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 Законопроєкт "Про медіа" дозволить Нацраді з ТРМ регулювати не лише телебачення і радіо, але й інші медіа, - Ткаченко

Законопроєкт №2693 "Про медіа" передбачає визначення статусу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та значне розширення її повноважень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко (фракція "Слуга народу") під час громадського обговорення законопроєкту в середу.

"Законом ми визначаємо статус Національної ради, і повноваження її значно розширюємо. Тепер Національна рада зможе регулювати не тільки телебачення та радіо, але й інші медіа. Національна рада не зможе просто так позбавити когось ліцензії. На це передбачена чітка процедура, в яких випадках виписується припис, коли штрафується, і просто так Національна рада не має повноважень позбавити ліцензії, це відбувається через суд", - зазначив Ткаченко.

Голова комітету також зауважив, що окреме положення законопроєкту стосується проблеми, пов'язаної зі збройною агресією. Зокрема, передбачені заходи, які унеможливлюють мовлення держави-агресора на території України.

Нагадаємо, 28 грудня "слуги народу" зареєстрували в Раді закон про медіа.

Ініціаторами законопроєкту стали 10 нардепів від "Слуги народу" і 1 з депутатської групи "За майбутнє", зокрема, від СН - екскерівник каналу "1+1", що належить олігархові Ігорю Коломойському, а нині глава комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт "Про медіа" передбачає два типи регулювання ЗМІ - обов'язкове ліцензування і реєстрація, - Ткаченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172474
 
 
 Топ коментарі
 
Лучше всего начать с эксперимента, а потом распространить дальше. Например с известного канала Г+Г. Отмониторить в хвост и гриву всю сетку за 2019, и в случае выявления дезинформации и сознательных манипуляций лишить лицензии НАХ!
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ГлавФейкомет Бени Ткаченко собрался контролировать ВСЕ.
Ушлый чувак.
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Це ось так Зєльоний кореш на один строк зібрався? Готовиться як Пуйло.
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ГлавФейкомет Бени Ткаченко собрался контролировать ВСЕ.
Ушлый чувак.
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Це ось так Зєльоний кореш на один строк зібрався? Готовиться як Пуйло.
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Лучше всего начать с эксперимента, а потом распространить дальше. Например с известного канала Г+Г. Отмониторить в хвост и гриву всю сетку за 2019, и в случае выявления дезинформации и сознательных манипуляций лишить лицензии НАХ!
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Это уже даже не моча в глаза, если фейкомётчик Г+Г против фейков, а адвокат убийцы-Януковича - за объективное рассмотрение дел Майдана...
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И почему бенин говномет Ткаченко, как только дорвался до власти, решил регулировать медиа?

Не потому ли, что Бубочка тонет в говне?
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Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)..
.
А как там с 3енелейсским ?..............................
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так хочется чего нить порегулировать и поконтроллировать.
благо,что самого никто не регулировал все пять лет у бени на канале.
что и позволило дорваться до рукояток регулирования
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Лєтя зєлєнська відкрила сторінку у фб, так я ще не сміявся з побажань що їй написали.
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Это ребята диктаторские законы и они синхронизируются с парашей.
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Гав Гав садите этих Парахоботов и тех кто несогласный с мнением Колам... Партии от народа, и если кто то будет возрождать против власти партии тех тоже в тюрьму))
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Зелена чума вже дітала: ЗЄлєнін і ЗЄки захопити радіо, почту і телеграф.
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Який закон, о яких медіа???
Зараз Пояркова намагаються під домашній арешт запроторити «за погрози здоров'ю бубочки»...
Журналістку випихують на вулицю, бо невдобні питання задає грязному чінуше...
Уявляєте що почнеться, коли приймуть цей закон???
От зе дятли обрали владу, якій заважає поганий народ...
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Законопроекти для СН пишуть в Кремлі.
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В секретних лабораторіях Рошен працюють над різновидом коронавіруса, від якого гинуть люди не зі слабким імунітетом, а зі слабким інтелектом.
* * *
Інвестори погоджуються на зустріч із Зеленським, але за умови, що з ним буде хтось із дорослих.
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Война с тем, кого нельзя называть

Законопроєкт "Про медіа" дозволить Нацраді з ТРМ регулювати не лише телебачення і радіо, але й інші медіа, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 691

Владимир Завгородний: "Пролистал страницу президента Зеленского.
С удивлением отметил, что из страницы никак невозможно понять, с кем же мы именно воюем.
Такое ощущение, что его нельзя называть вслух.
Вывод один: на нас напал Волан-де-морт."
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Моя покійна бабця казали:
"Не так тії пани, як підпанки, не так тії жиди як піджидки!"
Мудра була жінка.
Нічого б ті жиди не зробили, їх надто мало, якби не піджидки, які за шмат гнилої ковбаси їм радо служать!
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идите на буй со своим законом о цензуре.
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Главноекогда станет совсем хреново, не выпускать зеленомордых из Украины.
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