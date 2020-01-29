 До літа будуть завершені будівельні роботи в столичному Охматдиті, - радник прем'єра Голик

Про це заявив у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"Охматдит. Типовий довгобуд, розпочатий дев'ять років тому, і зараз на повну потужність не працює. Щодня нероботи на повну потужність - це неврятовані дитячі життя. До літа цього року всі будівельні роботи тут будуть закінчені", - запевнив радник прем'єра.

За його словами, після закінчення ремонту будуть запущені кілька відділень, і операцій з трансплантації кісткового мозку буде проводитися в чотири рази більше.

"І скоро старт програми щодо центрів екстреної медицини по всій країні", - додав він.

Раніше Голик повідомляв про будівництво з нуля лікарні Матері і дитини імені Руднєва в Дніпрі. У 2015-2019 роках Голик працював радником Дніпропетровського губернатора Валентина Резніченка.