 Дніпро-Миколаїв, Житомир-Чернівці, Кропивницький-Запоріжжя: Гончарук назвав найбільш зруйновані дороги, які почнуть відновлювати в 2020-му

Про це він повідомив у T Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд продовжує масштабне відновлення шляхів.
До пріоритетних на будівництво віднесені найбільш зруйновані ділянки за основними маршрутами, зокрема:
М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка (через Вінницю);
Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя;
Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв;
Н-11 Дніпро-Миколаїв (через Кривий Ріг);
Н-03 Житомир-Чернівці та інші", - написав Гончарук.
Раніше Гончарук повідомив про те, що на ремонт доріг державного значення в 2020 році планується витратити безпрецедентні 86,5 млрд грн.
А ещё вы в Краматорск через Лозовую не ездили...
Н-12
ИшаЛидер просто пошутил...
Житомир-черновцы ещё якобы Гройсман два года назад отремонтировал.
Хоч якусь користь Кривбас з того зюзі отримає