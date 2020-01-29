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 Економіка
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Все про:Мінфін (390) транш (115) Євросоюз (2762) Маркарова (111)

 Другий транш макрофінансової допомоги від ЄС допоможе стабілізувати держфінанси, - Маркарова

Отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС є надзвичайно важливим для одержання довгострокових недорогих ресурсів Україною та підтримки програми реформ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну, про це заявила міністерка Оксана Маркарова.

"Єврокомісія сьогодні підтвердила, що українська сторона виконала всі необхідні умови для отримання другого траншу МFA4 у розмірі 500 мільйонів євро, що є надзвичайно важливим для отримання довгострокових недорогих ресурсів Україною та підтримки програми реформ. Це допомагає нам тримати стабільні державні фінанси, поки уряд працює над поліпшенням інвестклімату і прискоренням економічного зростання", - зазначила міністерка.

Нагадаємо, раніше брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що Євросоюз виплатить Україні 500 млн євро після виділення траншу МВФ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172466
 
 
 Топ коментарі
 
Не хватает на зарплату министрам и депутатам , а тут МВФ подбросить на премии
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Не хватает на зарплату министрам и депутатам , а тут МВФ подбросить на премии
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Ты путаешь персонажа художественного фильма и реального человека.
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про сосунка, всех по себе не ровняй мелкий Второй транш макрофинансовой помощи от ЕС поможет стабилизировать госфинансы, - Маркарова - Цензор.НЕТ 192
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Малоросс, ладно, то, что Голобородько под коксом брякнул про МВФ можешь не верить, а то, что он будет выполнять только те законы, которые ему нравятся, как это делает и неперсонаж, ты считаешь правильным?
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Главное что лошье повелось, а пока лошье ведеьбся Игорь Валерьевич пиз...т их же деньги
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готовий прийняти з любого боку і в любій кількості!
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а чего их стабилизировать? там же больше чем надо, по словам той же маркаровой...или нет?
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так то по словам... "жизнь была прекрасна, судя по докладам" (с) Б. Окуджава
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А шо, вы уже посадили каломойского?
О каком тогда транше может идти речь?
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Их интересует не посадка коломойского а рынок земли. Ну с приватом ситуация что на 160 ярдов уряд гройсмана с МВФ выпустили в ОВГЗ только для того чтобы закрыть дыру в бюджете, а по честному на приват нужно было лишь 50 ярдов. Поэтому они так и боятся возвращения привата коломойскому.
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Які реформи? Ви вже все похерили. Крок вперед, три кроки назад. Так ми рухаємось!
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Тупые ЕСовцы продолжают давать этой схематозной порохоботке денюшки улучшение личных условий труда.
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Почему преЗедент не увольняет схематозную порохоботку?
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Ну так про кого сказали - туман в голове,про него родимого,он до выборов вякал про приговор потроху,после выборов концепция у актеришки поменялась.
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Да, второй транш точно стабилизирует финансы.
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