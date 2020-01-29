 Традиційний перепис населення у 21 столітті не працює, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1".
За його словами, традиційний перепис у 21 столітті не працює, оскільки під час пробного перепису, який у грудні проводився в районах Києва та Київської області, близько 25% людей не відчиняли двері співробітникам Держстату.
"Знову ж таки – якщо казати бюрократичною мовою – це не перепис. Але якщо ми кажемо, що перед нами була мета швидко та якісно оцінити, скільки людей мешкає в Україні, то цей метод цілком прийнятний. Ми будемо його використовувати насамперед у плануванні інфраструктури. Тому що, ви знаєте, зараз дороги, школи, дитячі садочки тощо… Ми вже почали велике будівництво і нам для цього потрібно розуміти, де в нас реально скільки мешкає людей", - пояснив міністр.
Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису, станом на 1 грудня 2019 року становить 37 млн 289 тис. осіб. Ця цифра враховує тільки чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто до неї не увійшли жителі окупованих територій та анексованого Криму.
даже если просто время и материалы на опрос и умножить на 40 миллионов то выходят астрономические суммы..
Оценочная? Прикидочная? Бесплатная за недостоверность?
"Порохоботы!!! кококо Липецкая фабрика!!! кококо Офшоры!!! кококо".
ЗЕблюдки такие же тупые и ограниченные в своих высерах, как кацапы.
Так что меры такие же, как и с кацапскими ублюдками - в реале бить табло, в инете банить и спамить.
Просте питання: чому звичайний перепис показав мовний, віковий і національний склад населення України, а "цифровий перепис" Дубілета - ні?
Чи перепис 2001 року теж порохоботи робили?)))))))))))
Дубилет может привести примеры стран, у которых население больше, чем население Киева (т.е. страны Балтии и всякие Лихтенштейны в Люксембургами не в счет), и которые проводят перепись населения по косвенным признакам типа сим-карт или количества туалетной бумаги на человека?
Эстония или Грузия может себе позволить перепись пары миллионов человек каким угодно способом.
Гораздо интереснее опыт, например, Германии с 80-миллионным населением.
да он там Васей работает. что он несет то?
Традиційний перепис дає можливість узнати, скільки у нас точно пенсіонерів, скільки пільговиків, скільки людей із вищою освітою. Хіба це не важлива інфа?
Ці дані життєво важливі, але Дубілету вони чомусь непотрібні. Я думав, що розробник Приват24 і Монобанку розумніший буде...
Простий приклад: завдяки "цифровому перепису" ми взнали, що в Києві 3,7 млн. людей проживає. АЛЕ якби перепис був традиційнй перепис, то він би дав інформацію, скільки людей їздить у Київ щодня на роботу з Ірпеня чи там Броварів. З ними в Києві набагато більше людей перебуває щодня, ніж 3,7 млн. І саме від цієї більшої кількості треба планувати розвиток транспорту, кількість паркомісць чи пропускну здатність доріг!
А у ЗЕленых мартышек, за исключением смотрящих Коломойского, между ушами сквозняк.
Где начали? Когда начали? Что начали?
У зеленого стада одни лозунги...и ни какой конкретики...
І в мене виникає просте питання: чому застарілий звичайний перепис показав мовний, віковий і національний склад населення України, а інноваційний "цифровий перепис" Дубілета - ні?
Чи перепис 2001 року теж порохоботи робили?)))))))))))