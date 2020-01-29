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 Політика України
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Все про:Єврокомісія (317) Євросоюз (2762) Приватбанк (351)

 Україна і ЄС погодилися з важливістю незворотності націоналізації "Приватбанку", - спільна заява

За результатами шостого засідання Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом сторони випустили спільну заяву, в якій зазначили незворотність реформ у банківському секторі України і націоналізації "Приватбанку".

Відповідну заяву розмістили на офіційній сторінці Міністерства фінансів України, передає Цензор.НЕТ.

У заяві також акцентують увагу на необхідності повернення коштів, виведених із "Приватбанку" напередодні його націоналізації.

"Сторони погодилися з важливістю незворотності реформ у банківському секторі, зокрема у зв’язку з націоналізацією "Приватбанку", зробивши особливий наголос на здійсненні правосуддя стосовно осіб, відповідальних за широкомасштабне шахрайство в "Приватбанку, та поверненні активів", - йдеться в заяві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перед націоналізацією "Приватбанку" на рахунки фірм Зеленського було виведено $47 млн, - 5 канал. ВIДЕО

Крім цього, ЄС погодився на виплату другого траншу макроекономічної допомоги в розмірі 500 млн євро, однак зазначив, що виплата цих коштів залежить від виконання Україною вимог Міжнародного валютного фонду. Серед вимог МВФ є ухвалення парламентом закону, який не допустить повернення "Приватбанку" колишнім власникам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172467
 
   
 Топ коментарі
 
зюзя іншим шляхом компенсує бені його хотєлки
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Украина и ЕС согласились с важностью необратимости национализации ПриватБанка

Не любят США Беню ...
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Завтра беня снова перекроет входы в приватбанк. А то и сегодня.
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Может быть и в пролете. А пока он собирает миллиарды. А в пролете - страна, которая эти миллиарды теряет.
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Дурко, ти читати вмієш? Україна і ЄС погодилися з важливістю незворотності націоналізації "Приватбанку", - спільна заява - Цензор.НЕТ 8200 У статті написано, що українська влада погодилась про незворотність націоналізації Приватбанку. Це про пороховатні фейки, що Зеленський працює в інтересах Коломойського.
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А в чиїх інтересах працює зеленських? Невже в інтересах єврейського українського наріду? Україна і ЄС погодилися з важливістю незворотності націоналізації "Приватбанку", - спільна заява - Цензор.НЕТ 4277
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ЗЕбилоиды после такого количества зашкваров ишаков уже не знают что делать, под увеличительным стеклом ищут победы, а тут такая радость- аж "согласились с важностью необратимости" )))) т.е. не сами заявили, а их очередной раз рылом возили по столу, пока согласились. .
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Дурко, ты понимаешь разницу между декларациями и реальностью?
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хммм А ХТО блокує відповідний закон на комітеті????????? Порошенко???
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Украина и ЕС согласились с важностью необратимости национализации ПриватБанка

Не любят США Беню ...
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где "накрылася"?
минфин не хочет возвращать Приват? - так завтра будет другой минфин, бубачка уже сказал.
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Где в статье сказано про "другой минфин"? А этот минфин что, не от Зеленского?
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эти не хотят стрелять себе в висок...
но бубачка уже анонсировал "серьезные кадровые перемены в Кабмине"
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бЄню посадят , на его активы арест наложат, сворованное конфискуют...- зЄбилы, кто в курсах Україна і ЄС погодилися з важливістю незворотності націоналізації "Приватбанку", - спільна заява - Цензор.НЕТ 914
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В опу Ваши заявления- неделю назад НБУ проиграл суд по залогу Бене. так что Украина ,конечно ,не хочет, но Беня все свое бабло получит -эти заявления мансы для МВФ и Евросоюза, типа да-да-да...конечно-конечно, все сделаем, только деньги дайте. только вот факты-вещь посерьезнее заявлений.но зебилам тут главное божья роса.
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на днях совместное исполнение квартальщиков и хора им Веревки- "Горіла хата ...палала" Україна і ЄС погодилися з важливістю незворотності націоналізації "Приватбанку", - спільна заява - Цензор.НЕТ 2382
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Українським судам і бєнє ця заява як мертвому припарка!
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Завтра Печерский Суд отменит это заявление
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То Гончарука таки відставлять? Ну ніхто ж не повірить, що по садять Бєню, зючи виб'ють зн ого гроші. У сьогоднішніх реаліяхце важче, ніж посадити Порошенка. Мені цікаво, яким чином та шобла планує обдурити МВФ, який взяв на озброєння знамените: "утром дєньгі - аєчєром сталья..." Бо грошей дууууже треба, але й Бєню чіпати страшно.
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А ЗЕ в курсе а то он против вернее не он а его патрон
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Бене ЕС не указ,ему Натаньяху должен приказать,там у него лежбище и схованка.
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