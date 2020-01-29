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 Суспільство
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Все про:ОХМАТДИТ (41) Голик (63)

 До літа будуть завершені будівельні роботи в столичному Охматдиті, - радник прем'єра Голик

Ще до настання літа Національну дитячу спеціалізовану лікарню Охматдит буде добудовано.

Про це заявив у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

До літа будуть завершені будівельні роботи в столичному Охматдиті, - радник премєра Голик 01

"Охматдит. Типовий довгобуд, розпочатий дев'ять років тому, і зараз на повну потужність не працює. Щодня нероботи на повну потужність - це неврятовані дитячі життя. До літа цього року всі будівельні роботи тут будуть закінчені", - запевнив радник прем'єра.

За його словами, після закінчення ремонту будуть запущені кілька відділень, і операцій з трансплантації кісткового мозку буде проводитися в чотири рази більше.

До літа будуть завершені будівельні роботи в столичному Охматдиті, - радник премєра Голик 02

"І скоро старт програми щодо центрів екстреної медицини по всій країні", - додав він.

Раніше Голик повідомляв про будівництво з нуля лікарні Матері і дитини імені Руднєва в Дніпрі. У 2015-2019 роках Голик працював радником Дніпропетровського губернатора Валентина Резніченка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172486
 
 
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Может пора строить центр вирусологии, куда будут поступать все инфицированные? Случись беда, а у нас ничего нет.
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9 лет строительства корпуса. Ахренеть.
Китайцы за 6 дней строят больницы.
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Ці руки нічого не крали, овоч, петюнчик вже обіцяли! Невже зараз добудують?!
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Строить то завершают, а кто работать будет. С такими зарплатами пусть сами там и работают.
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А летом окажется, что этот год не этот
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Только вдумайтесь, соевые ушлёпки не смогли достроить эту больницу бо совесть им не позволяла красть на детях...а даром строить, себя не уважать!
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то что китайцы построили за 6 дней больницу НЕТ СЛОВ , мы по сравнению с ними папуасы, и нам до них как от Пекина до Киева раком....... До літа будуть завершені будівельні роботи в столичному Охматдиті, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 2465
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