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Все про:Нафтогаз (691) Зеркаль (231)

 Зеркаль призначили радником голови правління "Нафтогазу"

Колишня заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль стала радником голови правління "Нафтогазу".

Про це повідомляється у Twitter НАК "Нафтогаз України", передає Цензор.НЕТ.

"Олена Зеркаль стала радником голови правління "Нафтогазу". Ласкаво просимо в команду!", - йдеться в повідомленні компанії.

Також читайте: Україна мусить вимагати від Ірану переговорів, - Зеркаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172453
 
   
 Топ коментарі
 
Гадаю вона достойна посади Президента.
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Угу,ей надо было идти консьержкой или касиром в АТБ.
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Тому продалась за 30 серебряниуів))
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Угу,ей надо было идти консьержкой или касиром в АТБ.
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Нет, надо было продолжать дипломатией в правительстве Зеленского заниматься.
Вместо сытного и теплого местечка в Нафтогазе.
Мадам далеко уже тогда смотрела.
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В МИДе Пристосувайко, а в Нефтегазе Коболев с иностранцами ( не кацапами ) в наблюдательном совете.
Прогинаться под рашу она не хотела.

29.01.2020 11:02



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Ну слава богу. А то петики снова изошли бы, дескать патриотка абыжают.
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Там ссылка есть на сайт Нафтогаза. Если не написано там, то как я могу вам ответить?
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Не написано. Поэтому не факт, что назначение Зеркаль дело рук кого-то из команды Зе.
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Тогда вопрос о том, кто её назначил остаётся открытым
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Вряд ли ее назначил советником в Нафтогаз Гончарук.
Скорее всего, это сделали Коболев или Витренко.
Ну или набсовет Нефтегаза.
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Ну, не Милованов точно, и уж точно не Новосад. В любом случае-назначал тот, кто имеет на это полномочие, а это один из высокопосадовцив нынешней власти. А поскольку президентом ныне Зеленский, у которого Зе-команда же у валсти, то ответственность на нём/на команде.
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Нынешняя Зе-команда хотела избавиться от Коболева раньше, чем заканчивается его контракт. Но, похоже, моментально получили крепкую оплеху и до вечера того же дня передумали.
Поэтому, именно в данном случае совсем не факт, что это они пустили Зеркаль в Нефтегаз.
Там, где их полный контроль, в МИДе и Офисе преЗедента она не захотела работать из-за изменения политики в отношениях к россией.
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Кто бы ни был, но это хороший человек.
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Просто не надо приписывать хорошие дела тем, кто к ним, возможно, не имеет никакого отношения.
А назначение нормальное.
Судя по кругу ее обязанностей в Нефтегазе, она будет продолжать кошмарить кацапов в судах.
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Для этого есть юридический отдел. А советник должен давать советы(я тоже так могу).
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Вы насоветуете... после ваших советов отзовут все иски против раши.
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Ось вам і Зеркаль,і вона теж хоче їсти))
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Не відстану поки не визнаєш що збрехала.
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Так я и сейчас это скажу)) Сам посуди, все твои комменты в поддерку порохатой сои, что я должна подумать, что ты за Юльку? Так она не в активе..Определяйся.
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Мне что, скринить все статьи Цензора с твоими комментариями?? Нет, мне некогда этим заниматься, лучше покажи ты свой коммент, в котором ты не за порохатых... ну ни разу не видела!
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Зеркаль будет ходить на работу в вышиванке, шоб таких, как ты, сильно не бомбило. Зеркаль призначили радником голови правління "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 8650
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Умная , красивая и почти богатая . Молодец .
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"почти богатая" с нашим, Украинским нафтогазом - без приставки почти.....
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Правильно, сказки "я не вижу себя в этой команде" - это для соевых лохов, а найти вкусную работенку с отличной зп и без ответственности как в МИДе - это же конец эпохи бидности
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Витренко в нафтогазе много сделал для Украины , так что нечего Зеркаль грязью мазать
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А мог бы Витренко в Нафтогазе делать тоже самое не за 30 млн. в месяць, а к примеру, за 1 млн., или за 100 тис.? Или за 1 млн. впадлу?
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...Судя по комментам , в акуе тут как раз зельоные .
Никто больше так не воет о вселенской зраде , по поводу назначения Зеркаль , как разная - омерзительная хрень ..
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"Мечты сбываются!"©
Ещё одна припала к живительному источнику. Интересно, сколько сотен косарей в месяц это удовольствие обойдётся конечным потребителям нефти и газа? Или перевалит за лям? И появится ли золотая нить в ткани излюбленных косынок новоиспечённой советницы?
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А вот твои - нет. Так что и дальше лежы на продавленном диване в грязных носках и мичтай про наступление справедливости, когда у богатых отберут и отдадут тибе.
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тепер всім зрозуміло,чому вона пішла з мзс?це зарплата.і не треба розповідати,що у неї якісь ідеологічні причини.смішно
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Три с половиной абзаца статья. Неужели нельзя осилить?

"В Нафтогазе к сфере ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, касательно захваченных Россией активов группы Нафтогаз в АР Крым", - говорится в сообщении."

Источник: https://censor.net.ua/n3172453
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Даже если и так ,, и шо дальше ? Она должна работать на должности с низкой зарплатой , когда есть возможность работать там где платят больше , чтобы лишь угодить вам .?? Когда ж вы уже захлебнётесь ,своей завистью .. ?
Зрозумило ей Зеркаль призначили радником голови правління "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 8475 .
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Тепер буде кошмарити український народ, витягуючи з його кишені гроші собі на зарплату.
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Ну сколько раз уже можно объяснять , до самого тупого барана уже бы дошло Зеркаль призначили радником голови правління "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 4603 ,, Нафтогаз не бюджетная корпорация . Он теперь не берёт из бюджета народные деньги ( раньше да , дотировался из бюджета ) , он наоборот для бюджета зарабатывает , на операциях купли-продажи газа . Как любая бизнес структура .
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Серйозно? А нарідна влада не кошмарить? Кількість прокацапських дармоїдів в РНБО збільшили. Знову.
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Може вона й має якісь переконання, але їсти усім хочеться. З свинями жити - посвинячому хрюкати. І не важливо тут, чи свині зелені, чи коричневі.
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Зеркаль в Презеденты!
Славная украинка !
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Совсем недавно также кричали: Надю Савченко в президенты!
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Свят, свят, свят...Как вспомню, так вздрогну..
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Я иногда от причуд гаранта вздрагиваю .
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Дуже поважаю цю людину, як професіонала і патріота.
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А патриоту как воздух нужна зарплата в Нафтогазе... Это как духовная пища.
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Зарплата всем нужна . Не все же могут питаться одним святым духом , как ты ... Зеркаль призначили радником голови правління "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 2278 .
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Профі всюди потрібні. Це не зелень з трускавецькими дипломами.
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Вот с чего ты взяло, что в Трускавце были "дипломы"? Як не дочуеш, так прибрешеш?
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19 ноября 2019 "Мне нужно сделать перерыв. А относительно задач, которые передо мной стояли или будут стоять, - я всегда искала себе что-то, что меня интересовало, что было большим вызовом, за что никто не хотел браться и имел сомнения, что это можно сделать", - рассказала Зеркаль. Она также дала понять, что не чувствует возможности полноценно противодействовать России в системе внешней политики, которую проводит президент Владимир Зеленский. "Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решения президента", - сказала заместитель министра. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/zerkal-anonsirovala-svoe-uvolnenie-iz-mid-ona-ne-mozhet-okazyvat-soprotivlenie-rossii-pri-zelenskom-1446087.html
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слава богу пристроилась на пожрать. а то корчила из себя дипломатку-международницу.
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Старые импотенты писают кипятком на эту куклу. Лугко изображать из себя принципиальную, если ты из выводка соросят: тебе всегда найдут жирную должность. А в Нафтогазе она будет получать 400тыщ.
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Это да, оно не тонет! Ещё одна пЭДриотка нашла себе пристанище....
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Как же эта офисная плесень, сине-зелёная водоросль, ненавидит всех образованных и высококвалифицированных.....
Просто сочится....
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Зеркаль, зря ты полезла в этот гадюшник - дискридитируют и ты как политик всё.
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