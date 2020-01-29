 Україна має викорінити корупцію для збільшення іноземних інвестицій, - єврокомісар Варгеї

Про це заявив комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства і розширення Олівер Варгеї на спільній пресконференції за участю прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Варгеї наголосив, що Україна має досягти прогресу у реформах, щоб допомогти забезпечити зростання економіки і процвітання.
"Ми раді бачити, що торгівля зростає стабільними темпами, і ми сподіваємося продовжувати рухатися цим шляхом", - сказав Варгеї і додав, що Угода про асоціацію в частині зони вільної торгівлі є базисом для цього.
"Все ще багато можна досягнути завдяки втіленню угоди", - зазначив комісар ЄС.
Також він сказав, що ЄС готовий підтримати мету українського уряду значно збільшити прямі іноземні інвестиції: "Але, звичайно, у цьому напрямку головний чинник - це верховенство права, бізнес-середовище і викорінення в ньому корупції. У цьому зв'язку були зроблені важливі кроки шляхом створення Вищого антикорупційного суду, але ми маємо продовжувати створювати інституційну базу і боротися з корупцією".
За його словами, також сьогодні обговорювалося питання незалежності судової системи в Україні. Варгеї нагадав, що постійно ведеться робота над втіленням зобов'язання українського уряду продовжувати реформи децентралізації і державної служби.
Закусывать надо, президента Украины все таки пока еще избирают, а не назначают.
И зачем вам уже сейчас новый?
Еще и года не прошло, как обновили.
"Украина должна искоренить коррупцию для увеличения иностранных инвестиций."
Бо не доходить.
І хто тоді ідіот? Ті, кому не доходить, чи ті, в кого просять гроші?
Не здатен відстояти свою маячню, скотився до порушення правил форуму.
Вони нескладні. Тільки розумово неповноцінні нездатні їх зрозуміти.
Ні. Це по кухонно-базарному.
Герхард котрий. живе як шейх, на Рашці. не корупціонер? Нє, не чули такого)
чи немає там корупційної складової? от спершу хай засадять Шредера, а вже потім нас будуть кпинити.
До речі, я за те щоб як у Китаї зробити. Але поліцію і прокурорських з Марсу не завеземо.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/01/24/7076511/
А з нашими "слідчими" та "суддями" будуть розстрілювати не винуватих, а невгодних.
Справа Шеремета тому яскраве підтвердження.
а шо ви пропонує.те?
я би реально хотів щоб гнид садили, але посадять швидше навіть мене, аніж Насірова
То что он бурной деятельностью пытается балансировать свои грехи - не получится т.к. нужно признать вначале вину, а так он как клоун.
Пару видосиков с величайшим..идером современности и он расскажет, что коррупции нет уже пол-года. Если не хватит видосиков, запускайте Гончарука(тоже знатный п@здо@ол)
Только "няня" - только хардкор!
вон сейчас только Коломойскому нужно 44 млрд отдать и с чего отдавать? понятно что с лохов возьмут пересичных, учителей, фопов и т.д... я ж не лохи свои не будут давать
Может потому что коррупция - национальная черта и в крови у большинства украинцев.
И что бы с ней бороться нужно не просто пи#дить и сажать, а убивать.
И делать это должны не продажные хохлы
кстати,не подскажешь,на каком месте по коррупции раха?
а нашот "под нож"-так в бывшем совке,нынешней раиске десятки миллионов под нож пустили...и живут неплохо доносчики и вертухаи...кстати тоже кладут на европу и мир.остальные только мучаются.
Поезжайте в Пекин и все
"Украина должна бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с Приватбанком", - Боррель.
Що ще не зрозуміло?
Але Зє!біли, такі зє!біли, що Коломойського президентом обрали! Страна дуракофф.
Він усіх поборов.Сілач.
У середу зранку глава держави поклав квіти до Пам'ятного Хреста Героям.
Відео опублікував Офіс президента.
Разом із президентом був начальник Генерального штабу Руслан Хомчак та міністр оборони Андрій Загороднюк.https://gazeta.ua/articles/politics/_zelenskij-vshanuvav-geroyiv-krut/949112
Що ще не зрозуміло? Прямим текстом кажуть: "Коли посадите Коломойського?"
звільнити богдана, посадити рюкзакова, петю, вовків, беню і верховний суд..
і буде всім щастя
Тим інвесторам, які інвестують менше 100 мільонів євро, буде призначена інвестиційна мачуха, а якщо і після цього інвестор не довнесе потрібну суму, то йому призначать інвестиційну тещу.
Ясно, що ляльку мати замість президента не годиться. Можна було свиню обрати - результат би був той самий. Їздила б - інвестиції просила. Усі б дивувалися. Але подарунків було б більше - тваринок інвестори більш *******, бо вони милі й ні до чого не зобов'язують.
) кинути в нього мобільний телефон... Тепер ви розумієте чому Бабіков так ідеально підходив на роль адвоката Януковича?
Ось і причина помсти Тетяні... Зеленський їздив в Оман продавати українську землю
Беда в том, что даже у апологетов Зе-команды нет ответа на этот вопрос
Инвесторов не было и не будет. Только спекулянты и «киприоты» с украинскими паспортами). Но зарплаты не забудьте нарезать побольше олиго-френистрам…
А вот давайте теперь и поговорим о качестве управления, новой юной команде «топ/менеджеров» (как тотальном обновлении «лиц власти») и размерах их вознаграждений. За хорошую же работу надо платить много). Потому что фэйлы, ляпы, тактические и даже стратегические провалы пошли жирными, упитанными, наглыми косяками. А команда… предпочитает помолчать. Или предлагать в качестве объяснения анекдот). Пока прокатывает. Надолго ли?
Такие оценки озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
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Так вот. Любой кризис - даже совсем незначительный - у нас сродни концу света. Никто не комментирует его профессионально из самородков. Никто не предлагает жестких алгоритмов решения. Никто не тянет на себя ответственность. Никто не брендирует свою фамилию в качестве ключевого государственного «решалы».
Просто сидят тихонько по кабинетам и комментируют… повестку вчерашнего дня. Что/то безобидное. А если сильно припекает, то начинают и вовсе вести себя по идиотски). Чтобы хоть глупостью отвлечь внимание от некомпетентности. Или предлагают что/то репрессивное.
Интересная тактика… Но надо платить им много, потому что…
Стратегических планов - что делать и как по отраслям - нет. Катится как-то само по себе, что-то валится, а что-то само на себя зарабатывает и как-то держится на плаву. Но платить надо много этой «талантливой команде гос/менеджеров». За столь эпохальные управленческие решения.
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А ключевой инструмент привлечения сюда денег - кричите вместе с нами «Слава Украине!» и заказывайте у Милованова «инвест/нянь».
Серьезно? Конечно. Потому что настоящие инвестиции - это универсальные и прозрачные правила, а не, простите, следование лозунгу «два дебила - это сила». Инвесторов не было и не будет. Только спекулянты и «киприоты» с украинскими паспортами). Но зарплаты не забудьте нарезать побольше олиго-френистрам…
Газ? Как там Ющенко, в бытность свою пафос-мейстером номер один, сказал, «вонючий этот ваш газ», на европейских хабаз падает до 156 за тысячу кубометров. Но у нас ведь заложена цена 300 с копейками для потребителя. Плюс - надо бы собрать за транспортировку газа с лошья. Крутое, а главное оперативное и справедливое управление, когда прибыли нам, а расходы на потребителя. Но премию толстячку Коболеву не забудьте нарезать…
Сбивают самолёт? Растерянность, невнятное бормотание, все спрятались под лавку, а посольство и вовсе переводит идио-версию иранцев и нагло ее зачитывает от своего имени.
Зачем добровольно окунать рыло в чужое дерьмо? Потому что Пристайко - министр, думающий строго о довольствии)…
Явно нарастающая интенсивность обстрелов на «восточном фронте». Что и почему происходит? Надо бы профессионально комментировать. Но нет. Тишина. Или странные комментарии типа - «надо ещё больше просто говорить о мире»).
Точно. От разговоров, которые никто из оппонентов не слышит, все само по себе рассосётся)…
Потенциальная «уханьская эпидемия»? Не страшно. Если сделать вид, что ее не видим, то ничего и делать не придётся…
Таков он - новый сладостный вид пустоты…