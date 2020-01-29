 Дніпро-Миколаїв, Житомир-Чернівці, Кропивницький-Запоріжжя: Гончарук назвав найбільш зруйновані дороги, які почнуть відновлювати в 2020-му

Про це він повідомив у T Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд продовжує масштабне відновлення шляхів.

До пріоритетних на будівництво віднесені найбільш зруйновані ділянки за основними маршрутами, зокрема:

М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка (через Вінницю);

Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя;

Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв;

Н-11 Дніпро-Миколаїв (через Кривий Ріг);

Н-03 Житомир-Чернівці та інші", - написав Гончарук.

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Раніше Гончарук повідомив про те, що на ремонт доріг державного значення в 2020 році планується витратити безпрецедентні 86,5 млрд грн.