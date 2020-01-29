 Кабмін ліквідує Кримсько-Чорноморську та Азовську інспекції через їхню неефективність, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"У Держекоінспекції існували 2 окремі "морські" інспекції - Кримсько-Чорноморська та Азовська. Їх створювали з метою посилити екологічний контроль у портах. На жаль, експеримент мав зворотній результат. Замість належного контролю держава отримала чисельні скарги з боку міжнародних перевізників та судновласників", - йдеться в повідомленні.
За словами Гончарука, фактично ці органи повністю себе дискредитували - і сьогодні ухвалено рішення про їхню ліквідацію.
"Функції з контролю суден будуть передані до обласних інспекцій. Відтепер кожне затримання судна має бути санкціонованим виключно керівником Держекоінспекції", - підсумував прем'єр.
Їх не прибрали, а просто змінили фінансові потоки...
Инспекция была создана в середине 90-х. Создана, чтобы "колотить" бабки, экология тут ни при чем.
Первые денежки в карманы руководства инспекции потекли со схемы "пломба", когда руководитель создал ЧП которому поручил за $50 пломбировать УЖЕ опломбированные судовые запорные устройства - клапаны. Всего $50 с судна... Но судов заходят тысячи в один порт и портов 18.
Потом - "качественный рост". Стоимость пломбы удалось привязать к кубику (размеру) судна... Размер пломбы не увеличился, а вот размеры собираемых с этой схемы денег увеличились в разы.
А дальше больше... Было придумана схема "балласт".
Нигде в мире изолированный балласт не контролируется. Изолированный он, потому как никак не пересекается с другими судовыми системами. Балласт необходим любому судну. Особенно порожнему. Помните брусчатку в Одессе? Это был балласт во времена парусного флота. С Одессы везли пшеницу, например в Италию, а оттуда балласт в виде брусчатки. Порожнее судно плохо управляется, у него больше парусности.
Наши псевдо-экологи решили контролировать качество балластных вод. Ее (инспекции. - Ред.) руководитель создал очередное ЧП как лабораторию, и за отбор балластных вод и его анализ стал собирать по $250-300 с судна. Вроде бы немного, но судов заходят тысячи в каждый порт, а портов было все еще 18.
Вот так и "пухли" чиновники, охраняя природу.
И совсем они распухли и придумали качественные показатели балласта, который можно сливать, а который - нельзя. Это был шедевр и верх всех их устремлений. Минеральная вода, продаваемая в аптеках, не пройдет их критериев. Но и этого мало...
"Экологи" добавили драйва: содержание железа и еще, вдумайтесь: "взвешенные вещества".
Железо никогда не было ВРЕДНЫМ.
Железо железобетонно есть даже в нашей пище. Моя бабушка старалась есть яблоко, которое чернеет, когда его надкусишь. Это доказывало ей, что там много железа, и прожила она, кстати, 105 лет.
"Взвешенные вещества"... Что же это такое? В любой водной среде есть частички чего-либо: флоры, фауны, ила... Чего угодно. По мнению экологов, в балласте и этого не должно быть. Не должно.
И тут им бабло потекло реками. С каждого судна. А их все еще тысячи и портов 18, пока еще.
В каждом балласте каждого судна, которое не подлежит контролю, и это зафиксировано конвенцией МАРПОЛ, экологи брали пробы и получали $300. Далее якобы делали анализ этого балласта, и рождалась бумажка, по которой судно не могло сливать балласт, - в нем было много железа. Много железа из железного судна Балласт сливать в порту нельзя... Что же делать? Выйти из порта без груза, уйти за 200 миль, слить балласт в море, набрать новый балласт из того же моря второй раз, вернутся в порт и снова пойти к причалу для начала погрузки. А кто сказал что в этом балласте нет превышения железа? Давайте лабаротория отберет пробы за $300 и снова проверит, нет ли там еще чего.
И так до бесконечности...
Система работала, как часы. Взятки за слив балласта достигли апогея - на больших судах в Южном до $30 000-40 000. Заход и выход большого судна в порт Южный - $150 000. В сутки стоимость такого судна - это еще $20 000-50 000. Все считают деньги. Судовладелец заплатит $40 000, но не захочет потерять $200 000-250 000. Но выводы сделает: и если он в следующий раз рискнет пойти в любой порт Украины, добавит к фрахтовой ставке Черного моря пару долларов риска по "экологии".
За место руководства в инспекции всегда были жесточайше сражения. Одних снимали, другим продавали. Если снять не получалось, инспекцию или делили, или переименовывали. Руководство всегда оставалось с большим наваром, еще больше денег ехало в Киев. Также часть денег отдавалась на "крышу" правоохранителям. Чтобы те не ждали "экологов" у трапа судна с большим количеством кэша.
Потом постепенно сами правоохранители стали "экологами".
В 2014 году "экомусор" удалось ненадолго отодвинуть от кормушки. Они стихли, некоторые из их руководства сбежали из страны в дома в Лондоне, нажитые непосильным трудом.
Бизнес в портах немножечко передохнул.
Реванш
С приходом в Минэкологии министра Остапа Семерака, а в Мининфраструктуры Владимира Омеляна, начался реванш: "экологи" вернулись.
Сначала в УТБ в виде PSC, попытались восстановить схему "клапана" через "помойку" Посейдон Инжиниринг. Потом через Администрацию морских портов Украины и их департамент безопасности мореходства и экологии. И потом уже снова через Экологическую инспекцию.
Сейчас уже основа схемы поборов даже не инспекция, а Морская администрация . А портов уже 13, и судов поменьше ... А денег хочется больше...
"Экомусор", даже ничего не делая, пишет предписание на арест ЛЮБОГО судна, а "капитан" МорАда (Морской администрации. - Ред.) арестовывает его с требованием оплатит десятки тысяч долларов незаконных поборов. К сожалению, весь этот бизнес жив, потому что и "бизнес" в этом по уши погряз. Агент - соучастник схемы, он уговаривает капитанов/судовладельцев оплатить взятку $10 000-20 000-30 000, и делит их со своими подельниками в лице "экомусоров" и МорАда.
Вывод
Инспекция - это не про экологию, это про воровство наших денег. От них нет ни одной пользы (природоохранного акта к реальным загрязнениям с берега). Инспекция - это про деньги, которые они воруют. (С)