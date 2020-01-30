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Все про:Зеленський (4297) Оман (28) Офіс Президента (224)

 Офіс Президента не відповів на запит Цензор.НЕТ про фінансування і мету візиту Зеленського в Оман

Офіс Президента не відповів на запит про джерела фінансування візиту Володимира Зеленського в Султанат Оман і програму поїздки.

Як інформує Цензор.НЕТ, запит було направлено в ОП 13 січня.

Видання поставило ОП такі запитання:

- Яким був склад української делегації?

- Якими були несекретні директиви до зустрічей?

- Хто забезпечував охорону і безпеку президента та його родини в Омані?

- З ким із офіційних осіб зустрічався президент Зеленський?

- Яку суму було витрачено на організацію візиту?

Також читайте: Зеленський не задекларував витрати після відпочинку в Омані, - нардеп Гончаренко звернувся в НАЗК

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172501
 
   
 Топ коментарі
 
А що таке сталося... Найвпливовіший щось приховує від простого наріда? Офис президента не ответил на запрос Цензор.НЕТ о финансировании и цели визита Зеленского в Оман - Цензор.НЕТ 9895
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Причем Пороха это почему-то не касалось.
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...Обо всем остальном людям знать не положено.
Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. (с) Чародеи
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Кантора президента вдає з себе ОБСЄ яке нічого не чує і не знає.
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Янык тоже так думал.

Только Янык успел сбежать, а ЗЕ убьют дома в постели.
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Не ответили, так начинайте фантазировать, как по Мальдивам, ведь там было сложнее, т.к. ответили...
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ну а вы, *******, будете и дальше оплачивать его каникулы со своего кармана. Офіс Президента не відповів на запит Цензор.НЕТ про фінансування і мету візиту Зеленського в Оман - Цензор.НЕТ 6568
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Не туда запрос послали. Надо было у Бени поинтересоваться.
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