 У лютому-березні буде проведено наступний етап оцінки чисельності населення в Україні, - Дубілет

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ТСН, про це розповів міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Хоча питання зараз полягає в тому, наскільки ми зможемо піти в глибину. Тому що зараз у нас деталі на рівні областей та великих міст. Ми поставили собі завдання протягом лютого-березня зробити оцінку на рівні районів. От якщо ми це зможемо зробити, я думаю, що тоді ми зможемо набагато краще планувати", - зазначив Дубілет.

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Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису, станом на 1 грудня 2019 року становить 37 млн ​​289 тис. осіб. Ця цифра враховує тільки чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто до неї не увійшли жителі окупованих територій та анексованого Криму.