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 Поліція хоче стягнути з "мінера" моста Метро Белька майже 70 тис. грн за збитий квадрокоптер, - Масі Найєм

Поліція хоче стягнути з підозрюваного в "мінуванні" моста Метро Олексія Белька 69 871 грн за збитий квадрокоптер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив адвокат Масі Найєм.

За його словами, Нацполіція, знаючи результати експертизи, подала цивільний позов у рамках кримінального, в якому просить стягнути з Олексія Белька майнову шкоду в розмірі 69 871 грн. за збитий коптер Dji inspire 1 pro.

"І це при тому, що 10 липня 2017 коптер купили за 59 000 грн. Позов не задовільнять. Але ставлення до ветерана АТО - зрозуміле", - зазначив Найєм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мінера" моста Метро Белька помістили в психіатричну лікарню

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

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Через кілька годин зловмисник здався поліції.

Незабаром після цього начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що Бельке може загрожувати довічне позбавлення волі за звинувачення за статтею "тероризм".

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.

Наступного дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Белько перебував під дією наркотичних речовин і заявив про готовність взяти його на поруки. "Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново", - пообіцяв він.

Прокуратура повідомила Бельку про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, що спричинило тяжкі наслідки, санкція - від 4 до 8 років позбавлення волі) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, санкція - від 3 до 7 років позбавлення волі) КК України.

20 січня 2019 року  Белька помістили в психіатричну лікарню.

Поліція хоче стягнути з мінера моста Метро Белька майже 70 тис. грн за збитий квадрокоптер, - Масі Найєм 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172439
 
 
 Топ коментарі
 
Нада его похвалить и представить к награде по версии Мустафы? Полиция хочет взыскать с "минера" моста Метро Белько почти 70 тыс. грн за сбитый квадрокоптер, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 3477
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На квадрокопторе была включена светозвуковая полицейская сигнализация? И были ли хорошо читаемые обозначения принадлежности к полиции Украины??? А то всякое летает, могло быть и вражеское...
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Нужно было дать команду снайперу на ликвидацию, а потом взыскать с родственников стоимость патрона.
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Нада его похвалить и представить к награде по версии Мустафы?
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(пардон, поправлю....Маси...Маси Наем - брат Мустафы, адвокат)
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- Как я думаю отнять? Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема. Но не в способах дело. Дело в том, что сейчас нет богатых людей, И в этом ужас моего положения.(c)
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Надо было просто вовремя ОТВЕСТИ войска.
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На урановые рудники, и пусть отрабатывает.
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а амортизацию посчитали?... отношение к ветеранам АТО тех, кто на войне не был, потому что, это не их война, а олигархов давно известно..., особенно этим отличаются мусора, новосозданные органы и сбу, у них свои дела..., им роствари ментально ближе...
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Наоборот. Они к цене прибавили потерю возможной прибыли за весь срок будущей эксплуатации.
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Брательник главного смотрящего за оборонпромом выполз....решил напомнить о себе....пока хлебные должности раздают...а то можно и пролететь...
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нифига себе квадрокоптер стоит больше чем его жизнь для государства,
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На квадрокопторе была включена светозвуковая полицейская сигнализация? И были ли хорошо читаемые обозначения принадлежности к полиции Украины??? А то всякое летает, могло быть и вражеское...
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Нужно было дать команду снайперу на ликвидацию, а потом взыскать с родственников стоимость патрона.
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так и должно быть, безнаказанность и пораждает такие поступки, пошутил с бомбой - пуля в лоб, напал на полицейского - пуля в лоб, минер по телефону - штаф миллион и конфискация.
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даже на квадракоптере решили навариться...
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Надеюсь, иск всё-такиудовлетворят частично, в рамках 59000 грн! Повылазили всякие наемы, когда ж вы уже наешьтесь?
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Ну логично-сбил квадрокоптер-заплатил деньги за ущерб плюс моральная компенсация
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Так он же в психбольничке отдыхает, неподсуден.
Не видать полиции возмещения.
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Поехала крыша - это бывает. Но отвечать всё равно надо.
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Варто б послухати самого "терориста". Навіщо він це робив. З того лайна, яким виправдовуються слуги через змі, за наші ж гроші, не можна вибудувати логічного ланцюга.
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Почему, одним героям можно даже убивать, а к этому герою прицепились за такую ерунду.
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А навороченный квадрокоптер вполне может стоить 70 тысяч!
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