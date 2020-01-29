 Поліція хоче стягнути з "мінера" моста Метро Белька майже 70 тис. грн за збитий квадрокоптер, - Масі Найєм

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив адвокат Масі Найєм.

За його словами, Нацполіція, знаючи результати експертизи, подала цивільний позов у рамках кримінального, в якому просить стягнути з Олексія Белька майнову шкоду в розмірі 69 871 грн. за збитий коптер Dji inspire 1 pro.

"І це при тому, що 10 липня 2017 коптер купили за 59 000 грн. Позов не задовільнять. Але ставлення до ветерана АТО - зрозуміле", - зазначив Найєм.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

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Через кілька годин зловмисник здався поліції.

Незабаром після цього начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що Бельке може загрожувати довічне позбавлення волі за звинувачення за статтею "тероризм".

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.

Наступного дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Белько перебував під дією наркотичних речовин і заявив про готовність взяти його на поруки. "Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново", - пообіцяв він.

Прокуратура повідомила Бельку про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, що спричинило тяжкі наслідки, санкція - від 4 до 8 років позбавлення волі) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, санкція - від 3 до 7 років позбавлення волі) КК України.

20 січня 2019 року Белька помістили в психіатричну лікарню.