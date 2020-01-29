 Зеркаль призначили радником голови правління "Нафтогазу"

Про це повідомляється у Twitter НАК "Нафтогаз України", передає Цензор.НЕТ.
"Олена Зеркаль стала радником голови правління "Нафтогазу". Ласкаво просимо в команду!", - йдеться в повідомленні компанії.
Про це повідомляється у Twitter НАК "Нафтогаз України", передає Цензор.НЕТ.
"Олена Зеркаль стала радником голови правління "Нафтогазу". Ласкаво просимо в команду!", - йдеться в повідомленні компанії.
Вместо сытного и теплого местечка в Нафтогазе.
Мадам далеко уже тогда смотрела.
Прогинаться под рашу она не хотела.
29.01.2020 11:02
Скорее всего, это сделали Коболев или Витренко.
Ну или набсовет Нефтегаза.
Поэтому, именно в данном случае совсем не факт, что это они пустили Зеркаль в Нефтегаз.
Там, где их полный контроль, в МИДе и Офисе преЗедента она не захотела работать из-за изменения политики в отношениях к россией.
А назначение нормальное.
Судя по кругу ее обязанностей в Нефтегазе, она будет продолжать кошмарить кацапов в судах.
.
.
Никто больше так не воет о вселенской зраде , по поводу назначения Зеркаль , как разная - омерзительная хрень ..
Ещё одна припала к живительному источнику. Интересно, сколько сотен косарей в месяц это удовольствие обойдётся конечным потребителям нефти и газа? Или перевалит за лям? И появится ли золотая нить в ткани излюбленных косынок новоиспечённой советницы?
"В Нафтогазе к сфере ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, касательно захваченных Россией активов группы Нафтогаз в АР Крым", - говорится в сообщении."
Источник: https://censor.net.ua/n3172453
Зрозумило ей .
Славная украинка !
Просто сочится....