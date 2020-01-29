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 Австралійські вчені відтворили коронавірус, це дозволить прискорити створення вакцини

У середу група вчених з Австралії заявила, що вони успішно розробили лабораторну версію коронавірусу, в результаті чого вдасться прискорити створення вакцини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Дослідники з Інституту інфекції та імунітету Пітера Доерті в Мельбурні заявили, що поділяться зразком, який був вирощений від зараженого пацієнта, зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я та лабораторіями по всьому світу.

Австралійська радіомовна корпорація повідомила, що лабораторія в Китаї вже успішно вирощувала вірус, але випустила тільки послідовність генома, а не сам зразок.

Райна Макінтайр, керуюча Програмою досліджень біобезпеки Інституту Кірбі, сказала, що створення і поширення зразка вірусу прискорить розробку потенційних вакцин, ці ліки можуть бути протестовані на тваринах, яким вводять цю хворобу.

Крім внеску у створення вакцини, зразок, вирощений в Австралії, може бути використаний для створення тесту на антитіла, який дозволить виявляти вірус у пацієнтів, у яких не було симптомів.

Нагадаємо, раніше держкомітет КНР повідомив, що станом на 29 січня кількість загиблих від коронавірусу в Китаї зросла до 132 осіб, кількість заражених - до 5974.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Гонконзі заявили про розробку вакцини від нового коронавірусу: "Тестування триватиме багато часу"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172433
 
   
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вибачайте. Австралійські вчені відтворили коронавірус, це дозволить прискорити створення вакцини - Цензор.НЕТ 2489
Але думки багатьох українців по цьому питанню зараз збігаються
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Ну это хорошая новость если получилось его создать теперь дело осталось за малым сделать вакцину провести пару сотен тестов и выпустить в достаточном количестве короче ещё годишка у вируса есть в запасе .
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"Австралийская радиовещательная корпорация сообщила, что лаборатория в Китае уже успешно выращивала вирус, но выпустила только последовательность генома, а не сам образец."
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ну то, шо выпустила - мы уже знаем по 6 000 заболевших....
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Китайці болячкою "поділились", а не лабораторними зразками. Загальмували процес створення ліків. " ... управляющая Программой исследований биобезопасности Института Кирби, сказала, что создание и распространение образца вируса ускорит разработку потенциальных вакцин".
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