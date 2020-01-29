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 Кабмін планує обладнати 200 приймальних відділень для екстреної медицини в 2020 році, - Гончарук

Кабмін затвердив план реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, цей план передбачає принципово новий алгоритм догоспітальної категоризації викликів екстреної медичної допомоги. Для цього повинні вдосконалити діяльність диспетчерських служб.

Крім того. планують впровадити нову модель розподілу посадових обов'язків між працівниками бригад екстреної медичної допомоги.

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Згідно з планом, відбудеться впровадження сучасних стандартів госпітальної допомоги пацієнтам у невідкладних медичних станах, а також забезпечення дотримання цих стандартів.

Будуть удосконалюватися підходи планування реагування на надзвичайні події в частині міжвідомчої взаємодії, аналізу та прогнозування потужностей закладів охорони здоров'я.

Прем'єр повідомив, що в 2020 році планується обладнання 200 приймальних відділень для екстреної медицини.

Кабмін планує обладнати 200 приймальних відділень для екстреної медицини в 2020 році, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172492
 
 
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Ой, сколько в моей жизни было этих зрад,
сколько раз я обещал жениться...
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А Хрущев планировал к 1980 году коммунизм построить. А Горбачев планировал каждой семье по квартире к 2000 году.
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А Зеля обещал, что, встретив Путлера, он поблагодарит его за возвращенные территории. Кабмін планує обладнати 200 приймальних відділень для екстреної медицини в 2020 році, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6313
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Давай ссылку. Нету? Это всего лишь твои влажные мечты. Кабмін планує обладнати 200 приймальних відділень для екстреної медицини в 2020 році, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5844
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Позавчера были планы построить 200 Центров неотложной,
сегодня открыть 200 отделений
завтра планы ужмутся до 200 кабинетов неотложки.
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