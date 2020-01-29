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 У Гонконзі заявили про розробку вакцини від нового коронавірусу: "Тестування триватиме багато часу"

Вчені з Гонконгу розробили вакцину від коронавірусу.

Про це заявив експерт з інфекційних захворювань професор Юен Квок-Юнг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми вже виробили вакцину, але тестування на тваринах займе багато часу", - сказав Юен Квок-Юнг.

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За його словами, випробування на тваринах триватимуть кілька місяців, на людях - рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172432
 
 
 Топ коментарі
 
"Мы уже произвели вакцину, но тестирование на животных займет много времени"
В чем проблема? Испытывайте на кацапах В Гонконге заявили о разработке вакцины от нового коронавируса: "Тестирование займет много времени" - Цензор.НЕТ 7652
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дослідження бажано проводити на свинособаках у "Вялікій Республіці Лаптєстан"
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А что, зомби-кацапы это было бы забавно. Зомбаки в ватниках и шапках-ушанках У Гонконзі заявили про розробку вакцини від нового коронавірусу: "Тестування триватиме багато часу" - Цензор.НЕТ 9130
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"Мы уже произвели вакцину, но тестирование на животных займет много времени"
В чем проблема? Испытывайте на кацапах В Гонконге заявили о разработке вакцины от нового коронавируса: "Тестирование займет много времени" - Цензор.НЕТ 7652
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да учитывая скорость заражения - желающие например с онкологией могт стать добровольцами - другой вопрос в отдаленных и прогнозированных последствий вакцины - если сейчас 3 раза кашлянул и умер то после вакцины может ведь быть и такое - 3 раза кашлянул умер и пошел дальше.... как ни в чем не бывало....
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А что, зомби-кацапы это было бы забавно. Зомбаки в ватниках и шапках-ушанках У Гонконзі заявили про розробку вакцини від нового коронавірусу: "Тестування триватиме багато часу" - Цензор.НЕТ 9130
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не так. 3 стакана перевернул, глубоко вздохнул, умер...поднялся и пошел дальше доганяться. Не тех зомбей в фильме снимали.
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дослідження бажано проводити на свинособаках у "Вялікій Республіці Лаптєстан"
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на крысах свинособачих разумеется надо в первую очередь.

中國人民緊急奔赴俄羅斯，您將得到拯救！
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Учитесь как нужно зарабатывать деньги))) наркотики и оружие - это уже прошлый век
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Только одно странно - как быстро так создали вакцину? За считанные дни - это просто невозможно в силу объективных причин.
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хотя бы одну объективную причину, почему это просто невозможно? последовательность генома расшифрована, вирус полностью искусственно воссоздан и доступ к нему есть у всех желающих лабораторий. т.е. вакцину можно получить в течении не дней, а часов. а вот тестирование уже другой вопрос, тут нужны месяцы.
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потому что процесс производства вакцины - это не гвоздь склепать)))
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на производство вакцины нужны вообще минуты.
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Деятельность Сотрудничающих центров ВОЗ
1. Выявление нового вируса: В рамках сети, созданной для проведения эпиднадзора, лаборатории во всем мире осуществляют плановый сбор образцов циркулирующих вирусов гриппа и направляют их в Сотрудничающие центры ВОЗ по справочным материалам и научным исследованиям в области гриппа для проведения анализа. Первый этап в процессе производства пандемической вакцины начинается, когда какой-либо из центров выявляет ранее неизвестный вирус гриппа, который значительно отличается от циркулирующих штаммов, и информирует об этом факте ВОЗ.
Вакцинный вирус выращивается в яйцах, так как вирус гриппа хорошо в них размножается и яйца легкодоступны.
2. Подготовка вакцинного штамма (называемого вакцинным вирусом): Данный вирус должен быть сначала адаптирован к использованию для производства вакцины. Чтобы сделать вакцинный вирус менее опасным и более способным к выращиванию в куриных яйцах (технология, используемая большинством производителей), он смешивается со стандартным лабораторным штаммом вируса, и создаются условия для их совместного роста. Через некоторое время образуется гибридный вирус, содержащий внутренние компоненты лабораторного штамма и внешние компоненты пандемического штамма. Для получения гибридного вируса требуется примерно три недели.
3. Верификация вакцинного штамма: После получения гибридного вируса следует провести его тестирование, чтобы убедиться в том, что он действительно производит внешние белки пандемического штамма, является безопасным и может выращиваться в яйцах. По завершении этого процесса, который занимает примерно три недели, вакцинный штамм передается производителям вакцины.
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ну и? это все уже проделано. вирус сегодня получен искусственно в лаборатории Австралии. но ты путаешь даже простейшие вещи, не отличая производство вакцины и ее разработку и копипаст из вики тебе не особо помог
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судя по твоему комментарию, ты великий интеллектуал
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Вірус отримано в Австралії і першим ділом австралійці відправляють літак з ним в Гонконг, щлб зробити вакцину, якось так у вас виходить?
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лаборатория Гонконга разослала последовательность генома еще несколько дней назад. т.е. в Гонконге вирус получили раньше Австралии.
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