 Україна і ЄС погодилися з важливістю незворотності націоналізації "Приватбанку", - спільна заява

Відповідну заяву розмістили на офіційній сторінці Міністерства фінансів України, передає Цензор.НЕТ.

У заяві також акцентують увагу на необхідності повернення коштів, виведених із "Приватбанку" напередодні його націоналізації.

"Сторони погодилися з важливістю незворотності реформ у банківському секторі, зокрема у зв’язку з націоналізацією "Приватбанку", зробивши особливий наголос на здійсненні правосуддя стосовно осіб, відповідальних за широкомасштабне шахрайство в "Приватбанку, та поверненні активів", - йдеться в заяві.

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Крім цього, ЄС погодився на виплату другого траншу макроекономічної допомоги в розмірі 500 млн євро, однак зазначив, що виплата цих коштів залежить від виконання Україною вимог Міжнародного валютного фонду. Серед вимог МВФ є ухвалення парламентом закону, який не допустить повернення "Приватбанку" колишнім власникам.