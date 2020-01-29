 "Мені потрібно це уточнити", - Пєсков про те, чи запрошуватимуть Зеленського в Москву на парад з нагоди 75-річчя Перемоги

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
"Ви знаєте, мені потрібно це уточнити (чи буде запрошення. – Ред.). Я поки не готовий відповісти на це запитання, але можу повторити, що подібні висловлювання (Зеленського. - Ред.) окрім жалю й нерозуміння нічого не викликають. Усе інше потребує уточнення", - відповів Пєсков на запитання, чи буде Кремль надсилати Зеленському запрошення відвідати парад 9 травня після його заяви в Польщі.
Як повідомлялося, у серпні 2019 року помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що російська сторона направить Зеленському запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні в травні 2020 року.
27 січня Зеленський на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції в Освенцимі заявив, що лише згуртованість міжнародної спільноти може дати відсіч будь-якій агресії та вберегти людство від нових страждань.
"Польща та польський народ першими відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни й дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту. Сьогодні всім демократичним державам слід об'єднати свої зусилля. Європа і світ не мають права сьогодні мовчати, як це було в 1939 році, не мають права на байдужість і бездіяльність", - сказав Зеленський.
Порох ничего такого не говорил. А тут Вова раз и всей российской пропаганде по больному месту.
Так само як і розповідати про офшори Пєті і при цьому підтримувати офшори Зе...
Про Мальдіви і Оман можна вже не писати?
Негр стоїть посеред Хрещатика і просто з коробки п'є молоко. Якийсь дядько зупиняється, довго дивиться і співчутливо каже:
- Та ні, синку, не допоможе...
.
https://www.youtube.com/watch?v=S-jXL2moGz4
.ю.
А людей - бабіщі нарожали.
Сегодня читала результаты опроса на российском форуме, два главных праздника у россиян: Новый Год и девятомай.
Ну не Новый Год же брать в виде праздника единения.
Он же был вояка, а не каратель.
но Зеля не поедет, в противном случае я поеду в Киев шоб их нахрен выгонять. это будет край(супер-дно, вообще всем днам дно будет), не поедет даже если Письков пригласит
В мае от вяличия вату аж распирать будет, хотя те же "диды" как живут в Германии и в бензопомойке
Картину дополняет историк Эмма Герштейн:
«Кругом летали,разносимые ветром,клочья рваных документов и марксистских
политических брошюр.
В женских парикмахерских не хватало места для клиенток"дамы"выстраивали
очередь на тротуарах. .Немцы идут-надо прически делать».
военные потери советских 1 к 10 в пользу немцев....
этот день должен быть днем великой скорби за такое унижение...., но нет - вата по костям своих бездарно погибших дидов прыгает и веселится...
Dziękuję pradziadek za Zwycięstwo!
А.Мовчан
Как интересно бывает иногда изучать мировую экономику и историю.
Вот страна:
Когда-то очень давно (века назад) была самобытной и мало в чем уступала тогдашней Европе.
Потом из-за бесконечных войн и угроз кочевников сама пригласила европейцев «на правление». Те триста лет торговали рабами из этой страны.
Многие века страна жила между диким востоком и цивилизованной Европой.
В 20м веке в ней в кровопролитной гражданской войне побеждает социализм - но счастья это не приносит.
Страна проходит период жестких репрессий «на пути к социализму», потом момент, когда правящая партия извиняется за «перекосы».
Во второй половине 20го века начинается разработка нефтяных месторождений.
К началу 21го века социализм забыт, страна открывается миру. Сильный лидер, направивший страну по пути развития, быстро оставляет власть преемнику, за которого голосует 80+% населения.
В нулевые годы страна быстро растет - еще бы, она лидер по производству нефти на своем континенте. Скоро у нее обнаруживаются внешнеполитические амбиции, она даже участвует в войне на территории своего соседа (в прошлом они были единым государством). Военный бюджет у нее - самый большой на континенте.
Преемник достаточно быстро создает автократический режим с высоким уровнем коррупции - на всех позициях его друзья и соратники, дети управляют крупнейшими проектами, власть срослась с бизнесом.
Страна, которая не может договориться с западными институтами, обращается к Китаю. Китай становится ключевым игроком в экономике, цель - сделать его ключевым покупателем производимого сырья. Китайские инвестиции приветствуются, китайские строители приезжают строить ответственные объекты, с китайцами создаются СП по разработке новой продукции.
Оппозиция есть, за радикальную оппозицию выступают около 5% населения, за популистскую - 20 - 30%. Но против радикальной оппозиции применяются внезаконные меры. Один из ее лидеров убит демонстративно - видимо агентами власти.
Да, забыл сказать. Президент поменял конституцию, обеспечив себе пожизненное правление.
Ну вы, конечно, догадались, что это за страна!
Или вы решили, что это россия? Не правда ли - как две капли воды похожи?
Тогда вы ошиблись. Это - Ангола. «Great minds think alike» в смысле есть что-то общее у тех выдающихся личностей, что наступают на одни и те же грабли.
Но наверное вы хотите знать, что было потом. А потом было вот что:
В 2016 году президент Анголы душ Сантуш начал операцию «преемник». Он подобрал себе замену - министра обороны Жуана Лоренсу, и сам стал «всего лишь» председателем правящей партии (которая, кстати, на последних выборах всё еще получила более 50%, хотя за 10 лет потеряла около четверти голосов).
А вот дальше что-то пошло не так. Лоренсу освоился и начал компанию по борьбе с коррупцией, заключающуюся в том, что на место людей душ Сантуша он быстро стал сажать своих людей, а людей душ Сантуша стал сажать просто в тюрьму. Сына душ Сантуша он успел арестовать; дочь (самая богатая женщина Африки и дочь русской женщины, уроженка Баку, гражданка России) - успела сбежать, как и сам душ Сантуш с остальной семьей. По ходу душ Сантуш написал заявление о уходе с поста председателя партии, и его приняли.
Сегодня Жозе - сын Эдуарду - находится под судом в Анголе. Изабель душ Сантуш живет в Дубаи, а её недвижимость в центре Лондона соседствует с особняками бывших российских чиновников; она пока не заморожена судами, в отличие от множества бизнес активов по всему миру. Правда ее коллегам не так везет - ее частный банкир недавно погиб при загадочных обстоятельствах. Сам же Эдуарду душ Сантуш по официальным данным находится на лечении где-то в Западной Европе, возможно - в Германии. Но поговаривают, что похожих на него африканцев видели и в Ростове и на Рублевке.
Меж тем ВВП Анголы продолжает находиться на уровне 2011 года. Темпы роста менее 2%.
Понятно теперь, почему у нас будет не Шойгу, а Госсовет?
Это, как черви в детском торте на Новый Год!!!
Мерзко!!!!!
Это не детский торт, это какашка в коробке из-под торта.
"Братишка покушать принес"...
Вовой******. Под ними в мраморных недрах еще один маринованный Вова. Трэш-инсталляция.
Многие были ранены многократно. Вернулись домой :
С разбитыми черепами - 775 тыс фронтовиков
Одноглазые - 155 тыс
Слепых - 54 тыс
С изуродованными лицами - 501342
С кривыми шеями 157565
С поврежденными позвоночниками 143241
С оторванными половыми органами 28648
Одноруких 3 миллиона 147 тыс
Безруких 1 миллион 10 тыс
Одноногих 3 миллиона 255 тыс
Безногих 1 миллион 121 тыс
С частично оторванными руками и ногами 418 905
Так называемых «самоваров»,безруких, безногих 85942
ОБСЕ видит и может промолчат..
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