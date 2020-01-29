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 Політика України
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Все про:контррозвідка (192) СБУ (5075) Донбас (13138) найманці РФ (986)

 Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну Україні територію "ексміністра вугільної промисловості" ДНР". ВIДЕО

Контррозвідники Служби безпеки України в ході спецоперації вивели на підконтрольну українській владі територію одного з колишніх "міністрів вугільної промисловості" терористичної організації "ДНР".

Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що псевдочиновник регулярно відвідував засідання "уряду "ДНР" і брав активну участь у формуванні внутрішньої політики "профільного міністерства", повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Він, зокрема, здійснював регулювання діяльності підприємств вугільновидобувної промисловості та розподіл енергетичних ресурсів на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Після усунення з посади зловмисник розпочав у "ДНР" власний бізнес, намагався дистанціюватись від роботи в "уряді" псевдореспубліки та розмірковував над поверненням на підконтрольну українській владі територію.

Він повернувся у мирні райони України завдяки спецоперації, розробленій СБУ. Відразу після виведення з так званої "ДНР" він офіційно оформив відповідну заяву до СБ України, в якій повідомив про свою участь у функціонуванні незаконно сформованих на окупованих територіях "органів влади". Чоловік надав детальні свідчення щодо конкретних фактів безпосередньої причетності РФ до процесу окупації окремих районів Донеччини. "Ексміністр" також засвідчив причетність держслужбовців РФ, які перебувають на окупованих територіях Донецької області як "радники", у організації злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів РФ виділених для функціонування об’єктів вугільно-промислового комплексу псевдореспубліки.

Наразі, у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Проводиться перевірка можливої причетності фігуранта до скоєння злочинів під час перебування на "керівних посадах ДНР".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ ліквідувала інформаторську мережу найманців РФ поблизу лінії розмежування. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172472
 
   
 Топ коментарі
 
Зелєбоба вже його нагородив,та призначив на посаду у ДБР.
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отака "громадянська війна", малята
правильно вчора у Харкові сепарню відгамселили
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WADA выявило манипуляции со 145 допинг-пробами в Москве.. . Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило, что 145 из 298 ( ! ) подозрительных записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, были изменены или удалены. https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg
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PoSSия Фaльшивая !!.
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Зелєбоба вже його нагородив,та призначив на посаду у ДБР.
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Наші хоча б не постраждали під час проведення операції?
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зелоху42 побарабану, через неделю поменяют на таксиста.
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коментар відмічено як спам  
 
Брихня. Сизоносий гетьман вдягнув на нього вишиванку, навчив співати Гімн і запхав у партію ПЕС. Тепер це патужний і невпинний патріот.
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А що там не так з Сивохою та Бабіковим?
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Вопрос, сколько этот "уважаемый патриот и несомненно нашжешчеловег" забашлял за "вывод" чертям бакановским?
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WADA выявило манипуляции со 145 допинг-пробами в Москве.. . Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило, что 145 из 298 ( ! ) подозрительных записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, были изменены или удалены. https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg
.
.
.
PoSSия Фaльшивая !!.
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отака "громадянська війна", малята
правильно вчора у Харкові сепарню відгамселили
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Можна посилання про харьвські подіїї? Я в новинах не бачив.
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та ладна.
вон, отпускают даже сепара, в Киеве стрелявшего в ментов.
а этот не стрелял никогда - ему вообще предъявить нечего.

зеленая показуха.
чтоб очередной "ролик запилить"
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а также подробно рассказал о схемах и указал на чиновников министерства по оккупированным территориям (Туке с компанией срочно менять памперс), причастных к торговле с ОРДЛО.....)
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будет помощником Штепы?
А так - слава ССО. И контрразведчикам, если чудак представляет ценность.
Я чет думал что постарались Эдельвейсы из 28-мой. Опытные, профессиональные бойцы. Либо 5-й полк. разведка и спецназ.
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Это - мелочь...Пустышка...Пушилина или Кононова вряд ли смогут "вывести"!
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Как говорил один хороший человек
Ни одному слову филиала фсб не верю
Привет Зеле Оманскому
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Даремно старались. Нелох віддасть його назад.
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У вас тут прям соревнование "кто придумает более глупый комментарий". Думаю, у вас большие шансы на победу.
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Обменяют - на пару дурачков из числа хохлов - гастарбайтеров, которые до сих пор батрачат на Московии
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Он вообще-то сам перешёл. Заслуга СБУ только в том, что помогли довести до кутузки.
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Ещё один борец за всё хорошее, против всего плохого.
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Ценный кадр. СНБО, Кабмин,Офис Генпрокурора, ГБР...? Зекоманде такие нужны.
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Слуги нарота хотят отложить налогом Гугел,Фейсбук,Netflix. Автор законопроєкту посилається на позитивний досвід введення податку на онлайн-сервіси в інших країнах, зокрема,на Росії і Білорусі. Дави их блд! Давай как на Мацковии! Цуккер нам должен!
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Скоро и этот будет вышивать по городу со стволом и пулять в полицейских и прохожих. Так, мелкое хулиганство
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Бо це майбутрій бепутат від партії слюга наріда.
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накрався вже там, тепер хай у нас "попрацює" асвабадитель
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Выбейте из него показания на ахметку,он явно его человечек.
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Скоро такими сепарами і україноненависниками буде посажено в усі органи влади. Іде повна зачистка українців--бо так вірішив наш шут разом з путіним.
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Про контрразведку же?
Разведка США заподозрила Зеленского в двойной игре (видео)

Кто украл Зеленского? Впервые в истории Украины презЕдент исчез с радаров на целые сутки.

Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну Україні територію "ексміністра вугільної промисловості" ДНР" - Цензор.НЕТ 7485

Тайный «сочельник». Американская разведка заподозрила Зеленского в двойной игре.
Сколько рук у Путина? Медведчук говорит, что не катал на своем самолете ни Суркова, ни Зеленского.
Придет весна, а посадят Зеленского?
Ровно год назад Януковича осудили на 13 лет тюрьмы за измену Украине.

видео -- 5 канал
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А в чем проблема? Если это видео содержит угрозы в адрес кого то.
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Значит этот кто-то должен забиться под лавку и не тяФкать, раз такой сцыкливый президент.
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в лугандоні людей кидають в яму на десяток років за лайк під проукраїнським постом в соцмережах, а у нас оправдовують військових злочинців, зрадників, диверсантів - таким чином вони нас шапками закидають
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"...преступных схем по хищению бюджетных средств РФ выделенных для функционирование объектов угольно-промышленного комплекса..."

давно все знают что т.н. "СБУ" работает на ФСБ...
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Филиалу фсб ни едиму слову не верю
--------
СБУ отказалась привлекать к ответственности экс-регионала за участие в создании «ЛНР»
Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну Україні територію "ексміністра вугільної промисловості" ДНР" - Цензор.НЕТ 9975
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Мало тут своих долбодятлов по угольной части? Хоть одного бы вытянуть ещё без размена солдата с плена! Тут и слава бы была у спецов----а так......
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Особливо засмутило мене що СБУ викрило причетних громадян РФ до розкрадання бюджетних коштів РФ, котрі були виділені на "вугільну промисловість лугандону".
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О,... Скоро в эфире появяться якобы показания этого министрЯ про то как Порох якобы договорился с Путлером как тырить Украинский уголек и обратно в Украину под видом росейского продавать и как якобы этот миныстрЬ
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Отак треба і продовжувати - "кончених" показово знищувати в їх логові, а просто зрадників вивозити на українську територію і показово судити "за зраду України".! давати 3о-5о років.Щоб там вони, падли, тремтіли від неминучого покарання!
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О,... Скоро в эфире появиться басня, про якобы показания этого министрЯ про то, как Порох, якобы, договорился с Путлером, как тырить Украинский уголек и обратно в Украину продават, а этот миныстрЬ ручку им подавал шоб они сей договорняк подписями скрепили.
Ну потом уж по зенелоховской традиции вернут обратно в дылырыдырку под видом очередного обмена пленными.
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У Зе не хватает кадров, пополнять будут за счёт союзников из ДНР.
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.....понять -простить и выпустить ???? на.........я ЛЮДИ гибнут ????
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Лучше бы молчали.
Допрос, суд, международный трибунал, а вот потом уже и можна сказать - кого, где, кто, как и когда взяли и где содержат!
А так - Семах № 2...!
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срочно наградить и устроить на работу вместе со штепой!!!
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