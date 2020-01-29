 У лютому-березні буде проведено наступний етап оцінки чисельності населення в Україні, - Дубілет

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ТСН, про це розповів міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет в ефірі "Сніданку з 1+1".
"Хоча питання зараз полягає в тому, наскільки ми зможемо піти в глибину. Тому що зараз у нас деталі на рівні областей та великих міст. Ми поставили собі завдання протягом лютого-березня зробити оцінку на рівні районів. От якщо ми це зможемо зробити, я думаю, що тоді ми зможемо набагато краще планувати", - зазначив Дубілет.
Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису, станом на 1 грудня 2019 року становить 37 млн 289 тис. осіб. Ця цифра враховує тільки чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто до неї не увійшли жителі окупованих територій та анексованого Криму.
Как в оманском офшоре...или еще глубже??
либо скажу шо я типо там эльф или не орк.
задолбали - то военком тянет на сборы резервистов вместо шоб пригласить. "примосово" чет кто-то хочет =
с каких хренов я должен .... чето быть должен?
Ключова мета перепису - це не точна кількість населення, а його СТРУКТУРА! Щоб потім на основі демографічних показників планувати купу речей.
Нормальний перепис дозволяє визначити віковий, мовний, соціальний, національний склад населення, прорахувати об'єми трудової міграції всередині країни, визначити кількість дітей, кількість пенсіонерів та пільговиків.
На основі даних перепису розраховують купу показників - від кількості необхідних шкіл до напрямку запуску залізничних та автобусних маршрутів. Від розмірів пенсій, субсидій і соцвиплат у бюджеті до пропускної здатності доріг!
Методика Дубілета НЕ ДАЄ ЗМОГИ ПРОРАХУВАТИ БІЛЬШІСТЬ ІЗ ЦИХ ПОКАЗНИКІВ! Тому нам тут талдичать про те, що треба знати лише точну кількість населення України!
Помоги росту населения!
Плюс-минус миллион для тех расчетов, где ее можно использовать значения не имеет. Так зачем министерство занимается фигней и проводить "перепись", которая не нужна и которую никто в мире не признает? В этом году немцы будут проводить перепись. Традиционную. Польша будет делать то же. А наши дебилы решили, что они умнее всех? Еще раз: основное - это пол и возрастной состав. Симка таких данных не дает.
Электронная перепись населения имеет место быть (к примеру у банков есть практически вся информация по трудоспособному населению). Но там нужно базы объединять, что-то придумывать и разрабатывать. В итоге выйдет дороже, чем традиционная перепись. Перепись по телефонам - это сказка для дебилов.