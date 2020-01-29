 "Мені потрібно це уточнити", - Пєсков про те, чи запрошуватимуть Зеленського в Москву на парад з нагоди 75-річчя Перемоги

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Ви знаєте, мені потрібно це уточнити (чи буде запрошення. – Ред.). Я поки не готовий відповісти на це запитання, але можу повторити, що подібні висловлювання (Зеленського. - Ред.) окрім жалю й нерозуміння нічого не викликають. Усе інше потребує уточнення", - відповів Пєсков на запитання, чи буде Кремль надсилати Зеленському запрошення відвідати парад 9 травня після його заяви в Польщі.

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Як повідомлялося, у серпні 2019 року помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що російська сторона направить Зеленському запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні в травні 2020 року.

27 січня Зеленський на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції в Освенцимі заявив, що лише згуртованість міжнародної спільноти може дати відсіч будь-якій агресії та вберегти людство від нових страждань.

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"Польща та польський народ першими відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни й дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту. Сьогодні всім демократичним державам слід об'єднати свої зусилля. Європа і світ не мають права сьогодні мовчати, як це було в 1939 році, не мають права на байдужість і бездіяльність", - сказав Зеленський.