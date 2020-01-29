 "Хочемо порушити тему Криму", - Джемілєв про весняний марш на півострів

"Ми поки не розкриваємо деталі. Але сподіваємося, що ця акція порушить тему Криму так само, як блокада 2015 року", - цитують Джемілєва Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, організатори акції налаштовані на мирне розв'язання, хоча припускають провокації з боку російських окупантів на території півострова.

"З нашого боку, це винятково мирна акція. Ми туди йдемо з голими руками, без зброї", - додав Джемілєв.

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