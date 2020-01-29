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 Політика України
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Все про:євроінтеграція (191) Єврокомісія (317) інвестиції (275) корупція (2121) Варгеї (1)

 Україна має викорінити корупцію для збільшення іноземних інвестицій, - єврокомісар Варгеї

Україна для збільшення іноземних інвестицій у свою економіку має викорінити корупцію.

Про це заявив комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства і розширення Олівер Варгеї на спільній пресконференції за участю прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Варгеї наголосив, що Україна має досягти прогресу у реформах, щоб допомогти забезпечити зростання економіки і процвітання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я вже не бачу перспектив щодо посадок корупціонерів і справедливості. Недостатньо бути хорошою людиною, потрібне управління", - Сакварелідзе

"Ми раді бачити, що торгівля зростає стабільними темпами, і ми сподіваємося продовжувати рухатися цим шляхом", - сказав Варгеї і додав, що Угода про асоціацію в частині зони вільної торгівлі є базисом для цього.

"Все ще багато можна досягнути завдяки втіленню угоди", - зазначив комісар ЄС.

Також він сказав, що ЄС готовий підтримати мету українського уряду значно збільшити прямі іноземні інвестиції: "Але, звичайно, у цьому напрямку головний чинник - це верховенство права, бізнес-середовище і викорінення в ньому корупції. У цьому зв'язку були зроблені важливі кроки шляхом створення Вищого антикорупційного суду, але ми маємо продовжувати створювати інституційну базу і боротися з корупцією".

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За його словами, також сьогодні обговорювалося питання незалежності судової системи в Україні. Варгеї нагадав, що постійно ведеться робота над втіленням зобов'язання українського уряду продовжувати реформи децентралізації і державної служби.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172437
 
   
 Топ коментарі
 
Так з приходом нової влади корупція зникла у невідомому напрямку. Хіба не так?
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І Порошенко тепер не краде гроші, але чомусь їх нам не роздають Украина должна искоренить коррупцию для увеличения иностранных инвестиций, - еврокомиссар Варгеи - Цензор.НЕТ 6753
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Ага, "поборе", чи очолить. "Лещенко возглавит антикоррупционный комитет набсовета "Укрзализныци" Україна має викорінити корупцію для збільшення іноземних інвестицій, - єврокомісар Варгеї - Цензор.НЕТ 1193 Влада "борцунів" Україна має викорінити корупцію для збільшення іноземних інвестицій, - єврокомісар Варгеї - Цензор.НЕТ 1883
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Так з приходом нової влади корупція зникла у невідомому напрямку. Хіба не так?
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І Порошенко тепер не краде гроші, але чомусь їх нам не роздають
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У Києві зараз середня зарплата майже 19 тис грн, а до приходу нової влади була приблизно 13 тис грн. Питання для першокласника: за рахунок чого так збільшилася зарплата?
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Тому що армія паразитів-чиновників, котрі одразу опиняються в топі, розмножується в геометричній прогресії. Це за рахунок тотальних скорочень у бюджетній сфері на периферії. Формула обчислення середньої зп є загальновідомою: я заробив 1 млн., а моя люба теща - 0, отже в середньому - 500 тис. Украина должна искоренить коррупцию для увеличения иностранных инвестиций, - еврокомиссар Варгеи - Цензор.НЕТ 584
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А що не так, якщо взяти зп простого вчителя в "чотірі тіщи баксов" і зам міністра культури в 500 тисяч гривень, скласти і поділити, то отримаємо дійсно більшу середню заробітню платню по місту Києву Україна має викорінити корупцію для збільшення іноземних інвестицій, - єврокомісар Варгеї - Цензор.НЕТ 2259
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Не переплутав. Сьогодні була стаття про середню зарплату в Києві, а стару я добре пам'ятаю.
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Тобто ви вважаєте, що більше корупції не стало?
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Ввважаю ,що ничого не зминилось.По великому рахунку.
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и меньше тоже. какие у вас будут выводы? наверно зря меняли коня на переправе?)))
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Висновок: вас обдурили, а ви цього не визнаєте.
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Верно. Но как это сделать,без посадок олигархов ? В том числе и кал-мойсколго. Выход один - назначать нового президента и вычищать неубранное. Иначе тупик.
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А ось цього вам не дадуть зробити. Не мрійте.
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""назначать нового президента"

Закусывать надо, президента Украины все таки пока еще избирают, а не назначают.
И зачем вам уже сейчас новый?
Еще и года не прошло, как обновили.
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Технически есть всегда выход.Для тех кто хочет.
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Надо уже работать с теми, кто есть. Достойных Кандидатов- нет, и времени тоже
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Времени никогда не будет. А вот как показала практика,невычищенное ,будет тормозить еще больше. Просто оно будет мимикрировать,гибридизировать,но только не давать прогрессу пойти вперед. Иначе им смерть. У них нет других путей заработка.
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Хорошо. Какие варианты достойных кандидатов??
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Да собственно тут и думать не надо. Все Запад продумал еще при парашенки. Когда направил нам литовцев,грузинов для реформ.Только тот умышленно все похерил. - Поэтому,ничего не выдумывая нужно их восстановить в должностях и просто не мешать. А Зе,чтобы не боялся мести олигархов,должен уменьшить свои полномочия посредством голосования Рады. Так он будет в безопасности и официально не способен мешать реформам .
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Вы написали, сто нужен новый президент. Вот я и спрашиваю про достойных кандидатов на этот пост!!!
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Ідіот з розумним обличчям виголошує банальні істини.
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Що тут ідіотського?

"Украина должна искоренить коррупцию для увеличения иностранных инвестиций."
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Я не казав, що це висловлювання ідіотське, а лише те, шо думка банальна. А от те шо подібні сентеції видає такого рівня високопосадовець і характеризує його як ідіота.
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Якщо комусь не доходить чому їм не дають гроші, які вони просять, то їм змушені повторювати одну і ту ж банальну істину.
Бо не доходить.
І хто тоді ідіот? Ті, кому не доходить, чи ті, в кого просять гроші?
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Що, Вітьок, нерви здають, підводять?
Не здатен відстояти свою маячню, скотився до порушення правил форуму.
Вони нескладні. Тільки розумово неповноцінні нездатні їх зрозуміти.
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Для себе придумай виправдання, а краще, визнай свої неправоту.
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Типово жіночий підхід - звести все до рівня кухонної свари
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Всочити в коменти на форумі і обзивати всіх направо-наліво ідіотами, знаючи, що у відповідь не "прилетить", це по-чоловічому?
Ні. Це по кухонно-базарному.
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тому що Шредер.
Герхард котрий. живе як шейх, на Рашці. не корупціонер? Нє, не чули такого)
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та Варгей хай собі там говорить, але саме Шредер це є обличчя Європи.
чи немає там корупційної складової? от спершу хай засадять Шредера, а вже потім нас будуть кпинити.
До речі, я за те щоб як у Китаї зробити. Але поліцію і прокурорських з Марсу не завеземо.
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Я вже у іншій гілці приводив пояснення (не моє) з цього приводу, але наведу посилання ще раз:
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/01/24/7076511/
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Побороли корупцію в Китаї? Ні.
А з нашими "слідчими" та "суддями" будуть розстрілювати не винуватих, а невгодних.
Справа Шеремета тому яскраве підтвердження.
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та я за що й сказав.
а шо ви пропонує.те?
я би реально хотів щоб гнид садили, але посадять швидше навіть мене, аніж Насірова
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Это сложно ,но возможно .... надо всю Ыллиту безвыездно отправит в Ухань Украина должна искоренить коррупцию для увеличения иностранных инвестиций, - еврокомиссар Варгеи - Цензор.НЕТ 1281....
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Вам треба на наступних виборах знову за них проголосувати
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Перший і другий рейс пройшов. Тепер ваша черга тікати.
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будут добавочные ,не всю значит сою вывезли
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Не буде, бо це вже нікому не цікаво. Тікатимуть лише ті, хто зараз краде.
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и не мечтай о возврате сои ,этого не будет
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А я не мрію про це. У мене була надія, що зрозумієте свої помилки, які переходять у злочини Україна має викорінити корупцію для збільшення іноземних інвестицій, - єврокомісар Варгеї - Цензор.НЕТ 3921 Але бачу лише дефолт, який вас вилікує, бо ви не визнаєте помилковість свого вибору.
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Если мер Чернигова - вор в законых еще с 90-х, что он не скрывает и знают в СБУ, Полиции - его так просто не искоренить - только грохнуть могут иначе то сцыкло будет сливать всех.
То что он бурной деятельностью пытается балансировать свои грехи - не получится т.к. нужно признать вначале вину, а так он как клоун.
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Её ещё не искоренили?
Пару видосиков с величайшим..идером современности и он расскажет, что коррупции нет уже пол-года. Если не хватит видосиков, запускайте Гончарука(тоже знатный п@здо@ол)
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а еще лучше дать взятку и тогда он тоже расскажет что коррупции нет
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Украина должна искоренить коррупцию .-"Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне", - Гончарук.А Гончарук сказал-это не кот чихнул.
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Єврокомісар бреше. Узеленські кажуть що корупцію вже пабіділі.
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если никого не садят, значит, 1-ое - либо всех уже посадили, либо вар. №2 - никого и не собирались садить..., 2-ое новой команде ментально ближе...
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В нас и своих коррупционеров тьма,чего это мы должны ещё и европейских искоренять?Нехер их сюда слать.
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как они её укоренят, если они на ней живут?
вон сейчас только Коломойскому нужно 44 млрд отдать и с чего отдавать? понятно что с лохов возьмут пересичных, учителей, фопов и т.д... я ж не лохи свои не будут давать
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а в это время в Шевченковский райсуд Киева вызывают "топ-коррупционера" Пояркова, бо это он (по версии СБУ) был за рулём того Камаза, который размазал бубочку.
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Должны, да вот не получается как то бороться
Может потому что коррупция - национальная черта и в крови у большинства украинцев.
И что бы с ней бороться нужно не просто пи#дить и сажать, а убивать.
И делать это должны не продажные хохлы
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да ладно...пол земного шара погрязло в коррупции.и основной модератор ее-кацапия со своим ******.
кстати,не подскажешь,на каком месте по коррупции раха?
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Как на счет китайского опыта ? 10 тыс. высокопоствленых воров пустили под нож и ничего. Живут неплохо. И на обсе всякие и прочих еврошлюх наклали. А у нас одни клетчатые одеяла да херои в законе охендовские . Где справедливость?
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и шо?есть результаты?исчезла коррупция?
а нашот "под нож"-так в бывшем совке,нынешней раиске десятки миллионов под нож пустили...и живут неплохо доносчики и вертухаи...кстати тоже кладут на европу и мир.остальные только мучаются.
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Именно совок сделал украинцев коррупционными.
Поезжайте в Пекин и все
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спасибо...лучше уж и к нам не надо Україна має викорінити корупцію для збільшення іноземних інвестицій, - єврокомісар Варгеї - Цензор.НЕТ 9449.особенно сейчас
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Понятно что должна, но люди не хотят избавляться от коррупции и кумовства
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АЖєлі сказали, що для збільшення інвестицій не потрібно знищувати корупцію. Достатньо інвесторам виділити няню. 😞
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Уже прямим текстом сказали, що поки не посадите Коломойського не буде ні інвестицій, ні поглибдення інтеграції.

"Украина должна бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с Приватбанком", - Боррель.

Що ще не зрозуміло?

Але Зє!біли, такі зє!біли, що Коломойського президентом обрали! Страна дуракофф.
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Володька поборов корупцьйонєров. Бурштинокопачів і карпаторубачів-теж.
Він усіх поборов.Сілач.
Україна має викорінити корупцію для збільшення іноземних інвестицій, - єврокомісар Варгеї - Цензор.НЕТ 8307
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Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут, які зупинили наступ ворожих більшовицьких сил 102 року тому.
У середу зранку глава держави поклав квіти до Пам'ятного Хреста Героям.
Відео опублікував Офіс президента.
Разом із президентом був начальник Генерального штабу Руслан Хомчак та міністр оборони Андрій Загороднюк.https://gazeta.ua/articles/politics/_zelenskij-vshanuvav-geroyiv-krut/949112
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"Украина должна бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с Приватбанком", - Боррель.
Що ще не зрозуміло? Прямим текстом кажуть: "Коли посадите Коломойського?"
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Европа спрашивает у ЗЕ, - Когда начнёшь садить коррупционеров при власти : решалу Юзика, мародёра Геруса, смотрящего за судами Богдана, официального коррупционера Сытника?
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Надо снизить расценки на "нянь" и очереди из инвесторов будут!)
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Це неможливо, бо за 36 тис грн вони не можуть жити Україна має викорінити корупцію для збільшення іноземних інвестицій, - єврокомісар Варгеї - Цензор.НЕТ 6605
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Т.к. Моника только пингвинам в Антарктике не рассказывала, что Украина - самая коррумпированная страна, то ей придётся отчитываться посадками коррупционеров, а не волонтёров и атошников...
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Ага, "поборе", чи очолить. "Лещенко возглавит антикоррупционный комитет набсовета "Укрзализныци" Україна має викорінити корупцію для збільшення іноземних інвестицій, - єврокомісар Варгеї - Цензор.НЕТ 1193 Влада "борцунів" Україна має викорінити корупцію для збільшення іноземних інвестицій, - єврокомісар Варгеї - Цензор.НЕТ 1883
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у себя в венгрии искоренил уже,корнекопатель? Україна має викорінити корупцію для збільшення іноземних інвестицій, - єврокомісар Варгеї - Цензор.НЕТ 1038
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рецепт простий, випробуваний і давно відомий..

звільнити богдана, посадити рюкзакова, петю, вовків, беню і верховний суд..

і буде всім щастя
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рецепт простой - думать перед тем как голосовать на выборах.
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Это управляющий пенсионным фондом Евгений Капинус , за прошлый месяц получил зарплату 95400 гр. При минимальной пенсии 1638 гр. и общем дефиците фонда в 173 млрд.гр. Ему тоже не на что кушать.Україна має викорінити корупцію для збільшення іноземних інвестицій, - єврокомісар Варгеї - Цензор.НЕТ 9158
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Президент Один Спамс‏ @odinspam 13 ч.13 часов назад

Тим інвесторам, які інвестують менше 100 мільонів євро, буде призначена інвестиційна мачуха, а якщо і після цього інвестор не довнесе потрібну суму, то йому призначать інвестиційну тещу.
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Еще и земельку украинскую в придачу от осла оманского..
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І що, усім полегшало від того, що перзидент ходить квіти кладе то тут то там? Нікому. Президент в Україні - це не лідер, а лялька, яка мотиляє руками й ногами, а насправді нічого не може, та й не хоче. Якщо хтось і може - це ті, хто нею мотиляють. Але вони міняти нічого не хочуть - їм і так добре.
Ясно, що ляльку мати замість президента не годиться. Можна було свиню обрати - результат би був той самий. Їздила б - інвестиції просила. Усі б дивувалися. Але подарунків було б більше - тваринок інвестори більш *******, бо вони милі й ні до чого не зобов'язують.
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В предыдущие три года промышленное производство росло. Поэтому нынешнее ускоряющееся падение - это специфическое достижение президента Зеленского и правительства Гончарука. На самокате..... Україна має викорінити корупцію для збільшення іноземних інвестицій, - єврокомісар Варгеї - Цензор.НЕТ 5852
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ДБР порушила справу і погрожує 5 річним ув'язненням екс-нардепці Чорновол за «замах» на заступника ДБР Бабікова, бо вона "хотіла" (
) кинути в нього мобільний телефон... Тепер ви розумієте чому Бабіков так ідеально підходив на роль адвоката Януковича?

Ось і причина помсти Тетяні... Зеленський їздив в Оман продавати українську землю
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А что будет, если Путин обманет Зеленского и устроит масштабные провокации по всей линии фронта, для чего в Дебальцево и Иловайск уже прибыл спецназ из России? На подходе колона БТР у границы с Ростова.
Беда в том, что даже у апологетов Зе-команды нет ответа на этот вопрос
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Так корупція вже ж поборена з 21 квітня 2019 року найвеличнішим ************ всія галактики +100500 разів. Ці європейці як завжди не в курсі подвигів шаурмена.
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"Украина должна искоренить коррупцию". Что же останется от страны, если она саму себя искоренять станет? Понимать же надо!
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Стратегические провалы новой власти пошли жирными и наглыми косяками Январь 29, 2020Без рубрикиКомментарии

Инвесторов не было и не будет. Только спекулянты и «киприоты» с украинскими паспортами). Но зарплаты не забудьте нарезать побольше олиго-френистрам…
А вот давайте теперь и поговорим о качестве управления, новой юной команде «топ/менеджеров» (как тотальном обновлении «лиц власти») и размерах их вознаграждений. За хорошую же работу надо платить много). Потому что фэйлы, ляпы, тактические и даже стратегические провалы пошли жирными, упитанными, наглыми косяками. А команда… предпочитает помолчать. Или предлагать в качестве объяснения анекдот). Пока прокатывает. Надолго ли?
Такие оценки озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
В тему - Дебильный Кабмин объявил новую формулу цены на газ для населения
Так вот. Любой кризис - даже совсем незначительный - у нас сродни концу света. Никто не комментирует его профессионально из самородков. Никто не предлагает жестких алгоритмов решения. Никто не тянет на себя ответственность. Никто не брендирует свою фамилию в качестве ключевого государственного «решалы».
Просто сидят тихонько по кабинетам и комментируют… повестку вчерашнего дня. Что/то безобидное. А если сильно припекает, то начинают и вовсе вести себя по идиотски). Чтобы хоть глупостью отвлечь внимание от некомпетентности. Или предлагают что/то репрессивное.
Интересная тактика… Но надо платить им много, потому что…
Стратегических планов - что делать и как по отраслям - нет. Катится как-то само по себе, что-то валится, а что-то само на себя зарабатывает и как-то держится на плаву. Но платить надо много этой «талантливой команде гос/менеджеров». За столь эпохальные управленческие решения.
В тему - Советницы губернатора Николаевщины получили в декабре по 40 тыс грн зарплаты
А ключевой инструмент привлечения сюда денег - кричите вместе с нами «Слава Украине!» и заказывайте у Милованова «инвест/нянь».
Серьезно? Конечно. Потому что настоящие инвестиции - это универсальные и прозрачные правила, а не, простите, следование лозунгу «два дебила - это сила». Инвесторов не было и не будет. Только спекулянты и «киприоты» с украинскими паспортами). Но зарплаты не забудьте нарезать побольше олиго-френистрам…
Газ? Как там Ющенко, в бытность свою пафос-мейстером номер один, сказал, «вонючий этот ваш газ», на европейских хабаз падает до 156 за тысячу кубометров. Но у нас ведь заложена цена 300 с копейками для потребителя. Плюс - надо бы собрать за транспортировку газа с лошья. Крутое, а главное оперативное и справедливое управление, когда прибыли нам, а расходы на потребителя. Но премию толстячку Коболеву не забудьте нарезать…
Сбивают самолёт? Растерянность, невнятное бормотание, все спрятались под лавку, а посольство и вовсе переводит идио-версию иранцев и нагло ее зачитывает от своего имени.
Зачем добровольно окунать рыло в чужое дерьмо? Потому что Пристайко - министр, думающий строго о довольствии)…
Явно нарастающая интенсивность обстрелов на «восточном фронте». Что и почему происходит? Надо бы профессионально комментировать. Но нет. Тишина. Или странные комментарии типа - «надо ещё больше просто говорить о мире»).
Точно. От разговоров, которые никто из оппонентов не слышит, все само по себе рассосётся)…
Потенциальная «уханьская эпидемия»? Не страшно. Если сделать вид, что ее не видим, то ничего и делать не придётся…
Таков он - новый сладостный вид пустоты…
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Придётся сдавать Коломойского США и потом расследовать кражи в Приватбанке.
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