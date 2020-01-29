 Комітет ПАРЄ пропонує підтвердити повноваження російської делегації, - проєкт резолюції

Про це йдеться в проєкті резолюції ПАРЄ, опублікованому на сайті організації, інформує Цензор.НЕТ.
Проєкт підготував нідерландець Тіні Кокс, його більшістю голосів уповноважив зробити це моніторинговий комітет ПАРЄ. Кокс пропонує уникнути накладення на РФ будь-яких обмежень і стверджує, що Росія показала прогрес у виконанні вимог ПАРЄ.
"Комітет пропонує, щоб Асамблея ратифікувала повноваження Російської Федерації", - йдеться в проєкті.
Водночас у документі немає згадок про порушення прав людини з боку Росії в окупованому Криму і на Донбасі.
Резолюція пройшла попереднє схвалення в моніторинговому комітеті.
"ПАРЄ підкреслює, що вона є найважливішою європейською платформою, де може відбуватися політичний діалог з Росією щодо її зобов'язань за Статутом Ради Європи, і де Російську Федерацію можна притягнути до відповідальності на базі принципів і цінностей Ради Європи", - свідчить текст документа.
Як повідомлялося, 27-31 січня в Страсбурзі триває зимова сесія ПАРЄ. У червні 2019 року ПАРЄ повернула російську делегацію в Асамблею.
з.ы. При Порохе такого не было!!!
а ещё ж успевает платежи с таможни уменьшать, обсираться в Давосе и Бубочку в Оман перебрасывать...
а то шота последние 9 месяцев шота не то получается...
ПРИ УКРАИНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ такого позора в ПАСЕ не было
Другие страны сражаются против раши , поддерживая Украину, А ЗЕЛЕНВЕ ЧУЧУНДРЫ ПО ДАВОСАМ НА ЭКСКУРСИИ ЕЗДЯТ
(Донбасс и Крым...то таке...главное бабосы в кассу внесли и на стол не на*рали)
Медаль "За сбитие МН-17" для них - на подходе.
Главное, шоб пивас не подорожал.
ну й добрэ...
рох-рох-рох.
Политика по кгбистски- имей компромат и любая власть в руках майора хутина
https://www.youtube.com/watch?v=oFMeRtWWjjc
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А як там зі збиттям літака рейсу МН-17? Чи цей нідерландець забув, що там загинули громадяни і його країни.
Тупізм та недолугість деяких європейсів вже зашкалює. Чи вони дійсно на службі у *****?
ИшаЛидер Современности - на пороге очередной Великой Дипломатической Пэрэмогы?
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило, что 145 из 298 ( ! ) подозрительных записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, были изменены или удалены. https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg
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Дипломатия Пороха была сильнее!