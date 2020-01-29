 Вночі "мінували" Личаківський цвинтар, вибухонебезпечних предметів не виявили, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінолог та співробітники інших служб поліції Львівщини. Правоохоронці обстежили територію кладовища - вибухонебезпечних предметів не виявлено.

За цим фактом слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до шести років. Поліцейські встановлюють особу аноніма, котрий надав неправдиве повідомлення про замінування.

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