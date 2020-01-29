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Все про:потяг (346) літак (788) посвідчення водія (40) діджиталізація (34) Гончарук_Олексій (584)

 За електронними водійськими правами можна буде реєструватися на авіарейс і потяг, - Гончарук

Кабмін запровадив експериментальний проєкт, згідно з яким завдяки електронним водійським правам можна буде реєструватися на авіарейс або поїзд. Однак це працюватиме лише під час внутрішніх подорожей Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Сьогодні Уряд запровадив експериментальний проєкт - для посвідчення особи під час внутрішніх подорожей Україною літаком чи поїздом можна буде використовувати е-посвідчення водія в мобільному додатку "Дія" замість паспорта!" - йдеться в повідомленні

"Забув паспорт - не встиг на літак/поїзд" - більше не проблема", - повідомив Гончарук.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України запустив бета-тестування мобільно додатки "Дія", який, зокрема, дозволить користуватися електронним водійським посвідченням та електронним технічним паспортом автомобіля.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Електронні водійські права не будуть доступні особам з документами старого зразка, - заступник голови МВС Гончаров. ВIДЕО

За електронними водійськими правами можна буде реєструватися на авіарейс і потяг, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172502
 
 
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А вот как быть со свидетельством про регистрацию ТС? если авто пользуются несколько человек. Забыл тех паспорт, мусора остановили это уже штраф.
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Сначала сделают, а потом будут хлопать ушами.
Всегда так было и так будет.
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В случае лишения прав "бумажных", вопрос можно решить за 200 баксов.
А каким образом будут лишать электронных прав?
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Эх... А в поганом Совке никаких документов на поезд не нужно было, да и на самолёт паспорт ввели только в конце 70-х (иначе Женя Лукашин не встретил бы Барбару Брыльски в Ленинграде
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Сперли смартфон - нет человека!
Точнее есть, но уже другой.

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да не работает эта хрень толком , нет ни прав ни техпаспорта, пишу в техподдержку-там тупят
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