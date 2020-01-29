 Кабмін ліквідує Кримсько-Чорноморську та Азовську інспекції через їхню неефективність, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"У Держекоінспекції існували 2 окремі "морські" інспекції - Кримсько-Чорноморська та Азовська. Їх створювали з метою посилити екологічний контроль у портах. На жаль, експеримент мав зворотній результат. Замість належного контролю держава отримала чисельні скарги з боку міжнародних перевізників та судновласників", - йдеться в повідомленні.



За словами Гончарука, фактично ці органи повністю себе дискредитували - і сьогодні ухвалено рішення про їхню ліквідацію.



"Функції з контролю суден будуть передані до обласних інспекцій. Відтепер кожне затримання судна має бути санкціонованим виключно керівником Держекоінспекції", - підсумував прем'єр.

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