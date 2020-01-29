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 Дніпро-Миколаїв, Житомир-Чернівці, Кропивницький-Запоріжжя: Гончарук назвав найбільш зруйновані дороги, які почнуть відновлювати в 2020-му

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав 5 пріоритетних доріг для ремонту в 2020 році.

Про це він повідомив у T Telegram,  інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд продовжує масштабне відновлення шляхів.

До пріоритетних на будівництво віднесені найбільш зруйновані ділянки за основними маршрутами, зокрема:

М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка (через Вінницю);

Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя;

Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв;

Н-11 Дніпро-Миколаїв (через Кривий Ріг);

Н-03 Житомир-Чернівці та інші", - написав Гончарук.

Також читайте: Проєкт ремонту тисяч кілометрів доріг за рік є безпрецедентним, - радник прем'єра Голик

Раніше Гончарук повідомив про те, що на ремонт доріг державного значення в 2020 році планується витратити безпрецедентні 86,5 млрд грн.

Дніпро-Миколаїв, Житомир-Чернівці, Кропивницький-Запоріжжя: Гончарук назвав найбільш зруйновані дороги, які почнуть відновлювати в 2020-му 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172495
 
 
 Топ коментарі
 
А немає такої ж картинки, де у Порошенка вимагають вернути вкрадений мозок змученого наріда?
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На 25 км больше . Речь не в том как ехать , а то , что дорога Днепр - Кременчуг убитая .
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Криво Рог-Николаев даже не убитая - ее вообще нет
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Нормальная дорога. Год назад ездил. После дороги от трассы Киев-Одесса до Кременчуга (через Кропивницкий) эта показалась вполне ездабельной
А ещё вы в Краматорск через Лозовую не ездили...
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До першого лстопада 2019 должны были сделать дороги как в ЕС
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то Всенародный Иша Лидер просто пошутил...
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Вся Украина в говеных дорогах,замечательное наследие оставил после себя мародер с липецкой фабрикой.
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А немає такої ж картинки, де у Порошенка вимагають вернути вкрадений мозок змученого наріда?
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Печальное дерьмо у тебя в голове . Лечись .
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Даремно ти, зебілізм невиліковний
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Гы-гы.
Житомир-черновцы ещё якобы Гройсман два года назад отремонтировал.
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Дніпро-Миколаїв проходить через Кривий Ріг і зв'язує Кривий Ріг з Дніпром
Хоч якусь користь Кривбас з того зюзі отримає
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Кто из зе на днях рассказывал, что впервые за 100 000 лет команда ЗЕ погасило долг и т.д.
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Сейчас дебилы будут " ремонтировать" и "восстанавливать" дороги, вернее части участков дорог, не зная того, что под ними нет ни котлована ни и отсыпки, ни водоотведения. Положат(или покладут) сверху на срезанный слой новый асфальт, он через 3 года, как раз к сроку окончания каденции превратится фурами в говно.
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Можете рискнуть и с "ветерком" промчаться по АВТОБАНУ Никополь-Марганец-Запорожье,ощущения незабываемые.Только вынуждены будете машину сдать в ОЧЕНЬ долгосрочный ремонт, так как дороги нет ВООБЩЕ....
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