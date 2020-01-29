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Все про:історія (694) Нобелівська премія (37) Франко (5)

 На сайті Нобелівського комітету Франко значитися громадянином РФ, - директор музею українського поета Тихолоз

На сайті Нобелівського комітету країною проживання українського поета Івана Франка, який номінувався на Нобелівську премію в 1916 році, зазначена Російська Федерація.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор музею Франка у Львові Богдан Тихолоз, передає Цензор.НЕТ.

"На офіційному сайті Нобелівського комітету Франко раптом став громадянином Російської федерації. Саме так визначено країну (country), з якої походив номінант, у базі даних номінацій на премію з літератури у 1916 році", - йдеться в повідомленні.

Франко був номінантом на Нобелівську премію з літератури, хоча й не отримав її з низки причин, серед яких - його передчасна смерть. Поет народився в Австрійській імперії (яка існувала в 1804-1867 рр.), а помер у двоєдиній Австро-Угорській імперії (час її існування - 1867-1918 рр.), пояснює Тихолоз.

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На сайті Нобелівського комітету Франко значитися громадянином РФ, - директор музею українського поета Тихолоз 01

У Російській імперії (а точніше, в підросійській Україні - зокрема в Києві та Одесі) він бував лише кілька разів, а також перебував у Львові під час російської окупації Першої світової війни (в 1914-1915 рр.).

"Одначе ніколи, повторюю - ніколи! країною проживання Івана Франка не була Росія (у жодних політичних формах її існування). Натомість упродовж усього свого життя він був мешканцем коронного краю Дунайської імперії – Королівства Галіції та Лодомерії (себто Галичини і Волині). Тож, навіть за суто формальними критеріями, країна (country) Івана Франка – це аж ніяк не RUSSIAN FEDERATION (RU) now UKRAINE (UA) (як зазначено в базі даних Нобелівського комітету), а радше AUSTRIA (AT) now UKRAINE (UA)", - зазначає він.

На сайті Нобелівського комітету Франко значитися громадянином РФ, - директор музею українського поета Тихолоз 02
На сайті Нобелівського комітету Франко значитися громадянином РФ, - директор музею українського поета Тихолоз 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172494
 
   
 Топ коментарі
 
Скоро окажется, что Леся Украинка из рязани На сайте Нобелевского комитета Франко значиться гражданином РФ, - директор музея украинского поэта Тихолоз - Цензор.НЕТ 8860
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Ну так они - работают. Их основное оружие ложь, они все время врут, и, как видишь, достигают результатов. А Украина на все это смотрит, и тупо моргает. При Порошенко (Вятровиче) еще хоть что-то делалось, а сейчас - зеленым все пофиг. "Какая разница".
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А Іван Франко виявиться родичем Франсіско Пауліно Ерменегілдо Теодуло Франко і Баамонде Салгадо Пардо де Андраде На сайте Нобелевского комитета Франко значиться гражданином РФ, - директор музея украинского поэта Тихолоз - Цензор.НЕТ 9577
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А Іван Франко виявиться родичем Франсіско Пауліно Ерменегілдо Теодуло Франко і Баамонде Салгадо Пардо де Андраде На сайте Нобелевского комитета Франко значиться гражданином РФ, - директор музея украинского поэта Тихолоз - Цензор.НЕТ 9577
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франціско франко - каудільйо де хішпанія
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В Гиспании тоже была «храшданская » война с участием Рашки и Германии.
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Причем немецкий легион "Кондор" вступил в эту "гражданскую" войну через полгода после СССР. Италия еще позже.
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Так и будет, раз зеле "без разницы". "Какая разница" прекрасно понимает кремль, и кремль - работает. В отличие от зеленых уродов.
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если той рязани которую полностью вырезали московиты вместе с ордой, то ладно. но если рязани заселённой впоследствии московитами, то не ладно.
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Ну так они - работают. Их основное оружие ложь, они все время врут, и, как видишь, достигают результатов. А Украина на все это смотрит, и тупо моргает. При Порошенко (Вятровиче) еще хоть что-то делалось, а сейчас - зеленым все пофиг. "Какая разница".
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ну если уж величайший лидер современности - явній наркоман, то чем хуже какой-то "повстанец" ©?..

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Як можна пояснити таку роботу Нобелевського комітету?
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А їм шо? Це як для нас якийсь Мобуту. Звідки він - ХЗ.
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"Франко значитЬся."
Яка школота набирає текст? Вчити вас нікому, а мені ніколи.
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ні зря раша тудєй віщаєт круглосуточно на європєйскіх просторах - вдавбліваєт еуропєйскім лібєрастам свойо відєньйє міра - макароннікі нас малоросійєй обзивают, патріотів в казємати на 100500 лєт бросают, бобі крімінізіровалі тризуб, норгі і свенскі Франка урускім поетом призначили...
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Вп'єть історія, ну її під три чорти, краще її не знати зовсім, якось буде спокійніше.
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та не шок, а просто вже би 5 разів написав і переправили б.
вони тупо в Вікі подивились шо тут була Парашна Амперія, а Франко якраз в ній народився(на своє нещастя).
Не варто кричати коли немає причини. Зараз ще й кацапи можуть почти нити за "мишебратья"
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Поэт родился в Австрийской империи (которая существовала в 1804-1867 гг.), а умер в двуединой Австро-Венгерской империи (время ее существования - 1867-1918 гг.), объясняет Тихолоз.Источник: https://censor.net.ua/n3172494
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Ну, ти, Боря, такой умний, як нобелівський комітет.
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И это нобелевская контора, где якобы одни из лучших умов... Хотя, скажу так: в заграниках в графе место рождения пишется, например, не СССР, а Молдова, рашка и так далее... ХЗ, какая там система.
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Ну, все-таки, на момент получения премии это была не Россия, а Австро-Венгрия. А вы думаете, эту карточку составлял лучший ум? Секретарша какая-то, 100%...
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Два останніх відписавши товпойоба навіть не прочитали замітки! Що ви хочете від скандинавів?!?!
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Врали, врут, врать будут.

Василь Бойко
СМОТРЕТЬ ВСЕМ !!!

Слово "УКРАИНА" в повести Гоголя "Тарас Бульба" российская цензура заменила на "РОССИЯ". Вставлены целые абзацы про "православную русскую веру" и царя.

Это к вопросу "Украины никогда не существовало". О чём сегодня во всю свою ватную глотку орёт новое поколение имперцев.

https://www.facebook.com/100029505783652/videos/151075532552639/
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Эти детали почти архивного свойства уже очевидно не нужны. Иван Франко конечно великий писатель. Мало кто уже вспомнит что ЧМП был пас-лайнер *Иван Франко*. Был построен в Висмаре в 1965г. Как головное судно. Серия называлась та 5 поэтов. Три работало в ЧМП. 2 на Балтике. Кругосветки, круизы океанские. тысячи людей переработали тогда на этом лайнере. Кстати уже после утверждения всех смет великий капитан ЧМП М. Григор внёс категорически изменения в архитектуру корпуса лайнера. Очень стремительный получился лайнер. Потом были Шота Руставели и Тарас Шевченко. Но корабли уходят тоже как и люди. Однажды всё кончилось. Есть в сети форумы по экипажам дайнеров, встречи, эпоха пас-флота ЧМП была тогда великая. Ту серию судов моряки ещё называли *чёрные*, корпус был низ чёрный, а надстройка белая---сильно угадали тогда. Ни у кого таких красавцев тогда не было.Надо чтить своих Апостолов нации----иначе так и будем менять своих девок на с *сыром пырогы*.
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Был еще куплен в ФРГ однотипный «Максим Горький»
Мой знакомый в 70-е работал на нем, привозил мне с США всякую мелочь.
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Например жвачку в такой упаковке, только рисунок другой.
Девчонкам привозил наборы теней, от которых они писались кипятком.
На сайті Нобелівського комітету Франко значитися громадянином РФ, - директор музею українського поета Тихолоз - Цензор.НЕТ 9560
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Максим Горький не был серийным лайнером. Он был один. Турбоход. Прежнее название *Гамбург*. Там и был куплен с прикола в начале 1974 г. Был флагманом пас-флота ЧМП. Сразу ушёл работать от Нью-Йорка на весь Карибский бассейн, Бермуды, Доминикана и прочее. Потом немцы не утерпели и через Москву перемудрили на Геную работать с немецкой тур-кампанией *Неккерманн и Нур*. Кругосветки в основном. Там история сильная. большой форум экипажей разных лет обьединяет. Доработал кажись до вроде 2009 или даже 13 г. Но уже стыреный РФ у нас кажись в 2003г. Порезан в Аланге. Там стартово был великий капитан ЧПМ Сергей Леванович Дондуа! первый раз его подорвали в Нассау в 1975г. Два раза ломал борт на Шпицбергене с немцами, один раз сильно, снимали вертолями немцев и экипаж---но лайнер удержали на плаву. В Одессе масса народу часто встречается по этому лайнеру. Я много работал на *Леониде Собинове* австралийская круизная линия чаще. На Максиме был практикантом 3 месяца в начале 75г. В Нью-Йорке покупали шубы *Анжелика* у еврея Яши и улицу ту моряки называли *Яшкин-стрит*. По 700р гудело в Союзе за шубу такую---сумасшедшие деньги. Была группа судов в начале в ЧМП с 1974г. Максим Горький. Леонид Собинов, Абхазия и Адмирал Нахимов. С двух последних и набирали на первую приёмку экипаж у кого была уже виза. Великая эпоха для многих тогда! мы помним!
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«Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, которую ей придется отдать назад в день расплаты». - Ф. Энгельс
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Вот вам и нобелевский комитет.
Сборище недоучек.
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Сергій Корольов-вважається людиною 20століття.Але він не має Нобеля.Як так?Справа у тому,що ім'я головного інженера,який розробляв космічну програму СССР,було засекречено на високому рівні.Сам Корольов підписував документи-«тов.Діректор»,або «тов.Інженер».Деколи-«товаріщ Сергеев».Коли Гагарін полетів в космос і повернувся,людину,яка це все організувала висунули на Нобеля.Залишався нюанс-ім'я і фамілія.Оргкомітет звернувся до Союзу,так мол і так,ваша людина висувається і на 100% його отримає,дайте нам його ім'я,щоб анкету заповнити,як всі нормальні люди роблять.Комуняки,роблять дурні очі і кажуть,що»в соціалістичному світі індивідууму не існує,в нас тут всьо обще,тому в графі «претендент на Нобель» пишіть «Совецький Саюз».Блін!Оргкомітет Нобеля,просе «Совецкий Саюз це поняття абстрактне,а ми відмічаєм тільки окремих талановитих людей!»А комуняки,нє і все,пиши «Саюз».Оргкомітет махнув рукою і людину,яка відправила в космос людину зняв з номінації.Це розказували в якісь історичній програмі,присвяченій висадці людини на Місяць.
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Вернеру фон Брауну человечество во многом обязано высадкой на Луну, космическими полетами на Марс и Венеру. Но немецкий ученый сконструировал не только американские ракеты-носители "Сатурн" и космические корабли "Аполлон". Во время Второй мировой войны фон Браун был руководителем проекта по созданию ракет Фау-2, которыми нацисты обстреливали Лондон, другие города.

Ракета К-63 (К-65), яка виводила на орбіту совєтскі космічні апарати, була копією німецької Фау-2, яку "сконструював" геніальний Корольов.
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Фау-2 мала проблеми в конструкціі:летіла на якусь висоту і взривалася.І що би німці не робили,вона залишалася тільки снарядом.Космічний корабль з неї зробив Корольов.Звичайно,якби комуняки розстріляли Корольова,а не вислали на Колиму,то німці чи американці,рано чи пізно в космос полетіли би.Але,те що є безперечно це те,що у космос ніколи не полетів би Гагарін.Все таки,розвиток совецкого космосу закінчився із смертю Корольова.Після нього нічого нового створено не було.Та й американці признають,що без Корольова,космос людству відкрився би на двадцять,а то й на тридцять років пізніше.Ось тому Сергій Корольов(українець з Житомирщини) за свій неймовірний вклад в розвиток людства,вважається «Людиною 20 століття».
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и как кацапня такое терпит?их должно было уже наизнанку вывернуть
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всё правильно там написано, просто там нет опции Russian Empire.
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Нє ну давайте тоді і Міхновського, Бандеру, Шухевича, Орлика... їм впишемо, як російських громадян...
Хай радіють. А ми і весь світ знають хто то такі...
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Кацапи вообще рамси попутали. Сперли Гоголя, ще і Франко хочуть поцупити. Єй, москалі, він із бандьор, він вас всіх бачив і білих тапочках, там де ваше місце.
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