 Сенцов: Не збираюся йти в політику чи створювати партію

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я не збираюся йти в політику чи створювати якусь партію. ​​Я буду робити те, що роблю на користь України, і говорити те, що думаю", - написав він.

Сенцов зазначив, що коли інформаційні смітники намагаються кидати в нього брудом і кричати, що "продався Ахметову/Пінчуку/Соросу/Путіну/масонам і мормонам" - це говорить лише про те, що він на правильному шляху і комусь почав заважати.

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