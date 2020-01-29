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 Політика України, Суспільство
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 Сенцов: Не збираюся йти в політику чи створювати партію

Звільнений із російського полону український режисер, громадський діяч Олег Сенцов заявив, що не збирається йти у політику.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я не збираюся йти в політику чи створювати якусь партію. ​​Я буду робити те, що роблю на користь України, і говорити те, що думаю", - написав він.

Сенцов зазначив, що коли інформаційні смітники намагаються кидати в нього брудом і кричати, що "продався Ахметову/Пінчуку/Соросу/Путіну/масонам і мормонам" - це говорить лише про те, що він на правильному шляху і комусь почав заважати.

Сенцов: Не збираюся йти в політику чи створювати партію 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це плювок усім живим у спини і неповага до загиблих героїв", - Сенцов про призначення ексадвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172444
 
   
 Топ коментарі
 
Он не лидер. И ничего такого не сказал,что всколыхнуло бы болото. А ведь было время подумать.
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и не требуется, без тебя хватает
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особенно смешно, когда такие "ЯВнеПолитики" ходят на все "вече" с формулировкой: "Народ собирается, я мимо проходил, решил глянуть как все происходит.. и кстати послушайте чо говорил там народ, далее 25 пунктов" Сенцов: Не збираюся йти в політику чи створювати партію - Цензор.НЕТ 371
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Он не лидер. И ничего такого не сказал,что всколыхнуло бы болото. А ведь было время подумать.
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Да кто он вообще такой. Что он сделал для Украины....
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Политика дело грязное.Но если Сенцов поступит как украинец Маяковский:"Я, ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный" народ его поймёт.
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Сенцов, организуй кинофестиваль " кино против репрессий"
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У нас много неполитиков, которые по поводу и без подгавкивают нужным политсилам. Но при этом формально они "вне политики". Дейнега, например.
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особенно смешно, когда такие "ЯВнеПолитики" ходят на все "вече" с формулировкой: "Народ собирается, я мимо проходил, решил глянуть как все происходит.. и кстати послушайте чо говорил там народ, далее 25 пунктов" Сенцов: Не збираюся йти в політику чи створювати партію - Цензор.НЕТ 371
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Не дай Бог!!! Только не это. Гадя яркий тому пример. Теперь ее не слышно и не видно. А отговорки "красивые" у него.
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На должность президента Украины нужно вообще брать людей с Испытательным сроком на 1 месяц!))Если прижился в народе значит лови контракт на 5 лет)))
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Розумний чоловік. Так він має шанс досягти успіху у робо і, яку робить найкраще - режисуру, написанні сценаріїв. Можливо, стане лауреатом Нобелівської премії. А головне - збереже повагу не лише друзів, а й навіть ворогів. Зєлєнскій це проігнорував. Тому вже не буде ніколи користуватися повагою, як комік. І ніколи не стане політиком.
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ти не правий. це чувак шо ледве(вгадай для чого?) вивчив мову в своїх 40 років чи скільки там йому
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Не факт. Подивимось. Як на мене, він у тріо Сявченка-Зєлєнскій-Сенцов найрозумніший. Зараз має увагу, повагу, відсутність негативу і стриже з цього бонди. Думаю, зможе продати у Голлівуд декілька сценаріїв про кацапську тбрягу. У нього хороші перспективи. Розумний не міняв би їх на те, що отримав Зєлєнскій.
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абсолютно не згоден, тому що цей мужик не викликає довіри. завуальовано каже шо треба просто перестать стрєлять.
це перше, а друге - перевірити людину слід було.
ти просто не знаєш як в совку/рашці вдосконалили "зомбування". там ЦРУ відпочиває.(совок в западлі - спец)
Сєнцов навіть може й не розуміти, але без перевірки, навіть Англію попросити, це просто персона яка не мала би права на не те що "партію", але навіть на промову.

Хочу помилятись, Олегу бажаю здоров.я, але .... "нуйогонафіг". вже обісрались з Гадею. Грицик її ж просував в академії.

Слухай - блогер її питав що таке.... ну, в холодильнику є, кавітація шолі? Так ось - воно тупо не знало що це таке, почало лаятись. Просто це поняття букв. з першого дня навчання викладають.
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Про Сявченку я одразу писав, що це вибуховий пакет з лайном - зірветься - обляпає всіх навкруг. Це все є у соцмережах. Я Сенцова не щахищаю, тим паче не роблю з нього ідола. Просто спостерігаю. Якщо полізе в політику - пропав, як Вакарчук. До речі, я Славка теж не бачив ні президентом ні політиком. Тоиу і розсварився з деякими друзями і знайомими саювого часу. Тепер вони ВСІ!!!! визнали мою правоту.
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сравка дуже "любить" Антиколорадос. бо просто він реально довбень. як напр. аднрії і богдани - воно тупо не ліпить в першокурсній інфі шо юристам викладають.
я всіх переконую шо є "доля", в т.ч. через цих дебілів, бо неможливо бути такими кретинами, але взяти таку владу.
ну, хотів би помилятись, напевно.
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Надо хороший фильм снять, а там и" Оскары "пойдут и кинофестивали в Каннах.
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Иди, Сенцов, иди. Прахоботы тебя тут же с ног до головы фекалиями забросают.
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Політичний проект "Сєнцов" зараз нікому не цікавий. Покатали по європам-америкам,покрутили в ЗМІ,побачили реакцію публіки-нє то.
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Как говорится: и хочется и колется и мама не велит.
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Вибачаюсь запитати, а хто воно таке є? І що воно таки зробило?
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А ведёт себя как политик. Поэтому никогда не говори никогда.
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