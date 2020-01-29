 Сенцов: Не збираюся йти в політику чи створювати партію

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Я не збираюся йти в політику чи створювати якусь партію. Я буду робити те, що роблю на користь України, і говорити те, що думаю", - написав він.
Сенцов зазначив, що коли інформаційні смітники намагаються кидати в нього брудом і кричати, що "продався Ахметову/Пінчуку/Соросу/Путіну/масонам і мормонам" - це говорить лише про те, що він на правильному шляху і комусь почав заважати.
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це перше, а друге - перевірити людину слід було.
ти просто не знаєш як в совку/рашці вдосконалили "зомбування". там ЦРУ відпочиває.(совок в западлі - спец)
Сєнцов навіть може й не розуміти, але без перевірки, навіть Англію попросити, це просто персона яка не мала би права на не те що "партію", але навіть на промову.
Хочу помилятись, Олегу бажаю здоров.я, але .... "нуйогонафіг". вже обісрались з Гадею. Грицик її ж просував в академії.
Слухай - блогер її питав що таке.... ну, в холодильнику є, кавітація шолі? Так ось - воно тупо не знало що це таке, почало лаятись. Просто це поняття букв. з першого дня навчання викладають.
я всіх переконую шо є "доля", в т.ч. через цих дебілів, бо неможливо бути такими кретинами, але взяти таку владу.
ну, хотів би помилятись, напевно.