EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство
  1331  30
Все про:перепис населення (50) населення (51) оцінка (31) Дубілет (10)

 У лютому-березні буде проведено наступний етап оцінки чисельності населення в Україні, - Дубілет

Уряд збирається в лютому-березні провести наступний етап оцінки чисельності населення в Україні, щоб встановити точну кількість людей, які проживають в окремих населених пунктах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ТСН, про це розповів міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Хоча питання зараз полягає в тому, наскільки ми зможемо піти в глибину. Тому що зараз у нас деталі на рівні областей та великих міст. Ми поставили собі завдання протягом лютого-березня зробити оцінку на рівні районів. От якщо ми це зможемо зробити, я думаю, що тоді ми зможемо набагато краще планувати", - зазначив Дубілет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Традиційний перепис населення у 21 столітті не працює, - Дубілет

Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису, станом на 1 грудня 2019 року становить 37 млн ​​289 тис. осіб. Ця цифра враховує тільки чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто до неї не увійшли жителі окупованих територій та анексованого Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172477
 
 
 Топ коментарі
 
с каждым разом людей будет все меньше а бабок на распил все больше В феврале-марте будет проведен следующий этап оценки численности населения в Украине, - Дубилет - Цензор.НЕТ 8252
 показати весь коментар
 
От цікаво, він реально не розуміє справжні цілі перепису чи клеїть дурня і народу локшину на вуха вішає?

Ключова мета перепису - це не точна кількість населення, а його СТРУКТУРА! Щоб потім на основі демографічних показників планувати купу речей.

Нормальний перепис дозволяє визначити віковий, мовний, соціальний, національний склад населення, прорахувати об'єми трудової міграції всередині країни, визначити кількість дітей, кількість пенсіонерів та пільговиків.

На основі даних перепису розраховують купу показників - від кількості необхідних шкіл до напрямку запуску залізничних та автобусних маршрутів. Від розмірів пенсій, субсидій і соцвиплат у бюджеті до пропускної здатності доріг!

Методика Дубілета НЕ ДАЄ ЗМОГИ ПРОРАХУВАТИ БІЛЬШІСТЬ ІЗ ЦИХ ПОКАЗНИКІВ! Тому нам тут талдичать про те, що треба знати лише точну кількість населення України!
 показати весь коментар
 
ещё баблишка спишим на "благие" непонятные цели.....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
или 30 к концу года? Создавайте предприятия для выпуска продукции с большим количеством задействованых рабочих, пользующуюся спросом , с достойными заррплатами от 700 евро - и ситуация начнет меняться как в экономике так и в миграции! но... эти, самокатчики клоунские разве на такое способны?
 показати весь коментар
 
Как все просто! Какой продукции, например? Куда ты сбывать ту продукцию собираешься? В функциях государства нет создания предприятий. Может Вам просто так деньги выдавать? Размер зарплаты определяется в том числе конкуренцией на рынке труда. Много рабочих при малом количестве рабочих мест никак не дадут высокую зарплату. Пока есть те, кто будет работать за 500$, никто не будет платить 700. А при нынешней налоговой нагрузке и ситуации в стране ни один инвестор никаких заводов строить не будет, скоро наоборот существующие позакрываются.
 показати весь коментар
 
И да, именно низкой зарплатой в Украине правительство пытается завлечь инвесторов. Потому как других плюсов для Запада в нашей экономике-то и нет.
 показати весь коментар
 
ПАРНИШЕ нечем заняться,вот он, с тупой улыбкой, рассказывает зеленым баранам сколько их в стаде
 показати весь коментар
 
ещё баблишка спишим на "благие" непонятные цели.....
 показати весь коментар
 
 
с каждым разом людей будет все меньше а бабок на распил все больше
 показати весь коментар
 
 
мы сможем уйти в глубину



Как в оманском офшоре...или еще глубже??
 показати весь коментар
 
 
ни разу не отвечу.
либо скажу шо я типо там эльф или не орк.
задолбали - то военком тянет на сборы резервистов вместо шоб пригласить. "примосово" чет кто-то хочет = В феврале-марте будет проведен следующий этап оценки численности населения в Украине, - Дубилет - Цензор.НЕТ 5724
с каких хренов я должен .... чето быть должен?
 показати весь коментар
 
И зачем вам точное количество проживающих ,которое вы НИКОГДА установить не сможете,начинаются аферы в порошенковском стиле?
 показати весь коментар
 
кинь примеры. я много пропустил, отдыхал в омане.
 показати весь коментар
 
 
Кинет тебя твой путин-педофил переписав твою власовскую конституцию.
 показати весь коментар
 
То ми в тому році обіср@лися з переписом, а в цьому ще ні. Тому проведемо його як найшвидше, щоб обіср@тися зара, а не перед виборами - Дубілєт
 показати весь коментар
 
От цікаво, він реально не розуміє справжні цілі перепису чи клеїть дурня і народу локшину на вуха вішає?

Ключова мета перепису - це не точна кількість населення, а його СТРУКТУРА! Щоб потім на основі демографічних показників планувати купу речей.

Нормальний перепис дозволяє визначити віковий, мовний, соціальний, національний склад населення, прорахувати об'єми трудової міграції всередині країни, визначити кількість дітей, кількість пенсіонерів та пільговиків.

На основі даних перепису розраховують купу показників - від кількості необхідних шкіл до напрямку запуску залізничних та автобусних маршрутів. Від розмірів пенсій, субсидій і соцвиплат у бюджеті до пропускної здатності доріг!

Методика Дубілета НЕ ДАЄ ЗМОГИ ПРОРАХУВАТИ БІЛЬШІСТЬ ІЗ ЦИХ ПОКАЗНИКІВ! Тому нам тут талдичать про те, що треба знати лише точну кількість населення України!
 показати весь коментар
 
 
Получил приказ откатить результаты. Коммит не прошел, требуется сделать роллбэк + пару копеек юзику на прокорм. Любит же, падлюка, пожрать.
 показати весь коментар
 
 
эй,министры из кабинета министров, та успокойте вы того дурника
 показати весь коментар
 
Дешевле одеть этого буйнопомешанного в смирительную рубашку.
 показати весь коментар
 
 
Не смішіть людей, проведіть нормальний перепис ,як це роблять всі нормальні країни .
 показати весь коментар
 
 
Перший етап це рахували через київстар, тепер будуть рахувати через мтс
 показати весь коментар
 
 
надоел этот пейсатый. И как оно будет пересчитывать национальности, если в смартфоне такого нет? И в паспорте тоже. И в гимне Украины какие-то "браття молодії" виесто "браття українці"
 показати весь коментар
 
Пропоную ще простішу методику встановлення кількості населення...Ми з кількома друзями просто взяли листок паперу і записали десять знайомих сімей у їх кількісному складі починаючи з 1990-го року...Потім записали всіх хто в тих сім"ях помер і хто народився...Вийшло мінус тридцять з лишнім відсотків...Тобто в результаті вийшли на загальну кількість тритцять п"ять мільйонів...У Дубілета вийшло тридцять сім...Можна взяти не десять сімей,можна взяти сто,двісті...статисти знають що після двухсот опитувань результат практично не змінюється...Можна розбити по віку,соціальним групам,статі...теорія середніх чисел...
 показати весь коментар
 
Купи сим-карту!
Помоги росту населения!
 показати весь коментар
 
 
" На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич..."
 показати весь коментар
 
Что именно они делают? Пилят деньги? Общую численность населения и нах не кому не нужно знать. Более того, ее с допустимой погрешностью посчитают статисты без Дубилета. Или он хочет получить красивую цифру "роста" экономических показателей для Запада? Так Запад такое дерьмо жрать не будет. Важен возрастной состав населения, а не просто численность. Перепись по симкам таких данных не дает. Еще имеют значение пол, образование, работает ли человек по специальности, уровень доходов, количество детей в семьях (благополучных/неблагополучных) и множество других данных.
 показати весь коментар
 
всё наоборот. и всё правильно делают.
 показати весь коментар
 
Что наоборот? Конкретней? Я знаю цифру, которую получит Дубилет и статисты знают.

Плюс-минус миллион для тех расчетов, где ее можно использовать значения не имеет. Так зачем министерство занимается фигней и проводить "перепись", которая не нужна и которую никто в мире не признает? В этом году немцы будут проводить перепись. Традиционную. Польша будет делать то же. А наши дебилы решили, что они умнее всех? Еще раз: основное - это пол и возрастной состав. Симка таких данных не дает.
Электронная перепись населения имеет место быть (к примеру у банков есть практически вся информация по трудоспособному населению). Но там нужно базы объединять, что-то придумывать и разрабатывать. В итоге выйдет дороже, чем традиционная перепись. Перепись по телефонам - это сказка для дебилов.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору