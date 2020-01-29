 Найбільший у світі джекпот став ще більшим, і у гравців з України є шанс його виграти

Тим часом, джекпот знову виріс, і в найближчому тиражі, який відбудеться в ніч із середи на четвер, становитиме вже 394 млн доларів.

Хочете випробувати удачу? Немає проблем! Жителі України можуть грати в це захоплююче лото нарівні з американцями.

Як виграють у Пауербол?

Для виграшу джекпоту американської лотереї необхідно, в цілому, вгадати номери 6 куль: 5 "звичайних" номерів від 1 до 69, а також додатковий (бонусний) куля з діапазону 1-26. Ця куля витягується з окремого кошика, і його номер може збігатися з номером "звичайної" кулі.

Якщо виграшними виявляться відразу кілька білетів, перший приз поділиться між ними порівну. Але джекпот - не єдиний спосіб стати мільйонером з Пауербол. Кожен гравець, що вгадав 5 звичайних номерів (без кулі "Powerball") виграє другий приз в $ 1 млн. Ця сума може вирости до $ 2 млн, якщо ви трохи доплатите при покупці білета і включіть "мультиплікатор", який також може в кілька разів помножити призи в інших призових категоріях.

Чи можна грати в Пауербол з України?

Однозначно - так! В офіційних правилах лото зазначено, що грати і вигравати в Пауербол може будь-яка людина, незалежно від його географічного розташування.

Як купити білет? Все просто - в Пауербол, як і в інші найбільші світові лотереї, можна грати онлайн, за допомогою сервісу theLotter.com.

Все просто - в Пауербол, як і в інші найбільші світові лотереї, можна грати онлайн, за допомогою сервісу theLotter.com. Грати онлайн - просто і безпечно. Після того як ви придбаєте ваш білет онлайн, Американський представник компанії купить фізичний білет і відзначить на ньому вибрані вами номера. Даний білет цілком і повністю належить вам, а не компанії. Відповідно, якщо ви виграєте, ви отримаєте всю виграну суму (після податків). Сервіс theLotter був заснований в 2002 році і за минулий з тих пір час виплатив переможцям з усього світу, в тому числі і гравцям з України, більше $ 100 млн в призах.

Як грати в американський Пауербол онлайн?

Реєстрація рахунку на сайті theLotter, дозволить вам брати участь в американському Пауербол, а також в більш нуж 45 інших пропонуються на сайті світових лото. Перейдіть на сторінку лотереї, що вам сподобалась, і виберіть ваші номера. Ви також можете купити мультіабонемент або оформити підписку і насолоджуватися значними знижками.

Як отримати гроші в разі виграшу?

А тепер - про приємне. У разі виграшу ви отримаєте повідомлення по електронній пошті або SMS-повідомленням. До речі, вам не треба буде турбуватися про те, щоб не втратити щасливий білет - він буде перебувати в цілковитій безпеці в спеціальному сейфі в місцевому представництві сервісу.

Як правило, другорядні призи надходять на баланс вашого облікового запису автоматично, безпосередньо після їх виплати лотерейним оператором. У разі виграшу головного або другого призу вам, як видно, доведеться прибути в Штати і отримати гроші особисто.

Грайте і вигравайте

З сайтом theLotter.com грати в міжнародних в лотереях з гігантськими джекпотами простіше, ніж купувати паперові білети. Найближчий тираж лотереї Пауербол відбудеться вже зовсім скоро - в середу, 29 числа, о 23:00 за EST. Не дайте шансу виграти величезний приз пройти повз вас!

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