 "Хочемо порушити тему Криму", - Джемілєв про весняний марш на півострів

"Ми поки не розкриваємо деталі. Але сподіваємося, що ця акція порушить тему Криму так само, як блокада 2015 року", - цитують Джемілєва Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, організатори акції налаштовані на мирне розв'язання, хоча припускають провокації з боку російських окупантів на території півострова.
"З нашого боку, це винятково мирна акція. Ми туди йдемо з голими руками, без зброї", - додав Джемілєв.
ююю....
Или украинцы будут отстаивать Крим вместе с татарами, или потеряют. Халява не пройдет