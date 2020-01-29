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 Троє оперуповноважених незаконно затримали чоловіка і побили його у відділенні поліції в Одесі, - ДБР

Старший оперуповноважений та двоє оперуповноважених незаконно затримали чоловіка, якого слідство вважало причетним до викрадення чужого майна. Доставивши до відділення поліції, правоохоронці почали його бити. В результаті чого у чоловіка зламані ребра і розвинувся правобічний пневмоторакс (скупчення повітря в плевральній порожнині).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, завершили досудове розслідування за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу та завідомо незаконного приводу оперуповноваженими відділу кримінальної поліції Київського відділу поліції в м. Одесі ГУ Нацполіції в Одеській області (ч. 2 ст. 365 та ч. 1 ст. 371 Кримінального кодексу України). До суду скеровано обвинувальний акт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що старший оперуповноважений та двоє оперуповноважених здійснили завідомо незаконний привід із застосуванням кайданок громадянина, якого слідство вважало причетним до викрадення чужого майна. Далі, перебуваючи в одному із службових кабінетів відділу поліції, правоохоронці застосували до громадянина незаконні заходи фізичного впливу - завдали  ударів руками та ногами по голові та тулубу потерпілого.

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Внаслідок цього громадянин дістав середнього ступеню тяжкості тілесні ушкодження у вигляді переломів ребер зі зміщенням уламків та розвитком правобічного пневмотораксу (скупчення повітря в плевральній порожнині).

У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи вести певну діяльність на строк до 3 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172449
 
   
 Топ коментарі
 
Аваков сказал: сначала подчиняться, а потом доказывать свою непричастность.

Проще говоря: сначала отбитые почки подозреваемого, а потом догана ментам.
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садить на общую зону.
гарантия - такого беспредела более не будет от мусоров.
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вот это - уровень ГБР.
гаишника там задержать, лесника, таможенника со взяткой в 200 грн...

а то как начнут отрабатывать портновскую заказуху против Пороха или Парубия - и сразу в дерьме с ног до головы.
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Поліцейські якісь несвідомі. Якщо невдоволений життям - ламай ребра начальнику, а не перехожим.
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Аваков сказал: сначала подчиняться, а потом доказывать свою непричастность.

Проще говоря: сначала отбитые почки подозреваемого, а потом догана ментам.
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А вот кто теперь вернет здоровье избитому гражданину? Тут только око за око как говорится, но у мусоров есть огнестрел и гражданин им ничего не сделает, даже компенсации моральной не получит, не говоря уже про денежную Трое оперуполномоченных незаконно задержали мужчину и избили его в отделении полиции в Одессе, - ГБР - Цензор.НЕТ 4230
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К тебе вопрос- кто больше преступлений лупит, мусора или граждане? Ты сам произвел разделение ТАКИМ образом. Судьи должны, мусора должны, словят на взятке чиновника, ну так, для новостной ленты- чиновники должны и так до бесконечности. Нарид никому ничего не должен. Вот никому и ничего, он типа- в стороне, типа левый обозреватель, да? Тогда и зеркало нариду тоже должно...
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Вот когда тебе, не дай Бог, не по делу вломят менты, тогда ты запоешь по другому...
Причем тут мудрый украинский нарид? Редь идет об отдельно взятом человеке, чья вина, кстати, не доказана, а если даже и доказана это не повод его избивать. Я не понял, что ты хотел сказать своим постом, уж изволь)
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Мне вломят. Аргументище... Не доказана, не повод- разумеется. Меня понять- всего то подумать... Подумать и сообразить оказывается так сложно. Каждый считает достойным зваться цивилизованным человеком только себя, любимого. Остальных как бы условно- достойным. Вот как и ты комментом- хлоп, и отмежевался, поставил такой барьерчик, типа ты отдельно, мусора отдельно, ты ни при чем... И так поступает большинство во всем. Пока каждого хата с краю, пока и будет бардак. Сложно? Ну коль не понял, извини- и не поймешь, что бы я ни написал.
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Какую "конструктивную" речь ты хочешь услышать? Ту, которую ХОЧЕШЬ услышать? Перечитай два, три, десять раз, я как то не хочу писать одно и то же... Если ты даже в своих словах не видишь подвоха- кто, кто ДОЛЖЕН наводить порядок в стране, в головах, какой царек, гетьман или сообщество? Вот пока ты и другие по необходимости "мояхатаскрайничают", пока и не будет в стране народа, будет нарид...
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Реформували реформували і до рефурмувалися.Як було так і є.
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и что? он стал бы отстреливаться от ментов (именно ментов...ну или мусоров) ???
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чому відстрілюватись?...при(трелив та і все..
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Скоро наркоту начнут подкидывать полицаи тем кто не за" Какая Разница",потом будут большие штрафы за скопление людей больше трёх особей ну всё будет как в Московии и в её колониях Трое оперуполномоченных незаконно задержали мужчину и избили его в отделении полиции в Одессе, - ГБР - Цензор.НЕТ 130
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садить на общую зону.
гарантия - такого беспредела более не будет от мусоров.
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неправильно это когда наш европейский полицейский в американской форме,превращается в совдеповского мента ,который превращается в про московского служаку,вроде никакой политика ,а политика присутствует Троє оперуповноважених незаконно затримали чоловіка і побили його у відділенні поліції в Одесі, - ДБР - Цензор.НЕТ 8088
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Ни хрена им не будет. Это ценные кадры - другие зелебобу с авакяном защищать не будут! Троє оперуповноважених незаконно затримали чоловіка і побили його у відділенні поліції в Одесі, - ДБР - Цензор.НЕТ 5110
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Если бы это был сепар из оплота, то менты стали бы раком и подставили головы под пистолет, но тут ситуация другая...
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" в случае доказательства...", я фигею! А сломанные рёбра и пневмоторакс значит не доказательства? А камеры наблюдения? А показания свидетелей задержания и потерпевшего? Надо так понимать что для доказательства нашим правоохранителей внутренней безопасности нужен ещё и случай? Какой именно, стесняюсь спросить?
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