 Традиційний перепис населення у 21 столітті не працює, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1".

За його словами, традиційний перепис у 21 столітті не працює, оскільки під час пробного перепису, який у грудні проводився в районах Києва та Київської області, близько 25% людей не відчиняли двері співробітникам Держстату.

"Знову ж таки – якщо казати бюрократичною мовою – це не перепис. Але якщо ми кажемо, що перед нами була мета швидко та якісно оцінити, скільки людей мешкає в Україні, то цей метод цілком прийнятний. Ми будемо його використовувати насамперед у плануванні інфраструктури. Тому що, ви знаєте, зараз дороги, школи, дитячі садочки тощо… Ми вже почали велике будівництво і нам для цього потрібно розуміти, де в нас реально скільки мешкає людей", - пояснив міністр.

Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису, станом на 1 грудня 2019 року становить 37 млн ​​289 тис. осіб. Ця цифра враховує тільки чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто до неї не увійшли жителі окупованих територій та анексованого Криму.

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