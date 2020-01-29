 У Гонконзі заявили про розробку вакцини від нового коронавірусу: "Тестування триватиме багато часу"

Про це заявив експерт з інфекційних захворювань професор Юен Квок-Юнг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми вже виробили вакцину, але тестування на тваринах займе багато часу", - сказав Юен Квок-Юнг.

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За його словами, випробування на тваринах триватимуть кілька місяців, на людях - рік.