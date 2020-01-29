 Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну Україні територію "ексміністра вугільної промисловості" ДНР". ВIДЕО

Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що псевдочиновник регулярно відвідував засідання "уряду "ДНР" і брав активну участь у формуванні внутрішньої політики "профільного міністерства", повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Він, зокрема, здійснював регулювання діяльності підприємств вугільновидобувної промисловості та розподіл енергетичних ресурсів на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Після усунення з посади зловмисник розпочав у "ДНР" власний бізнес, намагався дистанціюватись від роботи в "уряді" псевдореспубліки та розмірковував над поверненням на підконтрольну українській владі територію.
Він повернувся у мирні райони України завдяки спецоперації, розробленій СБУ. Відразу після виведення з так званої "ДНР" він офіційно оформив відповідну заяву до СБ України, в якій повідомив про свою участь у функціонуванні незаконно сформованих на окупованих територіях "органів влади". Чоловік надав детальні свідчення щодо конкретних фактів безпосередньої причетності РФ до процесу окупації окремих районів Донеччини. "Ексміністр" також засвідчив причетність держслужбовців РФ, які перебувають на окупованих територіях Донецької області як "радники", у організації злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів РФ виділених для функціонування об’єктів вугільно-промислового комплексу псевдореспубліки.
Наразі, у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Проводиться перевірка можливої причетності фігуранта до скоєння злочинів під час перебування на "керівних посадах ДНР".
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PoSSия Фaльшивая !!.
правильно вчора у Харкові сепарню відгамселили
вон, отпускают даже сепара, в Киеве стрелявшего в ментов.
а этот не стрелял никогда - ему вообще предъявить нечего.
зеленая показуха.
чтоб очередной "ролик запилить"
А так - слава ССО. И контрразведчикам, если чудак представляет ценность.
Я чет думал что постарались Эдельвейсы из 28-мой. Опытные, профессиональные бойцы. Либо 5-й полк. разведка и спецназ.
Ни одному слову филиала фсб не верю
Привет Зеле Оманскому
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видео -- 5 канал
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президент.
давно все знают что т.н. "СБУ" работает на ФСБ...
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СБУ отказалась привлекать к ответственности экс-регионала за участие в создании «ЛНР»
Ну потом уж по зенелоховской традиции вернут обратно в дылырыдырку под видом очередного обмена пленными.
Допрос, суд, международный трибунал, а вот потом уже и можна сказать - кого, где, кто, как и когда взяли и где содержат!
А так - Семах № 2...!