 На сайті Нобелівського комітету Франко значитися громадянином РФ, - директор музею українського поета Тихолоз

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор музею Франка у Львові Богдан Тихолоз, передає Цензор.НЕТ.
"На офіційному сайті Нобелівського комітету Франко раптом став громадянином Російської федерації. Саме так визначено країну (country), з якої походив номінант, у базі даних номінацій на премію з літератури у 1916 році", - йдеться в повідомленні.
Франко був номінантом на Нобелівську премію з літератури, хоча й не отримав її з низки причин, серед яких - його передчасна смерть. Поет народився в Австрійській імперії (яка існувала в 1804-1867 рр.), а помер у двоєдиній Австро-Угорській імперії (час її існування - 1867-1918 рр.), пояснює Тихолоз.
У Російській імперії (а точніше, в підросійській Україні - зокрема в Києві та Одесі) він бував лише кілька разів, а також перебував у Львові під час російської окупації Першої світової війни (в 1914-1915 рр.).
"Одначе ніколи, повторюю - ніколи! країною проживання Івана Франка не була Росія (у жодних політичних формах її існування). Натомість упродовж усього свого життя він був мешканцем коронного краю Дунайської імперії – Королівства Галіції та Лодомерії (себто Галичини і Волині). Тож, навіть за суто формальними критеріями, країна (country) Івана Франка – це аж ніяк не RUSSIAN FEDERATION (RU) now UKRAINE (UA) (як зазначено в базі даних Нобелівського комітету), а радше AUSTRIA (AT) now UKRAINE (UA)", - зазначає він.
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https://www.youtube.com/watch?v=J0QWWn6Hee4
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Ься."
Яка школота набирає текст? Вчити вас нікому, а мені ніколи.
вони тупо в Вікі подивились шо тут була Парашна Амперія, а Франко якраз в ній народився(на своє нещастя).
Не варто кричати коли немає причини. Зараз ще й кацапи можуть почти нити за "мишебратья"
Василь Бойко
СМОТРЕТЬ ВСЕМ !!!
Слово "УКРАИНА" в повести Гоголя "Тарас Бульба" российская цензура заменила на "РОССИЯ". Вставлены целые абзацы про "православную русскую веру" и царя.
Это к вопросу "Украины никогда не существовало". О чём сегодня во всю свою ватную глотку орёт новое поколение имперцев.
https://www.facebook.com/100029505783652/videos/151075532552639/
Мой знакомый в 70-е работал на нем, привозил мне с США всякую мелочь.
Девчонкам привозил наборы теней, от которых они писались кипятком.
Сборище недоучек.
Ракета К-63 (К-65), яка виводила на орбіту совєтскі космічні апарати, була копією німецької Фау-2, яку "сконструював" геніальний Корольов.
Хай радіють. А ми і весь світ знають хто то такі...