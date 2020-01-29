 МОЗ посилює заходи захисту від коронавірусу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".
"Раніше повідомлялось про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились", - сказано в повідомленні.
Також у МОЗ зазначають, що ризики розповсюдження цього штаму вірусу є високими і на регіональному, і на глобальних рівнях.
Центр громадської охорони здоров'я розробив і розіслав лікарям критерії визначення інфекції, опитувальник для пацієнтів, алгоритм і тактику дій лікаря у разі підозри на коронавірус 2019 nCoV.
"Враховуючи інформацію щодо епідемічного поширення 2019-nCoV та наявність прямого авіасполучення з Китаєм, на відповідних санітарно-карантинних пунктах (СКП) в аеропорту Бориспіль посилено команди швидкого реагування та епідеміологів. СКП переведено в цілодобовий режим роботи. Також забезпечено чергування бригад швидкої медичної допомоги", - зазначили у відомстві.
У МОЗ підкреслили, що важкий перебіг коронавірусу проявляється пневмонією, яку можна лікувати за допомогою кисневої терапії. "Всі відділення інтенсивної терапії на 100% забезпечені киснем", - сказано в повідомленні.
"МОЗ України наголошує, що вакцин та специфічних ліків від коронавірусу 2019-nCoV не існує. Громадянам варто дотримуватись стандартних заходів профілактики ГРВІ", - підсумували у відомстві.
Дело в том, что мыслительный процесс у мышебратьев работает своеобразно, они думают не о том, как сделать так, чтобы им было хорошо, а как сделать так, чтобы другим - "пендосам", "биндерам" - стало плохо.
В РФ, где с подозрением на коронавирус изолированно уже более 100 человек, в том числе и в Москве, они проводят молебен.
А в это время :
1000 японских врачей отправились в Китай на помощь коллегам.
Южная Корея выделила 2 миллиона масок, и по 100 000 защитных очков и костюмов
И это при том, что и в Японии и в Южной Корее подтверждены случаи заболевания (по 3 в каждой из стран).
а) в Москве 4 миллиона таджиков официально (это в Москве только), а им молебен фиолетово, они мусульмане
б) без святой воды от РПЦ дело не пойдет.
Бутылированной.
а пока только хлоркой кое где присыпят)))) ну...может маску комунить натянут))))
что уже случилось, что вспомнили?
Это была эпидемия подвида гриппа, поразившего около 30% населения планеты, а умерло от него, по разным подсчетам, от 20 до 100 млн человек.
Тогда в странах Азии статистика была, мягко говоря "не очень", из-за этого такая разница в цифрах.
РАЗДАЧУ НАСЕЛЕНИЮ МАСОК НА ЛИЦО !
2) респіраторів на всіх вистачить максимум на добу..через дві години респіратори- інкубатори купи інших інфекцій
3)
4)
Кроме того, такие маски могут носить уже заболевшие люди, чтобы защитить окружающих от капель слюны и мокроты. Правда, если маску при этом не менять каждые пару часов, риск распространить инфекцию только вырастет - за это время на маске скопится больше вирусов, чем в обычном выдохе.
От вирусов защищают, например, респираторы классов FFP2 и FFP3, которыми пользуются только профессионалы -медицинский персонал или люди, для которых заражение с высокой степенью вероятности может обернуться тяжелыми осложнениями. Однако использовать такие маски в повседневной жизни проблематично.
Dr. Eric Feigl-Ding
@DrEricDing
3 \ Розробка вакцини проти #coronavirus триває,
включаючи зусилля, щоб пройти клінічне тестування протягом 16 тижнів!
Але буде потрібно довше ля доведення ефективність.
Звичайно цей РНК вірус мутує швидко і універсальність
не гарантується. а поки що: