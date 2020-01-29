 Законопроєкт "Про медіа" дозволить Нацраді з ТРМ регулювати не лише телебачення і радіо, але й інші медіа, - Ткаченко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко (фракція "Слуга народу") під час громадського обговорення законопроєкту в середу.
"Законом ми визначаємо статус Національної ради, і повноваження її значно розширюємо. Тепер Національна рада зможе регулювати не тільки телебачення та радіо, але й інші медіа. Національна рада не зможе просто так позбавити когось ліцензії. На це передбачена чітка процедура, в яких випадках виписується припис, коли штрафується, і просто так Національна рада не має повноважень позбавити ліцензії, це відбувається через суд", - зазначив Ткаченко.
Голова комітету також зауважив, що окреме положення законопроєкту стосується проблеми, пов'язаної зі збройною агресією. Зокрема, передбачені заходи, які унеможливлюють мовлення держави-агресора на території України.
Нагадаємо, 28 грудня "слуги народу" зареєстрували в Раді закон про медіа.
Ініціаторами законопроєкту стали 10 нардепів від "Слуги народу" і 1 з депутатської групи "За майбутнє", зокрема, від СН - екскерівник каналу "1+1", що належить олігархові Ігорю Коломойському, а нині глава комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Ушлый чувак.
https://www.youtube.com/watch?v=p6LLd671QNU
.
.
-.
Не потому ли, что Бубочка тонет в говне?
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)..
.
А как там с 3енелейсским ?..............................
благо,что самого никто не регулировал все пять лет у бени на канале.
что и позволило дорваться до рукояток регулирования
.
Чи, наперекір ворогу?.
???
.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
.
. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
.
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.!
-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.
.
//
Зараз Пояркова намагаються під домашній арешт запроторити «за погрози здоров'ю бубочки»...
Журналістку випихують на вулицю, бо невдобні питання задає грязному чінуше...
Уявляєте що почнеться, коли приймуть цей закон???
От зе дятли обрали владу, якій заважає поганий народ...
* * *
Інвестори погоджуються на зустріч із Зеленським, але за умови, що з ним буде хтось із дорослих.
Владимир Завгородний: "Пролистал страницу президента Зеленского.
С удивлением отметил, что из страницы никак невозможно понять, с кем же мы именно воюем.
Такое ощущение, что его нельзя называть вслух.
Вывод один: на нас напал Волан-де-морт."
"Не так тії пани, як підпанки, не так тії жиди як піджидки!"
Мудра була жінка.
Нічого б ті жиди не зробили, їх надто мало, якби не піджидки, які за шмат гнилої ковбаси їм радо служать!