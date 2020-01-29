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Все про:шахрайство (293) Офіс генерального прокурора (58)

 Шахраї від імені керівництва Офісу Генпрокурора вимагають хабарі і пропонують "вирішувати" питання, - пресслужба ОГУ

Офіс Генерального прокурора України просить повідомляти про шахраїв, які від імені керівництва Офісу вимагають від посадових осіб здійснювати незаконні дії, ймовірно, для дискредитації діяльності Офісу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора в середу

"Так, ці особи від імені заступника Генерального прокурора здійснюють дзвінки начебто з його приймальні в інші установи з вимогою надати неправомірну вигоду, здійснюють спроби через телефонні дзвінки чи смс-повідомлення спонукати народних депутатів та інших посадовців до незаконних дій, висловлюють пропозицій людям "вирішити" кадрові питання у правоохоронних органах тощо", - йдеться в заяві.

Зазначається, що комунікація Офісу і його керівництва з представниками органів державної влади щодо кримінальних проваджень може відбуватися тільки у передбачений законом спосіб.

"Просимо повідомляти про такі незаконні вимоги Офісу Генерального прокурора для встановлення причетних осіб та надання правової оцінки таким діям", - сказано в повідомленні.

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Своєю чергою заступник генпрокурора Віктор Трепак раніше на сторінці у фейсбуці написав, що проти нього почалася інформаційна атака.

"Її мета - дискредитувати мене особисто і діяльність нового керівництва прокуратури України. Засоби дискредитації примітивні - дзвінки ніби з моєї приймальні в інші установи з вимогою надати неправомірну вигоду ... Однак географія таких дій і їх кількість не залишають сумнівів в тому, що здійснюється цілеспрямована і системна акція", - написав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172482
 
 
 Топ коментарі
 
Совсем запутали. Вы хоть какой то пароль придумайте, что бы отличать кто есть кто! "У вас продается зеленый шкаф?" "Шкафа нет, есть тюбетейка!"
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Какие мерзавцы!
Мало того, что хлеб отнимают, так скорее всего, еще и демпингуют, предлагая меньшие расценки!
Шахраї від імені керівництва Офісу Генпрокурора вимагають хабарі і пропонують "вирішувати" питання, - пресслужба ОГУ - Цензор.НЕТ 4982
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Есть четыреста сравнительно честных способов отъема денег, говаривал самый обаятельный из мошенников Остап Бендер
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Типичная отмазка ЗЕленх взяточников
когда их решалы облажались - они объявляют
что соверненно не знакомы с ними...
и это какие то мошенники...
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Совсем запутали. Вы хоть какой то пароль придумайте, что бы отличать кто есть кто! "У вас продается зеленый шкаф?" "Шкафа нет, есть тюбетейка!"
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Офису прокурора давно уже пора заканчивать жевать сопли и садить хорошо всем известных коррупионеров.Это упорно не хочет делать офис Генпрокурора и занят замыливанием глаз народу Украины. Позор ОГП.
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там мошенник на мошеннике и мошенником погоняет Мошенники от имени руководства Офиса генпрокурора требуют взятки и предлагают "решать" вопросы, - пресс-служба ОГУ - Цензор.НЕТ 8854 куда не плюнь
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А вот за такую дезинформацию по новому закону можно и срок схлопотать!
С чего вы взяли, что это мошенники? Это непроверенный факт.
Может это на самом деле из прокуратуры звонят! Шахраї від імені керівництва Офісу Генпрокурора вимагають хабарі і пропонують "вирішувати" питання, - пресслужба ОГУ - Цензор.НЕТ 1936
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Какие мерзавцы!
Мало того, что хлеб отнимают, так скорее всего, еще и демпингуют, предлагая меньшие расценки!

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Мучительно раздумывал на досуге - чем офис генеральной прокуратуры отличается от генеральной прокуратуры?

Офис - контора, помещение или представительство какой-либо компании.

место работы сотрудников организации, также официальное представительство (юридический адрес) организации

Происходит от англ. office., далее от лат. officium «услуга, одолжение; долг, обязанность», из opificium «изготовление, работа», далее из ops (opis) «мощь, могущество; помощь, поддержка», из opus «работа, труд» (восходит к праиндоевр. *op- «работать, производить»), + facere «делать, производить» (восходит к праиндоевр. *dhe- «девать, делать»). Использованы материалы Online Etymology Dictionary Дугласа Харпера. См. Список литературы.
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Це не шахраї, це справжні "рєшали", але просто хтось здуру на них маляву накатав.
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А що тут такого? Я б, навіть, назвав це антимонопольною діяльністю в окремій сфері послуг!
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