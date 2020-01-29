 Україна має викорінити корупцію для збільшення іноземних інвестицій, - єврокомісар Варгеї

Про це заявив комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства і розширення Олівер Варгеї на спільній пресконференції за участю прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Варгеї наголосив, що Україна має досягти прогресу у реформах, щоб допомогти забезпечити зростання економіки і процвітання.

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"Ми раді бачити, що торгівля зростає стабільними темпами, і ми сподіваємося продовжувати рухатися цим шляхом", - сказав Варгеї і додав, що Угода про асоціацію в частині зони вільної торгівлі є базисом для цього.

"Все ще багато можна досягнути завдяки втіленню угоди", - зазначив комісар ЄС.

Також він сказав, що ЄС готовий підтримати мету українського уряду значно збільшити прямі іноземні інвестиції: "Але, звичайно, у цьому напрямку головний чинник - це верховенство права, бізнес-середовище і викорінення в ньому корупції. У цьому зв'язку були зроблені важливі кроки шляхом створення Вищого антикорупційного суду, але ми маємо продовжувати створювати інституційну базу і боротися з корупцією".

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За його словами, також сьогодні обговорювалося питання незалежності судової системи в Україні. Варгеї нагадав, що постійно ведеться робота над втіленням зобов'язання українського уряду продовжувати реформи децентралізації і державної служби.





