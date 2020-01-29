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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1258) протест (1060) Філатов (250) Приватбанк (351)

 "Мандрівні клоуни": Філатов назвав "фейком" протест під "Приватбанком" у Дніпрі і передав привіт його організаторам

Мер Дніпра Борис Філатов назвав "мандрівними клоунами з Нікополя" протестувальників під "Приватбанком" у Дніпрі, які вже не один день своїм шумом заважають городянам і співробітникам прилеглих будівель.

Про це він написав у себе в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, хочу ще раз заявити, що в нашій нещасній країні будь-який "народний протест" не вимагає жодних дозволів і має суто повідомчий характер.

Достатньо просто подати в мерію поштою лист про проведення мітингу і ... все.

По-друге, навіть якщо мітингувальники порушують рівень шуму, знову ж, їх не можна розганяти, а тільки штрафувати. З урахуванням того, скільки грошей ляльководи "протесту" вкладають в це дійство, то штрафи їм не завада. Повірте, всі ці мандрівні шапіто поліція постійно штрафує: і за шум, і за бруд, і за порушення порядку, але їм байдуже. Платять же не вони.

Також дивіться: Філатов закликав Генпрокуратуру, НАБУ і ДБР взятися за розслідування земельних махінацій у Дніпрі. ВIДЕО

По-третє, формальних підстав у мерії заборонити це неподобство немає. Від слова "взагалі". Тільки через суд ", - назвав Філатов причини, які заважають розігнати протест.

Водночас він вважає, що способи домогтися його припинення є.

"Наприклад, я б зупинив по банку платежі. Всього на один день. Або перевів його на скорочений робочий день. Тому, що у співробітників болять вуха.

І повірте, що всі великі "зелені" начальники в цій країні, які вдають, що не помічають проблеми з "Приватбанком", особисто б приїхали розганяти це неподобство", - пише Філатов.

Однак, за словами мера, для цього в "Приватбанку" повинен бути не такий боязкий і "хитрозроблений" менеджмент, "який намагається воювати з колишніми власниками чужими руками, наприклад, руками мерії".

Філатов зрештою говорить, що "доведеться поки потерпіти".

"А ляльководам, які організували цей парад виродків, я хочу сказати лише одне. Вас до цього і так в Місті не сильно любили. А зараз ненавидять", - додає мер Дніпра.

Читайте: Не люблю нову владу за кричущий непрофесіоналізм, шапкозакидання і нескінченні скандали, - Філатов

Мандрівні клоуни: Філатов назвав фейком протест під Приватбанком у Дніпрі і передав привіт його організаторам 01
Мандрівні клоуни: Філатов назвав фейком протест під Приватбанком у Дніпрі і передав привіт його організаторам 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172478
 
   
 Топ коментарі
 
Бенины проституки на заработках.
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бачили очі ,що вибирали- тепер їжте, хоч повилазьте"Бродячие клоуны": Филатов назвал "фейком" протест у "Приватбанка" в Днепре и передал привет его организаторам - Цензор.НЕТ 4129
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Первый мэр , у которого есть своё мнение . В городе при нём стало чисто , безопасно и красиво .
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"зелёные" начальники в этой стране "Бродячие клоуны": Филатов назвал "фейком" протест у "Приватбанка" в Днепре и передал привет его организаторам - Цензор.НЕТ 513 . Согласен , на выборы надо ходить . Неважно , просто надо .
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бачили очі ,що вибирали- тепер їжте, хоч повилазьте"Бродячие клоуны": Филатов назвал "фейком" протест у "Приватбанка" в Днепре и передал привет его организаторам - Цензор.НЕТ 4129
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Жулики так разгорячились, что начали даже легонько отпихивать друг друга и вскрикивать: «А ты кто такой ! » Такие действия предшествуют обычно драке, в которой противники бросают шапки на землю, призывают прохожих в свидетели и размазывают на своих щетинистых мордасах детские слезы.(с)
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Филатов,ты лучше деньги с привата снимай,честно заработанные,или снял уже?А про клоунов нам рассказывать не надо...
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он слуга прежнего хозяина,какой "свидетель" "Мандрівні клоуни": Філатов назвав "фейком" протест під "Приватбанком" у Дніпрі і передав привіт його організаторам - Цензор.НЕТ 5484 "Мандрівні клоуни": Філатов назвав "фейком" протест під "Приватбанком" у Дніпрі і передав привіт його організаторам - Цензор.НЕТ 5484 "Мандрівні клоуни": Філатов назвав "фейком" протест під "Приватбанком" у Дніпрі і передав привіт його організаторам - Цензор.НЕТ 5484
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в людей немає жодної підстави протестувати
це 100% проплачене шапіто
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сколько в день потрачено на акцию (автобусы, деньги людям...а их там сотни)
это мне кажется уже превышает то, что им должны?
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На этих сходках платят лучше, чем за комментарии.
Посему клоун сулима пропадает.
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Это тот самый сходняк, как я понимаю? Надо же, даже униформа имеется! Можэ там и знаки различия присутствуют?! "Бродячие клоуны": Филатов назвал "фейком" протест у "Приватбанка" в Днепре и передал привет его организаторам - Цензор.НЕТ 9061
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у бени требуйте
Он бабло вывел
и переводит стрелки на Приват
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так там же как раз беня и судится с приватом, за якобы задержанные деньги НФЗ...
(НФЗ то бенин..с потрохами)
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Я знаю- кто такой Филатов. Понятно, чисто из СМИ. Обращаясь к жителям Днепра, скажите, вам нравится ваш мэр? Как мне кажется- должен нравится. Производит впечатление "ломом опоясанного", то есть имеющего свои личные, жесткие убеждения, кстати- я, например, не в курсе- кто у него за Старшего. Можэ и совсем никого. Такое у меня впечатление сложилось, вполне вероятно- ошибочное. Просто мало ИНФЫ, хотя, его суждения, мне лично- нравятся.
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Первый мэр , у которого есть своё мнение . В городе при нём стало чисто , безопасно и красиво .
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БАФ не идеален
но по сравнению с Ваней Долгоносиком (Куличенко) - НЕБО И ЗЕМЛЯ
Транспорт - мусор - освещение - дороги - парки - все что при куличенко
умирало - наконец стало развиваться
огромный косяк - реконструкция Нового моста
там Мишалов сученок виноват
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"там Мишалов сученок виноват" -

Треба помножити його на ноль "Мандрівні клоуни": Філатов назвав "фейком" протест під "Приватбанком" у Дніпрі і передав привіт його організаторам - Цензор.НЕТ 3705 "Мандрівні клоуни": Філатов назвав "фейком" протест під "Приватбанком" у Дніпрі і передав привіт його організаторам - Цензор.НЕТ 6215

"Мандрівні клоуни": Філатов назвав "фейком" протест під "Приватбанком" у Дніпрі і передав привіт його організаторам - Цензор.НЕТ 9695
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Филатов относительно нормальный МЕР. Много делает для города Я например за него голосовал и не жалею !!!
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ну да для порохоботов нормальный потому что лег под Потроха перед выборами президента .
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ЗЕленая БРЕХНЯ! Он НИКОГО не поддерживал.
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Два зебила не поняли друг друга. Ха-ха-ха "Мандрівні клоуни": Філатов назвав "фейком" протест під "Приватбанком" у Дніпрі і передав привіт його організаторам - Цензор.НЕТ 9155
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таки да..., многим нравится - но не всем... "Мандрівні клоуни": Філатов назвав "фейком" протест під "Приватбанком" у Дніпрі і передав привіт його організаторам - Цензор.НЕТ 7181
Дон Корлеоне и какой то мужик в коричневой футболке...

"Мандрівні клоуни": Філатов назвав "фейком" протест під "Приватбанком" у Дніпрі і передав привіт його організаторам - Цензор.НЕТ 5225
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и ШО ?
Бигус копал копал под заказ
накопал аж НИЧЕГО
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главное : Днепр - не первый город в Украине...но и не второй! (и это навсегда!!!)
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Помню, в 70-х, был такой дежурный баян, в Мариуполе: Одесса-мама, Ростов-отец, кто Жданов тронет- тому .издец! (с). Что-то есть похожее...
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что безопасно не скажу, а вот о стариках он заботится., это я знаю. Спасибо ему.
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А в чём суть этого шухера, кто знает?
Какой долг?
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Суть шухера - давление на ПБ, но никак не долг
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Коломойському мало 5 млрд. $ виведених з Привату, треба ще, жадоба вона така "Мандрівні клоуни": Філатов назвав "фейком" протест під "Приватбанком" у Дніпрі і передав привіт його організаторам - Цензор.НЕТ 2284
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