не выигрывает, но и не проигрывает/Истина/.
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как писал тут кто-то под такой новостью: ваш билет в надежном сейфе и вы выиграли? - .......(нехай щастить)
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Типа лохотрон від ЗЕро що гривня ~ найміцміша валюта світу що укріплюється відносно $)
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Это к легализации игорных заведений барыгой Разумковым.Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард. А игорные заведения находятся рядом с ломбардами.
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Колись хтось приніс Разумкова в ломбард сім'ї Разумкових і здав. Так у сім'ї з'явився нащадок.
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скоро крупнейшие джек-поты будут в гостинице Украина!)))
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Ненавижу тайную и открытую рекламу лохотронов.
Люди включайте мозги и не ведитесь!!!
Схем, систем и алгоритмов, существует великое множество и именно по этому, еще не одно казино не вылетело в трубу!

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У репера Сяви є правдива пісня про джек-пот.
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И я выигрывал. В 1979-м. В лотерею "Спринт"- аж 25 рублей. После этого- ни разу не играл, ни в какие лотереи. Так что я- в плюсе!
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Логика идиотов, что только они выиграют и непременно джекпот.
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ну спробуйте доказати що електроний квиток є орігінал виграшу а не паперовий, який заповнив американець за вас)
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По части игры любой всегда будут крайности, они были изначально. Просто есть иная схема взглядов, традиций. возможностей, и даже социальный уровень того общества где подобное давно есть.Есть тут одна нам пока недоступная конфигурация. В клятой Америке в Лас-Вегас и Атлантик-Сити не едут зависимые игроманы. Конечно есть и такие, и профессионалы шулеры. Но запредельно редко. Туда едут НЕ выигрывать---туда едут за морозом по коже, нервы пощекотать, чуть отвязаться! Американцы в целом трудяги, и прекрасно понимают что игра тоже бизнес, и должна и там быть классическая прибавочная стоимость, рентабельность. Едут за адреналином туда. И когда выпадают допустим 3 арбуза при игре на автоматах, звон монет или жетонов что вылетают даже на пол просто взрывают восторг! Бабки и деды сидят сутками в прохладных залах и запросто могут выигрывать по 30-50 дол по 3-4 раза за ночь. и опять на эти деньги покупают жетоны---такой вот отпуск у них. Но последнее там никто не играет. А вот у нас наоборот----идут только выигрывать. А ведь это невозможно по сути игры.
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В заголовке ошибка!!! Правильно: "Крупнейший в мире джекпот стал еще больше, и у лохов из Украины есть шанс его выиграть"
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где то в 2012-м Друг на Новый Год подарил Билет Мэгалота ( еще аналогичную комбинацию с Билетом он подарил и 4-м другим Друзьям) ...- сыграло 4-ре номера - что то порядка свыше 280-ти грн, что по тому курсу составило порядка 30-ти баксов....- 2 января мы этот "джекпот" успешно вложили в какой то Кафешке в "Обед" Найбільший у світі джекпот став ще більшим, і у гравців з України є шанс його виграти - Цензор.НЕТ 6167...
п.с.
3-4-5 ть номера - это "затравка" наживка от МЭгалот ...- ДжекПоты там снимают Бэне фицарии Лоттереи Найбільший у світі джекпот став ще більшим, і у гравців з України є шанс його виграти - Цензор.НЕТ 6167
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