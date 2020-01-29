 За електронними водійськими правами можна буде реєструватися на авіарейс і потяг, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Сьогодні Уряд запровадив експериментальний проєкт - для посвідчення особи під час внутрішніх подорожей Україною літаком чи поїздом можна буде використовувати е-посвідчення водія в мобільному додатку "Дія" замість паспорта!" - йдеться в повідомленні
"Забув паспорт - не встиг на літак/поїзд" - більше не проблема", - повідомив Гончарук.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України запустив бета-тестування мобільно додатки "Дія", який, зокрема, дозволить користуватися електронним водійським посвідченням та електронним технічним паспортом автомобіля.
вау
Всегда так было и так будет.
А каким образом будут лишать электронных прав?
Точнее есть, но уже другой.