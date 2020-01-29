 МОЗ посилює заходи захисту від коронавірусу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".

"Раніше повідомлялось про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились", - сказано в повідомленні.

Також у МОЗ зазначають, що ризики розповсюдження цього штаму вірусу є високими і на регіональному, і на глобальних рівнях.

Центр громадської охорони здоров'я розробив і розіслав лікарям критерії визначення інфекції, опитувальник для пацієнтів, алгоритм і тактику дій лікаря у разі підозри на коронавірус 2019 nCoV.

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"Враховуючи інформацію щодо епідемічного поширення 2019-nCoV та наявність прямого авіасполучення з Китаєм, на відповідних санітарно-карантинних пунктах (СКП) в аеропорту Бориспіль посилено команди швидкого реагування та епідеміологів. СКП переведено в цілодобовий режим роботи. Також забезпечено чергування бригад швидкої медичної допомоги", - зазначили у відомстві.

У МОЗ підкреслили, що важкий перебіг коронавірусу проявляється пневмонією, яку можна лікувати за допомогою кисневої терапії. "Всі відділення інтенсивної терапії на 100% забезпечені киснем", - сказано в повідомленні.

"МОЗ України наголошує, що вакцин та специфічних ліків від коронавірусу 2019-nCoV не існує. Громадянам варто дотримуватись стандартних заходів профілактики ГРВІ", - підсумували у відомстві.