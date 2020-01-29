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Все про:Джемілєв (229) Крим (7120) марш (251) кримські татари (1502)

 "Хочемо порушити тему Криму", - Джемілєв про весняний марш на півострів

Національний лідер кримських татар, депутат Верховної Ради України (ЄС) Мустафа Джемілєв сподівається, що міжнародна ненасильницька акція "Світ проти насильства та окупації. Марш гідності" з походом на окупований півострів, яку готує Меджліс кримськотатарського народу, приверне увагу до теми Криму.

"Ми поки не розкриваємо деталі. Але сподіваємося, що ця акція порушить тему Криму так само, як блокада 2015 року", - цитують Джемілєва Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, організатори акції налаштовані на мирне розв'язання, хоча припускають провокації з боку російських окупантів на території півострова.

"З нашого боку, це винятково мирна акція. Ми туди йдемо з голими руками, без зброї", - додав Джемілєв.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172463
 
   
 Топ коментарі
 
Наш гидрант слово Крым боится даже упоминать. Боится как черт ладана, чтобы не обострять.
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...чтобы на людях не обостряться . "Хотим поднять тему Крыма", - Джемилев о весеннем марше на полуостров - Цензор.НЕТ 8015
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У всякому випадку треба весь час піднімати тему Криму, бо деякі говорять, що їх цікавить лише Донбас.
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Наш гидрант слово Крым боится даже упоминать. Боится как черт ладана, чтобы не обострять.
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Интересно дальше Армянска дойдут или пойдут вглубь полуострова или их на границе с окупированным крымом сразу мордами в асфальт положат и в обменный фонд сразу?
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Їх просто не пустять, але такі акції треба робити.
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Не пустят - надо переть напролом как моряки. Все по закону. Крым - Украина. Трибунал дает добро.
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У всякому випадку треба весь час піднімати тему Криму, бо деякі говорять, що їх цікавить лише Донбас.
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Кого интересует Донбасс ? Европу , США ? Украина хочет вернуть территорию, но что делать с ватой ? Тупик .
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WADA выявило манипуляции со 145 допинг-пробами в Москве.. . Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило, что 145 из 298 ( ! ) подозрительных записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, были изменены или удалены. https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg PoSSия Фaльшивая !!.

ююю....
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Если проблемой Крима обеспокоены только татари, он и будет татарским или турецким. Но кацапским он не останется - это точно.
Или украинцы будут отстаивать Крим вместе с татарами, или потеряют. Халява не пройдет
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Самі кримські татари хочуть, щоб Крим був у складі України. Але щодо того, що кацапським він не буде погоджуюся.
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а як ідєя "остров" Крим? Незалежна самостійна держава
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ну да, не на часі. Без сумніву - юридично Крим це Україна. Зараз актуально фактично влаштувати цю єдність. А вже згодом, коли все устаканиця, думати про автономію
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Крим має бути частиною України, але ніхто його не подарує і не поверне.
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Для начала надо закрыть полностью границу с рашей . В рашу ходят поезда , автобусы , транспорт . Из раши в Крым по нашей земле едет вата на отдых . Что мы хотим от Европы и США ?
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Какой марш на полуострове. Пойдут Херсонской областью до КПП "Чонгар" или "Каланчак" и на этом весь марш и закончится.
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