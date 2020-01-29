 Троє оперуповноважених незаконно затримали чоловіка і побили його у відділенні поліції в Одесі, - ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, завершили досудове розслідування за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу та завідомо незаконного приводу оперуповноваженими відділу кримінальної поліції Київського відділу поліції в м. Одесі ГУ Нацполіції в Одеській області (ч. 2 ст. 365 та ч. 1 ст. 371 Кримінального кодексу України). До суду скеровано обвинувальний акт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що старший оперуповноважений та двоє оперуповноважених здійснили завідомо незаконний привід із застосуванням кайданок громадянина, якого слідство вважало причетним до викрадення чужого майна. Далі, перебуваючи в одному із службових кабінетів відділу поліції, правоохоронці застосували до громадянина незаконні заходи фізичного впливу - завдали ударів руками та ногами по голові та тулубу потерпілого.

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Внаслідок цього громадянин дістав середнього ступеню тяжкості тілесні ушкодження у вигляді переломів ребер зі зміщенням уламків та розвитком правобічного пневмотораксу (скупчення повітря в плевральній порожнині).

У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи вести певну діяльність на строк до 3 років.