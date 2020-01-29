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 Політика України
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Все про:День Перемоги (232) Зеленський (4292) Москва (577) парад (166) Пєсков (591)

 "Мені потрібно це уточнити", - Пєсков про те, чи запрошуватимуть Зеленського в Москву на парад з нагоди 75-річчя Перемоги

У Кремлі уточнять, чи зберігся у них намір надіслати запрошення президенту України Володимиру Зеленському відвідати парад 9 травня в Москві після його слів про те, що змова тоталітарних режимів призвела до початку Другої світової війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Ви знаєте, мені потрібно це уточнити (чи буде запрошення. – Ред.). Я поки не готовий відповісти на це запитання, але можу повторити, що подібні висловлювання (Зеленського. - Ред.) окрім жалю й нерозуміння нічого не викликають. Усе інше потребує уточнення", - відповів Пєсков на запитання, чи буде Кремль надсилати Зеленському запрошення відвідати парад 9 травня після його заяви в Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Грузії Зурабішвілі обговорить із Зеленським, чи їхати їй до Москви на урочистості з нагоди Дня Перемоги

Як повідомлялося, у серпні 2019 року помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що російська сторона направить Зеленському запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні в травні 2020 року.

27 січня Зеленський на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції в Освенцимі заявив, що лише згуртованість міжнародної спільноти може дати відсіч будь-якій агресії та вберегти людство від нових страждань.

Читайте: Неприйнятно й образливо: у Кремлі відреагували на слова Зеленського про те, що причиною початку Другої світової і Голокосту стала"змова тоталітарних режимів"

"Польща та польський народ першими відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни й дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту. Сьогодні всім демократичним державам слід об'єднати свої зусилля. Європа і світ не мають права сьогодні мовчати, як це було в 1939 році, не мають права на байдужість і бездіяльність", - сказав Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172481
 
 
 Топ коментарі
 
При Порохе, о таком бы не додумались и говорить... "Мне нужно это уточнить", - Песков о том, будут ли приглашать Зеленского в Москву на парад по случаю 75-летия Победы - Цензор.НЕТ 2313
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якщо зейло поїде,то нехай не повертається!!!!
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Зеле и приглашение не надо, онсам прикатит, так как главная мечта каждого малоросса побывать на параде и сходить в гости к трупу членина😄
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"Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездействие", - сказал Зеленский.

Порох ничего такого не говорил. А тут Вова раз и всей российской пропаганде по больному месту.
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цікаво чи після захвату окопів росіянами на донбасі, після відведення наших військ, поїде зеленський на парад в москву,за порошенка мовчу баризі Українці дали оцінку на виборах.
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На шоу "Безсмертний Полковник" ? Закордонним глядачам ...знижки на газ....
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При Порохе, о таком бы не додумались и говорить...
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Ты бы еще штирлицу предложил награды одеть а Гестапо ))
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Знаєте, розповідати про ліпецьку фабрику Петі, але при цьому підтримувати Зе, у якого теж бізнес в рашці - ідіотська позиція...

Так само як і розповідати про офшори Пєті і при цьому підтримувати офшори Зе...
Про Мальдіви і Оман можна вже не писати?
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Альо! Феофанія? Дайте лікаря Хату... Григорію? Добрий день... Тут ваш випадок. Пацієнтові James Johnson зуйово! Таке верзе! ТАКЕ! Мерщій сюди, беріть клізьму Есмарха, заштрик та гамівну сорочку!..


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Чи може бути українцем негр? Може, якщо дуже цього захоче.
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Анекдот згадався:

Негр стоїть посеред Хрещатика і просто з коробки п'є молоко. Якийсь дядько зупиняється, довго дивиться і співчутливо каже:
- Та ні, синку, не допоможе...
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якщо зейло поїде,то нехай не повертається!!!!
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Я думаю всё-таки не поедет. Иначе в нём разочаруются абсолютно все.
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что ему напишут по сценарию, то и будет делать...
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ну до 9 мая ещё многое может измениться. Например, пойдёт массированный промыв мозгов по ТВ, шо рашка никакой вовсе не агрессор, шо Крым "сам ушёл", а войну начал Петя и т.д.
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за петю забудь,за зеленського як хочеш,а за Україну думай завжди,навіть під час проиму мізків.
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Эти придурки в церквях пели анафему Франции за Наполеона аж до Александра Третьего )) Так шо у них шиза на этой почве.
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Что там праздновать,московские комуняки сдали Украину адольфу,как только поезд с жуковым и его домашним барахлом прибыл на московский вокзал.
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будут ли приглашать Зеленского в Москву/ пригласят, никуда не денутся-где ещё есть такой пианист для московских корпоративов.
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Зеле и приглашение не надо, онсам прикатит, так как главная мечта каждого малоросса побывать на параде и сходить в гости к трупу членина😄
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а оно такой малорос что поедет если пригласят
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А разве это праздник? "Мне нужно это уточнить", - Песков о том, будут ли приглашать Зеленского в Москву на парад по случаю 75-летия Победы - Цензор.НЕТ 3818 столько людей погибло! "Мне нужно это уточнить", - Песков о том, будут ли приглашать Зеленского в Москву на парад по случаю 75-летия Победы - Цензор.НЕТ 7999
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Для кацапів - ще й яке свято! Бо ВЯЛИЧИЕ! І зкрипи, зкріпи!
А людей - бабіщі нарожали.
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Странный вопрос.
Сегодня читала результаты опроса на российском форуме, два главных праздника у россиян: Новый Год и девятомай.
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Понимаете, россиян, кроме девятомая ничего больше не объединяет.
Ну не Новый Год же брать в виде праздника единения.
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Ще й страхітливий Бендера народився акуратне на Новий рік...
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Бубочка навколішки приповзе в Мордор якщо Х...ло свисне.
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Пусть и потомков Гудериана пригласят на парад... Вспомнят "лихой" сентябрь 1939 года и совместный парад Вермахта и Красной Армии в Бресте!
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Гудериан был не мясником. И да - он бы просто посмотрел на беснование упырей и сказал бы "дебилы, герр".
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Був би я нащадком наших славетних панцеркрігмейстерів Гудеріана, Гальдера, Манштейна - не поїхав би паплюжити бойову славу гросфатерів до тієї сраної московщини. Аллес.
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Вот Гудериан то чем виноват?
Он же был вояка, а не каратель.
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быдло совковое, надо над этими упырями просто смеяться.
но Зеля не поедет, в противном случае я поеду в Киев шоб их нахрен выгонять. это будет край(супер-дно, вообще всем днам дно будет), не поедет даже если Письков пригласит
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Победа ? Над фашизмом да , а то , что половина Европы после войны оказалась в жопе , то нет .
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Параша, чокнутая на почве победобесия, отмечать будет то, что она и только она там всех пабедила... а все остальные то так, незначительный вклад типа внесли..
В мае от вяличия вату аж распирать будет, хотя те же "диды" как живут в Германии и в бензопомойке
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белорусские фронты были, украинские были, прибалтийские были, а вот российского не припоминаю
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надо пойти дальше пригласить галабародька на ежегодный штурм картонного рейстага "Мне нужно это уточнить", - Песков о том, будут ли приглашать Зеленского в Москву на парад по случаю 75-летия Победы - Цензор.НЕТ 3947
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не опускайте нашего харанта - оно меньше,чем на Наполеона не согласно. Хотя...
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пускай едёт безвозвратно, може какя бяда, катаклизм с расеей приключится.....
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Вчера прочитал на ньюсру.ру что есть у них правка по конституции включить туда фразу "Россия - страна победитель"!
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16 октября 1941год .Москва.Немцы в Химках.
Картину дополняет историк Эмма Герштейн:
«Кругом летали,разносимые ветром,клочья рваных документов и марксистских
политических брошюр.

В женских парикмахерских не хватало места для клиенток"дамы"выстраивали
очередь на тротуарах. .Немцы идут-надо прически делать».
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предлагаю перестать писать слово "победа" с большой буквы, в упоминании о т.н. "великой отечественной войне". Победа была у краснозадых, пусть они и пишут с большой.
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охренеть какая победа...
военные потери советских 1 к 10 в пользу немцев....
этот день должен быть днем великой скорби за такое унижение...., но нет - вата по костям своих бездарно погибших дидов прыгает и веселится...
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вата гордится что их дедов-рабов погнали чтобы обратить в рабство Европу и у красзоназыд стало на несколько десятков миллимонов больше рабов. Жесть.
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"9 травня 1920 року, вулицею Хрещатик пройшов парад польських та українських військ, після звільнення Києва від більшовиків." - обов'язково на соту річницю треба провести на Хрещатику Військовий українськопольський Парад і обов'язково з технікою!
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офф топ
А.Мовчан

Как интересно бывает иногда изучать мировую экономику и историю.
Вот страна:
Когда-то очень давно (века назад) была самобытной и мало в чем уступала тогдашней Европе.
Потом из-за бесконечных войн и угроз кочевников сама пригласила европейцев «на правление». Те триста лет торговали рабами из этой страны.
Многие века страна жила между диким востоком и цивилизованной Европой.
В 20м веке в ней в кровопролитной гражданской войне побеждает социализм - но счастья это не приносит.
Страна проходит период жестких репрессий «на пути к социализму», потом момент, когда правящая партия извиняется за «перекосы».
Во второй половине 20го века начинается разработка нефтяных месторождений.
К началу 21го века социализм забыт, страна открывается миру. Сильный лидер, направивший страну по пути развития, быстро оставляет власть преемнику, за которого голосует 80+% населения.
В нулевые годы страна быстро растет - еще бы, она лидер по производству нефти на своем континенте. Скоро у нее обнаруживаются внешнеполитические амбиции, она даже участвует в войне на территории своего соседа (в прошлом они были единым государством). Военный бюджет у нее - самый большой на континенте.
Преемник достаточно быстро создает автократический режим с высоким уровнем коррупции - на всех позициях его друзья и соратники, дети управляют крупнейшими проектами, власть срослась с бизнесом.
Страна, которая не может договориться с западными институтами, обращается к Китаю. Китай становится ключевым игроком в экономике, цель - сделать его ключевым покупателем производимого сырья. Китайские инвестиции приветствуются, китайские строители приезжают строить ответственные объекты, с китайцами создаются СП по разработке новой продукции.
Оппозиция есть, за радикальную оппозицию выступают около 5% населения, за популистскую - 20 - 30%. Но против радикальной оппозиции применяются внезаконные меры. Один из ее лидеров убит демонстративно - видимо агентами власти.
Да, забыл сказать. Президент поменял конституцию, обеспечив себе пожизненное правление.
Ну вы, конечно, догадались, что это за страна!
Или вы решили, что это россия? Не правда ли - как две капли воды похожи?"Мені потрібно це уточнити", - Пєсков про те, чи запрошуватимуть Зеленського в Москву на парад з нагоди 75-річчя Перемоги - Цензор.НЕТ 8354

Тогда вы ошиблись. Это - Ангола. «Great minds think alike» в смысле есть что-то общее у тех выдающихся личностей, что наступают на одни и те же грабли.
Но наверное вы хотите знать, что было потом. А потом было вот что:
В 2016 году президент Анголы душ Сантуш начал операцию «преемник». Он подобрал себе замену - министра обороны Жуана Лоренсу, и сам стал «всего лишь» председателем правящей партии (которая, кстати, на последних выборах всё еще получила более 50%, хотя за 10 лет потеряла около четверти голосов).
А вот дальше что-то пошло не так. Лоренсу освоился и начал компанию по борьбе с коррупцией, заключающуюся в том, что на место людей душ Сантуша он быстро стал сажать своих людей, а людей душ Сантуша стал сажать просто в тюрьму. Сына душ Сантуша он успел арестовать; дочь (самая богатая женщина Африки и дочь русской женщины, уроженка Баку, гражданка России) - успела сбежать, как и сам душ Сантуш с остальной семьей. По ходу душ Сантуш написал заявление о уходе с поста председателя партии, и его приняли.
Сегодня Жозе - сын Эдуарду - находится под судом в Анголе. Изабель душ Сантуш живет в Дубаи, а её недвижимость в центре Лондона соседствует с особняками бывших российских чиновников; она пока не заморожена судами, в отличие от множества бизнес активов по всему миру. Правда ее коллегам не так везет - ее частный банкир недавно погиб при загадочных обстоятельствах. Сам же Эдуарду душ Сантуш по официальным данным находится на лечении где-то в Западной Европе, возможно - в Германии. Но поговаривают, что похожих на него африканцев видели и в Ростове и на Рублевке.
Меж тем ВВП Анголы продолжает находиться на уровне 2011 года. Темпы роста менее 2%.
Понятно теперь, почему у нас будет не Шойгу, а Госсовет?
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Честно говоря мне кажется что Зеля просто не то ляпнул тогда и сейчас уже переживает и не знает как оправдаться перед Путиным за тот ляпас. Уж не знаю кто ему подсунул эту бумажку с такими "обидными" словами для скрепных но точно что он её просто прочитал не думая а возможно и неправильно прочитал. Ну не верю я зельцу что это он от души сказал и так думает сам. Не верю. Думаю он скоро начнёт оправдываться что типа его не правильно поняли и он хотел сказать совсем другое.
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ОБСЕ прямо заявило о том, что на участке разведения в Петровском оккупационный корпус путина хла начал инженерное оборудование новых позиций. отвели или сдали зеленые ослы
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похоже на здачу, чому так думаю ,тому що 0 реакції навіть у сивохи,
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Путин,Гундяев, Песков и прочие на параде Победы!!!!
Это, как черви в детском торте на Новый Год!!!
Мерзко!!!!!
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а от самой "пабеды" тебе не мерзко?
Это не детский торт, это какашка в коробке из-под торта.
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Інакше кажучи, "сладкий хлеб" (хто дивився "Зелений слонік", в курсі).
"Братишка покушать принес"...
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Вова на мавзолее рядом с Вовой ******. Под ними в мраморных недрах еще один маринованный Вова. Трэш-инсталляция.
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Помимо 43,3 млн.погиблых и 5 млн пропавших без вести было 46млн.250 тыс. раненых.
Многие были ранены многократно. Вернулись домой :
С разбитыми черепами - 775 тыс фронтовиков
Одноглазые - 155 тыс
Слепых - 54 тыс
С изуродованными лицами - 501342
С кривыми шеями 157565
С поврежденными позвоночниками 143241
С оторванными половыми органами 28648
Одноруких 3 миллиона 147 тыс
Безруких 1 миллион 10 тыс
Одноногих 3 миллиона 255 тыс
Безногих 1 миллион 121 тыс
С частично оторванными руками и ногами 418 905
Так называемых «самоваров»,безруких, безногих 85942
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це велика біда і мука інвалідів,і їхніх сімей.
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Зе, сиди дома и тут празднуй, не стоит валяться в ногах у оккупанта твоей Родины.
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Его родина Израиль, Украина это так для обогащения
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Та навіть не те... Єдина батьківщина Гівнобородька - це чоміндан з баксами.
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Ні,бо в інтерв'ю ізраїльському каналу бубочка сказав,що "он савєцький мальчик".А Україна таки правда для нього і його бородатої бабушки просто територія для мародерства.Зюзя безродний,йому раіся ближче по духу,бо там пісяють кип'ятком за сересером
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Ойц, та шо там те бубачко казало... Ви маму Рімму бачили ?! Ви папу Сашу чули?! "Мені потрібно це уточнити", - Пєсков про те, чи запрошуватимуть Зеленського в Москву на парад з нагоди 75-річчя Перемоги - Цензор.НЕТ 3618 Там в зелоха жодних шансів не було нормальною людиною стати , зуб даю! Мстливе . неосвічене криворізьське чмо, яке беня пропхало в презіки для своїх фінансових потреб. Сподіваюся. що ще не все наше село погоріло, та не всі в ньому люди подуріли. "Мені потрібно це уточнити", - Пєсков про те, чи запрошуватимуть Зеленського в Москву на парад з нагоди 75-річчя Перемоги - Цензор.НЕТ 9639
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боевики занимались обстрелом своих сил из бывших украинских позиций в зоне разведения №3 - Петровское и Викторовка, потому что у них нет нужды для формирования имиджа. Входя в зону разведения ради таких провокаций, боевики подвергали бы себя большой опасности нарваться на мины или попасть под минометный обстрел. Боевики просто заняли позиции, которые были оставлены нами в ноябре. Наши же формулируют официальную версию по принципу «как бы чего не случилось». Если ситуация будет ухудшаться, будут другие заявления. Если ситуация пойдет на спад, все останется на уровне одноразовой провокации. Есть политические решения по установлению мира, договоренности, о которых говорит президент Владимир Зеленский - и исходя из этого формулирует свои заявления руководство ООС. Но игнорировать факт, который зафиксировали в ОБСЕ - невозможно. Большой плюс в том, что мы впервые официально признали захват наших позиций.
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Между Викторовкой и Петровским находятся так называемые «господствующие высоты», которые в степном районе очень важны. Мы их контролировали и от них отошли, таким образом потеряв критически важный для степной зоны огневой контроль на 10 км фронта. Сейчас наши военные стоят в низине. Таким образом, создается очень неудачная обстановка - даже передвижение врага мы не можем видеть из-за потери наблюдательных пунктов.

ОБСЕ видит и может промолчат..
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Этого поца и приглашать не надо. Он сам попросится, как на встречу в Израиле. "Мені потрібно це уточнити", - Пєсков про те, чи запрошуватимуть Зеленського в Москву на парад з нагоди 75-річчя Перемоги - Цензор.НЕТ 4116
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Вітаю, ми прибули до КНДР !!!
"Погрози вбивством" Зеленському: суд звільнив Сергія Пояркова під особисте зобов'язання
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Не, ну пусть съездит за гостинцами. Хорошо бы, всем по килограмму конфеток Новосибирского кондитерского объединения «Шоколадные традиции» с названием «Крым - а ну-ка, отбери!»
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Офигительное заявление. То есть вопрос примет ли Нелох приглашение даже не стоит. "Мені потрібно це уточнити", - Пєсков про те, чи запрошуватимуть Зеленського в Москву на парад з нагоди 75-річчя Перемоги - Цензор.НЕТ 2555 Осталось только решить, хозяин команду "К ноге" даст или не удостоит.
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А ведь гнида носатая, туда ОБЯЗАТЕЛЬНО поедет.
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