 Двоє провідників сховали в поїзді з Москви понад 40 упаковок з книгами російських авторів. Контрабанду вилучено, - Держприкордонслужба. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Увечері 28 січня в пункт контролю "Хутір-Михайлівський" прибув потяг з Москви.
Оглядаючи вагони, правоохоронці виявили понад сорок упаковок з книгами і журналами. Встановлено, що друковану продукцію російських авторів і видань, в конструктивних порожнинах одного з вагонів, приховали двоє провідників - громадяни Молдови.
Зараз товари передані співробітникам компетентних правоохоронних органів.
Фото: Держприкордонслужба
хай напишуть твір за книгою
як не здадуть - ще раз читати
.
PoSSия Фaльшивая !!.
и пендалей надавать(по головам)
так треба їм і покарання відповідне: на каторгу у Сибір