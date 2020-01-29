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 Політика України
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Все про:Держекоінспекція (55) інспекція (28) Гончарук_Олексій (584)

 Кабмін ліквідує Кримсько-Чорноморську та Азовську інспекції через їхню неефективність, - Гончарук

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення ліквідувати Кримсько-Чорноморську та Азовську інспекції Держекоінспекції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"У Держекоінспекції існували 2 окремі "морські" інспекції - Кримсько-Чорноморська та Азовська. Їх створювали з метою посилити екологічний контроль у портах. На жаль, експеримент мав зворотній результат. Замість належного контролю держава отримала чисельні скарги з боку міжнародних перевізників та судновласників", - йдеться в повідомленні.

За словами Гончарука, фактично ці органи повністю себе дискредитували - і сьогодні ухвалено рішення про їхню ліквідацію.

"Функції з контролю суден будуть передані до обласних інспекцій. Відтепер кожне затримання судна має бути санкціонованим виключно керівником Держекоінспекції", - підсумував прем'єр.

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Кабмін ліквідує Кримсько-Чорноморську та Азовську інспекції через їхню неефективність, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172484
 
   
 Топ коментарі
 
Как интересно! Неужто сподобятся убрать этих тварей-дармоедов-негодяев-взяточников?! Одно из самых ненавистных мною господразделений. Вторые, после таможенников.
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Согласен, но только не надо шо то другое придумывать.
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Краткая история существования Экологической инспекции охраны Черного моря.
Инспекция была создана в середине 90-х. Создана, чтобы "колотить" бабки, экология тут ни при чем.
Первые денежки в карманы руководства инспекции потекли со схемы "пломба", когда руководитель создал ЧП которому поручил за $50 пломбировать УЖЕ опломбированные судовые запорные устройства - клапаны. Всего $50 с судна... Но судов заходят тысячи в один порт и портов 18.
Потом - "качественный рост". Стоимость пломбы удалось привязать к кубику (размеру) судна... Размер пломбы не увеличился, а вот размеры собираемых с этой схемы денег увеличились в разы.
А дальше больше... Было придумана схема "балласт".
Нигде в мире изолированный балласт не контролируется. Изолированный он, потому как никак не пересекается с другими судовыми системами. Балласт необходим любому судну. Особенно порожнему. Помните брусчатку в Одессе? Это был балласт во времена парусного флота. С Одессы везли пшеницу, например в Италию, а оттуда балласт в виде брусчатки. Порожнее судно плохо управляется, у него больше парусности.
Наши псевдо-экологи решили контролировать качество балластных вод. Ее (инспекции. - Ред.) руководитель создал очередное ЧП как лабораторию, и за отбор балластных вод и его анализ стал собирать по $250-300 с судна. Вроде бы немного, но судов заходят тысячи в каждый порт, а портов было все еще 18.
Вот так и "пухли" чиновники, охраняя природу.
И совсем они распухли и придумали качественные показатели балласта, который можно сливать, а который - нельзя. Это был шедевр и верх всех их устремлений. Минеральная вода, продаваемая в аптеках, не пройдет их критериев. Но и этого мало...
"Экологи" добавили драйва: содержание железа и еще, вдумайтесь: "взвешенные вещества".
Железо никогда не было ВРЕДНЫМ.
Железо железобетонно есть даже в нашей пище. Моя бабушка старалась есть яблоко, которое чернеет, когда его надкусишь. Это доказывало ей, что там много железа, и прожила она, кстати, 105 лет.
"Взвешенные вещества"... Что же это такое? В любой водной среде есть частички чего-либо: флоры, фауны, ила... Чего угодно. По мнению экологов, в балласте и этого не должно быть. Не должно.
И тут им бабло потекло реками. С каждого судна. А их все еще тысячи и портов 18, пока еще.
В каждом балласте каждого судна, которое не подлежит контролю, и это зафиксировано конвенцией МАРПОЛ, экологи брали пробы и получали $300. Далее якобы делали анализ этого балласта, и рождалась бумажка, по которой судно не могло сливать балласт, - в нем было много железа. Много железа из железного судна Балласт сливать в порту нельзя... Что же делать? Выйти из порта без груза, уйти за 200 миль, слить балласт в море, набрать новый балласт из того же моря второй раз, вернутся в порт и снова пойти к причалу для начала погрузки. А кто сказал что в этом балласте нет превышения железа? Давайте лабаротория отберет пробы за $300 и снова проверит, нет ли там еще чего.
И так до бесконечности...
Система работала, как часы. Взятки за слив балласта достигли апогея - на больших судах в Южном до $30 000-40 000. Заход и выход большого судна в порт Южный - $150 000. В сутки стоимость такого судна - это еще $20 000-50 000. Все считают деньги. Судовладелец заплатит $40 000, но не захочет потерять $200 000-250 000. Но выводы сделает: и если он в следующий раз рискнет пойти в любой порт Украины, добавит к фрахтовой ставке Черного моря пару долларов риска по "экологии".
За место руководства в инспекции всегда были жесточайше сражения. Одних снимали, другим продавали. Если снять не получалось, инспекцию или делили, или переименовывали. Руководство всегда оставалось с большим наваром, еще больше денег ехало в Киев. Также часть денег отдавалась на "крышу" правоохранителям. Чтобы те не ждали "экологов" у трапа судна с большим количеством кэша.
Потом постепенно сами правоохранители стали "экологами".
В 2014 году "экомусор" удалось ненадолго отодвинуть от кормушки. Они стихли, некоторые из их руководства сбежали из страны в дома в Лондоне, нажитые непосильным трудом.
Бизнес в портах немножечко передохнул.
Реванш
С приходом в Минэкологии министра Остапа Семерака, а в Мининфраструктуры Владимира Омеляна, начался реванш: "экологи" вернулись.
Сначала в УТБ в виде PSC, попытались восстановить схему "клапана" через "помойку" Посейдон Инжиниринг. Потом через Администрацию морских портов Украины и их департамент безопасности мореходства и экологии. И потом уже снова через Экологическую инспекцию.
Сейчас уже основа схемы поборов даже не инспекция, а Морская администрация . А портов уже 13, и судов поменьше ... А денег хочется больше...
"Экомусор", даже ничего не делая, пишет предписание на арест ЛЮБОГО судна, а "капитан" МорАда (Морской администрации. - Ред.) арестовывает его с требованием оплатит десятки тысяч долларов незаконных поборов. К сожалению, весь этот бизнес жив, потому что и "бизнес" в этом по уши погряз. Агент - соучастник схемы, он уговаривает капитанов/судовладельцев оплатить взятку $10 000-20 000-30 000, и делит их со своими подельниками в лице "экомусоров" и МорАда.
Вывод
Инспекция - это не про экологию, это про воровство наших денег. От них нет ни одной пользы (природоохранного акта к реальным загрязнениям с берега). Инспекция - это про деньги, которые они воруют. (С)
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Скільки достойних людєй звичне бабло втратять. Прийдеться непосильною працею зароблене бабло на нові хабарі їм виділяти.
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Как интересно! Неужто сподобятся убрать этих тварей-дармоедов-негодяев-взяточников?! Одно из самых ненавистных мною господразделений. Вторые, после таможенников.
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Читаємо буковки уважно: "Функции по контролю судов будут переданы в областные инспекции"
Їх не прибрали, а просто змінили фінансові потоки...
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Я прочитал, достаточно внимательно. Однако, пока нет данных никаких, о том, каким образом это будет происходить. Какие-то положительные изменения просто обязаны произойти, иначе- звиздец! Знаю, о чем болтаю. Судовладельцы жалобы в ИМО даже строчили. Есть и похуже прецеденты, когда сворачивали линии судозаходов! А это- именно он- Звиздец!
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Ключевая фраза, "Отныне каждое задержание судна должно быть санкционированным исключительно руководителем Госэкоинспекции" Источник: https://censor.net.ua/n3172484 Насколько понял, Хаджишвили этого добивался все время. Теперь можно конкретного чела задолбить в судах. Раньше любое чмо рисовало акт и судись сколько влезет, годами. А когда весь цурес на одну голову, то эта голова уже вынуждена будет задуматься.
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Согласен, но только не надо шо то другое придумывать.
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Давно треба було розігнати цю зграю. Ці люди найперші зустрічали іноземні судна в нашій країні. За їх поведінкою судили про корупцію в нашій країні.
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Это зрада,куда теперь пойдет работать этот замечательный отряд порохоботских взяточников.
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Пополнят редеющие ряды порохоботов на Цензоре Кабмін ліквідує Кримсько-Чорноморську та Азовську інспекції через їхню неефективність, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8772
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По той же причине предлагаю ликвидировать филиал фсб и министерство взятничества и коррупции
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инспекторы этих инспекций с каждого судна брали взятки в среднем 1000-3000 долларов в зависимости от размера судна и якобы нарушений, которые они нашли на судне
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Точно так! Именно такая такса была. С моих брали всегда! Не менее 1000.
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І як, кожного разу платив? А заяву про злочин писав? Корупціонери - це не тільки ті, хто бере...
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Всегда платили! Судовладелец платил. Если ещё ближе- капитан, наличными, из судовой кассы. Иначе- никак!
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Инспекторы брали от тысячи до 3000 долларов якобы нарушений, которые они могут найти. Но это было гарантией того, что они не найдут. Когда капитан не передавал им взятку через агента, они штрафовали судно за сброс в море грязного балласта. Причём ущерб окружающей среде по их подзаконным актам был бы в 100% случаев. Например если бы судно откатало предположительно 5000 балласта состоящего исключительно из "Боржоми", то ущербокружающей среде, которое судовладелец был бы обязан возместить составлял бы 12 000 долларов за превышение норм по взвешенным частицам и 800 долларов за превышение по содержанию железа. Они бы там нашли и нефтепродукты, но не превышающие нормы содержания.
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Краткая история существования Экологической инспекции охраны Черного моря.
Инспекция была создана в середине 90-х. Создана, чтобы "колотить" бабки, экология тут ни при чем.
Первые денежки в карманы руководства инспекции потекли со схемы "пломба", когда руководитель создал ЧП которому поручил за $50 пломбировать УЖЕ опломбированные судовые запорные устройства - клапаны. Всего $50 с судна... Но судов заходят тысячи в один порт и портов 18.
Потом - "качественный рост". Стоимость пломбы удалось привязать к кубику (размеру) судна... Размер пломбы не увеличился, а вот размеры собираемых с этой схемы денег увеличились в разы.
А дальше больше... Было придумана схема "балласт".
Нигде в мире изолированный балласт не контролируется. Изолированный он, потому как никак не пересекается с другими судовыми системами. Балласт необходим любому судну. Особенно порожнему. Помните брусчатку в Одессе? Это был балласт во времена парусного флота. С Одессы везли пшеницу, например в Италию, а оттуда балласт в виде брусчатки. Порожнее судно плохо управляется, у него больше парусности.
Наши псевдо-экологи решили контролировать качество балластных вод. Ее (инспекции. - Ред.) руководитель создал очередное ЧП как лабораторию, и за отбор балластных вод и его анализ стал собирать по $250-300 с судна. Вроде бы немного, но судов заходят тысячи в каждый порт, а портов было все еще 18.
Вот так и "пухли" чиновники, охраняя природу.
И совсем они распухли и придумали качественные показатели балласта, который можно сливать, а который - нельзя. Это был шедевр и верх всех их устремлений. Минеральная вода, продаваемая в аптеках, не пройдет их критериев. Но и этого мало...
"Экологи" добавили драйва: содержание железа и еще, вдумайтесь: "взвешенные вещества".
Железо никогда не было ВРЕДНЫМ.
Железо железобетонно есть даже в нашей пище. Моя бабушка старалась есть яблоко, которое чернеет, когда его надкусишь. Это доказывало ей, что там много железа, и прожила она, кстати, 105 лет.
"Взвешенные вещества"... Что же это такое? В любой водной среде есть частички чего-либо: флоры, фауны, ила... Чего угодно. По мнению экологов, в балласте и этого не должно быть. Не должно.
И тут им бабло потекло реками. С каждого судна. А их все еще тысячи и портов 18, пока еще.
В каждом балласте каждого судна, которое не подлежит контролю, и это зафиксировано конвенцией МАРПОЛ, экологи брали пробы и получали $300. Далее якобы делали анализ этого балласта, и рождалась бумажка, по которой судно не могло сливать балласт, - в нем было много железа. Много железа из железного судна Балласт сливать в порту нельзя... Что же делать? Выйти из порта без груза, уйти за 200 миль, слить балласт в море, набрать новый балласт из того же моря второй раз, вернутся в порт и снова пойти к причалу для начала погрузки. А кто сказал что в этом балласте нет превышения железа? Давайте лабаротория отберет пробы за $300 и снова проверит, нет ли там еще чего.
И так до бесконечности...
Система работала, как часы. Взятки за слив балласта достигли апогея - на больших судах в Южном до $30 000-40 000. Заход и выход большого судна в порт Южный - $150 000. В сутки стоимость такого судна - это еще $20 000-50 000. Все считают деньги. Судовладелец заплатит $40 000, но не захочет потерять $200 000-250 000. Но выводы сделает: и если он в следующий раз рискнет пойти в любой порт Украины, добавит к фрахтовой ставке Черного моря пару долларов риска по "экологии".
За место руководства в инспекции всегда были жесточайше сражения. Одних снимали, другим продавали. Если снять не получалось, инспекцию или делили, или переименовывали. Руководство всегда оставалось с большим наваром, еще больше денег ехало в Киев. Также часть денег отдавалась на "крышу" правоохранителям. Чтобы те не ждали "экологов" у трапа судна с большим количеством кэша.
Потом постепенно сами правоохранители стали "экологами".
В 2014 году "экомусор" удалось ненадолго отодвинуть от кормушки. Они стихли, некоторые из их руководства сбежали из страны в дома в Лондоне, нажитые непосильным трудом.
Бизнес в портах немножечко передохнул.
Реванш
С приходом в Минэкологии министра Остапа Семерака, а в Мининфраструктуры Владимира Омеляна, начался реванш: "экологи" вернулись.
Сначала в УТБ в виде PSC, попытались восстановить схему "клапана" через "помойку" Посейдон Инжиниринг. Потом через Администрацию морских портов Украины и их департамент безопасности мореходства и экологии. И потом уже снова через Экологическую инспекцию.
Сейчас уже основа схемы поборов даже не инспекция, а Морская администрация . А портов уже 13, и судов поменьше ... А денег хочется больше...
"Экомусор", даже ничего не делая, пишет предписание на арест ЛЮБОГО судна, а "капитан" МорАда (Морской администрации. - Ред.) арестовывает его с требованием оплатит десятки тысяч долларов незаконных поборов. К сожалению, весь этот бизнес жив, потому что и "бизнес" в этом по уши погряз. Агент - соучастник схемы, он уговаривает капитанов/судовладельцев оплатить взятку $10 000-20 000-30 000, и делит их со своими подельниками в лице "экомусоров" и МорАда.
Вывод
Инспекция - это не про экологию, это про воровство наших денег. От них нет ни одной пользы (природоохранного акта к реальным загрязнениям с берега). Инспекция - это про деньги, которые они воруют. (С)
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Писал знающий человек. Шота Хаджишвили, сооснователь и директор компании RISOIL S.A. Глава правления общественного союза «Ассоциация морских агентств Украины» (АМАУ).
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