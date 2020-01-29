 Двоє провідників сховали в поїзді з Москви понад 40 упаковок з книгами російських авторів. Контрабанду вилучено, - Держприкордонслужба. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Увечері 28 січня в пункт контролю "Хутір-Михайлівський" прибув потяг з Москви.

Оглядаючи вагони, правоохоронці виявили понад сорок упаковок з книгами і журналами. Встановлено, що друковану продукцію російських авторів і видань, в конструктивних порожнинах одного з вагонів, приховали двоє провідників - громадяни Молдови.

Зараз товари передані співробітникам компетентних правоохоронних органів.

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Фото: Держприкордонслужба