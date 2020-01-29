 Кількість осіб, що заразилися коронавірусом, у світі перевищила 6 тисяч

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється на сайті онлайн-моніторингу ситуації з "уханським" коронавірусом gisanddata.maps.arcgis.com.

Так, станом на 18:00 вівторка за Києвом загалом у світі підтверджено 6057 хворих, випадків летального результату - 132 (усі в Китаї), а видужали - 110.

При цьому, як повідомляє держкомітет КНР з питань охорони здоров'я, загалом у країні станом на 00:00 годин середи за місцевим часом (18:00 вівторка за Києвом) кількість захворілих становила 5 тис. 974 особи, кількість випадків летального результату - 132, із них 125 випадків припадає на провінцію Хубей, яка є епіцентром поширення хвороби.

Крім Китаю, зростає кількість осіб, що заразилися коронавірусом, в інших країнах світу. Так, згідно з онлайн-моніторингом, 14 осіб захворіли в Таїланді, по 7 осіб у Японії, Малайзії та Сінгапурі; по 5 - в Австралії та США; по 4 - у Франції, Німеччині та Південній Кореї; по 2 - у Канаді і В'єтнамі; по 1 - у Камбоджі, Непалі та Шрі-Ланці.

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З грудня минулого року, коли були виявлені перші хворі в адміністративному центрі Хубей місті Ухань, кількість тих, що успішно пройшли курс лікування і були виписані з лікарень, досягла 103 осіб.

Як зазначила газета "Цзянькан шибао" ("Здоров'я"), станом на середу кількість випадків нової пневмонії перевищила кількість підтверджених випадків атипової пневмонії (SARS) 2003 року. За офіційними даними, з кінця 2002 року до 16 серпня 2003 року на материковій частині Китаю було зареєстровано 5 тис. 327 випадків атипової пневмонії, вилікувано 4 тис. 959 хворих, зареєстровано 349 випадків летального результату.

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За минулий вівторок кількість хворих на пневмонію, що викликається новим коронавірусом, у китайській провінції Хубей збільшилася на 840 осіб, сягнувши 3 тис. 554 осіб, повідомила в ніч на середу центральна газета "Женьмінь жибао".

Хвороба стрімко поширюється містами і повітами провінції - в адміністративному центрі Хубей місті Ухань, що є епіцентром поширення захворювання, зареєстровано 315 нових випадків зараження, інші розподілилися різною мірою по інших населених пунктах.