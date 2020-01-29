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Все про:вірус (95) зараження (5)

 Кількість осіб, що заразилися коронавірусом, у світі перевищила 6 тисяч

Станом на ранок середи кількість хворих новим типом пневмонії збільшилася на більш ніж 1,5 тис. осіб, жертвами коронавірусу стали понад 130 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється на сайті онлайн-моніторингу ситуації з "уханським" коронавірусом gisanddata.maps.arcgis.com.

Так, станом на 18:00 вівторка за Києвом загалом у світі підтверджено 6057 хворих, випадків летального результату - 132 (усі в Китаї), а видужали - 110.

При цьому, як повідомляє держкомітет КНР з питань охорони здоров'я, загалом у країні станом на 00:00 годин середи за місцевим часом (18:00 вівторка за Києвом) кількість захворілих становила 5 тис. 974 особи, кількість випадків летального результату - 132, із них 125 випадків припадає на провінцію Хубей, яка є епіцентром поширення хвороби.

Крім Китаю, зростає кількість осіб, що заразилися коронавірусом, в інших країнах світу. Так, згідно з онлайн-моніторингом, 14 осіб захворіли в Таїланді, по 7 осіб у Японії, Малайзії та Сінгапурі; по 5 - в Австралії та США; по 4 - у Франції, Німеччині та Південній Кореї; по 2 - у Канаді і В'єтнамі; по 1 - у Камбоджі, Непалі та Шрі-Ланці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї зросла до 132 осіб, заражених - до 5974, - держкомітет КНР

З грудня минулого року, коли були виявлені перші хворі в адміністративному центрі Хубей місті Ухань, кількість тих, що успішно пройшли курс лікування і були виписані з лікарень, досягла 103 осіб.

Як зазначила газета "Цзянькан шибао" ("Здоров'я"), станом на середу кількість випадків нової пневмонії перевищила кількість підтверджених випадків атипової пневмонії (SARS) 2003 року. За офіційними даними, з кінця 2002 року до 16 серпня 2003 року на материковій частині Китаю було зареєстровано 5 тис. 327 випадків атипової пневмонії, вилікувано 4 тис. 959 хворих, зареєстровано 349 випадків летального результату.

Також читайте: У Гонконзі заявили про розробку вакцини від нового коронавірусу: "Тестування триватиме багато часу"

За минулий вівторок кількість хворих на пневмонію, що викликається новим коронавірусом, у китайській провінції Хубей збільшилася на 840 осіб, сягнувши 3 тис. 554 осіб, повідомила в ніч на середу центральна газета "Женьмінь жибао".

Хвороба стрімко поширюється містами і повітами провінції - в адміністративному центрі Хубей місті Ухань, що є епіцентром поширення захворювання, зареєстровано 315 нових випадків зараження, інші розподілилися різною мірою по інших населених пунктах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172442
 
   
 Топ коментарі
 
https://www.epicentro.iss.it/ben/2019/luglio-agosto/sorveglianza-integrata-influenza-2018-19
За сезон гриппа 2018 -2019 гг. в мире заболело 8 млн человек, умерших от осложнений гриппа от 290 000 до 650 000.
Так что как сказать, какой вирус более вирулентный - гриппа или корона-.
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Щось Петра останнім часом не чути. Чи бува не переховується в бункері?
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Щось Петра останнім часом не чути. Чи бува не переховується в бункері?
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да какая разница, если дороги заасфальтированы, освещены и комуналка подешевела?
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https://www.epicentro.iss.it/ben/2019/luglio-agosto/sorveglianza-integrata-influenza-2018-19
За сезон гриппа 2018 -2019 гг. в мире заболело 8 млн человек, умерших от осложнений гриппа от 290 000 до 650 000.
Так что как сказать, какой вирус более вирулентный - гриппа или корона-.
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Так коронавірус тільки набирає свою силу. Будете порівнювати через рік. Звичайно якщо доживете
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Для человека среднего достатка который вовремя обратится в больницу грипп не смертелен. А вот с короновирусом пока без вакцины лотерея - вытянет иммунитет и реанимация или нет, на утро 110 против 132. Плюс еще неизвестно насколько сильно повреждаются органы в процессе болезни, может там после "излечения" пару лет жить останется.
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на данньій момент смертельность вируса 55%. сам то на вьібор какой возьмешь: корону или грипп?
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На 6057 заболевших 132 умерших- это 2,1792% смертности. Да, высокая , но не 55% (больше половины от заболевших???). В то время как смертность от осложнений гриппа 3,6 - 8,5%.
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на 110 віьздоровевших 132 умерших. заболевших будете учитьівать когда они либо вьіздоровеют, либо умрут. так что, кого вьібираете: грипп или корону?
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В Німеччині був тільки один хворий, а вже повідомляють про чотирьох. Вірус швидко поширюється. Можливо він щей при цьому мутує. Думаю дуже скоро вся Європа буде під карантином
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Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре,
Ширится, растёт заболевание...
(с) Вл. Высоцкий
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То есть прогрессия 30- 50% заболевших в день. Кто может подсчитать сколько времени надо, чтоб заразилось 7 миллиардов?
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К концу этого года, все население Земли, если сохранится тенденция.
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Эта таблица очень оптимистичная, мы её опережаем по всем параметрам.
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в случае 30% в день - 86 дней, если 50% в день - 56 дней
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Вообщем человечеству от 2 до 3 месяцев осталось. А вакцину в июне предполагают. Ну может доктор какой успеет себе вколоть. Главное чтоб ассистентке тоже успел вколоть. И начнётся новая эра человечества от какого-нибудт Му-тху-тчена и Ксю-тху-яр.
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Похоже, что набирает обороты, а не стихает. Кількість осіб, що заразилися коронавірусом, у світі перевищила 6 тисяч - Цензор.НЕТ 6726
Люди, поменьше шляйтесь по свету в такое время и не жрите летучих мышей, когда есть нормальная еда.
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Ну таки да они из китая как тараны по всему миру разлетелись кто куда ,,,,
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І всі мовчать чи є випадки захворювання некитайців, не громадян, а національності.
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6000 это пока совсем немного. но если так пойдет то начнут из китая бежать миллионы а среди них тысячи инфицированых. поэтому после 10 000 заболевших надо прекращать авиасообщение. надеюсь что китайцы смогут остановить или сократить скорость распространения. в китайских селах даже строят кирпичные стены отделяющие от внешнего мира - и это правильно.
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Почитай выше. С такими темпами, чтоб все заразились, надо 2-3 месяца.
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