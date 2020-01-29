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 У Запорізькій області померла жінка, у якої клінічно діагностували грип та пневмонію, - лабораторний центр МОЗ

У Запорізькій області померла 51-річна жінка, у якої було клінічно діагностовано грип і пневмонію. Проводяться лабораторні дослідження на виявлення вірусу грипу.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ "Запорізький лабораторний центр МОЗ", передає Цензор.НЕТ.

"Померла жінка у віці 51 рік, жила в Запорізькому районі області. Захворіла 17 січня 2020 року, звернулася по медичну допомогу 24.01.2020 (на 8-й день захворювання), госпіталізована в обласну інфекційну клінічну лікарню у важкому стані, 28.01.2020 жінка померла, незважаючи на активні реанімаційні заходи", - йдеться в повідомленні.

Проводяться вірусологічні дослідження матеріалу на виявлення вірусів грипу. Клінічно виставлений діагноз "Грип, позалікарняна двостороння полісегментарна пневмонія, важкий перебіг".

За даними медиків, хвора не була щеплена від грипу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172468
 
 
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і шо? таке буває
просто вас лякає світовий епідеміологічний фон?
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ну если учесть что с 1 апреля закрываются инфекционные стационары , кого мы ждем догадаться не сложно... ZIK 28 января рассказала ведущий врач-инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская. По ее словам, с 1 апреля перестанут существовать инфекционные стационары.
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10 дней, а говорят гриппом болеют неделю, дома...
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Грипп даёт осложнения.Женщина была ослаблена какой то хроникой +грипп.Имунная система на нуле.Произошла генерализация хроники.
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С 24.01.20 больная находилась в стационаре, четыре дня!!! И за это время не были сделаны вирусологические исследования?????!!!!! Человек умер!!!! 28.01.20!!! От чего лечили тогда её? Чем? От пневмонии антибиотиками???? Ведь любому профану в медицине известно что на вирусы антибиотики не действуют!!!! Выходит угробили человека!?! Да уж, наше здравоохранение оно такое... Кто ответит? Какие сделают выводы? Жуть! Люди, берегите себя, чтобы реже обращаться к нашим "здравоохранителям". Весь Мир буквально на ушах от нового вируса, а наши, как всегда, разводят руками и блеют с экранов что-то невразумительное, у них даже тест систем до сих пор нет!!!!
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больная нє прівіт - а от чєго? Штам тільки собираюця ісслєдовать. Как ізвєсно, гріп тим і славиця, шо мутірує, а тому ефективної вакцини нема
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