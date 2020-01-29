 Шахраї від імені керівництва Офісу Генпрокурора вимагають хабарі і пропонують "вирішувати" питання, - пресслужба ОГУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора в середу

"Так, ці особи від імені заступника Генерального прокурора здійснюють дзвінки начебто з його приймальні в інші установи з вимогою надати неправомірну вигоду, здійснюють спроби через телефонні дзвінки чи смс-повідомлення спонукати народних депутатів та інших посадовців до незаконних дій, висловлюють пропозицій людям "вирішити" кадрові питання у правоохоронних органах тощо", - йдеться в заяві.

Зазначається, що комунікація Офісу і його керівництва з представниками органів державної влади щодо кримінальних проваджень може відбуватися тільки у передбачений законом спосіб.

"Просимо повідомляти про такі незаконні вимоги Офісу Генерального прокурора для встановлення причетних осіб та надання правової оцінки таким діям", - сказано в повідомленні.

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Своєю чергою заступник генпрокурора Віктор Трепак раніше на сторінці у фейсбуці написав, що проти нього почалася інформаційна атака.

"Її мета - дискредитувати мене особисто і діяльність нового керівництва прокуратури України. Засоби дискредитації примітивні - дзвінки ніби з моєї приймальні в інші установи з вимогою надати неправомірну вигоду ... Однак географія таких дій і їх кількість не залишають сумнівів в тому, що здійснюється цілеспрямована і системна акція", - написав він.